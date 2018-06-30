 Враг 34 раза атаковал позиции сил ООС: ранены двое украинских воинов, трое оккупантов уничтожены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС.

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На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеский огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции в районе Крымского.

Вечером в районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП.

В течение дня на Горловском направлении было горячее. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе Новгородского.

На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского работал вражеский снайпер.

В течение суток неспокойно было и на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные минскими договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бердянского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка на Донецком направлении и Гнутово на Мариупольском направлении.

В результате активных боевых действий двое наших защитников получили ранения.

По уточненным данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое ранены.



