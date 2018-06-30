 "Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов РФ, - Госдеп США

Об этом говорится в сообщении обнародованном Государственным департаментом США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Так, согласно сообщению, строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации. "На прошлой неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.