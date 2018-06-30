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Все про:армия (6944) Порошенко (15047) рейтинг (1128) Bellingcat (44)

 Порошенко ссылался на "развлекательный с сомнительной репутацией" ресурс, рассказывая о продвижении ВСУ в рейтинге армий мира, - Bellingcat

В своем выступлении по случаю Дня памяти и примирения 8-го мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская армия заняла 29 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии ресурса Global Firepower, который он назвал "независимым, авторитетным аналитическим центром". На самом деле данный сайт имеет весьма сомнительную репутацию среди уважаемых военных экспертов и управляется американским блоггером и веб-предпринимателем по имени Даниэль Пучек, который специализируется на создании информационно-развлекательных сайтов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале, опубликованном на расследовательском ресурсе Bellingcat 29 июня.

Читайте также: Украинская армия заняла 29 место в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower

Автор статьи напоминает, что Порошенко ссылался на Global Firepower, чтобы подчеркнуть военную эволюцию Украины в момент ее противостояния российской армии, которая, по данным рейтинга, является второй по силе в мире после Соединенных Штатов.

"Но если военный прогресс Украины и угроза ей со стороны России вряд ли поддаются сомнению, то репутация Global Firepower весьма сомнительна. Ресурс - не "аналитический центр", как утверждал Порошенко, и не претендует называться таковым. Global Firepower - это военный тематический сайт, содержание которого "имеет исторический и развлекательный характер"", - отмечает журналист.

Кроме того, в отличие от уважаемых научно-аналитических центров, проводящих исследования на военную тематику по прозрачной методологии, Global Firepower использует для составления своих рейтингов "непонятную уникальную формулу" обработки данных. 

"Методология, используемая Global Firepower для выявления наиболее сильных стран, - непрозрачна, поэтому трудно судить о ее достоверности. Как по мне, кто-то без задней мысли подает информацию о вооруженных силах во всем мире, при этом зарабатывая на рекламе, но трудно что-либо сказать, не зная о методологии или о том, кто именно стоит за всем этим", - отмечает Майкл К. Горовиц, профессор политологии в Университете Пенсильвании и автор книги "Диффузия военной мощи: причины и последствия для международной политики".

Большинство экспертов и вовсе признаются, что ничего не знают о рейтингах Global Firepower.

"Хотя рейтинги и содержимое Global Firepower могут быть интересными, очевидно, что сайт недостаточно авторитетен, чтобы его цитировал глава государства", - резюмирует автор материала.

Смотрите также: Порошенко: Мы передали ВСУ образцы новейшей техники. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3074102
 
   
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Господи, по какой же херне цепляются к Порошенко. Надо понимать, ничего более существенного перед выборами нарыть не удается.
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Ясно . Белінгкату не заплатили за дослідження і він обідився 😁😁😁 Нічо , буває .
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Ты чурка кацапская,используй руцкую мову.Долбаёб ты тупой
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Так думать нема когда,надо бабло в офшоры выводить.
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Та клали ми і на Global Firepower,і на Bellingcan,та і на Майкла К.Горовіца...Бо наша армія-найкраща!
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Ось що головне:
"29 июня 2018 Военное обозрение
Официальная статистика: в войне против Украины РФ потеряла 90 тысяч убитыми и
70 тысяч ранеными
https://www.dialog.ua/war/155024_1530291797 "
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То что многие в том числе генералы Пентагона хорошо отзывались об успехах нашей армии,то на хера это на цензоре печатать?!Главное нашелся неготив,и этот кусок говна с удовольствием на цензоре запустят в Пороха,и отметелись
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Хто би що не говорив , а я вам скажу чесно і відверто ; Наша українська армія найкраща і найсильніша в усьому світі !!
А прокремлівські щурі нехай злорадствують їм це не допоможе !
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да,да про 300ста еврейцев мы тоже слышали
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"Порошенко ссылался на "развлекательный с сомнительной репутацией" ресурс, рассказывая о продвижении ВСУ в рейтинге армий мира, - Bellingcat" - шоколадный Пахан не брезгует ничем для саморекламы, но самое хреновое, что Мародёр не делает никаких выводов, тупо продолжает опускать свой мизерный рейтинг, кондовый совок настолько отупел и проворовался, что потерял связь с реальностью.
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Проблема в том , что в армии нового типа ,которую строит Порох не как не хотят служить люди которые воюют с 14 года , и именно по этому он так долго упирался и не хотел подписывать закон 6052 , по тому что нам надоело терпеть эту смесь совкового маразма и идиотизма .По разным данным сей час уйдут 50-60 тыс самых боеспособных человек .До кондитера просто не как не дойдет , что во время войны не у кого не получалось воровать все , что можно и пытаться выиграть войну .
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....я вам ОТКРОЮ секрет : в украинской армии кроме уже ДЖИЛИКОВ есть ЯО !!!! так что нам не страшен СЕРЫЙ ВОЛК !!!
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Чувак не стоит курить такую дрянь , а то в ВСУ еще появятся Галактические Крейсеры и Звезды смети .
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Аггга...соевий жжжот...шаКАЛадом ветвістим на вуха лохорату..🤣
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он постоянно позорит и унижаете Державу и нацию, 5-ый год подряд!
https://youtu.be/3xehZ5wadc4
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Еще раз: Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами в официальном заявлении (не в юмористическом шоу) характеризует состояние вверенных ему войск и берет для этого информацию из иностранного развлекательного сайта...

Эта перемога я щитаю...
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к новости о :
"Скоро два "Кентавра" будут спущены на воду. Удачные, я считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружены ВМС России", ― рассказал Воронченко. (танкист на должности командующего ВМСУ)

«У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту» - заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.
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О!! Еще один страдатель по "бедному" Патрошенку. (Деньги получил за прошлый месяц?).
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гарант - піджак..може і не таке втулить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ссылался на "развлекательный с сомнительной репутацией" ресурс, рассказывая о продвижении ВСУ в рейтинге армий мира, - Bellingcat
 
 
 
 
 
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