EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 За рубежом
  2026  73
Все про:арбитраж (141) Газ (8857) Газпром (2797) Польша (4400)

 Стокгольмский арбитраж разрешил польской PGNiG требовать у "Газпрома" снижения цены на газ

Арбитражный суд в Стокгольме в частичном решении признал за польской нефтегазовой компанией PGNiG право требовать у российского "Газпрома" снижения цены на газ.

Как сообщается на сайте PGNiG в субботу, 30 июня, суд считает, что в договоре между двумя компаниями есть предпосылка, позволяющая пересматривать стоимость газа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Также читайте: "Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов РФ, - Госдеп США

"Газпром" годами отклонял любую возможность пересмотра цены, предусмотренной долгосрочным контрактом с PGNiG, и в результате она значительно превысила цены на рынках Западной Европы, указывают судьи.

По словам председателя правления PGNiG Петра Возняка, суд признал доводы польской компании и отверг аргументы "Газпрома", стремившегося сохранить "нерыночные ценовые условия", оговоренные так называемым Ямальский контрактом. PGNiG ожидает, что цена будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства, отметил Возняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша против перезагрузки в отношениях с РФ, - Дуда

Ямальский контракт, подписанный компанией PGNiG и "Газпромом" в 1996 году, предусматривает ежегодные поставки газы в объеме, равном примерно 10 млрд кубометров. При этом не менее 8,7 млрд кубометров из них компания должна принимать в соответствии со схемой "бери или плати". Срок действия договора истекает в 2022 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3074113
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацапы, когда деньги за кабальный газовый контракт Крызы вернете? Не надейтесь дотянуть до 2019 года, смены власти на более сговорчивую не будет. Победит Порошенко. Стокгольмский арбитраж разрешил польской PGNiG требовать у "Газпрома" снижения цены на газ - Цензор.НЕТ 9568
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
болт порохлу на весь его пятак. спасибо за тарифы
 показать весь комментарий
 
 
Тарифы наконец такие, которые позволяют приносить прибыль и отчисления в бюджет компаниям-поставщикам. Мы все прекрасно помним бездонную газовую дыру при Тимошенко, в которую вливались миллиарды бюджетных гривен вместо того, чтобы работать на развитие Украины. Вот тебе и цена низких тарифов от популистов. Стокгольмський арбітраж дозволив польській PGNiG вимагати в "Газпрому" зниження ціни на газ - Цензор.НЕТ 1574
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ничего он не покажет. У него другая специализация-обкукарекивать конкурентов пэци. Здесь много таких околачивается.
 показать весь комментарий
 
 
Тарифы наконец такие, которые позволяют приносить прибыль и отчисления в бюджет
При этом обобрав до нитки всё населения Украины... Стокгольмський арбітраж дозволив польській PGNiG вимагати в "Газпрому" зниження ціни на газ - Цензор.НЕТ 3411
 показать весь комментарий
 
 
Тогда расскажи, почему же "лягла" вся химическая промышленность ??????
 показать весь комментарий
 
 
Эта так которую "рыги" растащили и постоянно клянчили дотации с бюджета, несмотря на "псевдошаровые" тарифы...?!...
- Надо-было проводить модернизацию производств, а не набивать свои карманы на еще древнем совковом затратном оборудовании....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У ахметова в металлургии много новшеств? Он ведь уже не Рыг, а партнёр...
 показать весь комментарий
 
 
А новшеством ты называешь древние послевоенные мартены...?!...
 показать весь комментарий
 
 
Кстати..., партнер ахметки сейчас лАшко...!... - если ты не в курсе, "шаговый"...
 показать весь комментарий
 
так это лАшко ему привилегии такие выписывает? круто! А что тогда будет, если он вдруг (не против ночи будет сказано) станет новым гарантом? Тьху... тьху... тьху... чур меня чур...
 показать весь комментарий
 
 
Мне интересно, что именно ты привилегиями считаешь, а еще мне интересно, почему ты считаешь, что это петя ему их дал, а не ахметовское лоббисты в Раде....
 показать весь комментарий
 
Google -> ахметов порошенко партнёры -> Enter
 показать весь комментарий
 
Ну, вывалилось небольшая кучка фейковой пурги... - и что...?!...
 показать весь комментарий
 
Особо умному напоминаю, что стоимость газа определяется рынком. За 4 года его можно было давно создать. И теперь , поясни мне дураку, как можно продавать газ по европейским принципам, и платить за труд по советским. Основа которого, это когда наемный работник отвечает за прибыля хозяина. Проще говоря, я пишу про сдельную оплату труда, которой в Европе нет уже давно.
 показать весь комментарий
 
