 На полковника ВСУ Щербаня в Житомире не нападали, имел место "несчастный случай", - командование ДШВ

Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения были получены вследствие досадного несчастного случая. Характер телесных повреждений не несет угрозы жизни, а свидетельства полковника Щербаня опровергают причастность к данному случаю других лиц", - говорится в сообщении.

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