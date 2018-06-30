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 "Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов РФ, - Госдеп США

В США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

Об этом говорится в сообщении обнародованном Государственным департаментом США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Так, согласно сообщению, строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации. "На прошлой неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша будут совместно противостоять строительству газопровода "Северный поток-2", - Климпуш-Цинцадзе

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3074106
 
   
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А ,что у женщин иногда называют,буферами ? ))
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Слушайтесь Америку. Америка плохого не желает.
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Ігороша, та не існує насправді біполярного світу, як кажуть у вас, на расії. Це все вигадки ))
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Були би ті паливні родовища не в Якутії, то віднімала би імперія у когось іншого і тягла би свої металеві шланги світ за очі, аби тільки заробити. І не державі, а купці магнатів. І були би війни не меншими за сьогоднішні. Це така доктрина. Про боротьбу за енергоресурси.
Нічого нового чи незвичного.
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Європа вважає це вигідною справою, але втрати від такого рішення будуть набагато більше.
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Но уменьшит зависимость Европы от энергоресурсов США
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т большая зависимость? у тебя лишняя хромосома отклеилась
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А то можно подумать, если вместо нескольких трубопроводов с России к Европе будет существовать один через Украину, то зависимость Европы от русского газа ослабнет. Я понимаю, если речь шла б о газе с других стран - тогда монополия теряется. А так зависимость остается несмотря на количество труб. Другое дело, что Украина теряет прибыль, если будут существовать трубы в обход Украины, ну так в этом случае нужно говорить прямо союзникам с Европы - либо они с нами, либо с Россией, и пусть союзники не виляют хвостом.
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Шлемазл Вєня, ілі нє ясно що обхідні потоки ху*лу потрібні виключно для того щоби поглибити вторгнення кацапогоїв з пукалками на територію України? Поки що він ссить втратити свої прибутки у випадку пошкодження ГТС будь-ким. Ти вже відкопав свій кацапський пачпорт, аквафрешну шмату і портрет ху*ла, якими будеш зустрічати окупантів?
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А у нас есть союзники ? Только "торговые партнёры"
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Пускай строят .Украинский Народ ничего не теряет .За все года только чиновники наживались на украинской трубе начиная с Кучмы и Бакая и до сегодняшнего Колобова с Насаликами и Гройсманами .
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это правда. От транзита мордовского пердячего хаза народ Украины не имел ни одной копейки прибыли.
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При чём я только за то чтобы россия перекрыла газ в Украину ,На российском газе наживаются только олигархи ахметики . народ и так уже платит непонятную цену . Вот потому все украинские газодобывающие предприятия нужно национализировать .
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И это правда. Зачем нам кормить шукаладную ляшковню и прочих рыжих татар и маланцев.
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Нострамус писал,Европа падет под маврами и варварами с востока,но новый свет останется лучом запада,европейцы идут в ад,как и было предсказано,скоро Европа станет клоакой окончательно
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Судя по строительству северного потока - 2 . Европа меньше боится попасть в зависимость от россии , чем в зависимость от США .
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Европа просто ничего не понимает,они думают их война не коснется,глупые европейцы,завтра они плакать будут
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судячи з мумії на Красній площі на тому місці має бути піраміда
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Эту зависимость можно легко исправить. Стоит только Америке начать поставлять нам газ дешевле, с радостью возьмем.
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вы литвины вообще свою идентичность потеряли ,зоветесь какими-то белорусами,что такое белорус вообще "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 3537
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Беларус, это Белый (свободный) Рос. Россами называли потомков викингов на славянских территориях. Правильней конечно- литвины.
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Не при администрации Трампа. Он никогда не поставит политические мотивы выше экономической целесообразности. Ситуация с пошлинами красноречиво это доказывает
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Он хочет что бы европа поставила политические мотивы выше экономической целессообразности.
И потом сама америка далеко от европы,которая саму америку уже достала своими войнами.
Как то так.
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какие все умные - аж зависть берёт

одним некуда толкать сжиженный газ и ваще, не дай Господь Европа с Рашкой подружится
другие без нескольких лярдов в год остаются

и главное - и те и те пекутся о безопасности Европы
смеяться после слова Лопата
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а,ты конечно печешься о парашке так да
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а смотреть объективно на реальность - значит печься о рашке ?
ну звиняйте - шоколадка Вам в помощь
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кому нужна твоя объективность,не те времена ты или там или тут,кто посередине подлежит расстрелу
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Дядя Киданец - Вы дурак ?!

