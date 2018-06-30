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Все про:Грузия (3412) Саакашвили (2648)

 Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию до президентских выборов, которые пройдут осенью этого года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVi, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Читайте: Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы

"Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, [экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен Бидзина] Иванишвили, я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет... Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка", – отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что является создателем самого успешного государства на постсоветском пространстве.

"Я – человек, который, вообще, поставил Грузию на современную мировую политическую карту, где ее до моего президентства не было... Для олигарха, который так и не стал частью государственности в Грузии, держать меня в тюрьме – это непосильная задача", – отметил Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К делу о прекращении украинского гражданства Саакашвили разрешили привлечь иностранного эксперта, - адвокат Чернолуцкий

Он выразил мнение, что Грузии не нужна новая революция, ей нужна смена власти через президентские выборы. "Я уверен, что у Грузии достаточно сил, в том числе и молодежи, в том числе на уровне гражданского общества, которое не будет мириться с тем, что один никому не нужный олигарх, направленный из Москвы, который не имеет, наверное, полного среднего образования", – резюмировал экс-президент.

В октябре в Грузии пройдут выборы президента. 

Напомним, Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3074110
 
 
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О.Сироїд: "У 2014 р. до другої години ночі не підписували коаліційну Угоду тільки через те, що Порошенко ВИМАГАВ ВИЛУЧИТИ із коаліційної угоди одне речення, а саме: про те, що Україна буде вступати до НАТО. Вказівку отримав пан Б.Ложкін від С.Лаврова". https://youtu.be/mbW9GGf-8G4?t=2163
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Как сфабрикованного...?!... Саакашвілі заявив, що збирається повернутися до Грузії восени до президентських виборів - Цензор.НЕТ 7074 .... - неужели реформированные "реформатором всех времен и народов" Грузинские суды могут быть продажные и фабриковать приговоры...?!...
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Стрілки не переводь. Саакашвілі готовий відвідати Грузію ще при теперішньому прокацапському режимі. В цьому суть...
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Як би то було так, то він би й дотепер дерибанив разом з підданим кацапістану трухановим Саакашвілі заявив, що збирається повернутися до Грузії восени до президентських виборів - Цензор.НЕТ 8681
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Да,пэтя будет в тюрьме а Михо президентом Грузии...
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По приговору "даунецкого трабунала" имена захараса...?!...
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А молдавского олигарха только даунецкие террористы в тюрьме видеть хотят?
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Ну,как ты можешь посягать на пэтино законное место ...
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Это да ,камеры за пэтиной бригадой рыдают крокодильими слезами...
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Не выграет. И не потому, что не захочет или не избирут. Наоборот...
Просто он не позволит себе пойти на третий срок. Точка.
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Хоть чучелом, хоть тушкой.Всёравно где, но президентом.А как же Украина?Поматросил и бросил..
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А я уж думал, что в свете последних событий он в Армению махнет - ну там смена власти и все такое, предложил бы свои услуги)))
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"Махнет" он тебя на два свистка для твоего любимца - Пети-мармеладника.
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А с чего вы взяли, что Петро Шоколадный - мой любимец? Он барыга, а Саак - клоун и истеричка, оба они хороши.
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А если не сделал..., то еще раз сказал.... Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 1895
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Mikheil Saakashvili

Комментарии: 376

Репосты: 4,1 тыс.

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Просмотры: 145 тыс. ·
в среду ·

Друзья, большое вам спасибо за то, что вы активно комментировали и распространяли предложенный мною вчера инструмент, при помощи которого ВЫ САМИ, не дожидаясь прихода мессии или доброго дяди, можете добиться справедливости в нашей стране Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 7783🇺🇦. С его помощью вы сами сможете отобрать многочисленные корыта, к которым присосались коррупционеры и олигархи, которых мы сами же и избрали, и взять страну под свой собственный контроль.

Забавно, что большинство критиков сосредоточились на том, что, дескать, нельзя доверять "тёмному народу" право принятия решений и что это, дескать, "ввергнет страну в хаос". Другими словами, по их мнению, вы все должны знать своё место, которое находится где-то рядом с парашей. Делегировать свои голоса ворам и жуликам, чтобы они потом вас грабили 4-5 лет, вы имеете право, а вот сопротивляться грабежу - ни в коем случае! Для меня, как для гражданина Украины Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 7783🇺🇦Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 7783🇺🇦Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 7783🇺🇦 (что бы ни говорили по этому поводу Порошенко и продажные судьи) такая позиция просто оскорбительна!

