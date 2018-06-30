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 Комиссия ГСЧС собралась на заседание из-за непогоды в Чернигове: произошло частичное разрушение стен жилых домов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям собрала заседание комиссии по ликвидации последствий непогоды в Чернигове.

Об этом сообщила специалист отдела ГУ ГосЧС в Черниговской области Светлана Максименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Произошло подтопление около 90 частных домовладений на 19 улицах Чернигова, ликвидация последствий продолжается, - ГСЧС

Она отметила, что по состоянию на 17:00 работы по откачке воды завершены в 26 домохозяйствах.

Максименко также сообщила, что в результате непогоды произошло частичное разрушение стен жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23 и частичное разрушение дорожного покрытия возле автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потоп в Чернигове: затопленные улицы, "поплывший" асфальт и машины под водой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что сильный ливень затопил около 20 улиц Чернигова. Спасатели эвакуировали 16 человек, трех пострадавших передали медикам.

Всего были подтоплены 90 дворов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074115
 
 
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В Чернігові ще повно старих дерев'яних будинків. Навіть важко визначити скільки років таким будинкам🙋
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Є повід поновити житловий фонд . Старі будинки ж не вічні . Мусимо і ми щось нащадкам залишити .
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Якщо асфальт клали по технології він би не поплив від дощу: покидали прямо на землю) а де бетонована основа? хоча б щебень 20 см.
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жителів відселить, житло знести і збудувати нове. доручити Куцу Я.В. - зможе
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