EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  517  24
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7006) Донбасс (16502) Объединенные силы (76) операция Объединенных сил (294)

 Наемники РФ полчаса обстреливали позиции ВС у Красногоровки и выпустили две мины 120 мм у Гнутово, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, с семи утра и до шести часов вечера, противник уменьшил провокации против наших подразделений.

Об этом сообщается на facebook-странице Операции Объединенных сил, пишет Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, один раз из запрещенного минскими договоренностями оружия. Днем враг течение получаса обстреливал защитников Красногоровки из стрелкового оружия, на Донецком направлении и выпустил две мины калибром 120 мм по нашим позициям у Гнутово, что на Мариупольском направлении. На других направлениях днем ​​было тихо. Потерь среди наших военнослужащих нет", - информируют в штабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 14 договоренностей о перемирии не соблюдались в полной мере, не вижу никаких оснований, чтобы новая не нарушалась, - Тука об итогах переговоров в Минске. ВИДЕО

В сообщении подчеркивается, что Объединенные силы "полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага".

Наемники РФ полчаса обстреливали позиции ВС у Красногоровки и выпустили две мины 120 мм у Гнутово, потерь нет, - штаб ООС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 34 раза атаковал позиции сил ООС: ранены двое украинских воинов, трое оккупантов уничтожены

Источник: https://censor.net.ua/n3074118
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
У тебя выходной есть? 24/7 на сайте торчишь
 показать весь комментарий
 
 
смотрю, кацапы в диком возмущении
само то бан словило и дальше тут писает..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Видишь в нике VB знай это я, твоя подруга
И ещё, мой IP невозможно забанить
 показать весь комментарий
 
ты видно этой психичке знатно соли под хвост напихала...)))
 показать весь комментарий
 
 
Вєрка Бе? Бе - це шо? Більшовичка? Чи Безплатна?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
какой выходной? петух с козлятника строчит.большинство порохоботов это опущенные заключенные у них времени полно.ксения например до подсидки был саня!
 показать весь комментарий
 
дурбецяло, де ви такі беретесь..
клонують вас, чи шо..
 показать весь комментарий
 
 
-- от, честно говоря -- я жинку с Донбаса брал... ...а 12 лет младше... -- брал вживую -- лично!
...там жлобы -- причём управляемые... ...от ими щас и управляют...

Было б время по Жизни -- я б ещё одну оттуда взял -- на оставшиеся лет 30 ... -- жить можно...*)
 показать весь комментарий
 
У жынки пальто белое есть? И пинжак с блестками?
 показать весь комментарий
 
 
-- вовчик -- при мне, моя маруха три футболки за 500 евро покупала... ... за щас не скажу... -- дать тебе её адрес? ...но ты, врядли, её фасон...*)
 показать весь комментарий
 
С риском быть сейчас забаненым, сообщаю общественности, кто разгоняет фейки. Шабаш этих саакашвили-ташбаевских сил на подсосе у ФСБ проходил недавно в Праге. Запоминайте этих персонажей.
Найманці РФ півгодини обстрілювали позиції ЗС у Красногорівці і випустили дві міни 120 мм у Гнутове, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 74
 показать весь комментарий
 
 
а как же очередное соевое перемирие №1001??? Нельзя же так с торговыми партньорами и переместителями грузов из мордовии на винницу обходиться.
 показать весь комментарий
 
Уже орки бесятся, чувствуется, что началось очередное перемирие...
 показать весь комментарий
 
Всё, братва -- токо начинается! ...осенью поеду в Мюнхен -- свидетельство о рождении тыкну им в харю -- где я украинец и киевлянин! -- нехай токо попробуют мне новый паспорт не дать! ...
...рановато нам ещё помирать... -- дитям 50хх...*)
 показать весь комментарий
 
Пасковский депутат Лев Шлосберг в шоке.Кладбище Интамнетов РАБссии во Пскове выросло в 2 раза... Найманці РФ півгодини обстрілювали позиції ЗС у Красногорівці і випустили дві міни 120 мм у Гнутове, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2071
 показать весь комментарий
 
 
Вот и славно ! Ихтамнеты уже с чертяками воюют в аду 😂
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ полчаса обстреливали позиции ВС у Красногоровки и выпустили две мины 120 мм у Гнутово, потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх