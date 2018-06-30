 Доверие россиян к работе Путина упало за неделю на 9%, - опрос ВЦИОМ

Об этом 29 июня сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения, информирует Цензор.НЕТ.
Так, согласно данным еженедельного опроса, проведенного среди 1000 человек не менее чем в 80 регионах России. Рейтинг одобрения деятельности президента Путина упал почти на 9% за одну неделю: с 72,1% на 17 июня – до 63,4% на 24 июня.
Во ВЦИОМ считают, что уровень поддержки государственных институтов снизился на фоне обсуждения инициативы правительства по изменению пенсионного законодательства.
Кроме того, по данным Фонда "Общественное мнение" от 28 июня, за эту же неделю рейтинг Путина упал с 54% до 48% (уровень 2011-2013 годов).
ФОМ также сообщил, что 80% опрошенных россиян отрицательно относятся к планам повышения пенсионного возраста, поддерживают инициативу лишь 6%.
А не в эту неделю как раз кривоногие головожопые мельдониевые спортивные ходоки с мячом отгребли от Уругвая 0:3? Причина в этом?
Всю РАБссию паБЕДил
Сожрал,Проглотил
И выплюнул......
Другой путь длился 70 лет и стоил 100 миллионов человеских жизней ради бредовой Мировой революции
это монгольская прислуга на уровне ДНК
https://twitter.com/twitter/statuses/810895731112509440
https://youtu.be/0XuIG16IUuw
і % пійде в гору!
-Неси Виагру Письков.Будем восстанавливать.
-А может я, как всегда пурги нанесу?
-Зелен ты ещё Письков.Недотраханый пацак дичает