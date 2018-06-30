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 Политика Украины
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 В НАТО должны надлежащим образом оценивать вклад Украины для региональной и мировой безопасности, - Порошенко

Сегодня Украина делает "несравненно больше" для региональной и мировой безопасности, чем многие другие партнеры по НАТО.

"Наше государство, украинский народ четко определился со своим будущим - в семье народов Свободного Мира. Наша задача - обеспечить вхождение Украины в трансатлантическую систему безопасности. Уже сегодня мы делаем несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО", - цитирует Цензор.НЕТ пост на facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, этот вклад должен быть оценен партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обещает внести в Раду изменения к Конституции относительно вступления в ЕС и НАТО

"Этот наш вклад, наше самопожертвование, должны быть надлежащим образом оценены Альянсом. В этом вопросе нет и не может быть узконациональных интересов. Этот вопрос безопасности всего Свободного мира", - подчеркнул глава государства.

В НАТО должны надлежащим образом оценивать вклад Украины для региональной и мировой безопасности, - Порошенко 01

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Также читайте: У вас война с Россией, а в сепаратизме обвиняете венгров, - Сийярто об украинско-венгерских отношениях

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

22 июня 2018 года Венгрия и Украина обсудили закон "Об общем среднем образовании", пролонгирование переходного периода имплементации языковой статьи до 2023 года и изменение методики обучения.

Источник: https://censor.net.ua/n3074116
 
   
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Україна захищає Захід від рашки.
А що робить Захід?
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порошенко має достроково скласти повноваження, його перебування на посаді несе тільки загрозу та ризики для Україні! Ніхто на Заході вже не хоче мати справу з порошенком, бо він неодноразово обманув західних партнерів, тому допомоги від Заходу ми не отримаємо поки не прийде новий Президент! А без допомоги пережити наступні півроку нам буде вкрай тяжко! Тому порошенко має зробити сильний та потужний крок - оголосити про дострокове припинення повноважень Президента, а ВРУ має призначити позачергові вибори Президента! Так буде краще для України зі всіх сторін! Поки не оберуть нового Президента, окупант не піде у наступ, бо буде намагатись проштовхнути свого кандидата на посаду, Захід дасть Україні допомогу до виборів, бізнес почне витрачати гроші, бо покращаться споживчі настрої у населення, покращиться кредитний рейтинг України! Сам факт дострокової відставки політичного банкрута дасть Україні потужний імпульс у всіх відношеннях, бо покаже всьому цивілізованому світові, що Україна стоїть на шляху до ЄС, на шляху до європейських, християнських та загальнолюдських цінностей, покаже що влада вчиться ставити інтереси народу України на перше місце!
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Порошенко никогда не утонет .
Просто не сможет .
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Ага непогана спроба, Порох - президент який вперше за 25 років взявся за відновлення ЗСУ, економіки, завдяки якому увесь цивілізований світ взнав, що таке Україна, що це самостійна незалежна європейська держава, ага і він несе загрозу Україні. Порох зробив для України стільки, що всі "попєрєдникі" не зробили за 25 років незалежності. І так Україна вже давно показала, що стоїть на шляху до Європи, ти мабуть тільки вчора з погребу виповз.
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Ну и с какого будуна он должен шото складывать? Бо тебе с Юлей так захотелось? У НАТО мають належним чином оцінювати внесок України в регіональну та світову безпеку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8235 .
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-- никого она не защищает -- она поосто между...
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Лексєїч...Замість того щоб забезпечувати шоколядом своїх форумних жополізов, роздай їх людям похилого віку безкоштовно..більшість з них вже не пам"ятає смак шоколяду
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..просак, это для тех у кого не стоит! -- лично я не встечал...*)
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Опять ликбез..просак это участочек...маленький...между двумя отверстиями....это шоб бахтерии не смешивались...
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...ты дурак, Шура! -- просак, это текстильный термин, а не михалковский... ...хош, поспорим? -- но сразу не советую -- ты попадёшь! ... -- в жопу... *)
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...куда мне отходить? -- мне почти 60 -- мне всё интересно! ...*)

...одна маруська 31 года, даже сильно удивлялась, шо я вообще без комплексов -- ...так я ей очень сильно посочувствовал...*)
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Мёд .пиво пил.По усам текло- в рот непопало.При Петиной власти немо чого в рот покласты..
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...-- тут это -- Начальник наехал -- колбасились до посинения... ...потом я не выдержал -- просто нах. его послал! -- думал, капэць...

