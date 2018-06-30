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 Начальник курса кафедры военной подготовки вуза в Запорожье требовал со студента 4 тыс. грн за возможность не посещать учебные сборы, - полиция. ФОТО

В Запорожье полиция задержала на взятке преподавателя. Он требовал и получил неправомерную выгоду за разрешение не посещать учебные сборы курса и дальнейшее общее положительное оценивание.

"30 июня работники следственного управления полиции Запорожской области под процессуальным руководством военной прокуратуры гарнизона и совместно с Управлением защиты экономики задержали начальника курса военной подготовки одного из вузов города. Преподаватель предлагал студенту не приходить на учебные сборы курса и успешно их сдать за 4 тысячи гривен", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте Нацполиции.

Правоохранители уточняют, что в момент получения неправомерного "вознаграждения" преподавателя - мужчину 1953 года рождения - задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Начальник курса кафедры военной подготовки вуза в Запорожье требовал со студента 4 тыс. грн за возможность не посещать учебные сборы, - полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074125
 
   
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Польша, украинских студентов берёт неглядя... ...Словакия тоже.
...это плохо! ...работяги возвращаются -- стденты нет.
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Не всем же воинами быть. Нужны и инженеры, и педагоги и врачи и дворники.
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1953 року народження а він ще військовий, пора вже на пенсію такому хабарнику.
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Залишилось зовсім мало, відремонтувати дороги. Нікуди шановні не подорожуйте своєю автівкою, позбавитесь гуми та підвіски. Я так вважаю наших можновладців гвинтокрилами доставляють у регіони відкривати заводи. Я особисто Гройсману харю б начистив за його бла-бла-бла про ремонт доріг.
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Это как раз про мл. лейтенантов запаса.Учатся в гражданском вузе и на 4-5 курсе посещают военную кафедру. Услуга платная.И не слабо платная.Занятия 1 раз в неделю.По основному месту учебы в гражданском вузе на этот день в расписаниях занятий - пусто.Обычно это четверг.Чет маловато как для взятки.Не понятно, что имелось в виду под учебными сборами. вот этот 1 раз в неделю или полевой выход на 3 недели но окончанию курсов.Кстати, этих охвицеров сейчас призывают на срочную службу.Аж до 43 лет.
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"Город Запорожье,
Санитейшен фри!
Вижу ваши рожи,
Братцы же ву при!".
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Скоро будет новостью что-в Украине нашли того кто взятки не берет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник курса кафедры военной подготовки вуза в Запорожье требовал со студента 4 тыс. грн за возможность не посещать учебные сборы, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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