 Украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля, - Омелян

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, туроператор "Oasis Travel" за свой счет разместит всех украинцев в отелях Туниса до понедельника.

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"Сложившаяся ситуация, обусловленная значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией. После переговоров с участием двух министерств и Госавиаслужбы авиакомпания "Bravo" согласилась взять на себя расходы, связанные с возвратом украинцев домой, после чего они должны быть возмещены туроператором", - сообщил Омелян.

Он также сообщил, что механизмы контроля и штрафных санкций, которые необходимо ввести для недобросовестных участников рынка, будут обсуждаться в 10:00 во вторник, 3 июля, в Министерстве инфраструктуры. И пригласил на встречу туроператоров, турагентов и авиакомпании.

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Напомним, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастира, остальных - разместили в отеле города Сус. Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета. В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

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Утром, 30 июня, сообщалось, что в Киев вернулась часть украинских туристов, которые "застряли" в Тунисе. В МИД Украины отметили, что принимаются меры по возвращению остальных украинцев.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян называет "возмутительной" ситуация с украинцами, которые "застряли" в аэропорту Туниса, и заявляет, что Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством со стороны туроператора "Oasis Travel".