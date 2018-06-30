 У здания НТВ в Останкино вывесили баннер "ФСБ пытает, НТВ покрывает". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

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Фотография с акции появилась в группе "Чемпионат мира по пыткам 2018", участники которой призывают, в частности, к распространению информации о преследовании анархистов и антифашистов со стороны российских властей.

Баннер с двумя файерами повесили на забор у офиса НТВ на Аргуновской улице рядом с телецентром. В заявлении анархистов сказано, что действия ФСБ и сюжеты НТВ направлены на "уничтожение свободы и сохранение "статус кво" властьимущих".

В июне в Челябинске было прекращено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК) против анархистов из-за баннера "ФСБ - главный террорист". Задержанные по этому делу пожаловались на пытки, но Следственный комитет отказался возбуждать дело по их заявлениям. Баннер в Челябинске был вывешен в поддержку фигурантов "пензенского дела", про которое в апреле выпустило фильм НТВ.

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