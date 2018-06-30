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 Общество, За рубежом
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Все про:Путин (23961) рейтинг (1128)

 Доверие россиян к работе Путина упало за неделю на 9%, - опрос ВЦИОМ

Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина упал за период с 17 до 24 июня с 72,1% до 63,4%.

Об этом 29 июня сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, согласно данным еженедельного опроса, проведенного среди 1000 человек не менее чем в 80 регионах России. Рейтинг одобрения деятельности президента Путина упал почти на 9% за одну неделю: с 72,1% на 17 июня – до 63,4% на 24 июня.

Во ВЦИОМ считают, что уровень поддержки государственных институтов снизился на фоне обсуждения инициативы правительства по изменению пенсионного законодательства.

Кроме того, по данным Фонда "Общественное мнение" от 28 июня, за эту же неделю рейтинг Путина упал с 54% до 48% (уровень 2011-2013 годов).

ФОМ также сообщил, что 80% опрошенных россиян отрицательно относятся к планам повышения пенсионного возраста, поддерживают инициативу лишь 6%.

Источник: https://censor.net.ua/n3074070
 
   
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Звичайно, що довіра до путіна трохи знизилася завдяки анонсованому підняттю пенсійного віку. Але це для кацапів не критично, бо вони і так будуть вмирати раніше і пенсії не побачать.
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Это от того что ставка по НДС возросла с 18 до 20%.а это бизнсу Хана...,Греция поднимала НДС с 9 до 10 %,греки вышли все на Майдан.РАБссия трусливое быдло Довіра росіян до роботи Путіна знизилась за тиждень на 9%, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 6244
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За неделю на 9%?
А не в эту неделю как раз кривоногие головожопые мельдониевые спортивные ходоки с мячом отгребли от Уругвая 0:3? Причина в этом?
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дебильная новость. Кто этот рейтинг мерял и что он меняет?
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Наш Плешивый Педофил
Всю РАБссию паБЕДил
Сожрал,Проглотил
И выплюнул......
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Кремлёвская социология такая же брехливая как и кремлёвская пропаганда, по другому и быть не может или у кого-то сомнения? Поэтому все эти цифры голимое говно для козломордого быдла, чтоб козломордое быдло это говно хлебало, а мы не такие. По моим личным наблюдениям и анализу ситуации "что там у козломордых" против пенсионной реформы минимум 90% населения недоимперии, от сюда нужно и составлять рейтинг хуйлпа и его маленького питомца - айфона. Я уверен, что настоящий рейтинг кремлёвского лилипута ниже 30%, а рейтинг ведведева где-то 95% но, чтоб он сдох. Вот так.
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Я где-то читала, что его настоящий рейтиг 14 %. Там доклад по поводу фальсификации выборов
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Патамушта що вже не з"являються реляції шо ще когось пабіділ.
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Быдло недовольно. Значит кремлядские скоты будут обострять на донбассе.
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Поре взрывать очередной десяток домов
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Молодец Толстая, не устаю перечитывать её Кысь: в Свиблове смеситель стоял хромированный, а у вас ничего не стоит нах.р, у п-сов. Шикарно она там по нему проехалась.
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Мама,мы пойдём другим путьом,сказал чЛенин матери, после казни брата-террориста Александра Ульянова.
Другой путь длился 70 лет и стоил 100 миллионов человеских жизней ради бредовой Мировой революции
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да плешивому недомерку абсолютно пох и на эти фонды и на рейтинг и на мнение биомассы , как раздвигали ягодицы эти генетические рабы так и дале будут раздвигать в покорном молчании
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о ужас Довіра росіян до роботи Путіна знизилась за тиждень на 9%, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 7191 с этим нужно срочно что то делать . думаю подорвать жилой дом в какой нибудь российской жопе будет вполне вдекватным решением проблемы
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этому кацапскому быдлоскоту хоть ссы в глаза,всё божья роса!на коленях перед ним пресмыкаются черви!Довіра росіян до роботи Путіна знизилась за тиждень на 9%, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 9833
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и этот сброд называет себя славянами?
это монгольская прислуга на уровне ДНК
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что такое Путин израильтяне не знают. Но в израильских сайтах израильские комментаторы почему то комменты с разъяснениями не печатают.
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Создать колхоз совхоз несложно,всё отобрать,расстрелять, взять и поделить,Шариков раскрыл в двух фразах всю Военную Тайну РАБссии.Если бы не профессор Преображенский,так бы никто не узнал в чём Сила РАБссии... Довіра росіян до роботи Путіна знизилась за тиждень на 9%, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 4839
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Путин в эти соц.опросы даже и не вникает-- падают(рейтинги) или подымаются.Он там не при делах--полностью отдельный от народа, со своей богатой, насыщенной удовольствиями, царской жизнью. А кацапский народ копошится ,возмущается или наоборот радуется, но когда наступает ответственный день(выборы), по команде голосует аж на 120%. А потом может опять возмущаться--кому до этого дело?
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Думаю, причина падения доверия к Хуйлу проще- не завезли бояру. Завезут- будет 100%.
https://twitter.com/twitter/statuses/810895731112509440

https://youtu.be/0XuIG16IUuw


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За три дня до расстрела Николае Чаушеску в Румынии имел рейтинг 97 % Довіра росіян до роботи Путіна знизилась за тиждень на 9%, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 1586
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скоро хуйло з Трампом, зустрінеться і знову хуйлопіддані - вип"ють бояришника)
і % пійде в гору! Довіра росіян до роботи Путіна знизилась за тиждень на 9%, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 9665
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Владимир Владимирович у вас доверие пацаков падает.
-Неси Виагру Письков.Будем восстанавливать.
-А может я, как всегда пурги нанесу?
-Зелен ты ещё Письков.Недотраханый пацак дичает Довіра росіян до роботи Путіна знизилась за тиждень на 9%, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 7183
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Водка и сигареты есть - доверие будет расти.
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Это должен посмотреть каждый: Батюшка жестко против Путина и кандидатов. 18+. Без цензуры. Смотреть всем: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=a6_iLfwSUds
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Мало, дуже мало, пенсіцний вік на расії має бути 80 років, тільки обрані можуть отримати пенсію. Усі расеяне видихають Крим, Сирію та Донбас.
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Эта и подобные "проблемы", являются проблемой для кого угодно, но только не для Путена. Цель этого индивидуума- умереть от старости на свободе в уюте и роскоши. Если ему это удастся, он всех победил. Без доли сарказма!
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Есть доверие народа к Путину или нет в настоящий период это не имеет значения власть сделала все чтоб все жители Мокшанского царства стали его крепостными... Довіра росіян до роботи Путіна знизилась за тиждень на 9%, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 1486
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Можно в Прибалтику войной влезть(как вариант),первое время поможет.
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