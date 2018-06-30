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Все про:пенсионеры (613) пенсия (1737) повышение (103) Розенко (584)

 Розенко назвал первых в очереди на повышение пенсий

Расчитывать на повышение пенсии в первую очередь смогут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: С 1 июля повысятся пенсии для 1 млн украинцев, - Розенко

"Наиболее острый сегодня вопрос для чернобыльцев и надо считать одну из главных проблем пенсионной реформы, что очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой... Мы работаем и Президент обращался к правительству, и глава правительства обещал, что все-таки вопросы большого срочного стажа и маленькой зарплаты должны быть пересчитаны. И я знаю, что сейчас Минсоцполитики готовит соответствующие расчеты и предложения и, на мой взгляд, это вопрос очень болезненный", - сказал Розенко.

Розенко также отметил, что все зависит от ресурса.

"Если это больший ресурс - будет один вариант, если меньше - то другой", - сказал вице-премьер.

На вопрос ведущего, появится ли дополнительный ресурс на повышение пенсий, Розенко ответил утвердительно.

"Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем, что планировали. Также будет много зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4200 грн. И вот, аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь достаточно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы", - рассказал он.

Читайте также: До конца года в Украине поднимут минимальную зарплату до 4200 грн, - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/n3074075
 
 
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Я считаю чернобольцам повышать надо тем, кто пострадал из-за работы в зоне радиации. А не всем подряд, тем более что среди них не мало и липовых.
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и как ты их определишь - как УБД
и то те недавние а этим 30 лет прошло
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Афганцам за что пенсию платить,за то что оккупировали чужую страну и уничтожали местное население от миллиона до двух миллионов,точно даже подсчитать не могут
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По хорошему, надо бы поднять этот вопрос выплаты афганцам перед Россией.
Она ведь объявила себя правопремницей СССР. Тем более у нее остались авуары Госбанка СССР, с денежными накоплениями граждан Украины, Золотой и Алмазный фонды, и т.д.
Вот как по примеру Украины, которая выплачивает пенсии ОРДЛО.
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По хорошему, если газ по европейской цене, то и пенсии и зарплаты - тоже по европейским ставкам. Причем ВСЕМ, а не только "элите"- министрам, замам, депутатам, их садовникам, водителям и любовницам.
Народ, вы опять заглатываете наживку клептоманов, которые предлагают выбрать средний пирожок среди двух лежащих на полке???

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Дійсних чорнобильців, що працювали у радіоактивному пеклі весною - літом 1986, мабудь вже й не так багато зосталось.
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Да тех кто работал в радиоактивном пекле уже нет в живых.
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Колишній *шеф* виписав собі відрядження на 3 дні ..відмітив і зробив собі статус чорнобильця ! І таких сотні тисяч !!!
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На моїй дільниці останній хто був під ЧАЕС помер 13 років тому.
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В законе это всё чётко прописано , кто, где именно , сколько дней ,в какой период там работал от этого и высчитывается процент потери здоровья . Единственное что нужно это провести верификацию и отсеять липовых ликвидаторов , которых сейчас наверняка уже больше чем настоящих . Розенко назвав перших у черзі на підвищення пенсій - Цензор.НЕТ 3720 .
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Дмитрику, вибери іншу картинку.
Бо у діда в руці стос стогривневих купюр.
Воно якось не тєє..

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то долги)))
а должны быть пачки баксов и евро
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да именно - и удивдяются -а че народ не платит налогов - а какого хера их платить и каму?
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О! Оце ти показав, що майстер фотошопінгу !
Намалюєш все, що «попросють»
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щоб ти, скотино, з таким СТОСОМ жив.
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43 роки стажу, 2100 грн пенсія. Пілять, якій ж то стос!
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Пенсійний фонд формується з надходжень, до нього відрахунків роботодавців.
Пенсіі в «канвєртах» не буває.
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а не бывает и не будет отчислений если их воруют
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Воруют вместе и работодатели и работники.
И те, и другие вступают в сговор. Белая зарплата небольшая, через ведомости, и естественно с крохотными отчислениями в пенсионный фонд, и черная, основная в «конверте» на карман.
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Щоб не крали, придурку, держава має змінити податкову систему, щоб після сплати податків їм хоч щось залишалось! І щоб зібрані податки потім чиновники не по кишенях розпихали, а на ту саму державу витрачали, щоб народ знав і розумів для чого потрібно платити податки і куди вони йдуть! Зрозуміло, скотино?
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Непридурку, а скжи но, а що воно і хто таке є держава?

Поясни нескотино небезрога.
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А кто не согласен получать черную зарплату, того работодатель быстренько выставит за ворота. И никто такого человека не защитит, той же прокуратуре это нафиг не надо,а в суд обращаться бесполезно.
Кстати, не знаю как в Киеве, а в других городах белая зарплата ненамного превышает минималку.
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Розенко, Рева и прочие умственные труженики себя не обидят в первую очередь.
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В первую очередь подумать нужно о минимальной пенсии которая не должна быть ниже минимальной заработной платы! И то это только чтобы более менее нормально питаться!
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розенки в первых рядах = а то исхудали несчастные)))
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Це просто жах - моя 80 річна мама, які пропрацювала 45 років отримує пенсію 65 євро.
Хочеться запитати у Кравчука, Кучми і інших колишніх, які знову пнуться в президенти, ви маєте совість ??????
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а я хочу спросить у вашей мамы,она не голосовала за кучму,ющенко,януковича,порошенко?
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И за Брежнева, и за Черненко, и за Андропова, и за Горбачева...
Конечно же голосовала..
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интересно, с какого перепугу у ублюдка-судьи пенсия больше, чем у воспитателя детского сада, понятно, что эти подонки (судьи) жиреют торгуя поавосудием,
но на пенсии им за какой хер льготы, мразям ?
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Так может поменять их местами?
Судью воспитателем детского сада, а воспитателя детского сада судьей?

