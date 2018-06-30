 Наемники РФ полчаса обстреливали позиции ВС у Красногоровки и выпустили две мины 120 мм у Гнутово, потерь нет, - штаб ООС

Об этом сообщается на facebook-странице Операции Объединенных сил, пишет Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, один раз из запрещенного минскими договоренностями оружия. Днем враг течение получаса обстреливал защитников Красногоровки из стрелкового оружия, на Донецком направлении и выпустил две мины калибром 120 мм по нашим позициям у Гнутово, что на Мариупольском направлении. На других направлениях днем ​​было тихо. Потерь среди наших военнослужащих нет", - информируют в штабе.

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В сообщении подчеркивается, что Объединенные силы "полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага".

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