У нас некоторые, типа тебя, хотят работать как в совке (спустя рукава), а зарплату получать как в Европе...
И как тебе удалось цену на газ притянут к зарплате на частных предприятиях, которую устанавливает "владелец", а не государство...?!... Стокгольмський арбітраж дозволив польській PGNiG вимагати в "Газпрому" зниження ціни на газ - Цензор.НЕТ 4427
 показать весь комментарий
 
 
Победа Барыги уже все призрачней и призрачней. После повышения цен на газ осенью, лна превратится в мираж........
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
надо распечатывать и клеить везде " выберешь порошенка- повысят цену на газ!"
 показать весь комментарий
 
 
Будет. В МВФ сидят бухгалтера, а не экономисты. И за Дюссельдорф + уже заплачено.
 показать весь комментарий
 
 
это ты жёстко и грубо троллишь. Не все это могут здесь выдержать.
 показать весь комментарий
 
30 червня 1907 року народився головнокомандувач Української повстанської армії (ОУН-УПА) Роман Шухевич. Навіть в останню годину життя, коли росіяни прийшли його захоплювати, він відправив на той світ майора МДБ і не здався. Це наш український герой. У росіян сьогодні свій герой - засушена мумія вождя пролетаріату - товариш Ленін, який лежить в центрі країни. Про це у своєму блозі пише ветеран АТО, блогер з ніком Джон Сміт, передають Патріоти України.
За його словами, ще один герой «ватників» - президент Чечні Рамзан Кадиров. Цей бравий хлопець першого росіянина вбив в 16 років. Відпилював російським солдатам голови і грав ними в футбол, що знімав на відео. Тепер він герой Росії. Інший герой «ватників» - батько Кадирова Ахмат. Коли вже після зради чеченського народу, російське телебачення запитало його - говорив він слова, що кожен чеченець повинен убити 100 росіян, він сказав, що - ні, він говорив, що не сто, а що кожен чеченець повинен убити стільки росіян, скільки зможе. Може 100, а може і 200.
Блогер зазначає, що таких, як Роман Шухевич, у «ватників» героїв немає. У них герої в основному типу Мотороли або з вигаданими подвигами - типу Коля Сиротінін, який поодинці зупинив танкову армію Гудеріана. Тому їм залишається тільки брехати про наших героїв, тому що їхні герої - це зрадники і покидьки.
 показать весь комментарий
 
 
А если полякам удастся снизить цену на газ, то польские витренки и кобалевы, с молчаливого согласия гаранта, тоже себе премии в млн $ выпишут?
 показать весь комментарий
 
 
Та шо ж эта такое!! Никогда такого не было, и вот опять!
 показать весь комментарий
 
 
Что совершенно примечательно, ролик записан 22 июня 2014 года. Поэтому, для понимания сущности кацапов и кацапизма рекомендую сделать стоп-кадр на 1м17сек, и внимательно всмотреться в лицо персонажа - это реальное лицо нетакихруских. Оставьте в этот момент все свои иллюзии по этому поводу.
 показать весь комментарий
 
Це 2008-й рік. Жодна падла не встала і не вишла з зала. Всі посміхаються.
 показать весь комментарий
 
РЖД уволит 42000 ватачеловек. Маловата! Надеюсь, уволят всех.

Крупнейший работодатель на РФ железнодорожная монополия РЖД планирует сократить численность сотрудников на 42.000, следует из презентации ее долгосрочной программы развития, копия которой есть у Рейтер.
 показать весь комментарий
 
 
Стокгольмский арбитраж разрешит украинцам требовать у Гройсмана снижения цены на газ?
 показать весь комментарий
 
 
...когда богатым предлагают снизить цены -- значит у бедных всё подорожает...*)
 показать весь комментарий
 
 
Видобуток газу Газпромом складає 68% загальнокацапського показника
 показать весь комментарий
 
1 2 3 4 5 лет Европа ждала, когда Украина начнет себя вести с агрессором как с агрессором, теряя бабло...... Стокгольмський арбітраж дозволив польській PGNiG вимагати в "Газпрому" зниження ціни на газ - Цензор.НЕТ 311

Стокгольмський арбітраж дозволив польській PGNiG вимагати в "Газпрому" зниження ціни на газ - Цензор.НЕТ 220 Ahmad‏ @AlAhmediya 5 ч.5 часов назад
Поки українські політики не можуть розібратися із відношенням до росії, в Європі потроху починають виникати думки, проте, що якщо Україна продовжує економічну співпрацю з країною-агресором, то чому ЄС не може. Уряд Італії запропонував відновити економічну співпрацю з росією. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Проехался вчера на велике по всяким магазинам -- решил чеки посравнивать -- ... -- народ выезде в очереди стоит.

