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Все про:ГПУ (8733) туризм (1031) авиасообщение (395) Тунис (64) Омелян (445)

 Украинские туристы в Тунисе: Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело против туроператора "Oasis Travel", - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян называет "возмутительной" ситуация с украинцами, которые "застряли" в аэропорту Туниса, и заявляет, что Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством со стороны туроператора "Oasis Travel".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов и не заплатил ни цента. Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее, авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", – завил министр.

По словам В.Омеляна, в понедельник, будут обеспечены еще пять рейсов, которые авиакомпания тоже выполняет за свой счет, чтобы все украинцы вернулись домой. Два рейса будут на Львов и три на Киев. В ближайшее время будет график этих полетов.

"Все люди вернутся. Касательно пребывания (туристов в Тунисе. - Ред.) до понедельника, туроператор "Oasis Travel" взял на себя обязательства разместить всех людей за свой счет в гостиницах Туниса", - добавил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиакомпания Bravo перенесла на сутки рейс из Киева, продавая билеты пассажирам с "коридором" времени вылета в 12 часов. ФОТО

"Это возмутительный случай. Я буду рекомендовать Минэкономразвития лишить этого туроператора лицензии. Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело, потому что мы имеем случай с банальным мошенничеством – когда деньги получены, а услуги не предоставлены", – подчеркнул министр.

По данным СМИ, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастира, остальных - разместили в отеле города Сус. Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета. В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

Утром, 30 июня, сообщалось, что в Киев вернулась часть украинских туристов, которые "застряли" в Тунисе. В МИД Украины отметили, что принимаются меры по возвращению остальных украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3074111
 
 
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Туніс чудова країна, але так зіпсувати відпочинок😴
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Тунис хорошо а мальдивы с сейшелами лучше ... Украинские туристы в Тунисе: Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело против туроператора "Oasis Travel", - Омелян - Цензор.НЕТ 4180
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Там навколо тебе мусульмани, які з'їдять тебе з кетчупом😊
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Оно-"мостостроитєль"...Доски через канаву...😜
)))
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Давайте подамо в суд на туристів, які купляють такі дешеві тури в таких говнотуроператорів, які користуються говноперевізниками і тим самим влаштовують надзвичайні ситуації! Якби не було таких говнотуристів, не було б і проблем! З туристів мають стягнути гроші по 10 тис. євро за повернення в Україну, а вони хай судяться з туроператором та авіакомпанією! Взагалі туроператори мають страхувати своїх туристів від всіх надзвичайних ситуації і з цих грошей покривати витрати на термінове повернення туристів, якщо авіаперевізник відмовився з якихось причин виконувати авіарейс. Безпека польотів це дуже складна та відповідальна річ, тому надзвичайна ситуація, в якій авіарейс затримується чи відкладається, може виникнути на рівному місці через безліч об'єктивних причин і покладати провину за це на авіакомпанію - це ідіотизм! Той хто організовує туристичні тури має резервувати гроші на резервні маршрути вильоту чи повернення туристів, інакше це не бізнес а тупий перепродаж квитків! Держава має системно підійти до питання організації туристичного бізнесу і зупинити бидло-послуги де туроператор ні за що не відповідає! Має бути запроваджена обов'язкова система страхування туристичних поїздок, як у випадку з обов'язковим страхування відповідальності за ДТП МТСБУ, де з кожного проданого туру будуть обов'язкові відрахування в спільний страховий фонд, який буде покривати певні витрати до 100 тис. євро на всі надзвичайні події які стались з туристом під час відпочинку - смерть, поранення, ув'язнення, надзвичайні події в місці відпочинку (війна/безлади/теракти/епідемії/стихійні лиха), відміна авіа/залізничних/автобусних рейсів, відміна бронювання апартаментів/будинків/номерів готелів/пансіонатів/хостелів, відмова в обслуговуванні туристів місцевими/міжнародними підрядниками та компаніями! Але на це у влади ідіотів не вистачає розуму, бо влада ідіотів та бариг - нікчемна та тупа!
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Это Омелян проснулся.... Почти такое же положение и по другим туроператорам: полученные деньги или уже вывели в виде дивидендов владельцам бизнеса или разместили на срочных банковских депозитах. Некоторые премудрые операторы пооткрывали фирмы-пустышки на Западе (типа - партнеры) и сливают туда деньги быстрее переводов SWIFT.
Наши потешные "власти" безнадежны... Полная безконтрольность, отстуствие регуляторной функции (там, где надо бы) приводят к очередной финансовой пирамиде. А потом... Потом истеричные вопли "власти" и латание дыр за счет бюджета (нас с вами). Ну а про страховые компании и писать нечего: там давно больше половины банкроты.
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А чем ему ещё заморачиваться ,все дети случайно родились в США ,карманы набил до отвала - живи,не тужи ... Украинские туристы в Тунисе: Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело против туроператора "Oasis Travel", - Омелян - Цензор.НЕТ 1428
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Ему теперь нужно два коттеджа в США для детей и один для себя.
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Не гонялся бы ты поп за дешевизной... (с)
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Так тунисцы вчера улетали с Саранска со своей сборной. Можно было туристов обратным рейсом захватить, а из Мордовии уж как нибудь добрались бы.
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Із Мордовії лише у табір Білий ведмідь.
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На Порошенко воняют что по Сейшелам кактается во время войны , а сами такие же .
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По Тунисам ездят а в Украине наверное субсидии пооформляли .
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...а, когда в Тунисе был "Рибаттур" -- моя Сеструха рулила -- по 8 -- 10 Боингов в день в Монастир приземлялись ...

