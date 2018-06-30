 Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVi, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, [экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен Бидзина] Иванишвили, я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет... Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка", – отметил Саакашвили.
Он подчеркнул, что является создателем самого успешного государства на постсоветском пространстве.
"Я – человек, который, вообще, поставил Грузию на современную мировую политическую карту, где ее до моего президентства не было... Для олигарха, который так и не стал частью государственности в Грузии, держать меня в тюрьме – это непосильная задача", – отметил Саакашвили.
Он выразил мнение, что Грузии не нужна новая революция, ей нужна смена власти через президентские выборы. "Я уверен, что у Грузии достаточно сил, в том числе и молодежи, в том числе на уровне гражданского общества, которое не будет мириться с тем, что один никому не нужный олигарх, направленный из Москвы, который не имеет, наверное, полного среднего образования", – резюмировал экс-президент.
В октябре в Грузии пройдут выборы президента.
Напомним, Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и приговорил его к шести годам лишения свободы.
Просто он не позволит себе пойти на третий срок. Точка.
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в среду ·
Друзья, большое вам спасибо за то, что вы активно комментировали и распространяли предложенный мною вчера инструмент, при помощи которого ВЫ САМИ, не дожидаясь прихода мессии или доброго дяди, можете добиться справедливости в нашей стране 🇺🇦. С его помощью вы сами сможете отобрать многочисленные корыта, к которым присосались коррупционеры и олигархи, которых мы сами же и избрали, и взять страну под свой собственный контроль.
Забавно, что большинство критиков сосредоточились на том, что, дескать, нельзя доверять "тёмному народу" право принятия решений и что это, дескать, "ввергнет страну в хаос". Другими словами, по их мнению, вы все должны знать своё место, которое находится где-то рядом с парашей. Делегировать свои голоса ворам и жуликам, чтобы они потом вас грабили 4-5 лет, вы имеете право, а вот сопротивляться грабежу - ни в коем случае! Для меня, как для гражданина Украины 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (что бы ни говорили по этому поводу Порошенко и продажные судьи) такая позиция просто оскорбительна!
Давайте в ответ мы просто посмотрим на страну, которая вот уже 143 года, с 1875 года, "ввергнута в хаос", которым нас так пугают. Называется эта страна Швейцария🇨🇭
В Швейцарии есть конституционно закрепленное право граждан на так называемую "народную инициативу". Это означает, что граждане могут вынести на всенародное голосование любую инициативу, в поддержку которой они соберут 100 тысяч подписей в течение 2 месяцев. Это может быть инициатива по отмене уже действующего закона или инициатива за принятие нового закона.
Например, таким образом швейцарцы проголосовали за пожизненное заключение особо опасных сексуальных преступников, против автоматической высылки иностранцев, нарушивших закон, против инициативы за шестинедельный оплачиваемый отпуск для всех работающих и против инициативы по отмене обязательного налога на содержание общественных радио и телевидения.
Также в Швейцарии закреплено в Конституции право граждан вынести на референдум вопрос отмены любого закона, принятого парламентом. Для этого в течение 100 дней после принятия закона граждане должны собрать 50 тысяч подписей - и, как только подписи собраны, вопрос отмены закона выносится на референдум.
Уже только эта возможность заставляет парламентариев думать о том, как граждане воспримут принимаемый ими закон. Если они понимают, что граждане будут против, то такой закон просто ими не принимается. Зачем портить свою репутацию у избирателей, если закон все равно будет потом отменен? Это также делает бессмысленным лоббизм крупным бизнесом людоедских законопроектов, который позволяет им обогащаться за счет ухудшения качества жизни граждан страны. Какой смысл тратить огромные деньги на подкуп депутатов парламента, если граждане потом все равно отменят принятый закон? Это просто бессмысленная трата денег, а уж деньги бизнесмены считать умеют.