И вопрос решен.
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Может всей страной податься в судьи, прокуроры, чинуши, силовики? Судя по зарплатам и пенсиям только они и нужны стране.
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А может, ну ево все это? Да , устаноаить всем ОДИНАКОВУЮ зарплату, от охранника супермаркета до Президента?
Выбрать не жадное правительство, что б напечатало денег, столько, что бы каждому было по 20 тысяч. и вопрос решен.
Как вам такая мысль?
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Тільки не 20 тисяч, а 40 тис. і не гривень, а євро Розенко назвав перших у черзі на підвищення пенсій - Цензор.НЕТ 2170
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Маючи жалюгідний рейтинг напередодні виборів , влада обов'язково піде на підняття мінімального розміру заробітної плати та пенсій, не пізніше середини зими.. Можливо , навіть , буде два етапи - середина осені та середина зими.. Перед спокусою використати електоральний потенціал пенсіонерів та бюджетників напередодні виборів - ще жодна влада в Україні не зупинялась.. З "потужними та рішучими реформаторами" - буде те ж саме.. А чи допоможе це їм - покаже перше квітня 2019 року..
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Выйди, пройдись и посмотри на украинцев в их возрасте, почти у каждого такое пузо.
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Не тільки в Україні, бо я бачив в інших країнах подібне.
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ну тебе же РЕВА сказал что Украинцы много жрут, та чего ты теперь удивляешься!!
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Я думаю, первых он не назвал. Первым тихо повышают.
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До речі, хочу нагадати вже трохи підзабуту історію десь дворічної давнини про виплату зарплатні на 5-му каналі в конвертах.. Було багато галасу в мережах, але жодної реакції ні податківців, ні МВС, ні прокуратури.. А тепер запитання - а не є цей випадок свідомим та цинічним ухилянням від сплати податків до бюджету, від сплати внесків до пенсійного фонду, від сплати військового збору під час війни? Чи не заслуговує власник 5-го каналу долі Аль Капоне, котрого закрили до Аль Катрасу саме за ухилення від сплати податків ?
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Прочитала в интернете - " Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии."
_____________________
А ведь в Украине Порошенко делает то же самое - платит большие пенсии одним за счет других, разве это нормально?!
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Думает чиновники и силовики его защитят.если что. Розенко назвал первых в очереди на повышение пенсий - Цензор.НЕТ 9303
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Придурки,зачем было коэффициент стажа менять с 1.35до1.0.Говорили что это был популизм.
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Багато хто з працівників погоджуються отримувати зарплатню у конвертах, бо так роботодавець платить більше в порівнянні з тими, кому платить білу з/п. Ця людина свідомо йде на те, щоб зменшити свої внески до пенсійного фонду, а потім вимагає пенсію на рівні з тими, хто робив внески в ПФ значно більші за нього. То хіба це є справедливим? Були такі часи, коли ми в Незалежній Україні платили внески 25% від зароблених грошей, це четверта частина з/п. Я можу зрозуміти тільки тих, хто отримував невелику з/п за радянських часів, бо тоді переважна частина працівників мала з/п з невеликою різницею в порівнянні з середньою по країні. Ті пенсіонери, хто давно вийшов на пенсію і розмір пенсії нараховувся виключно з урахуванням середньої з/п, яку він отримував в часи СРСР, зараз і отримують таку невелику пенсію, маючи великий стаж праці. Але таких пенсіонерів зараз дуже мало.
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у меня батя 35 лет делал внески в пенсионный фонд тебе расказать какая у него пенсия или сам догадаешься!! мне вот эти сказочки про то что делай внески и тебе будет пенсия до ЖОПЫ!! мусор который ни дня не работал у него пенсия 7-8тыс! судья который завалил судебную систему имеет пенсию 100тыс а работяга всю жизнь делал внески имеет большой БОЛТ!!! так что да давай вешай лапшу дальше токо она уже не прокатит!!
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Забрать пенсии у одних чтобы попиарится на других!!! а толпа ЛОШАР кричит УРА УРА УРА!!
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Расчитывать на повышение пенсии в первую очередь смогут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой. Источник: https://censor.net.ua/n3074075
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Що таке "мала зарплата"?
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А с европейской пенсией в 1340 гр.....когда "рассчитывать" хоть на что-то???
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пока эти у власти то ни на что рассчитывать не приходится!! они же сказали тебе прямым текстом надо потуже затянуть пояса на шее, ну вот на чьей шее это ты уж выбирай сам либо на своей либо на ихней!!
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Кстати, немало людей которые реально получают ниже минимальной зарплаты. Лично знаю таких в Николаеве и Херсоне. Работодатели не цацкаются с людьми - не хочешь работать за 2 - 2,5 тысячи гривен пошел вон, желающих хватает.
А прокуратура и Инспекция по труду делают вид что они не в курсе.
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