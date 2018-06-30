 Британия проведет День Вооруженных сил в 2019 году в Солсбери из-за отравления Скрипалей, - Мэй

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Ответ военных на атаку нервно-паралитическим веществом достойна награды. Проведя здесь День Вооруженных сил в следующем году, мы также отметим огромную устойчивость и дух Солсбери и продемонстрируем, что он открыт для бизнеса. Это замечательный город, с богатой военной историей, который является прекрасным местом для посещения", - подчеркнула глава британского правительства.

Также указано, что в городе состоятся международные спортивные соревнования "Игры Непокоренных - 2019".

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.