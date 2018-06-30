 Стокгольмский арбитраж разрешил польской PGNiG требовать у "Газпрома" снижения цены на газ

Как сообщается на сайте PGNiG в субботу, 30 июня, суд считает, что в договоре между двумя компаниями есть предпосылка, позволяющая пересматривать стоимость газа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
"Газпром" годами отклонял любую возможность пересмотра цены, предусмотренной долгосрочным контрактом с PGNiG, и в результате она значительно превысила цены на рынках Западной Европы, указывают судьи.
По словам председателя правления PGNiG Петра Возняка, суд признал доводы польской компании и отверг аргументы "Газпрома", стремившегося сохранить "нерыночные ценовые условия", оговоренные так называемым Ямальский контрактом. PGNiG ожидает, что цена будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства, отметил Возняк.
Ямальский контракт, подписанный компанией PGNiG и "Газпромом" в 1996 году, предусматривает ежегодные поставки газы в объеме, равном примерно 10 млрд кубометров. При этом не менее 8,7 млрд кубометров из них компания должна принимать в соответствии со схемой "бери или плати". Срок действия договора истекает в 2022 году.
При этом обобрав до нитки всё населения Украины...
- Надо-было проводить модернизацию производств, а не набивать свои карманы на еще древнем совковом затратном оборудовании....
И как тебе удалось цену на газ притянут к зарплате на частных предприятиях, которую устанавливает "владелец", а не государство...?!...
За його словами, ще один герой «ватників» - президент Чечні Рамзан Кадиров. Цей бравий хлопець першого росіянина вбив в 16 років. Відпилював російським солдатам голови і грав ними в футбол, що знімав на відео. Тепер він герой Росії. Інший герой «ватників» - батько Кадирова Ахмат. Коли вже після зради чеченського народу, російське телебачення запитало його - говорив він слова, що кожен чеченець повинен убити 100 росіян, він сказав, що - ні, він говорив, що не сто, а що кожен чеченець повинен убити стільки росіян, скільки зможе. Може 100, а може і 200.
Блогер зазначає, що таких, як Роман Шухевич, у «ватників» героїв немає. У них герої в основному типу Мотороли або з вигаданими подвигами - типу Коля Сиротінін, який поодинці зупинив танкову армію Гудеріана. Тому їм залишається тільки брехати про наших героїв, тому що їхні герої - це зрадники і покидьки.
Крупнейший работодатель на РФ железнодорожная монополия РЖД планирует сократить численность сотрудников на 42.000, следует из презентации ее долгосрочной программы развития, копия которой есть у Рейтер.
Ahmad @AlAhmediya 5 ч.5 часов назад
Поки українські політики не можуть розібратися із відношенням до росії, в Європі потроху починають виникати думки, проте, що якщо Україна продовжує економічну співпрацю з країною-агресором, то чому ЄС не може. Уряд Італії запропонував відновити економічну співпрацю з росією. (с)
НО! ... ...где дешевле и качественней всего -- очереди короче!
...не скажу, где? -- но я Нюрнберге гуляю -- по самому Центру ...*)
... хватит жулика дурить...*)
-И шо то?-спросила у подруги Ганя
-Може спытаемо у рабов? они должны ж знать.
Рабов у Грипины было три. Хитрый Сыдор разжился справкой на льготы , т.к. весил больше 100 килограммов.Вначале Грипине все завидовали, а потом перестали.Рабы ничета делать не умели. Ни полоть, ни косить, ни дрова колоть. Только песни пели "Путин, всегда живой..." и матерные частушки. не повезло бабе...Женщины пошли в сараюшку, где на матрасе сидели все трое и, как всегда резались в дурака.
-Это шо?-сразу взяла за рога дойного быка Гипина и показала труженникам железяку.
Как просветлели их лица! С каким умилением смотрели на ржавку ребята!
-Ну!-сдвинула брови хозяйка
-Это же духовная Скрепа! Стыдно такого не знать!-с укором выпалили все хором.
