 Произошло подтопление около 90 частных домовладений на 19 улицах Чернигова, ликвидация последствий продолжается, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
30 июня в результате интенсивных осадков в. Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.
Во время проведения работ по ликвидации подразделениями ГСЧС Украины в Черниговской области было эвакуированы 16 человек, из которых 3 человека были переданы работникам медицинской помощи.
Также произошло частичное разрушение стен жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23 и частичное разрушение дорожного покрытия у автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника.
В настоящее время работы по откачке воды завершены в 23 хозяйствах.
Ликвидация последствий подтопления продолжается.
Из того села да Карачарова
Выезжал удаленький дородный добрый молодец.
Он стоял заутреню во Муроме,
А и к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град.
Да и подъехал он ко славному ко городу к Чернигову...."
Расскажу про другое...*)
...поехали с Коханкой в Венецию -- там тоже всё затоплено давно... -- взяли гандоллу с певцами и музыкантами! ... ...заходят на борт 4 сильно побитых деда, правда -- пели и грали красиво -- все в синяках, пластырях и хромают... ?
...ну, поплавали по Венеции неплохо -- ...там, за теми, хто артистов на борт заказал -- все остальные подгребают, но уже бесплатно... -- флотилия целая получается...*)
Я потом спрашую: А чё вы все такие -- с травмами ? -- та... ...грят -- вчера плохо выступили...*)