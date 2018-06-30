 Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Премьер напомнил, что в прошлом году в результате реформы пенсионной системы в Украине повысили пенсии для более 9 млн человек. В апреле текущего года повышены пенсии военным пенсионерам. С 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями.
"Важно, что повышение пенсий происходит автоматически. Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета, в том числе и на социальные вопросы", - сказал В.Гройсман.
В этом контексте глава правительства напомнил, что наполнению бюджета способствуют инициативы правительства по детенизации экономики, в том числе инициатива "Украина без контрабанды".
в тому числі і копієчка))) з грошових потоків!
МАСТЕР И МАРГАРИТА
Кроме того, - никем не перебиваемый Иван говорил все с большим жаром и убедительностью, - он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь это что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед.
http://www.prosperity.com/rankings, русскоязычная коментированная версия http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info):
- всего стран в рейтинге - 149,
- Эстония - 27,
- Польша - 32,
- Латвия - 37,
- Литва - 41,
- Казахстан - 72,
- Киргизстан - 82,
- Беларусь -95,
- Молдова - 98,
- Россия - 101,
- Украина - 112 (между Бангладеш и Буркина-Фасо - позорище!!!).
Получается, что Картопляный Бацька, Ган(Да)дон и Злобный Карлик Вован Гунявый хотя и мудаки, но всё ж не такие, как кодла Тошнотворного Порош(ен)ка.
- До моего прихода к власти наша страна находилась на краю пропасти. А я хочу, чтобы теперь она сделала шаг вперед!
🤑
Идиоты блин...
...
.....
Я про войну. Нет, в Украине войны нет. Да, до сих пор. У нас четыре с половиной года было АТО, сейчас ООС. Непонятные аббревиатуры, скрывающие за собой тысячи смертей украинских защитников и неприкосновенность врага и агрессора. То, что в Холуятнике отважились проголосовать за «Россию (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) -
...а фрау Меркель, ещё лет 15 тому назад сказала: Пенсионерам не нужно расчитывать на государственную пенсию! -- делайте частные отложения...
Выходит, Гройсман круче нашей Доярки? *)
А ведь таки добавили! И это однозначно не ЗРАДА.
Это, скорее ПЕРЕМОГА.
Без шуток и иронии.
Насколько большая ПЕРЕМОГА?
Ну, тут есть об чём поговорить, мне так кажется.
Когда я узнаю, от родителей например, что значит для пенсионеров лишняя сотня гривен, мне как-то неловко и рука тянется к кошельку.
Добавили пенсионерам по-разному, кому-то полтинник, кому-то штуку-две, но им и каждая гривна на вес золота.
Поэтому любые прибавки к пенсии за счастье. Конечно, это хорошие новости...
Но! Люди, извините, а никого ничего не смущает?
Мы что, какая-то африканская страна, где сотня баксов - это предел мечтаний?
Украина - богатейшая страна, в которой есть ВСЁ!
В которой миллиарды крутятся-вертятся и заканчивают свой век в уютных забугорных офшорах.
У нас ЕСТЬ деньги! Ну, как у нас... В стране есть деньги.
Они просто каким-то странным образом превращаются в дорогие хотелки людей, имеющих доступ к бюджету. Любой, даже вменяемый вроде человек, припав к корыту, прикладывает все усилия, чтобы эта волшебная метаморфоза с финансами Украины продолжала действовать! Удивительная страна, с удивительными волшебниками!
Я это к чему? Меня жутко раздражают разговоры про пенсов, как нахлебников бюджета.
Ребята, а вы ничего не попутали?
Это нынешние пенсионеры создали то, что многие годы, до сих пор, пилится-дерибанится-распродаётся.
Достаточно просто проявить уважение к ним, чтобы на пенсию человек не выживал, а ЖИЛ.
Им же многого не надо.
Кому-то просто на еду и лекарства. Кому-то ещё и на интернет.
Или съездить разок в совковую Беларусь, где всё такое родное, советское.
Или к детям-внукам в гости...
Минимальная зарплата и пенсия в Украине, может и должна быть не меньше 7-8-ми тысяч - это уровень выживания.
Для этого есть все возможности, экономические. Есть.
Это смешная сумма, на самом деле, в Европе даже пособия для понаехавших из дальних и чуждых ебеней, раза в три больше, но хоть так для начала.
Но! Нет желания власть имущих, потому что своя рубашка, как говорится...
Желание только одно - хапнуть по-быстрому. Себе. А там разберёмся.
Украина? Да пох.
И так уже третий десяток лет.
Пичаль...
🤐
она подметет....за жулей пыли не остается - тока дерьмо.
...от я и готовлюсь: за пару лет перед пенсией всё бало из банков выйму, матрас купюрами набью ... ...а сам пойду на пенсионный социал... -- тут нас таких миллионы! -- нас не победить...*)
Так вот, кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!
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хотя морда там и так красная)))
Жаба не давит?