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Все про:непогода (376) ГСЧС (1588)

 Почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, повреждены дома и автотранспорт, - ГСЧС

Вследствие ухудшения погодных условий в течение 29-30 июня в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", - говорится в сообщении.

Так, обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.

От непогоды произошли не только сбои в электроэнергии. На Днепропетровщине, Львовщине и Ивано-Франковщине были повреждены жилые дома, подтоплены приусадебные участки. Также сообщается о повреждениях легковых автомобилей и дорог местного значения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074073
 
 
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Мій кіт вночі весь час лякався цієї грози Почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, повреждены дома и автотранспорт, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7056
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Вчора ввечері почалось. Спочатку пилова буря з смерчами, а потім пів ночі гриміло і блимало над головою і йшов дощ.
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Взять бы топор и всех зарубить.
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Пройшов час порожніх балачок, починай діяти Почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, повреждены дома и автотранспорт, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9551
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В районе Таиланда море ушло на более 2 км от берега.Местные жители насобирали много чего интересного с бывшего морского дна...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПочти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, повреждены дома и автотранспорт, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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