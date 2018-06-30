 На полковника ВСУ Щербаня в Житомире не нападали, имел место "несчастный случай", - командование ДШВ

Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения были получены вследствие досадного несчастного случая. Характер телесных повреждений не несет угрозы жизни, а свидетельства полковника Щербаня опровергают причастность к данному случаю других лиц", - говорится в сообщении.
ЗабВо?
Либо решили расчитаться без суда...
Надо держать честь мундира.
... а если б пырнули -- счастливый?
Как говорил мой бывший командир - ВДВ - это не войска, это состояние психики.
если нормальный командир - то несчастный случай.
если ненормальный командир - то нормaльный случай.