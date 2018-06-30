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Все про:права человека (758) Путин (23961) Трамп (1865)

 "Это насмешка над историей", - конгрессмен США о предстоящей встрече Трампа и Путина в Хельсинки

16 июля президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин должны встретиться в Хельсинки. Именно в этом городе в 1975 году 35 стран, включая СССР, договорились уважать права человека, напомнил конгрессмен от Демократической партии Стени Хойер.

Об этом говорится в заявлении конгрессмена от Демократической партии Стени Хойера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Он напомнил: "Именно в Хельсинки в 1975 году тридцать пять стран, включительно с Советским Союзом договорились уважать права человека и основополагающие свободы своих народов".

"Теперь президент Путин еще раз превратил Россию в автократию, где права людей, в частности ЛГБТ и прессы, значительно сократились", - отмечает конгрессмен.

Такого же мнения придерживается и Орест Дейчакивский, бывший советник Хельсинской комиссии."Иронично, что саммит состоится в Хельсинки. Россия является подписантом Хельсинкского заключительного акта. В отношении Украины, она нарушает каждый из десяти основополагающих принципов ОБСЕ, заверенных Заключительным актом, включая территориальную целостность, нерушимость границ, равенство суверенитетов и воздержание от использования силы", - написал Дейчакивский.

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Хойер также в резких выражениях призвал Трампа поднять на встрече вопросы защиты Россией прав человека, а также ее действий в Украине и Сирии. "Если президент Трамп проигнорирует эти вопросы, это станет его отказом выполнять свои обязанности", - отметил конгрессмен-демократ в своем заявлении.

"Если президент США проведет встречу с Путиным, с его стороны будет безответственно не поднять вопрос проблем России с защитой прав человека. В то же время, он должен противостоять президенту Путину по вопросу вмешательства России в наши выборы и настаивать на том, чтобы Россия прекратила оккупацию Крыма и действия по дестабилизации на востоке Украины и в Сирии. Если президент Трамп проигнорирует эти вопросы, это станет его отказом выполнять свои обязанности", - говорится в заявлении конгрессмена.

Переговоры лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3074080
 
   
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История человечества, судя по всему, подходит к концу.
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а трамп не хочет ли в горловке провести с хуйлом встречу,бройлерный король им ее организует
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Х**ло думає, що ботоксом можна вернуть не лише фейс а й історію.
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Це спецоперація. Пуйло буде заарештовано як тільки ступить на фінську землю. Місцевими поліцейськими.
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Да будет как с Ыном, поболтают и разойдутся
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Ху**ло мріє про імперію , це все що він знає і пам'ятає !
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Цей день в історії: 30.6.1907 - народився Роман Шухевич, генерал-хорунжий, головнокомандувач Української Повстанської Армії.
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Трамп хоче переможцем - ин, хуйло = вибори в США в конгрес вже восени!
а хуйло хоче легімітизувати Крим...
обидва хочуть перемог - і досягнути їх в Хельсинки - це, дя хуйла згадка про сересер,
відродження кацяпської імперії, а як воно буде подивимося за 2 тижні!
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Либералы постоянно распространяют слухи будто бы президент рассеи вышел из питерской подворотни. Это наглая ложь 😀Он из неё не вышел. И никогда не выйдет... 😂
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Зустріч Трампа і путіна закінчиться ляпанням язиками про несуттєве. Потім будемо сміятися з того, що слова Трампа російські ЗМІ і американські трактують по різному.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это насмешка над историей", - конгрессмен США о предстоящей встрече Трампа и Путина в Хельсинки
 
 
 
 
 
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