 Стокгольмский арбитраж разрешил польской PGNiG требовать у "Газпрома" снижения цены на газ

Как сообщается на сайте PGNiG в субботу, 30 июня, суд считает, что в договоре между двумя компаниями есть предпосылка, позволяющая пересматривать стоимость газа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Также читайте: "Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов РФ, - Госдеп США

"Газпром" годами отклонял любую возможность пересмотра цены, предусмотренной долгосрочным контрактом с PGNiG, и в результате она значительно превысила цены на рынках Западной Европы, указывают судьи.

По словам председателя правления PGNiG Петра Возняка, суд признал доводы польской компании и отверг аргументы "Газпрома", стремившегося сохранить "нерыночные ценовые условия", оговоренные так называемым Ямальский контрактом. PGNiG ожидает, что цена будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства, отметил Возняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша против перезагрузки в отношениях с РФ, - Дуда

Ямальский контракт, подписанный компанией PGNiG и "Газпромом" в 1996 году, предусматривает ежегодные поставки газы в объеме, равном примерно 10 млрд кубометров. При этом не менее 8,7 млрд кубометров из них компания должна принимать в соответствии со схемой "бери или плати". Срок действия договора истекает в 2022 году.