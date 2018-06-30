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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (1061) пенсия (1737) Гройсман (4156)

 Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман

Повышение пенсий в Украине уже происходит автоматически - без манипуляций и исключительно на основе законодательных норм и возможностей бюджета, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте: Розенко назвал первых в очереди на повышение пенсий

Премьер напомнил, что в прошлом году в результате реформы пенсионной системы в Украине повысили пенсии для более 9 млн человек. В апреле текущего года повышены пенсии военным пенсионерам. С 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями.

"Важно, что повышение пенсий происходит автоматически. Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета, в том числе и на социальные вопросы", - сказал В.Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПФУ увеличил выплаты 2 миллионам работающих пенсионеров, в среднем, на 74 грн.

В этом контексте глава правительства напомнил, что наполнению бюджета способствуют инициативы правительства по детенизации экономики, в том числе инициатива "Украина без контрабанды".

Источник: https://censor.net.ua/n3074098
 
 
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Влада робить помилку! Гроші розпорошені на пенсії не дадуть жодного ефекту в передвиборчих рейтингах! Потрібно збирати ці гроші на будувати нові заводи з виробництва танків та зброї, а для цього потрібно створити міністерство оборонної промисловості, щоб воно було підзвітно керівнику уряду. Укроборонпром потрібно ліквідувати і вплив Президента на оборонну галузь потрібно ліквідувати! Гройсман втрачає шалену можливість для піару! Створення міністерства оборонної промисловості з віце-прем'єром на чолі, це потужний удар по порошенку, той хто не буде голосувати в Раді за цей закон - буде автоматично зрадником! Це надпотужний інструмент піару та боротьби з політичними конкурентами і це давно потрібно було зробити для покращення обороноздатності України!
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Пашинський ..здохне від заздрощів ..!
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У Гройсмана немає нормальних радників, а команда яценюка-авакова це унилоє хавно.
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супер, все йде автоматом)))!!!
в тому числі і копієчка))) з грошових потоків! Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3529 Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3529 Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3529
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по 20 грн накинули, по два ляма украли - романтика...
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снова перепечатка пропагандистом помойки-сайта РФ.Перепечатывая сайты ДНР-РФ пропагандист гадит на украинцев,воюющих в Донбассе.
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50грн добавили а за газ придется на 500 больше платить. маржа,однако!
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Народной Винницкой еврейской социалллистической републики??🤑
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА

Кроме того, - никем не перебиваемый Иван говорил все с большим жаром и убедительностью, - он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь это что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед.
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И я даже знаю тех граждан в благосостояние которых вкладываются ресурсы бюджета. Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5350
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Вожди наперебой нахваливают свои достижения, а согласно "Рейтингу стран мира по уровню процветания" от британского аналитического центра The Legatum Institute (исследование за 2017 год, оригинальная англоязычная версия
http://www.prosperity.com/rankings, русскоязычная коментированная версия http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info):
- всего стран в рейтинге - 149,
- Эстония - 27,
- Польша - 32,
- Латвия - 37,
- Литва - 41,
- Казахстан - 72,
- Киргизстан - 82,
- Беларусь -95,
- Молдова - 98,
- Россия - 101,
- Украина - 112 (между Бангладеш и Буркина-Фасо - позорище!!!).
Получается, что Картопляный Бацька, Ган(Да)дон и Злобный Карлик Вован Гунявый хотя и мудаки, но всё ж не такие, как кодла Тошнотворного Порош(ен)ка.
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Как говорил Че Гевара бедной бабушке , смотря на проезжающий рядом Мерседес .=Вы с голоду дохните потому что он ездит на Мерседесе .
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Автоматический гнойсман )) На конвейерной тяге.
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Премьер-министр выступает на сессии:
- До моего прихода к власти наша страна находилась на краю пропасти. А я хочу, чтобы теперь она сделала шаг вперед!
🤑
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В тому селі є глибока яма, і з неї зрідка вилазить говоряча голова і щось розказує про своє, тільки їй зрозуміле. Може вона бреше, а може правду говорить, але що там, в тій ямі, ніхто достеремно не знає. І чому вона говорить, чому вилазить - також невідомо.
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А труселя на Винницком базаре дорожают не такими темпами как пенсии и зарплаты?
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Я на пенсию ушел в 1996 году при Данилыче и выписка из Пенсионного Фонда по годам и месяцам у меня есть...,гоффноеды чем вы недовольны Пенсионеры Цензора, сидите тут Сутками поливая гоффном самих себя..
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Да ты видать еще при Николае 2 ушел на пенсию. Если не секрет. Какая у вас ветеранов НКВД пенсия?
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Какие "возможности бюджета". Ты же у МВФ миллиарды выпрашиваешь чтобы закрыть дыры в бюджете.
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счастье-то какое. а представьте себе довольные лица пенсионеров. ну для примера роста благосостояния, посмотрите хотя-бы на гройсмана.
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Очередной Транш МВФ пойдет на погашения кредита Азарова в 2012 году...
Идиоты блин... Підвищення пенсій відбувається автоматично, ресурси бюджету вкладаємо в добробут громадян, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8507
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Скоро ..теж *знакі* буде відкривати .. Підвищення пенсій відбувається автоматично, ресурси бюджету вкладаємо в добробут громадян, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7681
...
.....
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куда девать деньги, которые ходят за мной по пятам? Уже полный рюкзак насобирал...
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Помогает Путину завоевать Украину наша пост-майдановская власть во главе с Порошенко
Підвищення пенсій відбувається автоматично, ресурси бюджету вкладаємо в добробут громадян, - Гройсман - Цензор.НЕТ 79 Я про войну. Нет, в Украине войны нет. Да, до сих пор. У нас четыре с половиной года было АТО, сейчас ООС. Непонятные аббревиатуры, скрывающие за собой тысячи смертей украинских защитников и неприкосновенность врага и агрессора. То, что в Холуятнике отважились проголосовать за «Россию (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) -
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Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман
...а фрау Меркель, ещё лет 15 тому назад сказала: Пенсионерам не нужно расчитывать на государственную пенсию! -- делайте частные отложения...
Выходит, Гройсман круче нашей Доярки? *)
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Потому что на правительство надеются либо дураки либо лентяи. Неплохая цитата кстати выйдет)
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В госбюджет 20 18-го гройсман и его команда браво так "заложили" много-много миллионов для "содержания" себя,ап, зрады,гпу, сбу, создания новых министерств, расширения депортаментов, комиссий и ещё много чего, нужного им; намного больше, чем в 2017г.
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Забрали пенсии у 3млн пенсионеров и рапределили между 9млн и выдают это за великое достижение! а пенсии и без вашей реформы должны были повышаться просто вы не выполняете свои же законы!!
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...+..здається це підвищення було *забито * ще в бюджеті на 2018 рік !
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Гнойсман дуется-дуется... А получается один пердеж. Еще и жене штаны стирать.
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Так выборы скоро. Они все сейчас "тужатся" , как беременные бабы.
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В народе говорят: А тебе сколько добавили?
А ведь таки добавили! И это однозначно не ЗРАДА.
Это, скорее ПЕРЕМОГА.
Без шуток и иронии.
Насколько большая ПЕРЕМОГА?
Ну, тут есть об чём поговорить, мне так кажется.
Когда я узнаю, от родителей например, что значит для пенсионеров лишняя сотня гривен, мне как-то неловко и рука тянется к кошельку.
Добавили пенсионерам по-разному, кому-то полтинник, кому-то штуку-две, но им и каждая гривна на вес золота.
Поэтому любые прибавки к пенсии за счастье. Конечно, это хорошие новости...
Но! Люди, извините, а никого ничего не смущает?
Мы что, какая-то африканская страна, где сотня баксов - это предел мечтаний?
Украина - богатейшая страна, в которой есть ВСЁ!
В которой миллиарды крутятся-вертятся и заканчивают свой век в уютных забугорных офшорах.
У нас ЕСТЬ деньги! Ну, как у нас... В стране есть деньги.
Они просто каким-то странным образом превращаются в дорогие хотелки людей, имеющих доступ к бюджету. Любой, даже вменяемый вроде человек, припав к корыту, прикладывает все усилия, чтобы эта волшебная метаморфоза с финансами Украины продолжала действовать! Удивительная страна, с удивительными волшебниками!
Я это к чему? Меня жутко раздражают разговоры про пенсов, как нахлебников бюджета.
Ребята, а вы ничего не попутали?
Это нынешние пенсионеры создали то, что многие годы, до сих пор, пилится-дерибанится-распродаётся.
Достаточно просто проявить уважение к ним, чтобы на пенсию человек не выживал, а ЖИЛ.
Им же многого не надо.
Кому-то просто на еду и лекарства. Кому-то ещё и на интернет.
Или съездить разок в совковую Беларусь, где всё такое родное, советское.
Или к детям-внукам в гости...
Минимальная зарплата и пенсия в Украине, может и должна быть не меньше 7-8-ми тысяч - это уровень выживания.
Для этого есть все возможности, экономические. Есть.
Это смешная сумма, на самом деле, в Европе даже пособия для понаехавших из дальних и чуждых ебеней, раза в три больше, но хоть так для начала.
Но! Нет желания власть имущих, потому что своя рубашка, как говорится...
Желание только одно - хапнуть по-быстрому. Себе. А там разберёмся.
Украина? Да пох.
И так уже третий десяток лет.
Пичаль...

