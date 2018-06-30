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Все про:Германия (3115) НАТО (5887) Пентагон (482) США (13853)

 США рассматривают возможность вывода своих военных из Германии, - The Washington Post

Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии. В настоящий момент в Германии дислоцированы 35 тысяч военных из США.

Об этом в субботу, 30 июня, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Также читайте: Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2"

По информации газеты, речь идет о внутреннем исследовании Пентагона о стоимости дислокации войск в Германии и их вывода. Один из возможных вариантов развития событий - передислокация военных США в Польшу.

Пресс-секретарь Минобороны США Эрик Пахон в интервью газете опроверг наличие планов о выводе войск. Однако он также заявил, что Пентагон регулярно проверяет целесообразность размещения военных контингентов за границей.

По данным The Washington Post, на одной из встреч со своими военными советниками президент Дональд Трамп был "ошеломлен" масштабом присутствия солдат США в Германии.

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Американский президент неоднократно критиковал Германию за низкие расходы на оборону и заявлял, что страны Евросоюза "наживаются на Америке", пользуясь ее военной защитой и выигрывая в торговом балансе с США.

Источник: https://censor.net.ua/n3074089
 
   
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верне рішення - в Польщу, ближче до кацяпії !!!
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Сразу в Украину пусть перебрасывают базы США,вместе с системой ПРО
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точно, хоч би), по дві-три на кожну сторону-кордон) України!
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Передислокуйтеся одразу в Україну-і нам спокійніше і вам дешевше.
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золотые слова.Вместо всяких ООН и сразу на восток.
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А когда 20 с гаком лет назад мы дурокони радовались принятой внеблоковости---думали мокадэхами? Вот и аукнулось. Мы никто и ни с кем. Вот и пришло время выхаркивать---кровью своих. Не зайдут они, не имеют права. А если зайдут, то братаны северные имеют полное право широкомасштабно зайти. А почему? а потому что договор о дружбе, сотрудничестве, военной помощи до сих пор не разорван. И по ЧФ от 2010г тоже в силе! Можно и поржать теперь---правда сквозь слёзы. Отак уйня малята-жовтэнята!
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если в Украину первыми войдут американцы из Германии, то твои северные братья обхезаются перед тем как широкомасштабно войти в Украину. Место будет занято и россия хрен попрет против Пентагона. А на счет договора о дружбе и и сотрудничестве, военной помощи, ЧМ и его дислокации в Украине так россия еще в 2015 все отменила в одностороннем порядке.
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Може до нас? В Україні було б значно дешевше..
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А самий кращий варіант-передислокувати всіх до України.
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Это 2 штатных немецких дивизии. Маловато будет. В июне 1941 было 180-200 дивизий.
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Малувато,чи ні,а нам не завадить. І розмістити їх в Сумській,Чернігівській,та Харківських областях...
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Надо написать заявление к Трампу. Типа,"земли наши велики и обильны а ладу нет. Приди и владей нами".
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Есть такая страна - Коста-Рика. Надо сказать , что этот регион очень неблагоприятен в плане преступности , здесь много бедности и дичайший уровень преступности. Так вот , в Коста-Рике ничего подобного нет, довольно богатая страна с низким уровнем преступности. А всё потому ,что много лет назад заключили пакт с США , по которому отказались от армии , и по прошествии многих лет следует сказать , что бывшие чиновники оказались очень дальновидными. Страна бурно развивается , США Коста-Рику не захватила , а наоборот , вбрасывает в её экономику много-много долларов.
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Круто,Афганистан,Ирак тоже пошли по пути Коста-Рики. Не знаю,зачем Обама начал выводить от туда войска. 150-200 тысяч хотя-бы оставил. Но конечно ,желательно бы побольше ,хотя-бы по 500 тысяч человек. И денег побольше. Много-много всяких долларов.
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Мериканцы воюют не числом ,а техникой.Першинги и Томагавки в Бердянске,Шостке,Глухове и Сватово-самый раз!И наших горе -керивныкив по тюрьмам рассовать в Тернополь..
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В Афганистане как раз их тысяч 30. воюют там не числом а умением.
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Распереживался ты сильно за Афган.Это говорит не о слабости,а о силе США.Они тортами пытают талибов.
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Студентов пытают диабетом? Это не гуманно. Хотя-бы Кока-Колу ввели.
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Зря,комсомолка Меркель крайне ненадежный союзник..
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она по юности в гитлер-югенд была... Не комсомолка.
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Раскол Запада и НАТО проявляется всё отчётливей.
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Запад это США и Англия или кто? ))
п.с. А так-то - трындеть не мешки ворочать, смотреть на дела надо.
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Раскол между промышленным капиталом США, и "старыми деньгами" (банковским капиталом Европы).
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капітал не має нації, він перетікає туди де кращі умови для його росту.
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Капитал привязан географически, как я объяснил выше.
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Это не страшно, на месте нынешних структур очень быстро! возникнут новые - которые, будут отвечать современным условиям и в которые будут входить те страны, которым это действительно нужно. Как правило, сначала создается новая структура и лишь затем рассыпается старая. Сейчас, практически все западные структуры недееспособны из-за большого количества "прихлебателей", бюрократов, всяких лоббистов, саботажников, предателей, шпионов и просто, кацапских агентов влияния. Причем, максимально недееспособны именно "старые члены", которые как были тотально коррумпированы сверху, так и остаются такими. Сейчас, эти же члены снова проталкивают свои интересы, прикрываясь при этом интересами всего ЕС. Поэтому, очевидно раскол произойдет и не один.
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Кстати тоже не знал, что в Германии 35000 солдат и офицеров США...
Трампуша отрабатывает конечно, что поделать шантаж дело такие и видео с проститутками московскими в сети может наделать много шума...
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Старая Европа привыкла, за крышу платить не нужно, но можно без границ вкладывать деньги в развитие социализма во всем мире и в тысячи ультра левых организаций которые заняты исламизацией Европы.

