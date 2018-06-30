EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  1231  40
Все про:самолет (2054) Тунис (68) Мининфраструктуры (538) Омелян (445)

 Украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля, - Омелян

По итогам достигнутых договоренностей, авиакомпания "Bravo" за собственные деньги заберет и отвезет в понедельник, 2 июля, всех отдыхающих домой.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, туроператор "Oasis Travel" за свой счет разместит всех украинцев в отелях Туниса до понедельника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские туристы в Тунисе: Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело против туроператора "Oasis Travel", - Омелян

"Сложившаяся ситуация, обусловленная значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией. После переговоров с участием двух министерств и Госавиаслужбы авиакомпания "Bravo" согласилась взять на себя расходы, связанные с возвратом украинцев домой, после чего они должны быть возмещены туроператором", - сообщил Омелян.

Он также сообщил, что механизмы контроля и штрафных санкций, которые необходимо ввести для недобросовестных участников рынка, будут обсуждаться в 10:00 во вторник, 3 июля, в Министерстве инфраструктуры. И пригласил на встречу туроператоров, турагентов и авиакомпании.

Также читайте: Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Украину, - МИД

Украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля, - Омелян 01
Украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля, - Омелян 02

Читайте также: Около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь из Туниса, - "ТСН"

Напомним, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастира, остальных - разместили в отеле города Сус. Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета. В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

Читайте: Туристы вернутся из Туниса в течение суток. У недобросовестных туроператоров отберем лицензии, - Омелян

Утром, 30 июня, сообщалось, что в Киев вернулась часть украинских туристов, которые "застряли" в Тунисе. В МИД Украины отметили, что принимаются меры по возвращению остальных украинцев.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян называет "возмутительной" ситуация с украинцами, которые "застряли" в аэропорту Туниса, и заявляет, что Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством со стороны туроператора "Oasis Travel".

Источник: https://censor.net.ua/n3074114
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всі стараються наіпати... А що, тільки владі можна..?
 показать весь комментарий
 
 
Влада не змогла вивести українських туристів, тому що немає у ДСНС нормальних літаків Ан-178, якими без пересадок можна вивозити 70 українських громадян з місць які знаходяться за 4000 км від України! Фактично Омелян показав свою повну безпомічність та нікчемність, сказав що вивезе туристів і відклав виліт до 2 липня - ось так виглядає балабол.
 показать весь комментарий
 
 
А тим часом на пляжі Євпаторії через відсутність людей вже пускають навіть свиней...
Украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля - Цензор.НЕТ 1379
 показать весь комментарий
 
 
Скоріш за все, фєйка крємльовських огентів з Bellingcat.
 показать весь комментарий
 
Це взято звідци.

RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt

ЧитатьЧитать @KrimRt

Еще

Твою дивизию... Кирилловка сейчас Вебки вон-если кто то не там вдруг Капец... http://kirillovka.ks.ua/webcam/
 показать весь комментарий
 
 
А потом в Киев вернется,паскуда. Украину дальше хаять. Лучше бы ее там танк кацапский переехал.
 показать весь комментарий
 
 
А що, залишити їх там..? Украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля - Цензор.НЕТ 1481 Злодюг туроператорів і не тільки наказувати на горло треба!
 показать весь комментарий
 
 
суд має відшкодувати збитки і туристам і державі.
 показать весь комментарий
 
 
Наш? Найсправедливіший в світі, вздовж і впоперек реформований?
 показать весь комментарий
 
 
-- а чё они там -- в Тунисе -- политического убежища не запросят? -- это ж 6 секунд...! -- и ты сразу беженец в Европе -- минуя Украину -- токо море переплыть...*)
 показать весь комментарий
 
 
Немецкое гоффно слаще... Украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля - Цензор.НЕТ 2909не веришь спроси у генерала Краснова Петра Николаевича... Украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля - Цензор.НЕТ 2909
 показать весь комментарий
 
 
... говна не ем -- это ты мимо адреса... -- наверно съела шо-нибудь...*)
 показать весь комментарий
 