--... но сразу лехше стало! -- я аж не ожидал -- уважуха и исполнение всех претензий...*)

...борытесь -- поборытэ...*)
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Звісно немає, тобі ж уже путлєр і поклав і наклав.
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В НАТО должны надлежащим образом
...лично я, на подлежащий образ не ведусь! -- и Украине не советую...
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Лично у меня это скавчання напоминает -
Ну даааайте мне мядальку, ну скажите что я что то хорошее сделал. 😭
Не то неблагодарный народ меня не любит.
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Запад нам ничего не должен.Хватит пете чушь нести.
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Украина круче, чем все НАТО вместевзятое.
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Вам не верится?! А вы подумайте, поразмыслите...Сколько погибло на фронте солдат Украины,и сколько испугалось солдат НАТО...
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А сколько негров в Африке погибло в междоусобных войнах!
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Тролику, підрах*й скільки совєтіше зольдатен загинуло в авантюрах камуністів на чужих територіях від химери під гаслом "щоби НАТО не стояло під боком совка"? І як сам знаєш, совок просрав УСЕ.
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Якщо ця Верховна Рада знайде 300 голосів, щоб закріпити в Конституції стратегічний курс на НАТО і ЄС - вона черговий раз впише своє їм'я в історію. Такий рекорд зможуть побити лише ті майбутні Ради, які ратифікуватимуть угоди про вступ. Спочатку - НАТО. За тим - ЄС.
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Сильний хід зі сторони президента.

А уявіть, як себе тепер почуває Баба Юля із БЮТ? Не проголосуєш - як пояснити народу? Проголосуєш - кремлівського спонсора розгніваєш.
А "Самопоміч"? Проголосуєш - що скаже пан Фрідман? За що ж потім "харчєваться"?
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Прикинь, в конституцию впишут, а потом ЕС за постоянную брехню и нежелание бороться с коррупцией лишат Украину безвиза.
Вот сильный ход будет.
А по НАТО спецы говорят мы войско за 4 года вообще них-на не сделали. В штабе советские старперы сидят.
Ну ну.
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у тебя в барнауле пукан разорвал твой аквафреш на британский крест.
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І ось виходить він!.. Люблю безмежно
я слухати його палкі промови…
Про те, як українську незалежність
він врятував від Путіна, від Вови...

Про те, що дуже скоро по новОму
ми заживемо!.. Треба лиш два строки -
і Крим реінтегруємо додому…
І пенсії в людей зростуть нівроку…

І Армію одіне, і обує
(вже, наче, є програма урядова)…
Клянеться у ефір, й божиться всує,
що , навіть, здохне за свободу слова!..

Напевно думає, що Бог глухий, чи п'яний…
Та що це я?! Нехай жиє до віку!
Нехай до віку смокче ту нірвану,
яку наобіцяв… товсту, й велику…

І знову він…
- У нас все в шоколаді!
Та от з Донбасом ще було би ліпше!..
……………………………………………………………..
Це той Донбас, що в нас херячить з «градів»?!
Мабуть, не той… Напевно, є ще інший.

А раптом той - москальсько, блядь, савецкій?!
І на хера нам це ярмо на шиї?!
Та, навіть, мій в'єтнамський кнурик Пецька,
як не вмовляй - не жертиме помиї!..

Кричить - Донбас чекають в Україні!
Мовляв, спимо, і бачимо Донбас!..
А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..

