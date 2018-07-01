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 Новые правила округления при наличном расчете вступили в силу. ИНФОГРАФИКА

С 1 июля в Украине начинают действовать правила округления при расчете наличными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на НБУ.

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В случае отсутствия монет мелких номиналов у покупателя или продавца при расчете необходимо округлить сдачу. При этом на безналичные расчеты это правило не распространяется.

Правила округления основаны на арифметических правилах: если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки – она округляется до 0 в сторону уменьшения суммы; если сумма расчета заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек – она округляется до 0 в сторону увеличения суммы.

Новые правила округления при наличном расчете вступили в силу 01

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Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074082
 
 
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Если безналом, то уже ничего не округляется.
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Но срачь о неслыханных доселе барышах барыг от округления развести надо... Нові правила заокруглення під час готівкового розрахунку набули чинності - Цензор.НЕТ 7093
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНовые правила округления при наличном расчете вступили в силу. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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