НО! ... ...где дешевле и качественней всего -- очереди короче!
...не скажу, где? -- но я Нюрнберге гуляю -- по самому Центру ...*)
 показать весь комментарий
 
 
-- тебя пока не встретили... -- первым будешь...*)
 показать весь комментарий
 
Це може бути аналогією для ринків газу західної Європи, але загалом на континенті єдиною альтернативою значним обсягам як імпортують з раши є ЗПГ, а в Азії його з руками відривають - в китайців споживання газу виросло за рік більше ніж весь попит в Україні і ціни вищі за середньоєвропейські, вже не кажучи що там досі в основному індексація цін газу по нафті, яка теж дорожчає.
 показать весь комментарий
 
 
...я не знаю... ...у нас щас свара между ЭКО и атомной энергетикой происходит... ...вчера предъяву высунули самой дешёвой атомной компании -- Ваттенфаль -- ...я у ней -- она зависла на 2 арбуза. ...но я без напруги не останусь... -- по жизни и в сети... *)
 показать весь комментарий
 
скоро рашка буде пахати на європу задарма
 показать весь комментарий
 
 
Украина судится, Польша судится, и только немцы с французами примеряю на себя ошейник газпрома с логотипом Северный поток 2.
 показать весь комментарий
 
 
Для гансов последние лет 20 особые условия. Что касается СП 2, то это прямой результат Минского позора.......
 показать весь комментарий
 
 
Какого позора...?!... - васья так называемый тобой "минский позор" был нам навязан именно "немцами" и "французами"...!... - это их "детище"...!... Стокгольмський арбітраж дозволив польській PGNiG вимагати в "Газпрому" зниження ціни на газ - Цензор.НЕТ 2462
 показать весь комментарий
 
 
В ЄС розглядають зміни в законодавство, які поширять на СП-2 газові правила ЄС, зокрема не більше половини потужності для одного постачальника, тоді для хуйловського кремля єдиним варіантом завантажити СП-2 на повну стане відміна (або недотримання де-факто, якщо не де-юре) монополії Газпрома на трубопровідний експорт газу.
 показать весь комментарий
 
От газа, на следующий год, вообще отказался! -- ...токо электричество буду юзать... ...я газ в том году почти не использовал -- 500 забрали -- 200 вернули.

... хватит жулика дурить...*)
 показать весь комментарий
 
 
Значит вонунг не на газе! Балабол и бывший шеф реве
 показать весь комментарий
 
 
...и шо тебе теперь с того ? -- скажи -- я тоже порадуюсь...*)
 показать весь комментарий
 
Електричне опалення порахували у скільки влетить?
 показать весь комментарий
 
 
-- та я ж дома не живу -- на меня не ровняйся -- я ж водила... ...Правда, отопители у меня электрические -- модные! ...электрики тоже за прошлый год полторы сотки вернули...
 показать весь комментарий
 
Цена на газ снижается-давление в кацапских пердаках повышается.
 показать весь комментарий
 
 
Ганна всю ночь ворочалась с боку на бок. Не спалось.То луна нагло светила в левый глаз, то тихо . заунывно подвывали рабы в закуточке хлева.Может обожрались давеча киселя? Или водки хотели, бедолашные. А где водки тута достанешь? Горилка одна. А её они не пьют. Брезгуют. скоты. Не зря баба Параска говорит:"БалОваные они у тебя!" Может и баловенные. Гануся не спорила.Вон вчерась как пошли на снегирей охотиться спозаранку, так только к вечере нарисовались. Без снигирей. С фонарями. Под глазом. У одного под левым. у другого под правым. Зато теперь их можно будет различать.А то ж на одно лицо...Спрашиваю: и де шлялись?А они: С рабами деда Панаса подрались. Они , гады, говорили шо святой Путин лысый, а мы -шо в кучерях . Ганна не стала разбираться в тонкостях их бусурманской веры. Секта.Шо с них возьмёшь?Потрепала по голове, покормила и затворила в хлевушке.По дороге тихо протопали чьи-то копыта. Эта Манька-сепаратистка выгуливала свою корову, обернув ей тряпкой копыта.Ей как муж засветил в прошлую пятницу по башке за то шо по ИнтернЕту смотрела раша ТВ , так она таперича себя бЭженкой считает. И водит свою Пеструху ночью по дороге . Туда-сюда, туда-сюда...надо сказать Пэтру, нихай исчо раз приварит. А то ж животину жалко.Идёт бедная, испражняется и плачет....Идёт бедная, испражняется и плачет...В прошлый свой приезд з фронта муж Ганны Хвёдор привёз не только пару заслуженных рабов, но клаптик земли донецкой.Швыранул его прям в сенях на пол. Ни чего не сказал. Думал сурприз будет для жены. И шо? Чуть не навернулась утром, когда корову шла доить. Потом свернула и рабам отнесла. Пусть тешаться.
 показать весь комментарий
 
