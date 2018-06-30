 Арестованного в Крыму блогера Мемедеминова поместили в психбольницу, - адвокат Курбединов

Об этом информирует общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на крымского адвоката Эмиля Курбединова, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным защитника, Мемедеминова, как минимум, на 20 дней поместили в психиатрическую больницу для "обследования".

"В последнее время, наряду с определёнными действиями, сопутствующими ведению так называемых "уголовных дел" по статьям о "терроризме" и "экстремизме" наблюдается ещё один способ давления на политзаключённых – "карательная психиатрия". Со слов адвоката Эмиля Курбединова стало известно, что без решения суда, основываясь лишь на постановление следователя, 28 июня 2018 года гражданский журналист и активист Нариман Мемедеминов, как минимум, на 20 дней помещен в психиатрическую больницу для "обследования", - говорится в сообщении.

"Адвокат Эмиль Курбединов расценивает этот факт, как грубое нарушение прав своего подзащитного и давление на его принципиальную позицию. На взгляд правозащитников, это унизительная процедура, когда психически здоровых людей помещают в учреждение, предусмотренное для лечения психически нездоровых пациентов. Ранее, подобной экспертизе подвергались: Ильми Умеров, Энвер Мамутов, Сейран Салиев и другие необоснованно задержанные крымские татары мусульмане", - отметили в "Крымской солидарности".

15 мая подконтрольный России Киевский районный "суд" Симферополя продлил на четыре месяца арест крымскотатарскому активисту, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, обвиняемому в пропаганде терроризма. Мемедеминов останется в СИЗО до 15 августа.

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В марте в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого суд арестовал Мемедеминова.​

Прокуратура АРК 23 марта внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети Интернет".

МИД Украины осуждает задержание гражданского активиста и требует от российских властей аннексированного Крыма освободить Мемедеминова.