 Дело судна "ЯМК-0041", задержанного у берегов оккупированного Крыма, решается на самом высоком уровне, - адвокат Курбединов

Как сообщает Крым.Реалии, об этом заявил адвокат украинских рыбаков Эмиль Курбединов во время встречи участников "Крымской солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Примечательно, что украинских моряков задержали после ареста российских моряков (керченского судна "Норд". - Ред.). Крымский и севастопольский омбудсмены проявляют особый интерес к этому делу, постоянно интересуются положением рыбаков: что с ними, как и где. Насколько я понимаю, это дело сдвинется с мертвой точки, как только будет принято соответствующее политическое решение на самом высшем уровне", – рассказал Курбединов.

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По его словам, несколько дней назад моряков выпустили с территории погрануправления ФСБ в Балаклаве после полуторамесячного заключения.

"Обвинений украинцам не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они фактически не могут покинуть границы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия", - сообщил адвокат.

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Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

8 июня суд в аннексированном Россией Крыму продлил арест капитану задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому на один месяц.