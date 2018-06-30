 "Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов РФ, - Госдеп США

Об этом говорится в сообщении обнародованном Государственным департаментом США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Так, согласно сообщению, строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации. "На прошлой неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.
Кроме этого, в США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.
Нічого нового чи незвичного.
И потом сама америка далеко от европы,которая саму америку уже достала своими войнами.
Как то так.
одним некуда толкать сжиженный газ и ваще, не дай Господь Европа с Рашкой подружится
другие без нескольких лярдов в год остаются
и главное - и те и те пекутся о безопасности Европы
смеяться после слова Лопата
ну звиняйте - шоколадка Вам в помощь
если я говорю на Белое - Белое
и Путлер говорит на Белое - Белое
это не значит, что я агент Кремля
это значит, что не только Путлер видит Белое - БЕЛЫМ !!!
Трамп и путин разделят европу на сферы влияния.
Восточная отойдет США,а западная отойдет раше.
однако сейчас очень популярна идея, при которой разделения происходит не по границам государств, а иначе, по сферам влияния, интересов - а это хуже
В таком случае государство может быть поделено.
Яркий пример Украина - если представить, что Дональд и Вова будут делить Европу, то не факт, что Украина останется единой, хотя уверен,что останется незалежной
и это очень печально, мою страну это тоже может коснуться
так сказать НАС НЕ СПРОСЯТ - куда мы хотим
а просто оставить знак !
строчи дальше - меня уволь
...от того того тут токо Бистро остались -- от слова: быстро, быстро ... *)
2. Восстанавливается политическая самостоятельность народов, лишённых этой самостоятельности во времявойны.
3. Национальным группам, не пользовавшимся политической самостоятельностью, гарантируетсявозможность путём референдума решить вопрос о своей принадлежности к тому или иному государству.
4. Права национальных меньшинств ограждаются специальным законом.
5. Не допускаются никакие контрибуции, а взысканные контрибуции возвращаются; возмещение убытковчастных лиц производится из особых фондов, образованных взносами всех воюющих держав.
6. Вопросы колоний решаются согласно первым четырём пунктам.1917-1918 гг
"2014-2018 гг Самый главный из них, они не ожидали сплоченности ГРАЖДАН Украины
путин-шредер-провод
Где патриотически настроенные Герои? Взорвать газопровод! Пожалуйста, Украинский народ будет благодарен!
Хочет принять участие в дележе.
Германия отходит раше.
Пентагон выводит свои воиска.