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 В понедельник Черкассы простятся с погибшим на Светлодарской дуге бойцом 72-й ОМБр Геннадием Немцовым

В понедельник, 2 июля, в 11:00 на Соборной площади города Черкассы состоится прощание со старшим сержантом 72-й отдельной механизированной бригады Геннадием Евгеньевичем Немцовым, который погиб 28 июня вечером в районе города Светлодарск Донецкой области в результате огнестрельных ранений, полученных во время боя с наемниками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Геннадий Немцов родился 9 февраля 1969 года в Черкассах.

В 2015 был призван по мобилизации в ряды ВСУ и в дальнейшем подписал контракт с 72-й ОМБр.

У него остались жена, дочь и сын.

Источник: https://censor.net.ua/n3074103
 
 
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жаль его, еще раз скажу кто не в теме, это п..ц господа, сидит воп в 20-30 рыл которые ходят на позиции и которых рандомно отоваривают или из снайперок или минометами и артой, за 20-15 км сидят танкисты и арта которые подтягиваются по мере созвона, арта тема отдельная там реально быки выдвинутся навестись и отстрелятся и включить съебатор, вопрос к главкому: хуевая тактика у тебя, тактически устроить 20и километровую зону заминированую наглухо, стратегически эта линия должна пройти от бердянска до Сум отсекая эти сепарские территории, выселить туда переселенцев и забыть про восток нахер, что касаемо распятого мальчика
https://www.youtube.com/watch?v=SFuHf7paOXU&t=

вся мразь бамбасская должна быть уничтожена, вся от камыш зари и далее
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Вічна пам'ять мужньому Герою України !! Сумуємо ......
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Гибридный мир, гибридный Президент, при этом трус и торгаш. Реальные потери - нет мужа, отца..........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ понедельник Черкассы простятся с погибшим на Светлодарской дуге бойцом 72-й ОМБр Геннадием Немцовым
 
 
 
 
 
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