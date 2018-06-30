 Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Украину, - МИД

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь из Туниса.