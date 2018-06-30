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 Враг 34 раза атаковал позиции сил ООС: ранены двое украинских воинов, трое оккупантов уничтожены

За прошедшие сутки, 29 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Оккупанты 34 раза атаковали украинские позиции с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали танки и минометы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС.

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На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеский огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции в районе Крымского.

Вечером в районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП.

В течение дня на Горловском направлении было горячее. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе Новгородского.

На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского работал вражеский снайпер.

В течение суток неспокойно было и на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные минскими договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бердянского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка на Донецком направлении и Гнутово на Мариупольском направлении.

В результате активных боевых действий двое наших защитников получили ранения.

По уточненным данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое ранены.

Враг 34 раза атаковал позиции сил ООС: ранены двое украинских воинов, трое оккупантов уничтожены 01
Враг 34 раза атаковал позиции сил ООС: ранены двое украинских воинов, трое оккупантов уничтожены 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074069
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Найшвидшого одужання пораненим.. Мабуть не дійшли ще "Стугни" до передової згідно розпорядження петі - БМП й танки орків , як стріляли так і стріляють по позиціях ЗСУ..
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По уточненным данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое ранены. Источник: https://censor.net.ua/n3074069
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Танк - пересувна вогнева точка - вистрелив, і змився... А "Стугна" - не гончак у полі, що ганяє зайця по кущах і байраках... Кожна зброя має свої параметри і умови для виконання покладених на неї функцій...
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Його робота- кинути каменем в Порошенка, а не вивчати характеристики та призначення різних видів зброї.
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"Стугни" котрими петя обіцяв наситити передову - саме й призначені для боротьби з броньованими цілями ворога, котрими і є танки, БМП та БТРи.. Переймайся своєю роботою, не залижи лиш до смерті петю в своєму шаленому трудовому запалі..
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"Дядя, ты дурак?", як спитав у лікарні хлопчик десятилітній, Кобзона, коли той подарував йому пірамідку з кілець, для "трьохліток"... Ти ще причепи до "Мерса" 600-го, плуг, і попробуй поле виорать... Я тобі, невігласу, кажу, що "Стугна" стріляє по танку чи ББМ, коли він атакує, а його видно, а не тоді, коли він б"є з-за укриття і після пострілу тікає, ховаючись за будинками, рослинністю та складками місцевості...
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Почитай про дальність прямого пострілу танка , а тим більш БМП.. Ти хочеш сказати, що "Стугни" нічим не допоможуть нашим? Тоді навіщо петя так пафосно давав доручення наситити ними фронт? Я так розумію, що саме для того щоб танки і БМП не шастали та не стріляли так само нахабно, як і до доручення петі.. Виходячи з твоєї логіки - і "Джавеліни" тоді не потрібні.. Чи так вже петю тобі хочеться обілити?
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Я вважаю, що Президент практично створив Армію! І якщо б не зусилля Президента то ворог прийшов до твого рідного Дніпра! Не суди, не судимий будеш!
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Дніпро захистив себе сам, в той час коли петя розмазував сопельки по своїх жирних щічках та пускав бульки.. Дніпро захистив себе сам - запам'ятай це, петін прихильник!
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Війська РФ в якому році стояли під Дніпром? Чи ти про 20 закиданих яйцями калік?
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Зараз Дніпро заставлений бордами з петіним писком, де він проголошує , що саме він створив армію.. Брехня .. Армію відновив весь народ України, котрий сплачує військовий збір та допомагає волонтерам в той час, коли власник 5-го каналу виплачував зарплатню своїм працівникам в конвертах, свідомо та цинічно ухиляючись від наповнення бюджету країни, сплати військового збору та наповнення пенсійного фонду.. Колись в США саме за таке правопорушення Аль Капоне закрили в Аль Картасі.. Так що не треба тут тези , що петя армію створив..Брехня все це від петі та від стеця..
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Гоните в спам крысу подкремлёвскую. Зачем с ней спорить ?
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Нехай Господь оберігає українське військо і кожного воїна.
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У Украины два врага - Рашка и коррупция. И оба наглые, нахрапистые, лицемерные. Порошенко вместо того чтобы бороться с коррупцией наоборот выступает ее гарантом, а народ все это молча глотает. Запад вместо того чтобы прижать Путлера всячески заигрывает с ним. Безнадега.
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Вот смотрите, что мы читаем в коммюнике, принятом «большой семеркой» по итогам встречи в Канаде. Согласовано всеми. Трамп тоже подписал .
Итак. «Мы призываем Россию прекратить политику, дестабилизирующую ситуацию, подрывающую демократию в разных странах, поддерживающую сирийский режим. Мы осуждаем нападение с использованием отравляющего вещества военного типа в Солсбери (Великобритания). Мы соглашаемся с Великобританией в оценке того, что Российская Федерация весьма вероятно, - но опять это highly likely, над которым так любит ржать Маргарита Симоньян, но, как видите, это всемирная теперь позиция, - несет ответственность за это нападение и что не существует никакого правдоподобного альтернативного объяснения этому нападению.

Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства, а также ее обязательства постоянного человека Совета безопасности ООН поддерживать международный мир и безопасность.
Несмотря на это мы будем продолжать взаимодействовать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем там, где это отвечает нашим интересам, - нашим, то есть это «большой семерки, без России. - Мы вновь подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитету, н6езависимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию помощи Украины в реализации ее трудной и необходимой программы реформ.
Напоминаем, что продолжение санкций непосредственно связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств, принятых по Минским соглашениям и уважение суверенитета Украины. И мы полностью поддерживаем усилия в нормандском формате и усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для решения конфликта в Восточной Украине.
Если этого потребует развитие событий, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры для того, чтобы Россия заплатила еще большую цену за свои действия».
Кстати, я хочу обратить внимание, что эта формулировка - это прямая цитата из Трампа. Это то, что он очень любит говорить: Россия заплатит цену… дорого заплатит за… Вот ровно так это написано в этом коммюнике, чтобы Россия заплатила еще большую цену за свои действия.
«Мы по-прежнему привержены поддержке российского гражданского общества, а также усилиям для поддержки и расширения контактов между людьми и народами».
Вот это общее заявление, общая декларация, на которой договорились Трамп и Европа. Нет никакого раскола между Трампом, то есть США, которые он представляет, и Европой по, скажем, российско-украинскому вопросу, по вопросу о трактовке событий в Великобритании - отравлению Сергея и Юли Скрипалей, по участию России в Сирии и так далее. Нет между ними конфликта.
И на этом начнется встреча между Трампом и Путиным в Хельсинки или возле Хельсинки, как последнее время говорят, имея в виду один из пригородов.
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Это все слова, очередная озабоченность. А на деле Запад так и не решился принять жесткие санкции в отношении Рашки. А Западная Европа дружно поддержала путинский СП-2.
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Так не давай взятки... Если это сделает весь народ, коррупция умрёт сама собой...
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Коли ти останнього разу давав хабара?
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Голослівні звинувачення.
Надайте хоч один доказ того, що Порошенко "є гарантом корупції"
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Доказательство то, что коррупционеры как и при Януковиче чувствуют себя хозяевами жизни. Никто их не трогает, как гребли так и гребут. Из-за этого и экономика не может нормально развиваться.

Когда Порошенко назначил Генпрокурором Луценко, который даже не имеет юридического образования, но зато свой человек, - стало понятно что Порошенко и не собирается бороться с коррупцией. А будет лишь прикрывать своих людей и гнобить неугодных. Так оно и есть. Коррупционеров никто не трогает, зато Саакашвили, который пвтался бороться с коррупцией, шоколадная власть быстренько лишила гражданства и вышвырнула из страны. Также и палаточным городком возле Рады поступили.

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Франция, которая спаковала и выслала всех ромов из страны, осуждает Украину за нетерпимость.
Германия, чья крупнейшая компания в обход санкций, продала турбины в Крым, осуждает Украину за коррупцию.
Оруэлл, как ты знал?
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они мировые лидеры, а мы страна 3его мира, поэтому тут все правильно, учат незрелых, правда не на своем примере, ну то такое
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так почему бы им не напасть на нас с другой стороны, раз они мировые лидеры?
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не понял какой то твоей извращенной логики...нападут, если убийство нацменшинств станет государственной политикой, как было с югославией...
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ну они же мировые лидеры, и имеют право нас учить... ну как рф, лидеры же?
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не используют..согласно последних установок они вооружены палками..
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Побили циганів , одного вбили - погано , дуже погано ! Є для того ,щоб навести порядок з циганами відповідні органи , які чорт знає чим зайняті !!! Але цю подію крутили на всіх каналах , показували безконечно ті смітники , що залишили цигани! Всі оони,єеси ,асамблеї і президенти висловлювали велике обурення з цього приводу! Чому ж наші "незалежні" телеканали 112, 1+1, 24, інтер, ньюс ван, еспресо та ін. не трублять на весь світ про поранених і загиблих хлопців на фронті ?!!!!!!!!!!! Тільки за останні дні майже 10 загиблих !!!!! Чому не показують батьків і дітей цих героїв ,де репортажі з похоронів , чому,чому ніхто цього не бачить ?!!!!!! Якщо хтось заборонив про Ворог 34 рази атакував позиції сил ООС: поранено двох українських воїнів, трьох окупантів знищено - Цензор.НЕТ 6526 Ворог 34 рази атакував позиції сил ООС: поранено двох українських воїнів, трьох окупантів знищено - Цензор.НЕТ 3974 це говорити - наберіться сміливості і назвіть цю тварину !!!! Може тоді ще більше ОЗАБОТЯТЬСЯ ООН,ЄС.ПАРЄ і інші фарисеї !!! Боже! Бережи наших синочків на фронті від смерті, від поранень ! Боже, дай нам силу пережити ці великі втрати!
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РОМАН ШУХЕВИЧ.
25 із 42 років свого життя він присвятив боротьбі за Україну!
Сьогодні 111-а річниця з дня народження командира Армії Нескорених Українців, головнокомандуючого УПА, РОМАНА ШУХЕВИЧА- ВЕЛИКОГО УКРАЇНЦЯ!
Ворог 34 рази атакував позиції сил ООС: поранено двох українських воїнів, трьох окупантів знищено - Цензор.НЕТ 1310
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А ответка адекватна -,у мокшан потери почти всегда в 3-4 раза больше.
Вчера был плохой день, наши потери, к сожалению - 4 погибших, 2 раненных средней тяжести.
Уничтожено мокшан - 9, 300-х - 8 тушек +сегодня 3- и тушки мокшан .
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http://defence-line.org/2018/06/nemnozhko-o-dorozhkax/#comment-109283
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На День Конституции Украины пророссийские боевики под прикрытием огневых средств попытались устроить провокацию и снять Государственный флаг на одной из позиций в районе города Авдеевка Донецкой области. Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, плотным и адекватным ответным огнем два оккупанта были уничтожены воинами 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. "Сегодня (в пятницу - Ред.) прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне", - добавил офицер ВСУ.
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В Фейкбуке хорошо воевать-безопасно и доказывать ничего не надо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 34 раза атаковал позиции сил ООС: ранены двое украинских воинов, трое оккупантов уничтожены
 
 
 
 
 
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