І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
🤑
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Петя,ничего они тебе не должны,особенно учитывая,что они знают тебя,как прожжённого лжеца и коррупционера ...
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Ватные, влажные мечты, а тем временем ЕС продолжает поддерживать Украину, а лидеры ЕС проводят встречи с "прожженым лжецом и коррупционером".
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В повітрі запах виборів гуляє…
Біг-борди ставлять… Певно, для краси…
Той булаву до пуза приміряє…
А той хова судимість у труси…

Хтось з вилами стриба, як навіжений...
Хтось з олігархами посмоктує кальян…
І кожному ті президентські гени
у кумпол б'ють, як Вінницький фонтан!

І кожен з них себе у груди тиця,
та в мікрофон дереться, як баран,
що він є намбер ван від опозиції,
чи то, мовляв, від влади - намбер ван!..

У кожного є ціль красива, й світла.
І кожен знає, де сидить вона.
Та як нам потім видертися звідти,
навряд чи хто із претендентів зна...

Одні і ті ж… Все гладко в них, і гарно…
Лишень при них, нас горе омине!
- П'ять гривень - бакс, як президентом стану!..
- Куб газу - гривня! Виберіть мене!..

І навіть той, хто все просрав наразі,
на другий термін преться все одно!
Хоч мав би вже сидіти у тюрязі,
а не товкти у вуха нам лайно!..

Хоча… Кому це я?! Така вже в нас традиція
одних злодюг приводить до вінця!
І обирати, дивлячись по пиці,
що пика та усім нам обіця!..
..........................................................

Дивився виступ президента вчора…
Предостеріг - без нього нам хана!..
Напевно, вибори, таки, і справді скоро…
Бо запахи «шанелі»… І лайна…
🤑
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....мирному ПРЕЗИДЕНТУ , нато (а это напомню воен. блок ) НИ К ЧЕМУ !!! а то получается ПЛЮРАЛИЗМ мнений в одной голове , признак ШИЗОФРЕНИИ !!!
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Ты хочешь сказать что НАТО с кем то воюет?
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Еще в школе учили, что это военно-политический блок.
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.Хмелел Петро, слеза катилась
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!

Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",Значок "Ну, Путин, погоди!"

🤑
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Якщо у гугл забити цей вірш переадресація йде на російськи ресурси та "однокласніки" та "в контакті"
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а эти там и пасутся - где же им ещё харчеваться...)
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...техника в НАТО хорошая! ...а бойцов с Украины нету.
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перепечатка чужой работы под своим именем воровство.Авторов работ нужно нужно уважать и указывать.
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я еще и вышивать могу. . и на машинке тоже
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Мальдивы, мечты о втором сроке....
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Найбільше українського морозива купує Росія

Уже сегодня мы делаем несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО. ( © Порошенко П.А.)



У НАТО мають належним чином оцінювати внесок України в регіональну та світову безпеку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6179



