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Все про:Великобритания (1891) Мэй Тереза (102) Скрипаль (342)

 Британия проведет День Вооруженных сил в 2019 году в Солсбери из-за отравления Скрипалей, - Мэй

День Вооруженных сил Великобритании в 2019 году проведут в Солсбери для чествования города, который боролся с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Ответ военных на атаку нервно-паралитическим веществом достойна награды. Проведя здесь День Вооруженных сил в следующем году, мы также отметим огромную устойчивость и дух Солсбери и продемонстрируем, что он открыт для бизнеса. Это замечательный город, с богатой военной историей, который является прекрасным местом для посещения", - подчеркнула глава британского правительства.

Также указано, что в городе состоятся международные спортивные соревнования "Игры Непокоренных - 2019".

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074112
 
 
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Солсбері Где глубоко в твоих глазах я вижу особый пыл и она так сильно меня влечет
Я ускоряю свой шаг потому что думаю что могу потерять тебя и иду к тебе быстрее
Движение ко мне твое совсем тихое и беззвучное ты коснешься меня своей рукой
Как будто ласкает дождь каждую крупинку на песке
Но только для тебя и меня только те вещи только для нас
Я всё делаю хорошо настолько как это может быть
Твои поцелуи такие сладки для меня ты согреваешь меня от этого мира холодного
у нас есть время и мы можем не торопиться
Как интересно что будет дальше
И все это будет для на с тобой
Никто другой кроме тебя
все что происходит я чувству в этом свою власть и вижу
Что ты именно так девушка с моих грез
Возрази мне если я не прав но ты молчишь
Времени так много прошло с тех пор
Я не знал сможем ли мы теперь долго продержаться
И думал что все может рухнуть в один момент
Ты говоришь почему
и я снова один
Но я не хочу оставаться один
в этой песни есть сюжет и я посылаю его для тебя
Ты говоришь что тебе нужно уходить и если нужна то просто позови
если будет шанс то возвратись ко мне
Я хочу тебя назад и не хочу оставаться один

Dirty Diamonds
I'M ALIVE
SALISBURY

SALISBURY
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Мастурбируй, нэ астанавливайся... Британія проведе День Збройних сил у 2019 році в Солсбері через отруєння Скрипаля, - Мей - Цензор.НЕТ 8838
😜
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Цей день в історії: 30.6.1907 - народився Роман Шухевич, генерал-хорунжий, головнокомандувач Української Повстанської Армії.
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До британцев начинает понемногу доходить, кто настоящие фашисты...
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До них давно це дійшло! Тому й відхрестились від тупих євробройлерів, яким не армія потрібна, а гешефт з хуйлом...
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-- буду на параходе в Лондоне осенью -- за всё мне ответят -- олл инклюзив! *)
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Вся консервативная партия Британии как один большой Борис Джонсон. Вроде ЛДПР в рашке.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания проведет День Вооруженных сил в 2019 году в Солсбери из-за отравления Скрипалей, - Мэй
 
 
 
 
 
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