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 Арестованного в Крыму блогера Мемедеминова поместили в психбольницу, - адвокат Курбединов

Арестованного в аннексированном Россией Крыму по подозрению в пропаганде терроризма блогера, гражданского активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.

Об этом информирует общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на крымского адвоката Эмиля Курбединова, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным защитника, Мемедеминова, как минимум, на 20 дней поместили в психиатрическую больницу для "обследования".

"В последнее время, наряду с определёнными действиями, сопутствующими ведению так называемых "уголовных дел" по статьям о "терроризме" и "экстремизме" наблюдается ещё один способ давления на политзаключённых – "карательная психиатрия". Со слов адвоката Эмиля Курбединова стало известно, что без решения суда, основываясь лишь на постановление следователя, 28 июня 2018 года гражданский журналист и активист Нариман Мемедеминов, как минимум, на 20 дней помещен в психиатрическую больницу для "обследования", - говорится в сообщении.

"Адвокат Эмиль Курбединов расценивает этот факт, как грубое нарушение прав своего подзащитного и давление на его принципиальную позицию. На взгляд правозащитников, это унизительная процедура, когда психически здоровых людей помещают в учреждение, предусмотренное для лечения психически нездоровых пациентов. Ранее, подобной экспертизе подвергались: Ильми Умеров, Энвер Мамутов, Сейран Салиев и другие необоснованно задержанные крымские татары мусульмане", - отметили в "Крымской солидарности".

15 мая подконтрольный России Киевский районный "суд" Симферополя продлил на четыре месяца арест крымскотатарскому активисту, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, обвиняемому в пропаганде терроризма. Мемедеминов останется в СИЗО до 15 августа.

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В марте в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого суд арестовал Мемедеминова.​

Прокуратура АРК 23 марта внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети Интернет".

МИД Украины осуждает задержание гражданского активиста и требует от российских властей аннексированного Крыма освободить Мемедеминова.

Источник: https://censor.net.ua/n3074104
 
 
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В сссре так любили. Все несогласные - сумасшедшие. Порохоботы всех несогласных в агенты кремля записывают. Похожи методы ?
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северная корея привет=))

В СК России создадут группу по расследованию дел, фигурантами которых являются медработники
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Це ті із донецьких, хто постійно обливає Порошенка брудом в тих випадках, коли це не треба робити. В результаті таких їх дій оберуть Порошенка. Хто тоді буде порохоботом?
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порошенка это лолита кокорина - маналская?
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По вашому це так, але любого злочинця не треба звинувачувати у тому, що він не робив. Це зрозуміло?
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А зрадоботи всіх записують у порохоботи. Так це і є сьогоднішня каральна психіатрія путінських зрадоботів😊
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Не всех. А тех,кто попирая здравый смысл,пытается вытащить из говна лолиту и его чиновников. Пример. Тема на Цензоре о коррупции власти. Нормальному человеку это покажется возмутительным.В то время как порохобот попытается найти "уважительную причину" таким преступлениям.
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Ні дорогенький. Ви записуєте всіх у порохоботи хто без перестанку не виливає лайно на Порошенка без аргументів. Це давно доведений факт.
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Демагогія це більшість твоїх коментарів, де тебе поки не змусили довести свої твердження.
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Если бы это было так,люди(подавляющее большинство) не говорили ,что Али Хасан - порохобот.
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Ще одне демагогічне твердження, що доводить мою правоту.
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А что поменялось, просто компартию заменили на кумпартию, а методы одинаковые, плюс рыгоботов заменили рошеновские зрадоботы, но это тоже только изменение логотипа, все остальное по старому.
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В сссре так любили. Все несогласные - сумасшедшие. Любители Юли и оппоблока всех несогласных в порохоботы записывают. Похожи методы ?
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Не любитель Юли,опоблока ,путина,рускага мира,сепаратистов и прочей мерзости. Что теперь придумаешь,порохобот ?
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Ещьо скажи што ти нє із Данєцка і ти мєня сдєлал.
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Да,я из Донцка,родом. Тебя я сделать не мог. - Не люблю из говна лепить.
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В Донецьку є порядні люди, але то не про тебе.
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Ну,услышать это от порохобота,равносильно,шо похвала ))
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Приехал із Данєцка і работаєш в інтернетє. Ти ж сам хвастался что палучаєш сколько ;порохоботам; і нє снілось. Платят тєбє нє в рублях хоть?

В Крим на отдих свой єжєгодний в етом гаду ужє єзділ?
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Может быть и поеду. Первый раз за четыре года. Выпей таблетку. Я о твоем бреде про заработки в интернете.
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Сокурову видно не в домек, что кроме Сенцова еще есть десятки украинцев и татар, над которыми издеваются в русских тюрьмах. А может и сотни? Кто знает точные цыфры?
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Ще один політв'язень...
Нема цьому ні кінця ні краю..
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Жаль, что в Украине нельзя вату агрессивную серой проколоть...
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какой серой, так только цианистый поможет.
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Репреси́вна психіатрі́я (також каральна психіатрія) - форма боротьби з політичними супротивниками, ізоляція та ув'язнення дисидентів. Випадки використання репресивної психіатрії мали місце в багатьох країнах (включаючи розвинені демократії), але найбільшу популярність здобуло використання репресивної психіатрії в СРСР.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Репресивна_психіатрія
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Карательная психиатрия - совок жив. Кого не посадили - залечат
Арестованного в Крыму блогера Мемедеминова поместили в психбольницу, - адвокат Курбединов - Цензор.НЕТ 9469
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карна психіатрія - жахлива річ, страшніша за ув'язнення
не 37-ий рік, фулє!
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Дійсно, що це так. Але багато ідіотів думають інакше.
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леня ильич одобрил и перевернулся.,, знаток бо.
все психи...
трахнутая на скрепу кацапня - здоровенькая шо аж ах.
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гулаг Рабсєя,як і раніше, використову психиатричні заклади для знищення не згодних з політикою кремля,а ви до них поїхали на футбол уроди моральні.
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Отлично - к позорным пидарашкам возвратился ГУЛАГ и психоискалечивание по указке вожаков-хуйлокремлядей. ))))))))))
Так держать, Орда позорная! Планета опять с вас упоротых ржет как и раньше ))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрестованного в Крыму блогера Мемедеминова поместили в психбольницу, - адвокат Курбединов
 
 
 
 
 
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