Давайте в ответ мы просто посмотрим на страну, которая вот уже 143 года, с 1875 года, "ввергнута в хаос", которым нас так пугают. Называется эта страна ШвейцарияСаакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 7783🇨🇭

В Швейцарии есть конституционно закрепленное право граждан на так называемую "народную инициативу". Это означает, что граждане могут вынести на всенародное голосование любую инициативу, в поддержку которой они соберут 100 тысяч подписей в течение 2 месяцев. Это может быть инициатива по отмене уже действующего закона или инициатива за принятие нового закона.

Например, таким образом швейцарцы проголосовали за пожизненное заключение особо опасных сексуальных преступников, против автоматической высылки иностранцев, нарушивших закон, против инициативы за шестинедельный оплачиваемый отпуск для всех работающих и против инициативы по отмене обязательного налога на содержание общественных радио и телевидения.

Также в Швейцарии закреплено в Конституции право граждан вынести на референдум вопрос отмены любого закона, принятого парламентом. Для этого в течение 100 дней после принятия закона граждане должны собрать 50 тысяч подписей - и, как только подписи собраны, вопрос отмены закона выносится на референдум.

Уже только эта возможность заставляет парламентариев думать о том, как граждане воспримут принимаемый ими закон. Если они понимают, что граждане будут против, то такой закон просто ими не принимается. Зачем портить свою репутацию у избирателей, если закон все равно будет потом отменен? Это также делает бессмысленным лоббизм крупным бизнесом людоедских законопроектов, который позволяет им обогащаться за счет ухудшения качества жизни граждан страны. Какой смысл тратить огромные деньги на подкуп депутатов парламента, если граждане потом все равно отменят принятый закон? Это просто бессмысленная трата денег, а уж деньги бизнесмены считать умеют.

В среднем каждый швейцарец голосует 4 раза в год - на общенациональных референдумах, на кантональных (областных) или на городских/деревенских. Правда, голосуют они по старинке - на избирательных участках и по почте. Это все из-за того, что пидрахуи вроде Кивалова и Охендовского почему-то не приживаются на швейцарской земле. Да и как им прижиться, если у каждого взрослого швейцарца по закону хранится дома его винтовка или автомат, с которыми они служили в армии? Это у нас пока можно безнаказанно натравить полицейских и титушек на возмущенных несправедливостью людей, а с поголовно вооруженными швейцарцами такие фокусы не пройдут.

Нам же нужно как-то защищаться от пидрахуев. Кроме этого, мы пока что беднее Швейцарии (не из-за того ли, что швейцарцы контролируют свою власть и страну, а мы нет?), поэтому нам нужно делать систему голосования максимально дешевой, но не жертвуя при этом максимальной защищенностью от фальсификаций. Швейцарцы тоже к этому придут, только попозже - у них и старая система прекрасно работает.

Так что не верьте завываниям барыг и подпевалам олигархов, что передача гражданам права принимать решения, которые они считают нужным принять лично, якобы ввергнет страну в хаос. Эти жулики предпочитают хранить деньги, которые они украли у нас, не в Украине, которую они пока еще контролируют, а в той самой стране, которая, по их словам, "живет в хаосе" уже 143 года. И, чтобы иметь возможность и дальше грабить нас всех, они пытаются всех убедить в том, что украинцы якобы глупее швейцарцев середины позапрошлого века! Они считают всех нас бессловесным стадом, которое они должны лишь безнаказанно стричь. Мы должны им показать, что эта эпоха закончена.

