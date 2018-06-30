 Почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, повреждены дома и автотранспорт, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", - говорится в сообщении.

Так, обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.

От непогоды произошли не только сбои в электроэнергии. На Днепропетровщине, Львовщине и Ивано-Франковщине были повреждены жилые дома, подтоплены приусадебные участки. Также сообщается о повреждениях легковых автомобилей и дорог местного значения.

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