 
Ганя спешила на площадь. Там по вторникам заезжие америкосы раздавали на халяву печеньки. Не всем. И не много. Но Ганя была бабой шустрой и вполне могла успеть. Но, видать шо-то с утра не задалось.Со всего маху женщина вляпалась в ночные пеструхины говна перемешанные со слезами... Пока оттиралась да отмывалась смыслу идти на площадь уже не было. С соседнего двора призывно махала рукой Грипина. Ганькина давняя подружка. По дивичьим вечёркам та коллега по нонешней работе. Обе работали на ближайшей НАТОвской базе. По четным-проститутками, по-нечётным -мыли унитазы. Как заведено издавна. Ганя поспешила в гости. А дело было в том, шо Гарпинкин муж Сыдор, шо служил в Правом Секторе метателем авиабомб, прислал странную посылку. В коробке из-под гейропских кроссовок Адидас лежала большая и ржавая железяка, похожая на большую английскую булавку. К коробке прилагалась записка. писанная явно на колене. "Не знаю шо то, но вещь в хозяйстве . видать, ценная"
-И шо то?-спросила у подруги Ганя
-Може спытаемо у рабов? они должны ж знать.
Рабов у Грипины было три. Хитрый Сыдор разжился справкой на льготы , т.к. весил больше 100 килограммов.Вначале Грипине все завидовали, а потом перестали.Рабы ничета делать не умели. Ни полоть, ни косить, ни дрова колоть. Только песни пели "Путин, всегда живой..." и матерные частушки. не повезло бабе...Женщины пошли в сараюшку, где на матрасе сидели все трое и, как всегда резались в дурака.
-Это шо?-сразу взяла за рога дойного быка Гипина и показала труженникам железяку.
Как просветлели их лица! С каким умилением смотрели на ржавку ребята!
-Ну!-сдвинула брови хозяйка
-Это же духовная Скрепа! Стыдно такого не знать!-с укором выпалили все хором.
-Шо оно такое? А?
-Ну, ээээээ, ммммм...-рабы замялись-СКРЕПА! И всё! У россиян есть, у других-нет...
-Да забирайте, сказала жалостливая Грипина. и бросила железку рабам.
Женщины вышли и уже из-за закрытой двери слышали возню и приглушенные маты рабов, которые делили между собой загадочную скрепу.
 показать весь комментарий
 
 
да,всё хуже в селе с москалями. Давно пора развешивать свежих по гилляках, а свежих-то и нет.А традиция-то не соблюдена. та . что предками . великими Украми завещана. теми. шо Чёрное море вырыли столовыми ложками.Уже и дед Иванко, который с самым Гитлером чаи гонял и с Герингом Лондон бомбил,ей замечание сделал.
-Не порядок-говорит- гилляки есть, а москалякив нема!
И не поспоришь же!Эх!
По дороге хто-то снова протопал. Для Маньки-сепаратистки и её коровы рановато.Женщина выглянула в окно. Тфу! Опять мужик пришлый радиоактивный пепел торгует. Говорит , шо с самой Америки. Мужики купили было мешок, понюхали. Не! доллярами не пахнет. Значит обмануть хотел. Намяли ему бока. Думали - больше не сунется. А он. снова припёрся, бедолашный. Видать бизнес у него такой.
....Вечерело. Весело смеясь с песнями и плясками мимо окон проскакала сельская молодёжь.Ганя с надеждой всмотрелась:Может хто НЕ СКАЧЕ? Не, скакали все. даже бабки на лавочках и коты на заборах...
...У сельпо мужики опохмелялись колотыми апельсинами. И де берут , сволочи? Ганька решительно встала,пошуровала в кухонном шкафу , достала свой факел, зажгла его от уголька и, напевая свою любимую:"Дойчен зольдатен..." помаршировала на работу.
 показать весь комментарий
 
