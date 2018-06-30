 "Робота продолжается": в США заявили о тайной разработке ядерного оружия в КНДР, - NBC

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников на условиях анонимности.

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Ссылаясь на последние разведывательные данные, один из них сообщил, что Северная Корея могла активизировать производство обогащенного урана для изготовления ядерного оружия. Кроме того, хотя КНДР и Соединенные Штаты договорились работать в направлении денуклеаризации, все же конкретной сделки нет.

"В то время как КНДР прекратила ракетные и ядерные испытания, нет никаких доказательств того, что они сокращают запасы или что они прекратили производство, - сказал один из источников. - Существует абсолютно однозначное доказательство того, что они пытаются обмануть США".

Четверо других, знакомых с оценкой разведки, также заявили, что Северная Корея намерена обмануть США. По их словам, уже длительное время было понято, что в Северной Корее есть по крайней мере еще один объект для обогащения ядерного топлива, кроме Йонбена.

Ранее лидер США Дональд Трамп подтвердил уничтожение ракетного полигона в КНДР. Такой вывод он сделал после беседы с северокорейским лидером. Также он заверил, что в КНДР в скором времени уничтожат ракеты, которые проходили испытание на закрытом полигоне.

Напомним, 12 июня в Сингапуре завершился первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи. В ходе встречи Трамп и Ким Чен Ын подписали исторический документ.