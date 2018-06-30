 Обе страны под санкциями, можно поработать, - российские оккупанты анонсировали поставки пшеницы и угля в Сирию из портов Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Первые поставки зерна, стройматериалов, угля в Сирию через морские порты Крыма пойдут уже в конце года. В Сирии есть флот, у нас есть портовая инфраструктура. Две страны, и Сирия, и Россия находятся под санкциями, поэтому, мне кажется, вполне могут поработать. Для этого есть перспективы", – заявил Волков.

По его словам, отгрузка начнется из портов Керчи и Феодосии. В течение 2019 года речь может идти об объемах в 1 млн тонн грузов, с наращиванием к 2021 году до 5 млн тонн.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. 22 июня режим ЧС из-за засухи ввели также в Джанкойском и Красноперекопском районах. Российские СМИ со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщали о чрезвычайном режиме из-за засухи на всем полуострове.

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В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.