В среднем каждый швейцарец голосует 4 раза в год - на общенациональных референдумах, на кантональных (областных) или на городских/деревенских. Правда, голосуют они по старинке - на избирательных участках и по почте. Это все из-за того, что пидрахуи вроде Кивалова и Охендовского почему-то не приживаются на швейцарской земле. Да и как им прижиться, если у каждого взрослого швейцарца по закону хранится дома его винтовка или автомат, с которыми они служили в армии? Это у нас пока можно безнаказанно натравить полицейских и титушек на возмущенных несправедливостью людей, а с поголовно вооруженными швейцарцами такие фокусы не пройдут.
Нам же нужно как-то защищаться от пидрахуев. Кроме этого, мы пока что беднее Швейцарии (не из-за того ли, что швейцарцы контролируют свою власть и страну, а мы нет?), поэтому нам нужно делать систему голосования максимально дешевой, но не жертвуя при этом максимальной защищенностью от фальсификаций. Швейцарцы тоже к этому придут, только попозже - у них и старая система прекрасно работает.
Так что не верьте завываниям барыг и подпевалам олигархов, что передача гражданам права принимать решения, которые они считают нужным принять лично, якобы ввергнет страну в хаос. Эти жулики предпочитают хранить деньги, которые они украли у нас, не в Украине, которую они пока еще контролируют, а в той самой стране, которая, по их словам, "живет в хаосе" уже 143 года. И, чтобы иметь возможность и дальше грабить нас всех, они пытаются всех убедить в том, что украинцы якобы глупее швейцарцев середины позапрошлого века! Они считают всех нас бессловесным стадом, которое они должны лишь безнаказанно стричь. Мы должны им показать, что эта эпоха закончена.
Распространяйте этот пост, это очень-очень важно! Ведь когда люди узнают, что они могут САМИ снизить свои тарифы, отменив грабительский Роттердам+, что они САМИ могут принять закон о лишении депутатов неприкосновенности, что они САМИ могут отправить и главного барыгу, и остальных барыг помельче в отставку - они захотят этого! Поверьте, ни один барыга не посмеет отказать миллиону людей, которые придут к Верховной Раде требовать внесения изменений в Конституцию! Они же все трусы! Они могут грабить только тех, кто им не сопротивляется. Поэтому давайте сделаем так, чтобы как можно больше украинцев смогли узнать о том, что ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ВСЁ! 🇺🇦
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
кстати, интерпол никто не отменял....
МАСТЕР И МАРГАРИТА
Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это значит, что она тухлая!
Кобыла, у тебя ус отклеился. Приклеиш его Марине ПАРАШЕнко )))
3. В Крыму произошло очередное резонансное убийство. Все полицаи заняты поиском неправильных лайков в соцсетях. А вообще, криминогенная ситуация плачевная и ухудшается с каждым годом оккупации. Понаехало впопулченцев с Донбасса и российского быдла. Очень много педофилов стало: "Сегодня ночью на Дзержинского в районе 12-этажного дома убили девушку. Убили и изнасиловали. Полицейские ходят толпами, опрашивают местных жителей. По фотографиям можно понять, что девушка молодая, лица не рассмотреть", - написала жительница Ялты. Комментарии: "Господи, неужели это про Ялту? У меня шок", "Там же отделение полиции в двух шагах", "Давно в Ялте такого не случалось. Убийства, изнасилования, кражи с магазинов, ограбление банка Рублев. Многовато для тихой когда-то Ялты. Может, полиции пора начать работать!!!", "А зачем им работать? Оптимизация, в поселках отделения полиции закрываются", "По мне, так это залетный какой-то", "То ли еще будет, когда запустят игровую зону", "Раньше наряды полиции ходили по улице, сейчас полиция заперлась в кабинете. Город без защиты", "Полиция уже просто вообще НИХ*РА не делает", "Что за жесть происходит?", "Страшно в нашей Ялте стало!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012775393043124224 (скрин).4. В Керчи, как и во всем Крыму, не хватает инсулина. Жители комментируют: "В поликлинике №1 врача-эндокринолога давно нет. О каком лечении можно говорить!", "Вот такой вот мягкий геноцидик", "Бывает. Но вы типа держитесь", "Зато в избытке попов", "Вместо лекарств в аптеках продают placebo из мела", "Больных не должно быть, их и не будет, они все вымрут от такой медицины", "»П…, который всегда с тобой» - Э. Хемингуэй" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012792146611658752