Распространяйте этот пост, это очень-очень важно! Ведь когда люди узнают, что они могут САМИ снизить свои тарифы, отменив грабительский Роттердам+, что они САМИ могут принять закон о лишении депутатов неприкосновенности, что они САМИ могут отправить и главного барыгу, и остальных барыг помельче в отставку - они захотят этого! Поверьте, ни один барыга не посмеет отказать миллиону людей, которые придут к Верховной Раде требовать внесения изменений в Конституцию! Они же все трусы! Они могут грабить только тех, кто им не сопротивляется. Поэтому давайте сделаем так, чтобы как можно больше украинцев смогли узнать о том, что ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ВСЁ! Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 7783🇺🇦

Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 7783🇺🇦Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 7783🇺🇦Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 7783🇺🇦
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велкам как говорится! Родина тебя ждет. 6 лет - тоже.

кстати, интерпол никто не отменял....
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА

Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это значит, что она тухлая!
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Гасабу,
Кобыла, у тебя ус отклеился. Приклеиш его Марине ПАРАШЕнко )))
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Нехай повертається , адже 6-ь років потрібно відсидіти ! Та й взагалі , знаю що це нікого не цікавить , крім його адептів!
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А винуватця в "замінуванні" прикордонного переходу "Шегіні" ди сих пір шукають.. Чи не шукають? Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов - Цензор.НЕТ 1135
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Сидел бы ты, Мишико,на попе ровно уже. Виноградник бы развел в Голландии, попивал бы свое домашнее винишко под голландский сыр на старости лет. Нет,тянет твою филейную часть к приключениям. Тебе же в Грузии - турма ходи, на 6 лет.
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на крысме :1. Пока Украина готовится к отмене кассовых аппаратов и упрощению ведения бизнеса с помощью планшетов и смартфонов https://itc.ua/news/kabmin-razreshil-ispolzovat-vmesto-traditsionnyih-kassovyih-apparatov-pk-planshetyi-i-smartfonyi-poka-tolko-v-ramkah-pilotnogo-proekta/ (ссылка), предпринимателей оккупированного Крыма топят в чужой говени: "Знакомая работает на рынке, держит ларёк с одеждой. При Украине брала за копейки, а сейчас человек в возрасте, с кучей болячек и инвалидностью даже кассу купить не может. Покупательская способность очень снизилась. Кассу купить заставляют. Первая ошибка - штраф 20 тыс, вторая - миллион! Продать ларёк самому невозможно, охране уже платить нечем. Не думала, что на старости лет будет думать, как выжить в россии". Комментарии: "Эти кассы доведут людей! Уже многие закрывают свои ларьки. Это полный пипец!!!! Почему малый бизнес молчит, ведь это смертельно именно для него!!!!!! Это полный абзац и маразм!!!! Чем дальше, тем хуже!!! Что говорить, смертность растёт, сколько сейчас, особенно мужчин, и до 50 лет не доживают, а они пенсионный возраст повышают!!! Это вообще аут полный!!", "Слава путену!", "Эйфория начала проходить, началась суровая реальность", "Просто выживают людей. Просто зачем?? Люди у нас нищие, зарплаты маленькие. Люди на рынке собираются группами и едут в Херсон за укр. паспортами. Тут только на митинги, как в Греции, выходить! По городу них*я не делают, так ещё и тупо людей гробят", "(Понаехавший из Санкт-Петербурга пишет) В россии с рождения надо задумываться, как выжить, если вы не знали", "Один человек, который работает в мебельном магазине в Таире, приехал жить в Крым. И, общаясь со мной, он ясно сказал: в россии бизнеса нет. Все ИП (индивидуальные предприниматели) в долгах, в кредитах и работают за копейки. Удивлялся, чего это Крым решил в россию", "Начните с себя сначала. Цены заоблачные ставите, а потом жалуетесь на покупательскую способность. Давно уже понятно: не мост всему виной и не путин, а мы сами", "До задницы митинги, пора уже мост перекрывать. Такое «шило» в мешке не утаишь. Тогда власти сразу зачешутся!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012760756495044608 (скрин).2. Жители оккупированной Евпатории продолжают приходить в себя от захвата самого популярного парка в городе: "Народ, кто знает, что происходит с парком развлечений на Фрунзе/Пушкина? Хотели с пацанами пошляться, покататься на аттракционах, отдохнуть. Парк закрыт. Стоят какие-то люди в форме, на вопросы не отвечают. ЧЕ ЗА БОРОДАЙ????? Че вообще происходит в городе, куда смотрят власти??? Его че, собираются закрывать?? Крутой парк для отдыха, единственный в городе. Если че-то знаете, пишите в комментах". Ответы: "Невежливые люди захватили курзал?", "Всё уничтожили", "Отжим как рынков и т.п. в городе продолжается", "Наглый отжим. Говорят, мы пришли навести порядок, а с 2014 они что-то вложили?", "Кто что знает про отжим парка аттракционов? Заберут или смогут отбиться? Прям 90-е какие-то", "Кто-нибудь знает, что происходит с дендропарком???! Что это, рэкет?? Или рейдерский захват??! Парк закрыли, никого не пускают. Или вернулись лихие 90-е??? Что за беспредел, куда смотрит администрация???", "А что за угрозы по поводу отправки девушки на Украину!!!! Ей что снимать (на видео) нельзя?", "А кто будущий владелец? Наверное, чеченец? Продали Крым чеченцам, вернее, подарили", "И Аксенов их (чеченцев) первый друг" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012766611684712449

