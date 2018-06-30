 В НАТО должны надлежащим образом оценивать вклад Украины для региональной и мировой безопасности, - Порошенко

"Наше государство, украинский народ четко определился со своим будущим - в семье народов Свободного Мира. Наша задача - обеспечить вхождение Украины в трансатлантическую систему безопасности. Уже сегодня мы делаем несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО", - цитирует Цензор.НЕТ пост на facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, этот вклад должен быть оценен партнерами.

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"Этот наш вклад, наше самопожертвование, должны быть надлежащим образом оценены Альянсом. В этом вопросе нет и не может быть узконациональных интересов. Этот вопрос безопасности всего Свободного мира", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

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5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

22 июня 2018 года Венгрия и Украина обсудили закон "Об общем среднем образовании", пролонгирование переходного периода имплементации языковой статьи до 2023 года и изменение методики обучения.