 
Германия и РАБссия братья 308 лет,с времен Петра Первого ..не верю... Українських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, доставлять до України 2 липня - Цензор.НЕТ 4914 Українських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, доставлять до України 2 липня - Цензор.НЕТ 4914
 показать весь комментарий
 
 
под словом хоффно я имел ввиду немецкий паспорт... Українських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, доставлять до України 2 липня - Цензор.НЕТ 5597слаще
 показать весь комментарий
 
 
-- эт у кацапов всегда так -- чё не маем -- то хаем... ...но хочем... *)
 показать весь комментарий
 
...знаешь -- у Тараса Шевченко всё наше! ...пока его публицистику не почитаешь... -- там про Ураину -- ... я мовчу... ...особенно щас.
 показать весь комментарий
 
Во засмажаться на пляжах на халяву!!🤣
 показать весь комментарий
 
Не те, що на твою соціальну допомогу😥
 показать весь комментарий
 
 
Агга, пляшки на пляжах збизаєш досі??
))
 показать весь комментарий
 
Ща Шкиряк Ил-76 зафрахтует и все будет пучком.😊
 показать весь комментарий
 
 
кинут
просто кинут авиакомпанию Bravo Airways
когда туристов привезут
в этой стране воры всегда в приоритете
 показать весь комментарий
 
 
Самый криминальный город мира и на кидалово в том числе New-York...Лучше не приезжайте Українських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, доставлять до України 2 липня - Цензор.НЕТ 6070 Українських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, доставлять до України 2 липня - Цензор.НЕТ 6070
 показать весь комментарий
 
Украинскрим туристам прежде чем приезжать в США советую прочитать книгу Герберта Осбери "Банды Нью-Йорка" Українських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, доставлять до України 2 липня - Цензор.НЕТ 9034 Очеь классный БестселлерУкраїнських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, доставлять до України 2 липня - Цензор.НЕТ 9034
 показать весь комментарий
 
 
Так всі українські пенсіонери, а особливо зі Львова, які отримують маленьку соціальну допомогу при поганому настрої сідають на літак до Нью Йорка і гуляють по тим районам😊
 показать весь комментарий
 
"Браво"? Минулого року мали летіти на Даламан отим "Браво". Чекали в Жулянах десь 4 години. Вже в Інеті пишуть що літак застряг в Латвії, чекають на запчастини, а представник Браво му-му втирає. Замінили на інший літак.
Назад - ще одна лажа від "Браво", причому заздалегідь відома. Але замість вечірнього рейсу дали ранковий (іншої компанії), вкравши майже цілий день "UAI".
 показать весь комментарий
 
 
У большенства украинцев проблема как выжить при таких ценах, а не как за бугор на курорты слетать.
 показать весь комментарий
 
Бля... -- Тунис!...

...ну, вот я в Тунисе -- ровно год назад -- в мамкиной хрущёбе на террасе...

...тунисское пиво пью ...

...вместе с Мамкой... -- где все остальные туристы? *)



...в Тунисе жизни нет -- кроме нас...*)
 показать весь комментарий
 
Есть такая чудесная штука, называется crab bucket theory - «теория ведра с крабами». Если вкратце, она гласит, что крабы - настолько глупые животные, что по одиночке каждый из них легко бы выбрался из ведра, но когда один из них пытается из ведра выбраться, его же сородичи цепляются за него и затягивают обратно.Когда человек пытается бросить курить, а дружки говорят «всё равно не получится» и протягивают сигарету - crab bucket. Когда ты получаешь второе высшее образование, а коллеги громко удивляются, зачем тебе это надо, ведь на работе и так устаёшь - crab bucket. Когда твои собственные родители говорят тебе, что ты глуп (неудачник, бездарь, ничего путного не выйдет) - да-да, crab bucket.
Это человеческая природа, и ничего с ней не поделать, кроме одного - быть сильнее ведра и лезть вперёд, даже когда тебя тянут назад сто человек.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, доставят в Украину 2 июля, - Омелян
 
 
 
 
 
 вверх