 
По дороге к НАТОвской базе, Ганна высматривала снегирей. Ни одной клятой птицы замечено не было.Наверное факела боялись, черти. Но какая ж баба в Украине без факела ночью? Засмеют. те же снегири обхохочутся.Подойдя к кованным воротам, женщина замолотила по ним ногой. Открыл знакомый негр. и как он не мёрзнет в шортах, пробковом шлеме и гольфах?-в который раз удивилась женщина, но.конечно, не спросила. постеснялась. Не смотря на то, что по чётным работала проституткой, баба она была застенчивая и скромная.
....База была большая. Кругом стояли ракеты с атомными боеголовками, танки,самолёты, лежали кучами автоматы , снайперские винтовкии баллоны с гомовирусом(для распыления ). Бойкие киборги фасовали всё это в пакеты с надписями "Раша капут!" И бросали в бооольшой колодец типа "Журавель". Там , снизу пакеты ловили бравые солдаты и закладывали в подводные лодки, которые тайными речными тропами доставляли оружие украинской армии.Работа кипела и ночью. Видать сегодня пендосы (или америкосы? Ганька их так и не научилась различать) не будут предаваться разврату и можно будет спокойно отсидеться и пожевать жвачку припасённую с прошлого раза и хитро заныканную от чужих завидущих глаз.
.... Но ни тут -то было. Командир, худой , с бакенбардами и стеком, естессно, приказал Ганьке немедленно отправлятся в казарму, где местный Санта-Клаус нажрался с пленным Дедом Морозом до зелёных человечков.Женщине порученно было отвлечь мужиков сприптизом и эротичным массажем. А то бабка Шура, уже не справляется. Восьмой десяток разменяла. Не шутки...
 показать весь комментарий
 
 
Берта

ОСНОВАНО НА ПРАВДИВЫХ ИСТОРИЯХ РОССИЙСКОГО ТВ
С утра Ганнуся встала, сразу ж побежала портреты протирать. Бандеры , конечно. В хате их было аж пять. Один в Красном углу, как положено , рядом с Обамкой-негром. в бумажных розочках и ветках сушёной голландской конопли, что продавали в сельпо по субботам.Второй портрет был на полке с книгой.Кобзарём. конечно. Ганя всё думала есть ли ещё в мире книги какие? Окромя Библии да Кобзаря? Третий портрет стоял на столе. В рамочке из гильз, что собирал на фронте муж. в перерывах между насилованием припадочных старух. Четвёртый придавливал кучу писем от оных старух. которые не-понятно-где добыли адрес Хвёдора и слёзно просили повторить акт геноцида и вандализма.А пятый был нарисован кровью (Ганька не знала чьей) прям на бычьем пузыре, шо заменял стекло в окне хаты. С той стороны окна Ганна навалила много колючих веток . а то все прохожие стремились приложиться к лику , затоптали весь барвинок и так и стремились заглянуть в комнату. Ганя села. взяла Новую бандеровскую Библию и прочитала положенную по дню недели страницу

Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread327924-228.html#ixzz5JvO4ofcb
 показать весь комментарий
 
 
Действительно, чего добру пропадать, раз очко Газпрема еще навазелинено?
 показать весь комментарий
 
автор перепечатанной барыгой-реализатором картинки под своим именем заслуживает упоминания.
 показать весь комментарий
 
Грязьпром - спонсор фашизма на паРАШЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы посмотреть,как поляки у Газпрома вымогать будут.
 показать весь комментарий
 
"Ну мамину маму!!!"... Опять "удар в спину!". То "хахляцкая сабля в сердце", то "турецкий ятаган в спину", то "болгарский и молдовский буздыганы по голове", то индийский "куттар" в бок"!... А теперь ещё и польская "карабела" в задницу!... Впору России в "ёжика превратиться...
 показать весь комментарий
 
 
А, забыл! Там уже трёхзубая австрийская "рунка" торчит... Её Путину австрийский премьер всадил, месяц назад...
 показать весь комментарий
 
Газпром багато раз знижував ціни, знизить ще раз.
 показать весь комментарий
 
Да без проблем... Только вот затраты на добычу и транспортировку он снизить не сможет...
 показать весь комментарий
 
А, забыл! Там уже трёхзубая австрийская "рунка" торчит... Её Путину австрийский премьер всадил, месяц назад...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтокгольмский арбитраж разрешил польской PGNiG требовать у "Газпрома" снижения цены на газ
 
 
 
 
 
 вверх