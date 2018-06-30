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 У здания НТВ в Останкино вывесили баннер "ФСБ пытает, НТВ покрывает". ФОТО

В Москве у здания телекомпании НТВ в Останкино в ночь на 30 июня повесили баннер с текстом "ФСБ пытает, НТВ покрывает".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

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Фотография с акции появилась в группе "Чемпионат мира по пыткам 2018", участники которой призывают, в частности, к распространению информации о преследовании анархистов и антифашистов со стороны российских властей.

У здания НТВ в Останкино вывесили баннер ФСБ пытает, НТВ покрывает 01

Баннер с двумя файерами повесили на забор у офиса НТВ на Аргуновской улице рядом с телецентром. В заявлении анархистов сказано, что действия ФСБ и сюжеты НТВ направлены на "уничтожение свободы и сохранение "статус кво" властьимущих".

В июне в Челябинске было прекращено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК) против анархистов из-за баннера "ФСБ - главный террорист". Задержанные по этому делу пожаловались на пытки, но Следственный комитет отказался возбуждать дело по их заявлениям. Баннер в Челябинске был вывешен в поддержку фигурантов "пензенского дела", про которое в апреле выпустило фильм НТВ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074097
 
   
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Банер...Громко сказано. На мопедах подвесили и быстренько смылись.Так они долго с колен вставать будут ))
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кацяпам треба не банер, а гарний пендель), по тому місцю, що нижче спини! У здания НТВ в Останкино вывесили баннер "ФСБ пытает, НТВ покрывает" - Цензор.НЕТ 5843
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У здания НТВ в Останкино вывесили хуйло... ...говорят, что Путин...
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Нагадує карикатуру 1990-го року: на балконі держустанови стоять вовки та ведмеді, повз будівлю йде колона демонстрантів-зайців з плакатами "Вся власть зайцам!"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ здания НТВ в Останкино вывесили баннер "ФСБ пытает, НТВ покрывает". ФОТО
 
 
 
 
 
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