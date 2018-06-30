 Обе страны под санкциями, можно поработать, - российские оккупанты анонсировали поставки пшеницы и угля в Сирию из портов Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Первые поставки зерна, стройматериалов, угля в Сирию через морские порты Крыма пойдут уже в конце года. В Сирии есть флот, у нас есть портовая инфраструктура. Две страны, и Сирия, и Россия находятся под санкциями, поэтому, мне кажется, вполне могут поработать. Для этого есть перспективы", – заявил Волков.
По его словам, отгрузка начнется из портов Керчи и Феодосии. В течение 2019 года речь может идти об объемах в 1 млн тонн грузов, с наращиванием к 2021 году до 5 млн тонн.
Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. 22 июня режим ЧС из-за засухи ввели также в Джанкойском и Красноперекопском районах. Российские СМИ со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщали о чрезвычайном режиме из-за засухи на всем полуострове.
В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
це може пшениця з кацапії?
встановлення про кацяпського режиму -списання боргів, якось так
заплутують піндосів), з їхніми супутниками!
"Ущерб аграриев от весенней засухи в аннексированом Россией Крыму, по предварительным подсчетам, уже превысил один миллиард рублей. Об этом журналистам сообщил так называемый глава Республики Сергей Аксенов"
22.05.2018
| УкрАгроКонсалт
и когда такое было что бы Крим являлся поставшиком зерновых?
- да никогда!
а вот для Петра Алексеевича и еще шайки аферистов, этот блеф законится очень печально
ну просто потому что одно дело обманывать украинский народ, другое - США
а еще на заборе написали большими буквами - #УЙ, а оказивается там - дрова
но для тебя, вася, на заборе всегда будет - #УЙ
просто потому что так написано, ти просто - ЛОХ
наверное потому что на самом деле, пшеница что идет на єкспорт в Сирию, произрастает вовсе не в Криму, а наиболее вероятней в Полтаве, Житомире или Запорожье
но то что Крим способен себя накормить, да еще произвести на єкспорт - єто нереально
само собой не по воздуху он туда попал и не по морю, а попал он туда через украинскую границу, которую контролирует Петр Алексеевич и все его служби
так что претензии именно к Петру Алексеевичу, а не Васе Пупкину, вполне обоснованние
и скорей всего за свое двуличие и двурушничество с хуйлом ему придется ответить
лучше чем простаивают
Раздача продовольствия. 1892 г. Автор: И.К.Айвазовский.
У Сирии нет денег, чем она за ту "пшеницу" расплачиваться будет?
Надо бы еще подумать об экспорте в Сирию воды и электроэнергии.