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 Если Москва хочет мира, то миротворческая миссия на Донбассе - шанс продемонстрировать это, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вновь подчеркивает безальтернативность развертывания многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе для восстановления мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Важная задача для восстановления мира - это развертывание многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути, пока просто не существует", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook.

"Предложение по миссии на Донбассе - это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", - подчеркнул президент.

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Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Если Москва хочет мира, то миротворческая миссия на Донбассе - шанс продемонстрировать это, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074094
 
   
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Буба Касторский борец за Мировую ревлюцию Якщо Москва хоче миру, то миротворча місія на Донбасі - шанс продемонструвати це, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2816
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Ага, вірно.
Так ви хочете багатими бути, чи щоб Путін хуйлом був?
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Искал в 1968 году ввод войск в Чехию.Не нашёл. Наверное его и никогда не было.
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То, что нынешняя "путинская" московская власть не хочет мира, превосходно знают все, не исключая Порошенко. Это заявление - риторическая дипломатическая фигура, направленная на политиков и на публику прежде всего в Европе. В этой игре тоже нужно набирать очки, постоянно напоминать людям и правительствам о проблеме оккупированных территорий и вяло текущей войне, о которой в Европе часто предпочитают забывать - от них далеко.
Тут некоторые бойкие господа упрекают Порошенко в том, что дескать слов много, а "продвижения нет". А что вы предлагаете? У Украины сейчас достаточно военной силы и поддержки общественного мнения внутри страны, чтобы быстро и с приемлемым числом жертв и разрушений решить проблему силовым путем? Если да - в добрый путь! А если нет, значит нужно делать то, что можно, и стараться пока "выигрывать по очкам".
И правильно кто-то выше написал. Главное - сделать так, чтобы в Украине стало жить заметно лучше, чем в России. Для этого есть все объективные условия, но вот субъективных пока не хватает…
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В Украине всегда было жить лучше. В России люди реально голодают. Может быть разрешение собирать лесные цветы,ягоды,грибы и валежник их спасёт. Хотя не факт.
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Как заеб.ал пархатый кондитер со своим бредом - только военным путём возвращаются свои территории.
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Петя правильно маракует,тем более сейчас в Хельсинки пойдёт вопрос по Сирии и их можно объединить. Вводить миротворцев на Донбасс,выводить от туда другие войска.переводить под управление Украины и проводить выборы по минским соглашениям,одновременно вводить контингент ООН на границу Сирии и Израиля (Голанские высоты),одновременно выводя оттуда израильскую армию (думаю что Израиль и США будут не против),передавая области под контроль Сирии.Одновременно выводятся все вооруженные силы ин.государств из Сирии ,которых туда никто не звал.Безопасность будет обеспечивать некий совместный орган.
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У Пуйла рейтинг падает.Буде тебе мир Петя.Як же?Не для того Пуйло вже так далеко зашёл,щоб на мир соглашаться.Тем более у него всё типо в ажуре.Футбол,мост на Крым,СП 2,раскол в ЕС,турбины Сименс,Шрёдер в Газпроме,Трамп чудак,Хомяк ракета знов атом бодяжит,пацаки покорно глазеют Мундеаль и не бузят.Газ с Бойковских вышек воруют,Азовское море торбят...скоро наше зерно через прокладки в Сирию толкать будут,закупая у ордловцев як уголь через наших покращувачев у которых торговля называется не торговлей,а перемещение товаров.А що в нас?А Петя?Яки досягнення?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Москва хочет мира, то миротворческая миссия на Донбассе - шанс продемонстрировать это, - Порошенко
 
 
 
 
 
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