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Все про:Житомир (403) ранение (1837) Десантно-штурмовые войска (13)

 На полковника ВСУ Щербаня в Житомире не нападали, имел место "несчастный случай", - командование ДШВ

Обнародованная накануне информация относительно нападения на заместителя командующего ДШВ ВС Украины в Житомире не подтвердилась.

Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения были получены вследствие досадного несчастного случая. Характер телесных повреждений не несет угрозы жизни, а свидетельства полковника Щербаня опровергают причастность к данному случаю других лиц", - говорится в сообщении.

Читайте также: Заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками полковник Щербань получил ножевое ранение в Житомире вечером 27 июня , - "Житомир.info"

На полковника ВСУ Щербаня в Житомире не нападали, имел место несчастный случай, - командование ДШВ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074096
 
 
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...травку и листики на деревьях зелёным красят?
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Ясно. Полковников, даже десантников можно мочить.Беззащитные. Это как мешки с гавном ))
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Мусора пиканули...договорились и прикрівают...
Либо решили расчитаться без суда...
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Заступник ДШВ був пьяний та висловлювався ганебно на адресу учасників АТО за що получив під ребро ножем, весь інет вже гудить від цього.
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шмурдяк был креплёный, хай переходит на пиво))
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Звание не позволяет на пиво переходить.
Надо держать честь мундира.
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Випадково упав на ножа. І так 12 разів... а останній раз - мордою на чобіт.
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Я сидел и чистил ножичком апельсин. Тут подошел этот тип, поскользнулся на апельсиновой корке и упал прямо на нож. И так десять раз...
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Чета вспомнилося -"прикре самогубство"...😜
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Т.е., имеет место ложное сообщение о преступлении?
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Наши журнашлюшки, как обычно, на высоте.
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Может де споткнулся и упал со сходив.С кем не бывает.
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Ну не настолько и мутное. Либо таки несчастный случай, либо кто-то из дорогих ему людей пырнул (жена, дети и т.д.), либо знает кто - выйдет с больницы и расчитается.
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имел место "несчастный случай"
... а если б пырнули -- счастливый?
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Ранение в брюшную полость,досадный несчастный случай, причастности к повреждению других лиц нет, т.е.нападения нет...Коментаторы(мужчины), плиз,ваша версия.Полковнику, конечно, выздоровления.
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Хоть бы не позорились...
Как говорил мой бывший командир - ВДВ - это не войска, это состояние психики.
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А в каких ещё войсках, кроме ВДВ, об голову бутылки разбивают?...
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У нас один перелазил пьяный через забор и закололся насмерть.Утром сняли.Тоже молодой.Из активистов.
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Пілять, ніхера в армії не помінялось! Як і раніше всі ЧП приховуються, людей залякують, щоб не псували показники командуванню частини. Совок руліт! І з такою армією хочемо здолати путіна. Зате міністр МО встиг захистити докторську дисертацію! Міністр, під час війни, Карл!
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я бы бойцов поспрашивал.
если нормальный командир - то несчастный случай.
если ненормальный командир - то нормaльный случай.
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То Юлькина работа. Она этих Щербаней в 5 колене не любит.
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То есть, нож сам напоролся на этого Щербаня
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Небрежное обращение с ножом.... На полковника ЗСУ Щербаня в Житомирі не нападали, це був "нещасний випадок", - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 158 так можно себе и яйца оттяпать - самокастрация.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа полковника ВСУ Щербаня в Житомире не нападали, имел место "несчастный случай", - командование ДШВ
 
 
 
 
 
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