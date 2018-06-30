 Против крымского татарина Параламова, заявившего о пытках ФСБ, возбудили два уголовных дела, - адвокат Курбединов

Об этом 30 июня на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат семьи Параламова Эмиль Курбединов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Буквально вчера я узнал, что военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которое проводили обыск у Рената Параламова, а потом увезли его с мешком на голове и пытали. Однако в то же время против Рената возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов", – рассказал Курбединов.

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По словам адвоката, крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности спецдокладчику ООН по пыткам.

"Недавно мы говорили со спецдокладчиком ООН о тех пытках, которым подвергаются в Крыму задержанные и те, кого увозят из дома после обыска в неизвестном направлении. Подробно рассказали о деле Рената Параламова и Решата Аметова. В ближайшее время мы предоставим специальное обращение к спецдокладчику для того, чтобы он мог предъявить претензии Российской Федерации", – рассказала юрист Лиля Гемеджи.

Напомним, Ренат Параламов - крымский татарин, отец четверых несовершеннолетних детей, в Крыму зарабатывал на жизнь, торгуя на рынке. Утром 13 сентября 2017 года в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

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Его обнаружили на автовокзале Симферополя. Позднее Параламов рассказал, что "неизвестные пытали его, надевали на голову мешок, давали разряды оголенными проводами".

Адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с родственниками Параламова 15 сентября находился в управлении ФСБ России по Крыму, сообщил, что они опознали одного из участников похищения Рената Параламова среди посетителей крымского управления ФСБ России.

После этих событий Параламов вместе с семьей переехал на материковую Украину.

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По факту произошедшего с Р .Параламовым прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.127 (пытки), ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

В ноябре 2017 года Параламов рассказал о пытках в ФСБ. Его с применением пыток заставили подписать и озвучить признания о якобы совершенных им преступлениях.