-Шо оно такое? А?
-Ну, ээээээ, ммммм...-рабы замялись-СКРЕПА! И всё! У россиян есть, у других-нет...
-Да забирайте, сказала жалостливая Грипина. и бросила железку рабам.
Женщины вышли и уже из-за закрытой двери слышали возню и приглушенные маты рабов, которые делили между собой загадочную скрепу.
-Не порядок-говорит- гилляки есть, а москалякив нема!
И не поспоришь же!Эх!
По дороге хто-то снова протопал. Для Маньки-сепаратистки и её коровы рановато.Женщина выглянула в окно. Тфу! Опять мужик пришлый радиоактивный пепел торгует. Говорит , шо с самой Америки. Мужики купили было мешок, понюхали. Не! доллярами не пахнет. Значит обмануть хотел. Намяли ему бока. Думали - больше не сунется. А он. снова припёрся, бедолашный. Видать бизнес у него такой.
....Вечерело. Весело смеясь с песнями и плясками мимо окон проскакала сельская молодёжь.Ганя с надеждой всмотрелась:Может хто НЕ СКАЧЕ? Не, скакали все. даже бабки на лавочках и коты на заборах...
...У сельпо мужики опохмелялись колотыми апельсинами. И де берут , сволочи? Ганька решительно встала,пошуровала в кухонном шкафу , достала свой факел, зажгла его от уголька и, напевая свою любимую:"Дойчен зольдатен..." помаршировала на работу.
....База была большая. Кругом стояли ракеты с атомными боеголовками, танки,самолёты, лежали кучами автоматы , снайперские винтовкии баллоны с гомовирусом(для распыления ). Бойкие киборги фасовали всё это в пакеты с надписями "Раша капут!" И бросали в бооольшой колодец типа "Журавель". Там , снизу пакеты ловили бравые солдаты и закладывали в подводные лодки, которые тайными речными тропами доставляли оружие украинской армии.Работа кипела и ночью. Видать сегодня пендосы (или америкосы? Ганька их так и не научилась различать) не будут предаваться разврату и можно будет спокойно отсидеться и пожевать жвачку припасённую с прошлого раза и хитро заныканную от чужих завидущих глаз.
.... Но ни тут -то было. Командир, худой , с бакенбардами и стеком, естессно, приказал Ганьке немедленно отправлятся в казарму, где местный Санта-Клаус нажрался с пленным Дедом Морозом до зелёных человечков.Женщине порученно было отвлечь мужиков сприптизом и эротичным массажем. А то бабка Шура, уже не справляется. Восьмой десяток разменяла. Не шутки...
ОСНОВАНО НА ПРАВДИВЫХ ИСТОРИЯХ РОССИЙСКОГО ТВ
С утра Ганнуся встала, сразу ж побежала портреты протирать. Бандеры , конечно. В хате их было аж пять. Один в Красном углу, как положено , рядом с Обамкой-негром. в бумажных розочках и ветках сушёной голландской конопли, что продавали в сельпо по субботам.Второй портрет был на полке с книгой.Кобзарём. конечно. Ганя всё думала есть ли ещё в мире книги какие? Окромя Библии да Кобзаря? Третий портрет стоял на столе. В рамочке из гильз, что собирал на фронте муж. в перерывах между насилованием припадочных старух. Четвёртый придавливал кучу писем от оных старух. которые не-понятно-где добыли адрес Хвёдора и слёзно просили повторить акт геноцида и вандализма.А пятый был нарисован кровью (Ганька не знала чьей) прям на бычьем пузыре, шо заменял стекло в окне хаты. С той стороны окна Ганна навалила много колючих веток . а то все прохожие стремились приложиться к лику , затоптали весь барвинок и так и стремились заглянуть в комнату. Ганя села. взяла Новую бандеровскую Библию и прочитала положенную по дню недели страницу
Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread327924-228.html#ixzz5JvO4ofcb
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Оце бабліще !