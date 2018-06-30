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Все про:КНДР (481) разведка (1911) США (13853) ядерное оружие (558)

 "Робота продолжается": в США заявили о тайной разработке ядерного оружия в КНДР, - NBC

Американская разведка считает, что в последние месяцы Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на нескольких секретных объектах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников на условиях анонимности.

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Ссылаясь на последние разведывательные данные, один из них сообщил, что Северная Корея могла активизировать производство обогащенного урана для изготовления ядерного оружия. Кроме того, хотя КНДР и Соединенные Штаты договорились работать в направлении денуклеаризации, все же конкретной сделки нет.

"В то время как КНДР прекратила ракетные и ядерные испытания, нет никаких доказательств того, что они сокращают запасы или что они прекратили производство, - сказал один из источников. - Существует абсолютно однозначное доказательство того, что они пытаются обмануть США".

Четверо других, знакомых с оценкой разведки, также заявили, что Северная Корея намерена обмануть США. По их словам, уже длительное время было понято, что в Северной Корее есть по крайней мере еще один объект для обогащения ядерного топлива, кроме Йонбена.

Ранее лидер США Дональд Трамп подтвердил уничтожение ракетного полигона в КНДР. Такой вывод он сделал после беседы с северокорейским лидером. Также он заверил, что в КНДР в скором времени уничтожат ракеты, которые проходили испытание на закрытом полигоне.

Напомним, 12 июня в Сингапуре завершился первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи. В ходе встречи Трамп и Ким Чен Ын подписали исторический документ.

Источник: https://censor.net.ua/n3074072
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
займитесь лучше уйлом расейским который кндр снабжает этими ракетами
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У світі є тільки одна країна, яка відділа свій ядерний потенціал за фіктивні обіцянки. Північна Корея цього точно не не зробить.
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Это какой двойник Хуйла по счёту? Он тут 2 метра ростом получился.
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та не - там стол стоит - Х.йло на стол забрался...
что - не видно что ли?..
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Если оно на столе, то с отрубленными ножками. "Робота триває": в США заявили про таємну розробку ядерної зброї в КНДР, - NBC - Цензор.НЕТ 1880
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злой толстяк кинул наивного трампушку … ай, ай, ай, рыженького мальчика обманули … ты ещё с ху*лом договорись, он тебе даст мулльон лживых обещаний и заверений, чтобы ослабить санкции и тоже кинет … а вообще-то ситуация очень щекотливая - что сделает Америка, если инфа подтвердится ?
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Хомяк, конечно, диктатор, но глупым его никак не назовёшь. Да и история передачи Украиной ЯО взамен на пустопорожние обещания ему, вероятно, тоже известна.
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А почему против Израиля никто санкций не вводит? Ведь все знают что у Израиля есть ядерное оружие , но Израиль не признаётся .Чем Израиль лучше Северной Кореи?
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вуйку, Ізраїль країна демократична.
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Ты это скажи палестинцам , они тебе расскажут про Израильскую демократию .демократия или есть или её нету . Нельзя быть чуть чуть беременным .
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Да, да, для тебя демократия это как в Швеции, когда суд отпускает педофила на свободу, потому что, по мнению суда это ребенок сам попросил оголить бедного "беженца" пенис.
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Я в ваших тонкостях про пенисы не разбираюсь .Но демократия не подразумевает дележа людей набелых и чёрных , синих и красных .Тогда почему одним можно что то делать , а другим нельзя?
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Именно демократия и есть в Израиле, в отличие от зомбиленда под названием "Палестина".
В израильском кнессете сидят арабские депутаты, а арабские граждане имеют даже больше прав чем евреи, например они могут не идти в армию. А вот не одного еврея депутата я чего то не вижу в арабских странах, не говоря уже о зомбиленде в который просто опасно заехать. Как так?
И как так получилось, арабы которые называются "палестинцы", уже получили от либералов всего мира денег больше чем вся Европа после Великой Отечественной войны, но ничего кроме культа смерти и постоянного нытья с попрошайничеством, они так и не создали?
Даже Египет, границу с которым они контролируют, построил стену чтобы огородится от "любимых братьев".
В общем, перед тем как о чем то рассуждать, изучите вопрос не по советским учебникам.
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Але в Ізраїлі відбуваються демократичні вибори. Країна є світочем науки. А КНДР це ж гібридний офшор путлєра. А рижий попався на цього несвіжого живця Ина. Не в Ина треба цілити, а в плєшивого. Зразу спокійно стане в Світі.
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ты ещё скажи что наивный клоун-Трамп по ошибке на Х.йла работает - он просто верит в духовные скрепы Гундяева...
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Ну з цим погоджуюся, що працює свідомо рижий на ху.ла.
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напомни кому Израиль угрожает этим оружием? Палестине? Ирану?
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Откуда я знаю угрожает или не угрожает? Я знаю что есть , а что там у них в головах я не знаю .
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ну раз тебя это напрягает, объяви свои санкции Израилю, кто тебе запрещает!?
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Израиль кому-то угрожает своим оружием ?
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В Израиле демократия, а в КНДР, голодный, оболваненный народ, и постоянная диктатура кимченов!
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Договор, подписанный с парашей (КНДР) не стоит бумаги, на которой он написан. Бисмарк. "Робота триває": в США заявили про таємну розробку ядерної зброї в КНДР, - NBC - Цензор.НЕТ 9639
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что должно произойди что бы этим вечно озабоченным дерьмократам дошло что с неадекватными режимами ( шо Сев. Корея . что Россия ) невозможно договориться . с ними можно подписать кучу договоров но выполнять они их не будут "Робота триває": в США заявили про таємну розробку ядерної зброї в КНДР, - NBC - Цензор.НЕТ 8172
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Предыдущий договор с С.Кореей нарушили американцы.
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меньше смотри сев.корейское ТВ. предыдущий Ким этот самый "предыдущий договор" и не собирался выполнять.
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Ким не собирался выполнять договор, это Ваши бездоказательные инсинуации.
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А сколько было пиздежа от разных ЛОМов и ыксПердов, даже солидных и международных, что мол все, Корея объединяется. Хотя кто не дурак, тому сразу было ясно что две Кореи не совместимы. И их объединение возможно, только если одна победит другую, но никак не добровольно.
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Зрозуміло шо Ин використав рижого недоумка для власного піару та виходу "в люди".
Хто ж буде віддавати ЯЗ, маючи приклад України. Це ж суіцид.
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Рыжий думал, что договорился с Ыном, чтобы тот затих, пока Трампу не вручат Нобелевскую премию Мира.
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Не буду удивлён, если у чучхе и персов совместная ядерная программа.
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_Не надо домысливать то, что я не писал! Я излагаю прямо именно то, что хочу сказать. Это ясно? А расия в этом кружке людоедов - краеугольный камень.
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Краще проверить ту лабораторию от греха по дальше.Може чучхе ядерщики от голоду вмерли,а атом сам делится "Робота триває": в США заявили про таємну розробку ядерної зброї в КНДР, - NBC - Цензор.НЕТ 4177
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Краще б нарешті рассікрєтілі канали постачання ядерної зброї у КНДР з рашки
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Лучше прижал бы к ногтю хуйло, чем северокорейца дрочить...
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Кажуть, що поліція Хельсики таємно готується заарештувати пуйла 16 липня прям у трапа літака. Трамп про це поки що не знає.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Робота продолжается": в США заявили о тайной разработке ядерного оружия в КНДР, - NBC
 
 
 
 
 
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