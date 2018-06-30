 В понедельник Черкассы простятся с погибшим на Светлодарской дуге бойцом 72-й ОМБр Геннадием Немцовым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Геннадий Немцов родился 9 февраля 1969 года в Черкассах.

В 2015 был призван по мобилизации в ряды ВСУ и в дальнейшем подписал контракт с 72-й ОМБр.

У него остались жена, дочь и сын.