 США рассматривают возможность вывода своих военных из Германии, - The Washington Post

Об этом в субботу, 30 июня, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
По информации газеты, речь идет о внутреннем исследовании Пентагона о стоимости дислокации войск в Германии и их вывода. Один из возможных вариантов развития событий - передислокация военных США в Польшу.
Пресс-секретарь Минобороны США Эрик Пахон в интервью газете опроверг наличие планов о выводе войск. Однако он также заявил, что Пентагон регулярно проверяет целесообразность размещения военных контингентов за границей.
По данным The Washington Post, на одной из встреч со своими военными советниками президент Дональд Трамп был "ошеломлен" масштабом присутствия солдат США в Германии.
Американский президент неоднократно критиковал Германию за низкие расходы на оборону и заявлял, что страны Евросоюза "наживаются на Америке", пользуясь ее военной защитой и выигрывая в торговом балансе с США.
п.с. А так-то - трындеть не мешки ворочать, смотреть на дела надо.
Трампуша отрабатывает конечно, что поделать шантаж дело такие и видео с проститутками московскими в сети может наделать много шума...
Но вот сказка заканчивается.
Трампушка все чаще, взяв за волосы милое европейское ультра левое мышление, напоминает ебл*м об стол что и почем.
Обама вернись? ))
Простите, а каким именно оружием ? "Белых лебедей", базировавшихся в Прилуках, если что, порезали на куски.
Но Европа и США пошли на это и признали. И это факт.
Они все давно умерли, господа. И нам вещают зомби…
Обсуждать нечего.