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А что санкции не только на торговлю конфетами,а и намороженное наложили?
А говорили что на турбины сименс....
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Наївний як дитя. Та їм похеру, вони там в колишньому Варшавському договорі, лизали зади одному господарю тепер лижуть іншому.
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Порошенку уже и США должны,все должны делать для Украины кроме Порошенка
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30% німців ностальгують за НДР, в чехів комуняки створюють уряд... Рижий недоумок не знає кому в дупу глибше вставити свого язика. Ину чи х%йлу. І т.д. і т.п. І ти Петя за це гівно "горло рвеш"
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Рыжий все правильно делает.
Германия в семье свободных народов не нужна.
Ее надо отдать раше.
Потом можно пуйлу вместо Крыма предложить.
Сакральность Германии как то обоснуют.
Заготовки уже есть.Деревянный рейхстаг же брали.
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Там он Арестович бреше , шо Азовское море росиянцы отжимают...порохоботы уже грузятся в петроботы...подают пример..
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У сім'ї народів вільного світу немає злодійства , московського сатанату і корупції .
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Если Финляндия опять нападет на РАБссию Варварски и Виларомна,что в 1939 году,то РАБссия опять проиграет Маршалу Маннергейму
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Вот все должны пороху. все! Вот бы и ему вспомнить все свои обещания. И начать их выполнять. А то сидит только одобрямсы пишет по санкциям Запада, а российский бизнес как процветал в Украине, так и процветает. Но вы там, на Западе построже с санкциями! А мы пока поторгуем. Ну и что, что продукцией Рошен завалена рашка, Крым и Донбасс, главное - Запад пусть санкции вводит. Нема дурних. Петя, тебе никто больше в мире не верит! Никто. Пиши дальше.
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КацаПсинскае быдло жрёт конфеды Бандеровцев? и шо не сдохли до сих пор?Удивительно... У НАТО мають належним чином оцінювати внесок України в регіональну та світову безпеку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 589
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Как давно продукция рошен стала бандеровской?
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с 1939 года КацаПсины боряцца со Степан Андреевичем Представ себе почти 80 лет..
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Продукция рошен выпускается с 1939 года? У НАТО мають належним чином оцінювати внесок України в регіональну та світову безпеку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8526 Дед, ты перегрелся на солнце? Отползай в тенек.
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Ну, ладно - молодий парубок 70-ти років.... Так краще?
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У ботов конфеты это стратегический прадукт без которого кацапсины не выживут,как без турбин сименс.
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Ага и именно потому, что Пете "никто в мире. Никто" не верит, рашку продолжают нагибать санкциями? Я вам уважаемая открою огромную тайну, но и Украина завалена кацапскими зап. частями на АвтоВаз и вуаля пол Украины ездит на расейских корытах, и даже больше завозится косметика, моющие и бытовая техника начиная с телевизоров и холодильников тоже из параши.
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Когда перестанете путать Украину с порошенко, тогда и поговорим. Может быть.
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КацаПсины,низзя обижать маленьких У НАТО мають належним чином оцінювати внесок України в регіональну та світову безпеку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8278Мавзолей может рзвалится что в 1991 году в августе..
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польша переварила советскость...
когда ее переварит Украина - будет разговор
а пока воруйте - мешает кто?
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иногда правда убивает, не будь убиицой
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Блядь,челоаек с такими возможностями оказался крохабором.Пэтя,+ - 5 ,ЛЕТ И ТЫ ЗАПИШЕШЬ СВОЁ ИМЯ В ИСТОРИИ МИРА!Но рождённый ползать,летать не будет...
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И правда ...в пршлом Году Мавзолейные КГБисты Кремля купили 5 550 тонн канфед Рошен...Обжоры... У НАТО мають належним чином оцінювати внесок України в регіональну та світову безпеку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3270 У НАТО мають належним чином оцінювати внесок України в регіональну та світову безпеку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3270
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Порошенку порада
1) Зібрати вчених ядерщиків з ХФТІ, Кіяд, з Енергоатому й почати працювати.
2) Денонсувати зовнішнє управління (так звані "антикорупціонери")
3) Розігнати всіх політичних грантожерів. Особливо упоротих арештувати за 111 ст. КК.
Тоді тебе поважатимуть у світі, як Ердогана і спокійно виграєш вибори, як він.
А сьогодні ти маріонетка. Пішак.
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каждому депутату можно и нужно верить....
депутаты не воры....
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Фамилия Порошенко и блок НАТО на кацаПсинскае быдло Педофила действует что Мавзолей чЛенина на Шариковых и Швондеров
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-Дедушка, а ты можешь рассказать про Порошенка?
-Могу! Иду я, значит, однажды, и вдруг... - Порошенко сидит!
-Дедушка, ты это уже рассказывал!!!
-Да?.. Ну так это... Ничего другого и нет... Чего-то другого уже годков 7 как не случалось...
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Кацапсины уже говорят что никакой Трамп не заставит их согласиться с тем что он признает нашкрым российским,потому что нельзя соглашаться на давление америки.
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О.Сироїд: "У 2014 р. до другої години ночі не підписували коаліційну Угоду тільки через те, що Порошенко ВИМАГАВ ВИЛУЧИТИ із коаліційної угоди одне речення, а саме: про те, що Україна буде вступати до НАТО. Вказівку отримав пан Б.Ложкін від С.Лаврова". https://youtu.be/mbW9GGf-8G4?t=2163
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАТО должны надлежащим образом оценивать вклад Украины для региональной и мировой безопасности, - Порошенко
 
 
 
 
 
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