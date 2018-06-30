 "Робота продолжается": в США заявили о тайной разработке ядерного оружия в КНДР, - NBC

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников на условиях анонимности.
Ссылаясь на последние разведывательные данные, один из них сообщил, что Северная Корея могла активизировать производство обогащенного урана для изготовления ядерного оружия. Кроме того, хотя КНДР и Соединенные Штаты договорились работать в направлении денуклеаризации, все же конкретной сделки нет.
"В то время как КНДР прекратила ракетные и ядерные испытания, нет никаких доказательств того, что они сокращают запасы или что они прекратили производство, - сказал один из источников. - Существует абсолютно однозначное доказательство того, что они пытаются обмануть США".
Четверо других, знакомых с оценкой разведки, также заявили, что Северная Корея намерена обмануть США. По их словам, уже длительное время было понято, что в Северной Корее есть по крайней мере еще один объект для обогащения ядерного топлива, кроме Йонбена.
Ранее лидер США Дональд Трамп подтвердил уничтожение ракетного полигона в КНДР. Такой вывод он сделал после беседы с северокорейским лидером. Также он заверил, что в КНДР в скором времени уничтожат ракеты, которые проходили испытание на закрытом полигоне.
Напомним, 12 июня в Сингапуре завершился первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи. В ходе встречи Трамп и Ким Чен Ын подписали исторический документ.
что - не видно что ли?..
В израильском кнессете сидят арабские депутаты, а арабские граждане имеют даже больше прав чем евреи, например они могут не идти в армию. А вот не одного еврея депутата я чего то не вижу в арабских странах, не говоря уже о зомбиленде в который просто опасно заехать. Как так?
И как так получилось, арабы которые называются "палестинцы", уже получили от либералов всего мира денег больше чем вся Европа после Великой Отечественной войны, но ничего кроме культа смерти и постоянного нытья с попрошайничеством, они так и не создали?
Даже Египет, границу с которым они контролируют, построил стену чтобы огородится от "любимых братьев".
В общем, перед тем как о чем то рассуждать, изучите вопрос не по советским учебникам.
парашей(КНДР) не стоит бумаги, на которой он написан. Бисмарк.
Хто ж буде віддавати ЯЗ, маючи приклад України. Це ж суіцид.
https://www.youtube.com/watch?v=ffzhSyxXr_s