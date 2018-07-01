 Новые правила округления при наличном расчете вступили в силу. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на НБУ.

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В случае отсутствия монет мелких номиналов у покупателя или продавца при расчете необходимо округлить сдачу. При этом на безналичные расчеты это правило не распространяется.

Правила округления основаны на арифметических правилах: если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки – она округляется до 0 в сторону уменьшения суммы; если сумма расчета заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек – она округляется до 0 в сторону увеличения суммы.

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Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.