 Украинский моряк Новичков, задержанный в Иране по подозрению в убийстве, объявил голодовку, - секретарь посольства Бальянц

Об этом в комментарии Громадському сообщил первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц, пишет Цензор.НЕТ.

"Да, я подтверждаю эту информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию о Новичкове я передал Министерству иностранных дел", - сказал консул.

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По словам Бальянца, он постоянно поддерживает контакт с Новичковым и знает его состояние, однако отказался об этом говорить, ссылаясь на личную информацию.

"Я посоветуюсь с Новичковым и тогда скажу, могу ли я об этом говорить", - сказал секретарь посольства.

Он добавил, что сотрудники посольства Украины смогут увидеть Новичкова только после предоставления на это соответствующего разрешения.

По словам Бальянца, моряка задержали в Тегеране. Отметим, что Новичков уже был под стражей и осенью 2017 года даже объявлял голодовку, однако тогда его освободили под обязательство.

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На вопрос "Громадського" о причинах задержания Новичкова в этот раз в посольстве отвечать отказались.

Одесский моряк Андрей Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На судно Новичков сел неподалеку от Шанхая.

На 18-й день плавания в Южно-Китайском море у Новичкова произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинца, тот ему грубил, пытался ударить, а после - выпрыгнул за борт. Тогда судно остановили, начали поиски, однако матроса так и не нашли.

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После инцидента экипаж судна распустили. Однако в феврале 2017 года Новичкова силой вывели на берег и доставили в полицию, где от него требовали признания в убийстве матроса. С тех пор Новичков находился под арестом. Осенью 2017 года моряк объявил голодовку, а на 11-й день его освободили из-под стражи под личное обязательство консула, запретив покидать Иран до конца расследования.

По словам Новичкова, он после освобождения проживал в офисе иранской туристической компании, куда его устроили знакомые консула.

Задолго расследования дела моряка это дело переквалифицировали из убийства по неосторожности в умышленное убийство. Украинцу грозит смертная казнь через повешение. Но у следствия нет доказательств. Судебный процесс Андрея еще не начался.