 Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Премьер напомнил, что в прошлом году в результате реформы пенсионной системы в Украине повысили пенсии для более 9 млн человек. В апреле текущего года повышены пенсии военным пенсионерам. С 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями.

"Важно, что повышение пенсий происходит автоматически. Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета, в том числе и на социальные вопросы", - сказал В.Гройсман.

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В этом контексте глава правительства напомнил, что наполнению бюджета способствуют инициативы правительства по детенизации экономики, в том числе инициатива "Украина без контрабанды".