🤐
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В этом году нормально всё будет,а вот в следующем году надо отдать долга 19 миллиардов долларов по кредитам и процентам Тимошенко и Азарова... Підвищення пенсій відбувається автоматично, ресурси бюджету вкладаємо в добробут громадян, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6895
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значит жулю надо выбирать на канцлера.
она подметет....за жулей пыли не остается - тока дерьмо.
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про януковича как премьера забыл с которым наша украина универсал едности подписывала а в нашей украине тогда был петр лексеич с гоп компанией типа мартыненко третьякова и тд ..... вася за шо тебе деньгу то платят за тупость
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...мне, он -- Пенсионный Фонд каждый год аккуратно сообщает: Ваша пенсия будет аж 570 евро. ...типа -- готовься!
...от я и готовлюсь: за пару лет перед пенсией всё бало из банков выйму, матрас купюрами набью ... ...а сам пойду на пенсионный социал... -- тут нас таких миллионы! -- нас не победить...*)
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-- токо опытом! -- но токо уже на пенсии... -- тут всего 6 лет осталось -- почекай трошки...*)
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проверяют сколько денег в банке и только потом дают пенсию?А про наличку не спрашивают?
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-- вклады, только за предыдущий год проверяют -- наличку не спрашивают... -- то не считается -- то ж обыск надо делать -- статья нужна. ...а где её взять на честного работягу?
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Финансовые обязательства Украина выполняет перед Кредиторами даже в условиях хитрожопой войны Педофила Підвищення пенсій відбувається автоматично, ресурси бюджету вкладаємо в добробут громадян, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1069
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После депортации Саакашвили поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему «Роттердам плюс», началось активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, а ВСУ отказались закупать БТРы по тройной цене. Заработала экономика и появились деньги для достойных зарплат и пенсий.

Так вот, кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!
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Воно мало на увазі не "пенсії" а "пеніси"...🙃
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базарный день-пропагандист впаривает перепечатки сайтов ДНР-РФ.
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Між іншим, сьогодні витіг з поштової скриньки.
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График работы сменного персонала - 2-х сменный, 4-х бригадный(12 часов).
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Нахер вам ЕС и НАТО,быдло краснопузое???сидите себе с Крысами Педофила и в ус дуйте... Підвищення пенсій відбувається автоматично, ресурси бюджету вкладаємо в добробут громадян, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8355 Підвищення пенсій відбувається автоматично, ресурси бюджету вкладаємо в добробут громадян, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8355 Підвищення пенсій відбувається автоматично, ресурси бюджету вкладаємо в добробут громадян, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8355
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во брешет - и не краснеет)))
хотя морда там и так красная)))
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из всех лизунов сенатор наилучший вот что значит жизненный опыт . понять можно на пенсии с 1996г как то надо то выживать
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Гройсман прав,зашел на Приват24 посмотрел свои пенсии за этот год,январь 10 770,февраль 10 870,март 10 970,апрель 11 170,май 11 470,июнь 11 970 Підвищення пенсій відбувається автоматично, ресурси бюджету вкладаємо в добробут громадян, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5594
Жаба не давит?
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Слава Богу, я не живу на свою пенсию. Но все равно интересно, что мне прибавят за 30 лет педагогического (дефектологического) стажа. Пенсия аж 1635)))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман
 
 
 
 
 
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