 Розенко назвал первых в очереди на повышение пенсий

Об этом в эфире "5 канала" рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наиболее острый сегодня вопрос для чернобыльцев и надо считать одну из главных проблем пенсионной реформы, что очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой... Мы работаем и Президент обращался к правительству, и глава правительства обещал, что все-таки вопросы большого срочного стажа и маленькой зарплаты должны быть пересчитаны. И я знаю, что сейчас Минсоцполитики готовит соответствующие расчеты и предложения и, на мой взгляд, это вопрос очень болезненный", - сказал Розенко.
Розенко также отметил, что все зависит от ресурса.
"Если это больший ресурс - будет один вариант, если меньше - то другой", - сказал вице-премьер.
На вопрос ведущего, появится ли дополнительный ресурс на повышение пенсий, Розенко ответил утвердительно.
"Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем, что планировали. Также будет много зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4200 грн. И вот, аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь достаточно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы", - рассказал он.
и то те недавние а этим 30 лет прошло
Она ведь объявила себя правопремницей СССР. Тем более у нее остались авуары Госбанка СССР, с денежными накоплениями граждан Украины, Золотой и Алмазный фонды, и т.д.
Вот как по примеру Украины, которая выплачивает пенсии ОРДЛО.
Народ, вы опять заглатываете наживку клептоманов, которые предлагают выбрать средний пирожок среди двух лежащих на полке???
Бо у діда в руці стос стогривневих купюр.
Воно якось не тєє..
а должны быть пачки баксов и евро
Намалюєш все, що «попросють»
А тим часом за поребріком
Пенсіі в «канвєртах» не буває.
И те, и другие вступают в сговор. Белая зарплата небольшая, через ведомости, и естественно с крохотными отчислениями в пенсионный фонд, и черная, основная в «конверте» на карман.
Поясни нескотино небезрога.
Кстати, не знаю как в Киеве, а в других городах белая зарплата ненамного превышает минималку.
Хочеться запитати у Кравчука, Кучми і інших колишніх, які знову пнуться в президенти, ви маєте совість ??????
Конечно же голосовала..
но на пенсии им за какой хер льготы, мразям ?
Судью воспитателем детского сада, а воспитателя детского сада судьей?
И вопрос решен.
Выбрать не жадное правительство, что б напечатало денег, столько, что бы каждому было по 20 тысяч. и вопрос решен.
Как вам такая мысль?
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А ведь в Украине Порошенко делает то же самое - платит большие пенсии одним за счет других, разве это нормально?!
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Що таке "мала зарплата"?
А прокуратура и Инспекция по труду делают вид что они не в курсе.