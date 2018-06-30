 Начальник курса кафедры военной подготовки вуза в Запорожье требовал со студента 4 тыс. грн за возможность не посещать учебные сборы, - полиция. ФОТО

"30 июня работники следственного управления полиции Запорожской области под процессуальным руководством военной прокуратуры гарнизона и совместно с Управлением защиты экономики задержали начальника курса военной подготовки одного из вузов города. Преподаватель предлагал студенту не приходить на учебные сборы курса и успешно их сдать за 4 тысячи гривен", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте Нацполиции.

Правоохранители уточняют, что в момент получения неправомерного "вознаграждения" преподавателя - мужчину 1953 года рождения - задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.