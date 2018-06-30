 Через две недели мы предложим Македонии начать переговоры о вступлении в НАТО, - Столтенберг

Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Вместе с тем он отметил, что обязательным условием этого является вступление в силу договоренности греческой и македонской стороны по смене названия бывшей югославской республики на "Северная Македония".
Напомним, именно длящийся десятилетиями спор с Афинами о названии страны долгое время мешал Скопье вести переговоры о вступлении в Альянс.
"Уже через две недели мы предложим вашей стране начать переговоры о вступлении в НАТО, – заявил Столтенберг. – Мы надеемся их закончить в течение месяца. После того, как переговоры состоятся, мы подпишем протокол о присоединении, и Македония сможет участвовать во всех встречах НАТО, сидеть за одним столом со всеми членами организации".
Неизменность негативной позиции России по поводу продвижения НАТО на Восток в пятницу выразил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Вы хорошо знаете об отношении Москвы к этому процессу. В этом плане ничего не изменилось", – отметил он.
і не веде з расією бойоих дій.
якщо у якійсь країні погані відносини з расією то в нато їй ніколи не бути.☺
Який буде платитись членський внесок ?! 50 доларів ?! Ше одних нахлєбніків Штати отримають на свою шию...
сьебываться будете - калоши свои с тещами не забудьте......
Но это правильно, что ЕС военных союзников формирует раньше, чем гражданских... -- поддержал!
і не веде з расією бойоих дій.
якщо у якійсь країні погані відносини з расією то в ес їй ніколи не бути.☺