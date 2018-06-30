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 Происшествия, Общество
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Все про:МИД (4611) туризм (1031) Тунис (64)

 Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Украину, - МИД

Часть украинских туристов, которые накануне не могли вилетиты из Туниса, утром 30 июня вернулась в Украину.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь из Туниса.

Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Украину, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074093
 
 
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пешком штоль)))))))))))))))))))))))))))))))) бедный югик))
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Нехай би вже там і залишались "відпочивальники", тут державу треба розбудовувати заробляти на пенсію, а вони відпочивають за кордоном, в Одесу та на Азов треба їхати, там же немає війни.
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Кто в Италии будет гулять и пляжеваться -- attenzione!
За покупку котрафакта у негров-коробейников штраф -- 7000 евро.

...новый министр МВД по-новому метёт...
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Объявление в аэропорту:
Пассажиры, прибывшие рейсом из тура "Увидеть Париж и умереть", пройдите к задней стенке багажного отделения.
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А шо там возвращаться? Гибралтарский пролив переплыл вручную и в Испании.
А там пеша не далеко. Частина туристів, які не могли вилетіти з Тунісу, повернулася до України, - МЗС - Цензор.НЕТ 9223
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...фули в том Тунисе сейчас делать? -- разруха и срач кругом...

...по историческому туризму тоже -- дярёвня...

Карфаген? -- так его уже почти не осталось: три банных лавки -- две колонны...
...море не хорошее -- мелкое.

Сервис?.... ...ну, не то слово, в общем...*)
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нова перемога Порошенка! Туристів з Тунісу вдалося виміняти на партію труселів Гройсмана. Туристам воля, трусєлям слава.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧасть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Украину, - МИД
 
 
 
 
 
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