-- Сеструха их завала: Мои кабанчики... *)

-- работала, чисто с бывшим Совком -- проблем небыло..

-- кроме, как русаки в бассейн насрут... -- то реально -- никакой пропаганды -- всё так и было!
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А Браво белая и пушистая? Где проблемы с перелетами - там уши Браво торчат. И сколько Браво задолжало аэропортам? В том числе и аэропорту Монастир? А Борисполю? А Жулянам? А самолеты у Браво какие? Еще вчера Омельян всем этим возмущался. А сегодня изменилось что? Омельяну разьяснения в чемоданах занесли?
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У Браво флот- аж 6 единиц. Статистика Bravo-точно браво.Вики знает всё, наша ua.
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Нехай всі хто туди поїхав "відпочивати" там і залишаються, і подумає про пенсії в 50 доларів, яку отримують мільйони українців.
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що робив і де був ти? мені за пораненення вистачило тільки на Болгарію, але може ці люди вчені чи письмаки, в студию их биографию, я їм скинусь якщо порядні а якщо офісна мразота то алжирське солнце їм
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Треба уважніше угоди читати, які підписували, в яких не зазначено повернення на батьківщину за рахунок турфірми. Так само Україна і без ядерної зброї залишилась і без гарантій безпеки.
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Нэ хадитэ дэтки в Африках гулять(с)..
😁
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Лучше пусть обращаются в ООН. Там хоть озабоченость будет.
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"ти била здаровая, как лошадь,
я тібя за уши с...ть воділ..." (народна пєстня)
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Дурачок гундяй вышел на сайт пособачиться? Иди гуляй дальше, ущербное! Українські туристи в Тунісі: Буде звернення до ГПУ, щоб порушити кримінальну справу проти туроператора "Oasis Travel", - Омелян - Цензор.НЕТ 9717
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це не я офтоплю і це не я на особистості переходжу
так шо, гуляй ти, ТП (Таня Помолова)
ги
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-- ну, не знаю...? ...тут так получилось -- должен был ребёнок со Львова ко мне приехать -- я отель в Диснее заказал.

Потом всё, вдруг, отменилось -- 115 евриков за отмененный заказ, турагенство себе отстегнуло.

Тщательнее надо, ребята...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские туристы в Тунисе: Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело против туроператора "Oasis Travel", - Омелян
 
 
 
 
 
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