если я говорю на Белое - Белое
и Путлер говорит на Белое - Белое
это не значит, что я агент Кремля

это значит, что не только Путлер видит Белое - БЕЛЫМ !!!
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Короче понятно какие вопросы будут обсуждаться.
Трамп и путин разделят европу на сферы влияния.
Восточная отойдет США,а западная отойдет раше.
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может и так
однако сейчас очень популярна идея, при которой разделения происходит не по границам государств, а иначе, по сферам влияния, интересов - а это хуже
В таком случае государство может быть поделено.
Яркий пример Украина - если представить, что Дональд и Вова будут делить Европу, то не факт, что Украина останется единой, хотя уверен,что останется незалежной

и это очень печально, мою страну это тоже может коснуться
так сказать НАС НЕ СПРОСЯТ - куда мы хотим
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можно было не ставить знак ?
а просто оставить знак !

строчи дальше - меня уволь
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Ага, не говорите, все такие "святоши" и никто о деньгах не думает. Хотя, если пораскинуть мозгами, то выходит такая картина. РФ строит СП-2 (55 млрд кубометров в год максимум) и Турецкий поток (в ЕС идет одна нитка - максимум 10-15 млрд кубов). Итого новые мощности составляют 65-70 млрд. кубометров. В то же время у всех, начиная от киевских властей до Госдепа, имеются постоянные заявления, что в случает постройки этих газопроводов транзит через Украину будет прекращен. Однако только за 2017-й год через украинскую ГТС транзитом в Европу прошло 93 млрд кубов - почти 30% больше, чем мощности новых потоков вместе взятых. Иными словами, если они будут построены и предсказания всех "аналитиков" сбудутся, то россия будет экспортировать без украинской трубы на 20-30% МЕНЬШЕ газа в Европу, нежели сейчас - и это с учетом стабильного роста потребления из-за отключения АЭС в Германии и закрытия угольных ТЭС во многих странах ЕС. Так какое это "усиление зависимости"? Самая пострадавшая сторона в этом будет как раз Украина из-за потери транзитных доходов. Но, как мне кажется, вот эти вот 20-30 млрд кубометров как раз и будут идти по старой трубе. Наверняка будут договоренности по этому поводу между ЕС, Россией и Украиной в рамках нового транзитного контракта 2013-го. И довольны будут все - Европа сохранит лицо и выставит себя "спасительницей Украины" (типа, склонила Пукина сохранить транзит), Россия получит новые газопроводы и хороший резерв для возможного наращивания поставок через Украинскую ГТС, Украина будет получать, пусть и меньшие, но транзитные деньги
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Не забывайте, что из этих транзитных 93 млрд. кубов 14 млрд. в прошлом году потребила сама Украина.
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брехня - Украину не купуе москальский газ, уже куй знает сколько времени
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Конечно, ей приходит газ из колоссальных газовых месторождений Словакии, которая в скором времени станет европейским аналогом Дубая)))))
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Ну ок, но тогда все равно получается что в ЕС по украинской ГТС поступило на 15 млрд кубов больше газа, чем могут дать оба строящихся потока при максимальной нагрузке (на которую, кстати, они смогут выйти через несколько лет после ввода в эксплуатацию). О какой зависимости идет речь? По такой логике, Порошенко может заявить: "Европа находится в страшной зависимости от москальского газа. И поэтому, чтобы выполнить свою роль щита ЕС, мы сегодня перекрываем все газопроводы с Мордором. Слава Украине!" Вот только думаю, что после такой выходки ЕС за свои деньги еще один Северный и два Южных потока построит
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Трамп объявил Европе торговую войну. Боюсь европейцы сейчас класть хотели на заявления Госдепа...
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кацы скоро и православие гундяевское в европе зачнуть,но сперва на газ присадят
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чому Україна до цього часу не почала демонтаж газогонів з параші ...чому в українських газових сховищах зберігається мадьярський-хуйлостанський газ ...чому мордовська орда зх України попадає на територію Придністров'я ...і ще є багато інших великих-маленьких "чому" ...тільки от відповідь така ж само проста бо країною правлять БАРИГИ ...яким Україна до 3,14...ііі ...головне гешефт
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От правильно -- Европе нужен жандарм! -- токо не Николай I ...

