 Против крымского татарина Параламова, заявившего о пытках ФСБ, возбудили два уголовных дела, - адвокат Курбединов

Об этом 30 июня на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат семьи Параламова Эмиль Курбединов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Буквально вчера я узнал, что военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которое проводили обыск у Рената Параламова, а потом увезли его с мешком на голове и пытали. Однако в то же время против Рената возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов", – рассказал Курбединов.
По словам адвоката, крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности спецдокладчику ООН по пыткам.
"Недавно мы говорили со спецдокладчиком ООН о тех пытках, которым подвергаются в Крыму задержанные и те, кого увозят из дома после обыска в неизвестном направлении. Подробно рассказали о деле Рената Параламова и Решата Аметова. В ближайшее время мы предоставим специальное обращение к спецдокладчику для того, чтобы он мог предъявить претензии Российской Федерации", – рассказала юрист Лиля Гемеджи.
Напомним, Ренат Параламов - крымский татарин, отец четверых несовершеннолетних детей, в Крыму зарабатывал на жизнь, торгуя на рынке. Утром 13 сентября 2017 года в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
Его обнаружили на автовокзале Симферополя. Позднее Параламов рассказал, что "неизвестные пытали его, надевали на голову мешок, давали разряды оголенными проводами".
Адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с родственниками Параламова 15 сентября находился в управлении ФСБ России по Крыму, сообщил, что они опознали одного из участников похищения Рената Параламова среди посетителей крымского управления ФСБ России.
После этих событий Параламов вместе с семьей переехал на материковую Украину.
По факту произошедшего с Р .Параламовым прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.127 (пытки), ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.
В ноябре 2017 года Параламов рассказал о пытках в ФСБ. Его с применением пыток заставили подписать и озвучить признания о якобы совершенных им преступлениях.
кацяпам треба змінити етнічний склад Криму - татар, українців,
замінити на чистокровних кацяпів з рососії!
Почему они не понимают,что они рабы!
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Когда уже эта русня вся передохнет?
Наградил нас Бог соседями на нашу голову....
Щас, ксати -- Марс на небе висит -- ...можно в последний раз взглянуть -- всем тут...*)
-- Россияне, грит -- хозяева земли!
...друган в Кабмине работает, если шо...
Арестованного в аннексированном Крыму блогера и активиста Наримана Мемедеминова на 20 дней отправили в психиатрическую больницу для "обследования". Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает «Зеркало Недели».
Со слов адвоката Эмиля Курбединова стало известно, что без решения суда, основываясь лишь на постановлении следователя, 28 июня 2018 года гражданский журналист и активист Нариман Мемедеминов, как минимум, на 20 дней помещен в психиатрическую больницу для "обследования". Эмиль Курбединов расценивает этот факт, как грубое нарушение прав своего подзащитного и давление на его принципиальную позицию".
Общественная организация "Крымская солидарность" отмечает, что в последнее время оккупанты задействовали еще один способ давления на политзаключенных - "карательную психиатрию". На взгляд правозащитников, это унизительная процедура, когда психически здоровых людей помещают в учреждение, предусмотренное для лечения нездоровых пациентов.
: https://tsn.ua/video/video-novini/tramp-ne-viklyuchaye-viznannya-rosiyskoyi-aneksiyi-krim