Но вот сказка заканчивается.
Трампушка все чаще, взяв за волосы милое европейское ультра левое мышление, напоминает ебл*м об стол что и почем.
Обама вернись? ))
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там и английские войска есть. но их скоро выведут
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а чего им там делать?немцы,считай,основные союзники мокшан...газ за копейки отрабатывают(спасибо полякам-никто бы так и не узнал,если бы они не раскопали)
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Ты почитай, что Трамп сегодня по поводу Крыма сказал. Так что вас походу одни немцы и поддержавают, а ты титьками перед ними трясешь, газ тебе нужен, "алигарх" комнатный.
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А что, собственно, Трамп сказал ? Аншлюс как был так и остался; юридическое поле, с международной точки зрения, осталось как и было: АКР имела право на референдум по вопросу отделения, но с согласия Киева. Если бы АКР стала "независимым государством" с целью сохранить базу ЧМ, то тогда все споры переместились бы в СовБез, и продолжались бесконечно, как с Сев.Кипром.
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АКР право на референдум не имела! А ты, рашист ипаный из-за поребрика, идёшь нахуй. Урод США розглядають можливість виведення своїх військових із Німеччини, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1703
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Тебе не нравится чисто юридический подход; это твоя проблема. Население Крыма всегда было нелояльно (80% солдат и офицеров изменили присяге); про власть вообще говорить нечего. Есть твои хотелки, а есть реальность: в Крыму процент лояльного Украине населения был очень мал.
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в Чечне процент лояльного населения к Рахе просто вырезали, и шо?
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Вы готовы были проводить ковровые бомбардировки Крыма ?
Простите, а каким именно оружием ? "Белых лебедей", базировавшихся в Прилуках, если что, порезали на куски.
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Есть много чьи хотеки, а есть Конституция Украины. И Украина - признанное суверенное государство. Поэтому любой юридический подход начинается с Конституции Украины и ею заканчивается.
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Да не вопрос; вы в чём хотите меня убедить ? В названии написано "Автономная республика"; как вы истолкуете эту формулировку ? Донецкая - область, Луганская - область, Крым(ская) - республика. В чём разница - поговорите со специалистами по международному праву, или с членами КС.
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Вы меня хотите испугать совом "автономная"? Это слово не определяет границы ее полномочий. Они опредены в Конституции Украины и в Законе Украины об Автономной Респубике Крым. Это первое, что прочтут ваши специалисты и члены КС перед тем, как ответят на ваш вопрос.
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Мил человек, я вас ничем не пугаю, и не имею таких намерений. Речь лишь о том что слово "республика" даёт возможность её властям выходить с вопросами на международный уровень (в отличие от Донецкой и Луганской областей, которые статуса республик не имеют, и потому их никто слушать не станет).
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Косово тоже не имела права, это было нарушением международного права.
Но Европа и США пошли на это и признали. И это факт.
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Ну для того , чтобы признали, Сербия "постаралась на славу" ... Милошевич вообще был парнем бесшабашным , но в Косово они там знатно "развлекались" ... ведь, так?
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Несите ваши аргументы в студию; оскорбления-то зачем ?
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Отвечая на вопрос репортера, могут ли Соединенные Штаты признать Крым частью российской территории, американский президент ответил: "Мы посмотрим". Об этом в пятницу, 29 июня, сообщило агентство Reuters.
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"We'll see" - выражение, скорее переводящееся "та... побачимо", нежели твёрдое "мы посмотрим". Помимо дословного перевода, всегда есть подтекст.
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Да, Меркель все же поддержала Украину, но явно неохотно. Она не сделала и пятой части того, что мога бы сделать, если бы считала случившееся своей реальной проблемой. Но она ведет себя так, как ведут себя люди, не способные разрешить конфликт между своей моралью и своими интересами.
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Меркель выражает интересы германского капитала, а его существование намертво завязано на российский газ.
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Да к нам давайте, к нам в Украину. Уже и абрикос с вишнями пошёл, скоро грибочки пойдут, да и рыбалка на Днепре не плохая.
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Пусть сразу в Белгородскую и Курскую область передислоцируются. Тем более сейчас 75-летний юбилей ,как тогдашний Евросоюз решил западные ценности нести необразованным массам.
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путена на тебя нету.. расиюшку пендосам отдать хочешь.. ша тебе скрепа прилетит..жди США рассматривают возможность вывода своих военных из Германии, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5658
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Jesly v Polsu eto vsio verno delajet,a nemcy dolzny imet svojiu silnuju armiju u nix deneg na to v polne xvatajet
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Можна було б в Чернігівську область перевезти всі танчики ....
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Є німецьке бабло на "Північний потік - 2", нехай фашисти німецькі на свою оборону витрачають... Досить на Штатівських бабках паризитувати підігруючи х...............................йлу !
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Трампік так рветься отримати Нобеля миру, що просто жах.
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Один из возможных вариантов развития событий - передислокация военных США в Польшу.


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В США допустили возможность вывода своей 30-тысячной группировки из Германии. Любопытно. хочу выведу,хочу введу...независимость на Западе-штука тонкая.
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логичный шаг ,и к бабке не ходи передислоцируют часть в Польшу,часть Прибалтика
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Приглашаю американцев в Донецк.Готов даже 100 тыщ подписей собрать. За это у местных.
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Ще можна б було пару бригад ввести в Угорщину. А то зовсім там щось не те робиться.
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Давно пора. Чем они заняты в Германии кроме как подрывом запасов пива? Совок тоже имел кучу бесполезных баз, но это ему не помогло.
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В Германии будут войска настоящего (по мнению меркеляки) союзника - путлеровские.
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Передислокуйте їх в Україну, будь ласка!
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Ничего ужасного, по сути это оккупационные войска (после капитуляции 1945 года). Германии давно пора иметь свою полноценную и боеспособную армию. Учитывая немецкую педантичность и скрупулёзность, то при политической воле Германия способна иметь самую сильную армию в Европе.
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ПРАВИЛЬНО !!! ЧАСТЬ ПЕРЕКИНУТЬ ПОД ИРАН И ЧАСТЬ ПОД КНДР !)
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Надо тратить деньги на оборону , а не приманивать и содержать весь муслимский мир за счет немцем-налогоплательщиков! Собирают весь непотреб по азиям и африкам...
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У Німеччині то стара лінія оборони НАТО проти країн варшавського договору і совка, якого вже майже 30 років не існує, тому передислокація на нові позиції ближче до рашки логічна.
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Польша - верное решение. К сожалению под Харьков пока нельзя. ПОКА.
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Размещение крупного контингента американских войск в Западной Германии имело стратегический смысл во времена существования Организации Варшавского договора, когда НАТО противостояли совковые ГДР, ПНР, ЧССР и т.д. После того, как совок в Восточной Европе сканал, естественно, что стратегически грамотно передислоцировать контингент в Польшу, страны Балтии, Румынию, Украину.
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- як проїдете Авдіївку, звертайте на маськву там, кабаєв ×Уйло підаРаСсєявич.
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У старой Европы выпали зубы,лень жадность и страх заполнил их сердца,вся надежда на новую восточную Европу.
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считаю что надо пригласить штатовские базы - и частично иъ самим содержать!!!
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Нвфіга ці полуміри? Яка польща, є чудове місце під Сумами. Можете навіть за оренду землі не платити 😁
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША рассматривают возможность вывода своих военных из Германии, - The Washington Post
 
 
 
 
 
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