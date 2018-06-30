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 Политика Украины
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Все про:корабль (956) Крым (20255) порт (300) пшеница (33) Сирия (2680) уголь (718)

 Обе страны под санкциями, можно поработать, - российские оккупанты анонсировали поставки пшеницы и угля в Сирию из портов Крыма

Подконтрольное России предприятие "Крымские морские порты" начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года, сообщил накануне гендиректор предприятия Алексей Волков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Нарушение крымских морских санкций за 2014-2017: особенности и тенденции. РАССЛЕДОВАНИЕ

"Первые поставки зерна, стройматериалов, угля в Сирию через морские порты Крыма пойдут уже в конце года. В Сирии есть флот, у нас есть портовая инфраструктура. Две страны, и Сирия, и Россия находятся под санкциями, поэтому, мне кажется, вполне могут поработать. Для этого есть перспективы", – заявил Волков.

По его словам, отгрузка начнется из портов Керчи и Феодосии. В  течение 2019 года речь может идти об объемах в 1 млн тонн грузов, с наращиванием к 2021 году до 5 млн тонн.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. 22 июня режим ЧС из-за засухи ввели также в Джанкойском и Красноперекопском районах. Российские СМИ со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщали о чрезвычайном режиме из-за засухи на всем полуострове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются продать уголь с Донбасса в Африку при поддержке итальянского депутата Марроне, - Тымчук

В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/n3074086
 
 
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звітки) в крисмі)) пшениця, там засуха!
це може пшениця з кацапії?
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А думаєте їм в Сирії заплатять? Тільки збитки вони і зароблять
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мабуть, що ні - є досвід совку - "братська допомога",
встановлення про кацяпського режиму -списання боргів, якось так
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та да, это ход конем - таскать грузы за х.з. сколько километров, типа и портов ближе нет
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це "мнагахадовочка" !
заплутують піндосів), з їхніми супутниками!
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Один изгой дает другому изгою ворованную пшеницу. За которую платит рядовой руснявый ваньок.
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А із Сирії можна возити воду і біженців Обе страны под санкциями, можно поработать, - российские оккупанты анонсировали поставки пшеницы и угля в Сирию из портов Крыма - Цензор.НЕТ 2160
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воду точно, можна возити, а "біженців" в Крим завозять з кацапії!
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Будуть ще там сирійці Обе страны под санкциями, можно поработать, - российские оккупанты анонсировали поставки пшеницы и угля в Сирию из портов Крыма - Цензор.НЕТ 5671 Ото гульня там почнеться, навіть бюджетники з росії повтікають з Криму
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може, а потім сирійців, хто буде забирати?
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А їх вже ніхто потім не забере, бо місцеві жінки не дозволять це зробити Обидві країни під санкціями, можна попрацювати, - російські окупанти анонсували поставки пшениці та вугілля до Сирії з портів Криму - Цензор.НЕТ 7141
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Ну каміння в Криму є.. Пшениці в цьому році не буде.. Вугілля з дня створення світу там не було.. Завозять з накацапії в сіру зону, там перевантажують і вже звідти воно йде на "сакральну" для хуйла Сирію.. В чому зиск для хуйла та асада від цієї оборутки?
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Восени 2013 року був в Севастополі на морському зерновому терміналі "Авліта" ахметова.. Обладнання - на рівні світових стандартів.. Просто цікаво - що з ним зараз? До речі владо - а не на часі вже законодавчо скасувати ВЕЗ "Крим", а то й українська пшенися в Дамаску з'явиться під виглядом накацапської?
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"Понти"... Як завжди, "понти"... Та ще й з матеріальними збитками... А щоб їх зменшить до мінімуму, просто флот сирійський приженуть у той же Новоросійськ, Таганрог, Туапсе,там його завантажать вугіллям, пшеницею, (накривши ними штабелі боєприпасів, танки, ББМ та ін.), переженуть кораблі в порти Криму, тиждень там їх протримають, проводячи операцію "ІБД" ("імітацію бурхливої діяльності"), по, нібито, "завантаженню", проводячи роботи в присутності "ГовноНьюс" та "Пи... Звезди" (не виключено, що запросять інші, зарубіжні телеканали) і поженуть в Сирію...
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Мечты русских недочеловек , не более того
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Позитивная новость, две изгойки могуть хоть бесплатно друг друга кормить, но количество зерна на мировом рынке уменьшится, выиграют экспортеры зерна.
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в этом году в оккупированном Крыму с зерновыми жопа.
"Ущерб аграриев от весенней засухи в аннексированом Россией Крыму, по предварительным подсчетам, уже превысил один миллиард рублей. Об этом журналистам сообщил так называемый глава Республики Сергей Аксенов"