3. В Крыму произошло очередное резонансное убийство. Все полицаи заняты поиском неправильных лайков в соцсетях. А вообще, криминогенная ситуация плачевная и ухудшается с каждым годом оккупации. Понаехало впопулченцев с Донбасса и российского быдла. Очень много педофилов стало: "Сегодня ночью на Дзержинского в районе 12-этажного дома убили девушку. Убили и изнасиловали. Полицейские ходят толпами, опрашивают местных жителей. По фотографиям можно понять, что девушка молодая, лица не рассмотреть", - написала жительница Ялты. Комментарии: "Господи, неужели это про Ялту? У меня шок", "Там же отделение полиции в двух шагах", "Давно в Ялте такого не случалось. Убийства, изнасилования, кражи с магазинов, ограбление банка Рублев. Многовато для тихой когда-то Ялты. Может, полиции пора начать работать!!!", "А зачем им работать? Оптимизация, в поселках отделения полиции закрываются", "По мне, так это залетный какой-то", "То ли еще будет, когда запустят игровую зону", "Раньше наряды полиции ходили по улице, сейчас полиция заперлась в кабинете. Город без защиты", "Полиция уже просто вообще НИХ*РА не делает", "Что за жесть происходит?", "Страшно в нашей Ялте стало!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012775393043124224 (скрин).4. В Керчи, как и во всем Крыму, не хватает инсулина. Жители комментируют: "В поликлинике №1 врача-эндокринолога давно нет. О каком лечении можно говорить!", "Вот такой вот мягкий геноцидик", "Бывает. Но вы типа держитесь", "Зато в избытке попов", "Вместо лекарств в аптеках продают placebo из мела", "Больных не должно быть, их и не будет, они все вымрут от такой медицины", "»П…, который всегда с тобой» - Э. Хемингуэй" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012792146611658752

