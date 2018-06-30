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Все про:Македония (40) НАТО (5887) Столтенберг (571)

 Через две недели мы предложим Македонии начать переговоры о вступлении в НАТО, - Столтенберг

Обязательным условием этого является вступление в силу договоренности греческой и македонской сторон по смене названия бывшей югославской республики в "Северную Македонию".

Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Вместе с тем он отметил, что обязательным условием этого является вступление в силу договоренности греческой и македонской стороны по смене названия бывшей югославской республики на "Северная Македония".

Напомним, именно длящийся десятилетиями спор с Афинами о названии страны долгое время мешал Скопье вести переговоры о вступлении в Альянс.

"Уже через две недели мы предложим вашей стране начать переговоры о вступлении в НАТО, – заявил Столтенберг. – Мы надеемся их закончить в течение месяца. После того, как переговоры состоятся, мы подпишем протокол о присоединении, и Македония сможет участвовать во всех встречах НАТО, сидеть за одним столом со всеми членами организации".

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Неизменность негативной позиции России по поводу продвижения НАТО на Восток в пятницу выразил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Вы хорошо знаете об отношении Москвы к этому процессу. В этом плане ничего не изменилось", – отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3074100
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Щастить Північній Македонії, можливо вона не настільки північна?
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Нееее, ну как так можно? Мало того, что через две недели, так ещё и сами предлагают.)
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нато пропонує бути членами нато тільки тим хто в добрих стосунках з расією,
і не веде з расією бойоих дій.
якщо у якійсь країні погані відносини з расією то в нато їй ніколи не бути.☺
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Не трынди. Скопье всегда, еще во времена совка в составе СФРЮ крайне хреново относилось к союзу. А вот во время , когда Югославия была под санкциями, через Македонию гнались практически все товары. В н.в. эрефия снабжает Македонию в основном ннафта, газ, сырье (причем по демпинговым ценам). Вылизут кацапы максимально возможно зады македонцам. А тут нежданчик...... злая НАТА в гости пригласила. Так, что скоро и Сербия из обоймы выпадет.
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Яка міцна армія добавиться до безхребетного НАТО......

Який буде платитись членський внесок ?! 50 доларів ?! Ше одних нахлєбніків Штати отримають на свою шию...
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сегодня вы сьебываетесь с крыма и даунбаса - в етот же день Украина в НАТО.
сьебываться будете - калоши свои с тещами не забудьте......
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-- потому шо НАТО не велит... -- оно ж Евро-Атлантический, а Украина, Черноморско-Балтийско-Средиземноморско... -- Задунайско-Заднепровская ...*)
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...сначала Македония не вступит, а выступит -- сперва, сами знаете, из чего... -- во что вступила...*)
Но это правильно, что ЕС военных союзников формирует раньше, чем гражданских... -- поддержал!
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Українці готові платити життям за вступ до НАТО.Та не тільки готові,а платять кожного дня.Ми зробимо все, щоб РФ перестала існувати як країна!
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Какое это счастье-видеть иностранные войска на своей территории.А не то того и гляди орки с востока нападут на Македонию. И дань потребуют платить.
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ес пропонує бути членами ес тільки тим хто в добрих стосунках з расією,
і не веде з расією бойоих дій.
якщо у якійсь країні погані відносини з расією то в ес їй ніколи не бути.☺
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧерез две недели мы предложим Македонии начать переговоры о вступлении в НАТО, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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