22.05.2018
| УкрАгроКонсалт
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Пролет -арский интернационализм в действии Обе страны под санкциями, можно поработать, - российские оккупанты анонсировали поставки пшеницы и угля в Сирию из портов Крыма - Цензор.НЕТ 6008 . хуйло сказал "Надо" , вата ответила - "Есть". Зато "вяликие"

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Осталось только туркам проливы перекрыть, и "обе страны под санкциями" будут ещё и под большим половым органом бабушки Хуйла.
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А ще можна з тимчасово окупованого Криму возити до тимчасово окупованої Сірії матрьошкі та валєнкі.Причому постійно нарощуючи об"єми поставок...
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А как они собираются доставлять до портов всю эту громаднейшую кучу угля и пшеницы...?!.... Обидві країни під санкціями, можна попрацювати, - російські окупанти анонсували поставки пшениці та вугілля до Сирії з портів Криму - Цензор.НЕТ 6480
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Ж/д вагонами до терминалов, а там погрузка.
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Ты наверное очень плохо знаешь пропускную способность маленького Феодосийского ж/д терминала.... Обидві країни під санкціями, можна попрацювати, - російські окупанти анонсували поставки пшениці та вугілля до Сирії з портів Криму - Цензор.НЕТ 5921 .... - но для кацапа это, нормально... Обидві країни під санкціями, можна попрацювати, - російські окупанти анонсували поставки пшениці та вугілля до Сирії з портів Криму - Цензор.НЕТ 5921
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тут и обьемы небольшие, главное загрузить простаивающие сейчас мощности, а там и расширить возможно.
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Кацап тебе придется с начало построить эти "мощности".... - или ты собрался один сухогрузик целый год загружать.... Обидві країни під санкціями, можна попрацювати, - російські окупанти анонсували поставки пшениці та вугілля до Сирії з портів Криму - Цензор.НЕТ 5804
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Посмотрите в интернете про Порт усть-Луга! 10 лет назад его вообще не было! а сейчас одни из крупнейших российских портов! Который 70% переработки российских грузов из Прибалтийских портов забрал. И заберет все 100%.
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J J J - Ты только, что сравнил хер с пальцем.... Обидві країни під санкціями, можна попрацювати, - російські окупанти анонсували поставки пшениці та вугілля до Сирії з портів Криму - Цензор.НЕТ 4429
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В чем проблема модернизировать подходы и инфраструктуру Крымских Портов? Тем более ж.д. мост будет построен. Разницы не будет везти уголь и зерно в Новороссийск или в Крым для перевалк! Где хер? А где палец?
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Сам Крымский полуостров тому препятствие.... - но дурачкам с "социалистическими стройками века" в башке этого не понять....
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Уж миллион тонн в год Керчь с Феодосией как нибудь потянут
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Дальше будут возить зерно и уголь и грузить через крымские порты. Что непонятного?
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фурами возить долго/дорого, будут ждать открытия моста. поэтому и поставки в 2019 всего 1млн. тонн.
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а откуда возить то будут? Кстати, специалисты уверяют, что перевозки водным транспортом самые дешевые...
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ага, и крымские порты самые близкие. Гении логистики и экономики...
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а там всего 1 порт Новороссийск, так что плечо почти одинаково
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телепорт имени Рогозина заработает
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Бомбардувати, а потім постачати будматеріали? Інтернаціональна допомога, технологія чи бізнес?
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интересно! откуда в Криму произрастает такое количество пшеницы что ее еще и на экспорт хватает? и это при том что там засуха, воды нет и т.д.
и когда такое было что бы Крим являлся поставшиком зерновых?
- да никогда!
а вот для Петра Алексеевича и еще шайки аферистов, этот блеф законится очень печально
ну просто потому что одно дело обманывать украинский народ, другое - США
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А Порошенко тут до чого приплели? Це він пшеницю експортує з Криму?)
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а хто цього брехунця знає... в Криму в нього свій гешефт є, не сумнівайтесь
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Завод "зірка" у Криму судоремонтний, який належав Порошенко, окупанти націоналізували у 2015.
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єто они для таких как ти лохов "национализировали"
а еще на заборе написали большими буквами - #УЙ, а оказивается там - дрова
но для тебя, вася, на заборе всегда будет - #УЙ
просто потому что так написано, ти просто - ЛОХ
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ну как почему?
наверное потому что на самом деле, пшеница что идет на єкспорт в Сирию, произрастает вовсе не в Криму, а наиболее вероятней в Полтаве, Житомире или Запорожье
но то что Крим способен себя накормить, да еще произвести на єкспорт - єто нереально
само собой не по воздуху он туда попал и не по морю, а попал он туда через украинскую границу, которую контролирует Петр Алексеевич и все его служби
так что претензии именно к Петру Алексеевичу, а не Васе Пупкину, вполне обоснованние
и скорей всего за свое двуличие и двурушничество с хуйлом ему придется ответить
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нема ліміту у безглуздій логістиці кацапстану возити вугілля по керченському мосту у Крим там порти маленьки що у Керчі що у Феодосії. Це скоріше політичне рішення як "легалізувати" Крим.
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ну хоть и маленькие зато загрузят, дадут работу населению.
лучше чем простаивают
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А може тебе тут поганяти, щоб не "простаивал"? Як тобі це?
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Така кацапська доля тут на форумі- бути гнаним..
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Ну що, тупі криси. Ви ж орали коли ахметов хотів вугільний хаб побудувати, що Крим курорт, не дамо... а тепер, вас худобу навіть ніхто й не запитає!😂
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там багато совкопенсів ностальгія по міцній руці ~ б'ють значить люблять) тільки гавкнути тепер не можна у Криму.
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Ось і добре, скоріше подохнуть від рюського мира..
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надо им память ностальгическую периодически обновлять...
Раздача продовольствия. 1892 г. Автор: И.К.Айвазовский.

