 Комиссия ГСЧС собралась на заседание из-за непогоды в Чернигове: произошло частичное разрушение стен жилых домов

Об этом сообщила специалист отдела ГУ ГосЧС в Черниговской области Светлана Максименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Она отметила, что по состоянию на 17:00 работы по откачке воды завершены в 26 домохозяйствах.
Максименко также сообщила, что в результате непогоды произошло частичное разрушение стен жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23 и частичное разрушение дорожного покрытия возле автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника.
Ликвидация последствий подтопления продолжается.
Ранее сообщалось, что сильный ливень затопил около 20 улиц Чернигова. Спасатели эвакуировали 16 человек, трех пострадавших передали медикам.
Всего были подтоплены 90 дворов.