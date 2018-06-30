 Комиссия ГСЧС собралась на заседание из-за непогоды в Чернигове: произошло частичное разрушение стен жилых домов

Об этом сообщила специалист отдела ГУ ГосЧС в Черниговской области Светлана Максименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Она отметила, что по состоянию на 17:00 работы по откачке воды завершены в 26 домохозяйствах.

Максименко также сообщила, что в результате непогоды произошло частичное разрушение стен жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23 и частичное разрушение дорожного покрытия возле автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.

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Ранее сообщалось, что сильный ливень затопил около 20 улиц Чернигова. Спасатели эвакуировали 16 человек, трех пострадавших передали медикам.

Всего были подтоплены 90 дворов.