5. На евпаторийском паблике пытаются подбодрить ватников: "Добрый день, патриоты! Сегодня хочется поговорить о самом важном для россиян вопросе. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, россияне начинают терять надежду, так как цены растут, повышаются налоги и многие уже не верят в будущее. Друзья, уверяю вас, это все временные трудности и так будет не всегда. Если обратиться к истории, то мы обязательно вспомним, что наш многонациональный народ переживал". Но в комментариях что-то пошло не так: "Достаточно вспомнить крепостное время", "Неудачная попытка, тролль. Скачи мимо", "Будущее с феодализмом. И оно уже наступило", "И так поколение за поколением. Люди чего-то ждут, на что-то надеются. А по факту, что было, то есть и будет!", "Кто говорит, что когда-то будет хорошо, - олени! Нами пользуются! Хотя зачем я все это объясняю серой массе!", "Родился, немного потерпел и умер", "Да идите в жопу, философы, со своими размышлениями и мечтами о лучшем!", "Автор 100% из Единой россии с зарплатой депутатской и льготами на всё. Ему всегда будет легко говорить", "Боюсь, что не успею насладиться светлым будущим, ибо придется умирать на рабочих местах", "Шо за хню я прочитал?", "Бред", "Надо было за путина голосовать, вот он бы навел порядок в стране", "Дальше будет только хуже!", "Согласен. Денег нет, но вы терпите", "Будто фашисты всё-таки победили - вот какие мысли. Патриоты, млин, да нас уничтожают полным ходом, а все в ладоши хлопают, будто так и надо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012984059797147650 (скрин).
6. Константинов поддержал пенсионный геноцид россиян и жителей оккупированного Крыма. А все митинги против пенсионной реформы в Крыму оккупанты запретили https://ru.krymr.com/a/news/29329084.html7. Сегодня в Кизилташе "росгвардия" оккупантов пополнилась сотней ублюдков из числа местных и понаехавших. Будут разгонять голодные бунты крымчан, помогать ФСБ на обысках и охранять высокоценные тела из россии. На шабаше присутствовали попы ФСБ РПЦ https://twitter.com/KrimRt/status/1013044192237453313 (фото).8. В Крыму продолжаются блэкауты. Темнота - друг скрепного курортника https://twitter.com/KrimRt/status/1012984316413071360 (скрин).
9. Месяц назад оккупанты ввели режим ЧС из-за засухи и призвали молиться о дождях. Но, видимо, переусердствовали с молитвами. Град в Джанкойском районе уничтожил все, что ещё осталось от безводья http://news.sevas.com/region-crimea/incident/grad_v_dzhankoe_foto_iyun_2018 (фото).10. Понаехавшие в Крым хвастаются в соцсетях, как обворовывают сады и огороды!!! Только дустом мы их отсюда вытравим потом! https://twitter.com/KrimRt/status/1012331095562563584 (фото-шок).
11. Воровство - российская скрепа: "Папаша, который со своим сыном взял у моего ребенка игрушку «Забиваку» и благополучно с ней слинял, знай, тебе это вернется. Не анонимно", - написал житель Евпатории https://twitter.com/KrimRt/status/1013010338298650624 (скрин).12. Давно не выбиралась в Симферополь, сегодня сподобилась. Проезжала парк им. Шевченко. У памятника лежат цветы! Душа поет!
P.S. Несмотря на потуги лживой пропаганды, все больше ватников в Крыму считают, что дальше будет только хуже. У некоторых, как вы могли заметить, даже закрались подозрения, "будто фашисты всё-таки победили, нас уничтожают полным ходом, а все в ладоши хлопают". И снова звучат призывы митинговать и перекрывать мост. Мы вас, предателей, ещё в 2014 году предупреждали обо всем, что случится, а теперь наблюдаем, как разбиваются ваши мерзкие мечты о суровую реальность. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
ГАДИ - ФАЙНЕ МІСТО
но тут нада неделю до не нюхать. ой не справится зависиный...
бай миха.....