 Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Украину, - МИД

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь из Туниса.
гнид треба знати в обличчя
За покупку котрафакта у негров-коробейников штраф -- 7000 евро.
...новый министр МВД по-новому метёт...
Пассажиры, прибывшие рейсом из тура "Увидеть Париж и умереть", пройдите к задней стенке багажного отделения.
А там пеша не далеко.
...по историческому туризму тоже -- дярёвня...
Карфаген? -- так его уже почти не осталось: три банных лавки -- две колонны...
...море не хорошее -- мелкое.
Сервис?.... ...ну, не то слово, в общем...*)