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Все про:дожди (157) потоп (264) Чернигов (374) ГСЧС (1588)

 Произошло подтопление около 90 частных домовладений на 19 улицах Чернигова, ликвидация последствий продолжается, - ГСЧС

В Чернигове продолжается ликвидация последствий подтопления, на 15.00 в городе частично остаются подтоплены 19 улиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также смотрите: Потоп в Чернигове: затопленные улицы, "поплывший" асфальт и машины под водой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

30 июня в результате интенсивных осадков в. Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.

Во время проведения работ по ликвидации подразделениями ГСЧС Украины в Черниговской области было эвакуированы 16 человек, из которых 3 человека были переданы работникам медицинской помощи.

Также произошло частичное разрушение стен жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23 и частичное разрушение дорожного покрытия у автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, повреждены дома и автотранспорт, - ГСЧС

В настоящее время работы по откачке воды завершены в 23 хозяйствах.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3074108
 
 
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Регулярно буваю у цьому місті і як побачу на власні очі, то напишу.
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В светлом граде Чернигове...Боже,куда делось то время...Когда о таких городах так говорили...
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Ти хоч раз був у цьому місті, спілкувався з людьми?
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А причем здесь это ? Я вижу смытый асфальт из-за украденных денег. Остальное все в том же стиле.
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Тобто твій верхній коментар просто був штампом і суті своїх слів ти не розумієш.☺
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То ты сам ничего не розумиешь )) Нанялся адвокатом у воров и преступников ))
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"...Из того ли то из города из Мурома,
Из того села да Карачарова
Выезжал удаленький дородный добрый молодец.
Он стоял заутреню во Муроме,
А и к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град.
Да и подъехал он ко славному ко городу к Чернигову...."

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Я в стольном граді Києві, а скоро буду у Чернігові☺
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Соловья-Разбойника встретишь...привет от меня передай
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Поки солов'я розбійника не зустрічав, але місцеві на нього схожі😁
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Оставил таки потомство бандюга, успел. Сталося підтоплення близько 90 приватних домоволодінь на 19 вулицях Чернігова, ліквідація наслідків триває, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1367
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Не звезди,"киевлянин".В Киеве коренных киевлян 3-5%,а остальные -"троещинские киивляне", так шо не надо шибко умничать, "знаток".Ответ не интересен от СОВСЕМ.
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И тут возникает вопрос, где же находился тот город муром?
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Ну раз он ехал в Киев через Чернигов, то может быть и в Беларуси
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... та и тут -- всё -- то горит, то тонет...
Расскажу про другое...*)
...поехали с Коханкой в Венецию -- там тоже всё затоплено давно... -- взяли гандоллу с певцами и музыкантами! ... ...заходят на борт 4 сильно побитых деда, правда -- пели и грали красиво -- все в синяках, пластырях и хромают... ?

...ну, поплавали по Венеции неплохо -- ...там, за теми, хто артистов на борт заказал -- все остальные подгребают, но уже бесплатно... -- флотилия целая получается...*)

Я потом спрашую: А чё вы все такие -- с травмами ? -- та... ...грят -- вчера плохо выступили...*)
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Печальное зрелище: город утоп.Ливневка похоже, есть только на бумаге..ну а те идиоты, что построили автостоянку в овраге - сами наказали и себя, и тех "умных", что туда ставили машины: там раньше был ручей и болотце,стока там нет и не было. А вообще жутко лило: как из ведра целый час..прям как тропический тайфун.Долго ещё будем это разгребать..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПроизошло подтопление около 90 частных домовладений на 19 улицах Чернигова, ликвидация последствий продолжается, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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