...от того того тут токо Бистро остались -- от слова: быстро, быстро ... *)
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Є сенс переконувати наркомана що його чекає смерть?
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Всё правильно,братский договор Гитлера и Сралина надо выполнять.Немцы заслужили это "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 6582
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. Не допускается насильственное присоединение захваченных во время войны территорий; войска, занявшиетерритории, выводятся.
2. Восстанавливается политическая самостоятельность народов, лишённых этой самостоятельности во времявойны.
3. Национальным группам, не пользовавшимся политической самостоятельностью, гарантируетсявозможность путём референдума решить вопрос о своей принадлежности к тому или иному государству.
4. Права национальных меньшинств ограждаются специальным законом.
5. Не допускаются никакие контрибуции, а взысканные контрибуции возвращаются; возмещение убытковчастных лиц производится из особых фондов, образованных взносами всех воюющих держав.
6. Вопросы колоний решаются согласно первым четырём пунктам.1917-1918 гг
"2014-2018 гг Самый главный из них, они не ожидали сплоченности ГРАЖДАН Украины

путин-шредер-провод
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Польша заключила конракт с США на поставки газа и Омерики...,Удар в спину Педофилу ПЕРВЫЙ пошел... "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7539
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Майор КГБ Путлер хоть и был начальником библиотеки в Дрездене,но служил Маркусу Вольфу и ШТАЗИ верой и правдой... "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1168Что Гитлер Сралину
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Я предлагаю сейчас оборвать транзит газа в Европу. Если Европа так с нами поступает... То мы ничего не должны.

Где патриотически настроенные Герои? Взорвать газопровод! Пожалуйста, Украинский народ будет благодарен!
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Не достроите вы ничего! Руки и ж**ы, вы ничего можете.
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Все таки Трамп на боці русні . Як може , допомагає рашистам перекрити газ всій Європі (піти нах з ринку).
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Первую партию изделий из золота,серебра,платины отобранных у рюсских купцов,помещиков и капиталистов отправил в Берлин на Мировую революцию братского немецкого народа личный банкир чЛенина Яков Ганецкий через двух дипкурьеров в 1919 году "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 2096Вес драгоценностей РАБссии был около 500 кг...,Щедрые РАБссияне... "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9827
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Если сейчас патриоты нанесут удар по нашей ГТС, но восполняемый удар! То Европа на следующий день поймёт, что такое Украина в судьбе Европы!
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Почему Украине можно иметь российскую трубу, а Германии нельзя?
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А почему Германии не вложить в Украину 100 миллиардов баксов в производство? Только забирать готовы, да?
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А почему Германия должна что-то вкладывать в Украину? Прям обязана? Кто еще должен? )
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Потому что мы защищаем Европу от штурма рюццких танков на Берлин! Неужели так мало об этом говорилось? Неужели вы этого не видите?
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А, ну да. Осталось только от рюццкого газа защитить: перекрыть свою трубу.
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Я к этому призываю патриотов уже 4-ре года!
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Украина на стороне Путина. Почему? Потому, что хочет продавать путинский газ через свою трубу.
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Украина выполняет решение Стокгольмского Арбтиража и покупает согдасно контракту Тимошенко 5 ярдов кубов год.Стокгольм так решил.Ничего не сделаешь,больше покупать нельзя.. "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 6663
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Украина будет покупать газ у Эрдогана из Каспийского газогона TANAP "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 746Поплачьте КацаКрысины "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7465
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Alternatyvnoje dolzno byt s Azerbajdzana,Trukmeniji ,Iraka obxodia rosiju.Ecio cerez terminali no dany moment eto dorogo poskolku Kitajcy podniali cenu na 30%. Katar i drugyje prodajut im
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о,кацпаПсинская ПАДАЛЬ вылезла из Берлоги под Украинским прапором...,надо же.. "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 657
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В общем, чем больше всматриваешься в то, что и как делают ведущие европейские страны, тем больше понимаешь позицию США и Израиля, и сходишься на том, что и США, и Израиль все делают правильно. А Европа все больше напоминает старую проститутку, которая готова уцепиться за любого клиента, лишь бы тот смог оплатить ее услуги.
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Трамп приступил к переделу собственности в Европе и Мире,похоже КГБшная Шайка Мудаков Кремля еще не догнала... "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 523 "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 523 "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 523
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Догнала.
Хочет принять участие в дележе.
Германия отходит раше.
Пентагон выводит свои воиска.
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Прежде чем призывать Германию не прокладывать трубу, может для начала надо свою перекрыть? Как считаете, маргиналы?
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Акулы Западного капитализма сожрут РАБссию за 1 раз,то Рейган нянчился с Горбачевым,типа Миша дам тебе Нобелевскую Премию ,Развали нафиг тот Мавзолейный СССр,что Михон и сдела за 100 миллионов долляров "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 587 "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 587
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Почему только два лыбящихся смайла подряд? Заболел, Гуинплен?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов РФ, - Госдеп США
 
 
 
 
 
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