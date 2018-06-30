 Розенко назвал первых в очереди на повышение пенсий

Об этом в эфире "5 канала" рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Наиболее острый сегодня вопрос для чернобыльцев и надо считать одну из главных проблем пенсионной реформы, что очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой... Мы работаем и Президент обращался к правительству, и глава правительства обещал, что все-таки вопросы большого срочного стажа и маленькой зарплаты должны быть пересчитаны. И я знаю, что сейчас Минсоцполитики готовит соответствующие расчеты и предложения и, на мой взгляд, это вопрос очень болезненный", - сказал Розенко.

Розенко также отметил, что все зависит от ресурса.

"Если это больший ресурс - будет один вариант, если меньше - то другой", - сказал вице-премьер.

На вопрос ведущего, появится ли дополнительный ресурс на повышение пенсий, Розенко ответил утвердительно.

"Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем, что планировали. Также будет много зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4200 грн. И вот, аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь достаточно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы", - рассказал он.

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