Обидві країни під санкціями, можна попрацювати, - російські окупанти анонсували поставки пшениці та вугілля до Сирії з портів Криму - Цензор.НЕТ 6173

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Все нормальные страны торгуют и продают а эти отгружают и поставляют. НУ а хуле..
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Офігенно торгувати з окупованої теріторії, санкції автоматичні для такого експорту.
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Естественно, что "отгружают и поставляют".
У Сирии нет денег, чем она за ту "пшеницу" расплачиваться будет?
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Підтриманням високих цін на нафту. Це замкнуте коло. Мир - нафта дешевшає, автоматом, по фрмулі дешевшає і газ. Наслідок - РФ гаплик. Так що ця країна існує поки іде війна
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Очевидно, в Крыму избыток угля, пшеницы и стройматерилов.
Надо бы еще подумать об экспорте в Сирию воды и электроэнергии.
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Крымские порты без Украины нах никому не нужны.рашка пыжится показать свою значимость но это все смешно выглядит со стороны
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Не заметил, что они пыжатся чего-то показать. Просто пытаются хоть как-то загрузить подсанкционные порты работой. Вариант с поставками в Сирию вполне пригодный.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбе страны под санкциями, можно поработать, - российские оккупанты анонсировали поставки пшеницы и угля в Сирию из портов Крыма
 
 
 
 
 
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