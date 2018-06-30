 Порошенко ссылался на "развлекательный с сомнительной репутацией" ресурс, рассказывая о продвижении ВСУ в рейтинге армий мира, - Bellingcat

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале, опубликованном на расследовательском ресурсе Bellingcat 29 июня.

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Автор статьи напоминает, что Порошенко ссылался на Global Firepower, чтобы подчеркнуть военную эволюцию Украины в момент ее противостояния российской армии, которая, по данным рейтинга, является второй по силе в мире после Соединенных Штатов.

"Но если военный прогресс Украины и угроза ей со стороны России вряд ли поддаются сомнению, то репутация Global Firepower весьма сомнительна. Ресурс - не "аналитический центр", как утверждал Порошенко, и не претендует называться таковым. Global Firepower - это военный тематический сайт, содержание которого "имеет исторический и развлекательный характер"", - отмечает журналист.

Кроме того, в отличие от уважаемых научно-аналитических центров, проводящих исследования на военную тематику по прозрачной методологии, Global Firepower использует для составления своих рейтингов "непонятную уникальную формулу" обработки данных.

"Методология, используемая Global Firepower для выявления наиболее сильных стран, - непрозрачна, поэтому трудно судить о ее достоверности. Как по мне, кто-то без задней мысли подает информацию о вооруженных силах во всем мире, при этом зарабатывая на рекламе, но трудно что-либо сказать, не зная о методологии или о том, кто именно стоит за всем этим", - отмечает Майкл К. Горовиц, профессор политологии в Университете Пенсильвании и автор книги "Диффузия военной мощи: причины и последствия для международной политики".

Большинство экспертов и вовсе признаются, что ничего не знают о рейтингах Global Firepower.

"Хотя рейтинги и содержимое Global Firepower могут быть интересными, очевидно, что сайт недостаточно авторитетен, чтобы его цитировал глава государства", - резюмирует автор материала.

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