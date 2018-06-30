 "Это насмешка над историей", - конгрессмен США о предстоящей встрече Трампа и Путина в Хельсинки

Об этом говорится в заявлении конгрессмена от Демократической партии Стени Хойера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Он напомнил: "Именно в Хельсинки в 1975 году тридцать пять стран, включительно с Советским Союзом договорились уважать права человека и основополагающие свободы своих народов".

"Теперь президент Путин еще раз превратил Россию в автократию, где права людей, в частности ЛГБТ и прессы, значительно сократились", - отмечает конгрессмен.

Такого же мнения придерживается и Орест Дейчакивский, бывший советник Хельсинской комиссии."Иронично, что саммит состоится в Хельсинки. Россия является подписантом Хельсинкского заключительного акта. В отношении Украины, она нарушает каждый из десяти основополагающих принципов ОБСЕ, заверенных Заключительным актом, включая территориальную целостность, нерушимость границ, равенство суверенитетов и воздержание от использования силы", - написал Дейчакивский.

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Хойер также в резких выражениях призвал Трампа поднять на встрече вопросы защиты Россией прав человека, а также ее действий в Украине и Сирии. "Если президент Трамп проигнорирует эти вопросы, это станет его отказом выполнять свои обязанности", - отметил конгрессмен-демократ в своем заявлении.

"Если президент США проведет встречу с Путиным, с его стороны будет безответственно не поднять вопрос проблем России с защитой прав человека. В то же время, он должен противостоять президенту Путину по вопросу вмешательства России в наши выборы и настаивать на том, чтобы Россия прекратила оккупацию Крыма и действия по дестабилизации на востоке Украины и в Сирии. Если президент Трамп проигнорирует эти вопросы, это станет его отказом выполнять свои обязанности", - говорится в заявлении конгрессмена.

Переговоры лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля.