 В НАТО должны надлежащим образом оценивать вклад Украины для региональной и мировой безопасности, - Порошенко

"Наше государство, украинский народ четко определился со своим будущим - в семье народов Свободного Мира. Наша задача - обеспечить вхождение Украины в трансатлантическую систему безопасности. Уже сегодня мы делаем несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО", - цитирует Цензор.НЕТ пост на facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.
По его словам, этот вклад должен быть оценен партнерами.
"Этот наш вклад, наше самопожертвование, должны быть надлежащим образом оценены Альянсом. В этом вопросе нет и не может быть узконациональных интересов. Этот вопрос безопасности всего Свободного мира", - подчеркнул глава государства.
Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.
После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.
5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
22 июня 2018 года Венгрия и Украина обсудили закон "Об общем среднем образовании", пролонгирование переходного периода имплементации языковой статьи до 2023 года и изменение методики обучения.
А що робить Захід?
Просто не сможет .
...одна маруська 31 года, даже сильно удивлялась, шо я вообще без комплексов -- ...так я ей очень сильно посочувствовал...*)
Ты смотрел?
--... но сразу лехше стало! -- я аж не ожидал -- уважуха и исполнение всех претензий...*)
...борытесь -- поборытэ...*)
...лично я, на подлежащий образ не ведусь! -- и Украине не советую...
Ну даааайте мне мядальку, ну скажите что я что то хорошее сделал. 😭
Не то неблагодарный народ меня не любит.
А уявіть, як себе тепер почуває Баба Юля із БЮТ? Не проголосуєш - як пояснити народу? Проголосуєш - кремлівського спонсора розгніваєш.
А "Самопоміч"? Проголосуєш - що скаже пан Фрідман? За що ж потім "харчєваться"?
Вот сильный ход будет.
А по НАТО спецы говорят мы войско за 4 года вообще них-на не сделали. В штабе советские старперы сидят.
Ну ну.
я слухати його палкі промови…
Про те, як українську незалежність
він врятував від Путіна, від Вови...
Про те, що дуже скоро по новОму
ми заживемо!.. Треба лиш два строки -
і Крим реінтегруємо додому…
І пенсії в людей зростуть нівроку…
І Армію одіне, і обує
(вже, наче, є програма урядова)…
Клянеться у ефір, й божиться всує,
що , навіть, здохне за свободу слова!..
Напевно думає, що Бог глухий, чи п'яний…
Та що це я?! Нехай жиє до віку!
Нехай до віку смокче ту нірвану,
яку наобіцяв… товсту, й велику…
І знову він…
- У нас все в шоколаді!
Та от з Донбасом ще було би ліпше!..
……………………………………………………………..
Це той Донбас, що в нас херячить з «градів»?!
Мабуть, не той… Напевно, є ще інший.
А раптом той - москальсько, блядь, савецкій?!
І на хера нам це ярмо на шиї?!
Та, навіть, мій в'єтнамський кнурик Пецька,
як не вмовляй - не жертиме помиї!..
Кричить - Донбас чекають в Україні!
Мовляв, спимо, і бачимо Донбас!..
А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..
І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
🤑
Біг-борди ставлять… Певно, для краси…
Той булаву до пуза приміряє…
А той хова судимість у труси…
Хтось з вилами стриба, як навіжений...
Хтось з олігархами посмоктує кальян…
І кожному ті президентські гени
у кумпол б'ють, як Вінницький фонтан!
І кожен з них себе у груди тиця,
та в мікрофон дереться, як баран,
що він є намбер ван від опозиції,
чи то, мовляв, від влади - намбер ван!..
У кожного є ціль красива, й світла.
І кожен знає, де сидить вона.
Та як нам потім видертися звідти,
навряд чи хто із претендентів зна...
Одні і ті ж… Все гладко в них, і гарно…
Лишень при них, нас горе омине!
- П'ять гривень - бакс, як президентом стану!..
- Куб газу - гривня! Виберіть мене!..
І навіть той, хто все просрав наразі,
на другий термін преться все одно!
Хоч мав би вже сидіти у тюрязі,
а не товкти у вуха нам лайно!..
Хоча… Кому це я?! Така вже в нас традиція
одних злодюг приводить до вінця!
І обирати, дивлячись по пиці,
що пика та усім нам обіця!..
..........................................................
Дивився виступ президента вчора…
Предостеріг - без нього нам хана!..
Напевно, вибори, таки, і справді скоро…
Бо запахи «шанелі»… І лайна…
🤑
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!
Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",Значок "Ну, Путин, погоди!"
🤑
Уже сегодня мы делаем несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО. ( © Порошенко П.А.)
А говорили что на турбины сименс....
Германия в семье свободных народов не нужна.
Ее надо отдать раше.
Потом можно пуйлу вместо Крыма предложить.
Сакральность Германии как то обоснуют.
Заготовки уже есть.Деревянный рейхстаг же брали.
когда ее переварит Украина - будет разговор
а пока воруйте - мешает кто?
1) Зібрати вчених ядерщиків з ХФТІ, Кіяд, з Енергоатому й почати працювати.
2) Денонсувати зовнішнє управління (так звані "антикорупціонери")
3) Розігнати всіх політичних грантожерів. Особливо упоротих арештувати за 111 ст. КК.
Тоді тебе поважатимуть у світі, як Ердогана і спокійно виграєш вибори, як він.
А сьогодні ти маріонетка. Пішак.
Головнокомандуючий)
депутаты не воры....
-Могу! Иду я, значит, однажды, и вдруг... - Порошенко сидит!
-Дедушка, ты это уже рассказывал!!!
-Да?.. Ну так это... Ничего другого и нет... Чего-то другого уже годков 7 как не случалось...