5. На евпаторийском паблике пытаются подбодрить ватников: "Добрый день, патриоты! Сегодня хочется поговорить о самом важном для россиян вопросе. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, россияне начинают терять надежду, так как цены растут, повышаются налоги и многие уже не верят в будущее. Друзья, уверяю вас, это все временные трудности и так будет не всегда. Если обратиться к истории, то мы обязательно вспомним, что наш многонациональный народ переживал". Но в комментариях что-то пошло не так: "Достаточно вспомнить крепостное время", "Неудачная попытка, тролль. Скачи мимо", "Будущее с феодализмом. И оно уже наступило", "И так поколение за поколением. Люди чего-то ждут, на что-то надеются. А по факту, что было, то есть и будет!", "Кто говорит, что когда-то будет хорошо, - олени! Нами пользуются! Хотя зачем я все это объясняю серой массе!", "Родился, немного потерпел и умер", "Да идите в жопу, философы, со своими размышлениями и мечтами о лучшем!", "Автор 100% из Единой россии с зарплатой депутатской и льготами на всё. Ему всегда будет легко говорить", "Боюсь, что не успею насладиться светлым будущим, ибо придется умирать на рабочих местах", "Шо за хню я прочитал?", "Бред", "Надо было за путина голосовать, вот он бы навел порядок в стране", "Дальше будет только хуже!", "Согласен. Денег нет, но вы терпите", "Будто фашисты всё-таки победили - вот какие мысли. Патриоты, млин, да нас уничтожают полным ходом, а все в ладоши хлопают, будто так и надо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012984059797147650 (скрин).
6. Константинов поддержал пенсионный геноцид россиян и жителей оккупированного Крыма. А все митинги против пенсионной реформы в Крыму оккупанты запретили https://ru.krymr.com/a/news/29329084.html7. Сегодня в Кизилташе "росгвардия" оккупантов пополнилась сотней ублюдков из числа местных и понаехавших. Будут разгонять голодные бунты крымчан, помогать ФСБ на обысках и охранять высокоценные тела из россии. На шабаше присутствовали попы ФСБ РПЦ https://twitter.com/KrimRt/status/1013044192237453313 (фото).8. В Крыму продолжаются блэкауты. Темнота - друг скрепного курортника https://twitter.com/KrimRt/status/1012984316413071360 (скрин).
9. Месяц назад оккупанты ввели режим ЧС из-за засухи и призвали молиться о дождях. Но, видимо, переусердствовали с молитвами. Град в Джанкойском районе уничтожил все, что ещё осталось от безводья http://news.sevas.com/region-crimea/incident/grad_v_dzhankoe_foto_iyun_2018 (фото).10. Понаехавшие в Крым хвастаются в соцсетях, как обворовывают сады и огороды!!! Только дустом мы их отсюда вытравим потом! https://twitter.com/KrimRt/status/1012331095562563584 (фото-шок).
11. Воровство - российская скрепа: "Папаша, который со своим сыном взял у моего ребенка игрушку «Забиваку» и благополучно с ней слинял, знай, тебе это вернется. Не анонимно", - написал житель Евпатории https://twitter.com/KrimRt/status/1013010338298650624 (скрин).12. Давно не выбиралась в Симферополь, сегодня сподобилась. Проезжала парк им. Шевченко. У памятника лежат цветы! Душа поет!
P.S. Несмотря на потуги лживой пропаганды, все больше ватников в Крыму считают, что дальше будет только хуже. У некоторых, как вы могли заметить, даже закрались подозрения, "будто фашисты всё-таки победили, нас уничтожают полным ходом, а все в ладоши хлопают". И снова звучат призывы митинговать и перекрывать мост. Мы вас, предателей, ещё в 2014 году предупреждали обо всем, что случится, а теперь наблюдаем, как разбиваются ваши мерзкие мечты о суровую реальность. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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повсюду эту сучку гонят из Украины в грузии тюрьма
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Не оценили грузины его реформаторский талант. Саакашвілі заявив, що збирається повернутися до Грузії восени до президентських виборів - Цензор.НЕТ 6211
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Это хорошо. И всех бубенчиков и колокольчиков пусть с собой забирает, пусть они там в Грузии звенят и какают кубиками.
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Да, память коротка в этого грузина-балабола. Сначала в Украине, еще этой зимой, собирался создать "300 спартанцев", а самому стать , хоть и грузинским--- царем Леонидом, и занять "Фермопилы", чтобы до последнего стоять против украинских коррупционеров. Но увы, пользуясь репликой одного известного фильма--"...а царь, оказался ,не настоящий!.." так и в этом случае--"спартанцы" разбежались, а Саакашвили, так и не потянул на спартанского царя.
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фермопили в українському контексті - це ті, хто пилить гроші на сільське господарство
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Чекайте, ще курченці звіт за бабло писати потрібно.
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я б на его месте еще бы раз попробовал пересечь уккранинскую границу нахрапом.
но тут нада неделю до не нюхать. ой не справится зависиный...
бай миха.....
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я так понял он 2 странами сразу управлять будет?
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тремя. Там же его семья живет. И еще плюс Вселенная. Мануал он успел забрать с собой.

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Ему вообще то 6 лет уже дали в Грузии и не условно , а заочно . То есть при прилете его сразу в аэропорту и закроют и пока он будет на нарах ему не какие выборы не светят. Суд грузинский честный и неподкупный , который он же и создал , почти как Людовик с гильртиной .
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це все більше схоже на заяви імпотента який все грозиться приїхати і всіх поімєти !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСаакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов
 
 
 
 
 
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