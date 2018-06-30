 Произошло подтопление около 90 частных домовладений на 19 улицах Чернигова, ликвидация последствий продолжается, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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30 июня в результате интенсивных осадков в. Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.

Во время проведения работ по ликвидации подразделениями ГСЧС Украины в Черниговской области было эвакуированы 16 человек, из которых 3 человека были переданы работникам медицинской помощи.

Также произошло частичное разрушение стен жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23 и частичное разрушение дорожного покрытия у автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника.

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В настоящее время работы по откачке воды завершены в 23 хозяйствах.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.