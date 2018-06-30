 Враг 34 раза атаковал позиции сил ООС: ранены двое украинских воинов, трое оккупантов уничтожены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС.
На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеский огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции в районе Крымского.
Вечером в районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП.
В течение дня на Горловском направлении было горячее. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе Новгородского.
На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского работал вражеский снайпер.
В течение суток неспокойно было и на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные минскими договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бердянского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка на Донецком направлении и Гнутово на Мариупольском направлении.
В результате активных боевых действий двое наших защитников получили ранения.
По уточненным данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое ранены.
Итак. «Мы призываем Россию прекратить политику, дестабилизирующую ситуацию, подрывающую демократию в разных странах, поддерживающую сирийский режим. Мы осуждаем нападение с использованием отравляющего вещества военного типа в Солсбери (Великобритания). Мы соглашаемся с Великобританией в оценке того, что Российская Федерация весьма вероятно, - но опять это highly likely, над которым так любит ржать Маргарита Симоньян, но, как видите, это всемирная теперь позиция, - несет ответственность за это нападение и что не существует никакого правдоподобного альтернативного объяснения этому нападению.
Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства, а также ее обязательства постоянного человека Совета безопасности ООН поддерживать международный мир и безопасность.
Несмотря на это мы будем продолжать взаимодействовать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем там, где это отвечает нашим интересам, - нашим, то есть это «большой семерки, без России. - Мы вновь подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитету, н6езависимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию помощи Украины в реализации ее трудной и необходимой программы реформ.
Напоминаем, что продолжение санкций непосредственно связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств, принятых по Минским соглашениям и уважение суверенитета Украины. И мы полностью поддерживаем усилия в нормандском формате и усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для решения конфликта в Восточной Украине.
Если этого потребует развитие событий, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры для того, чтобы Россия заплатила еще большую цену за свои действия».
Кстати, я хочу обратить внимание, что эта формулировка - это прямая цитата из Трампа. Это то, что он очень любит говорить: Россия заплатит цену… дорого заплатит за… Вот ровно так это написано в этом коммюнике, чтобы Россия заплатила еще большую цену за свои действия.
«Мы по-прежнему привержены поддержке российского гражданского общества, а также усилиям для поддержки и расширения контактов между людьми и народами».
Вот это общее заявление, общая декларация, на которой договорились Трамп и Европа. Нет никакого раскола между Трампом, то есть США, которые он представляет, и Европой по, скажем, российско-украинскому вопросу, по вопросу о трактовке событий в Великобритании - отравлению Сергея и Юли Скрипалей, по участию России в Сирии и так далее. Нет между ними конфликта.
И на этом начнется встреча между Трампом и Путиным в Хельсинки или возле Хельсинки, как последнее время говорят, имея в виду один из пригородов.
Надайте хоч один доказ того, що Порошенко "є гарантом корупції"
Когда Порошенко назначил Генпрокурором Луценко, который даже не имеет юридического образования, но зато свой человек, - стало понятно что Порошенко и не собирается бороться с коррупцией. А будет лишь прикрывать своих людей и гнобить неугодных. Так оно и есть. Коррупционеров никто не трогает, зато Саакашвили, который пвтался бороться с коррупцией, шоколадная власть быстренько лишила гражданства и вышвырнула из страны. Также и палаточным городком возле Рады поступили.
Германия, чья крупнейшая компания в обход санкций, продала турбины в Крым, осуждает Украину за коррупцию.
Оруэлл, как ты знал?
25 із 42 років свого життя він присвятив боротьбі за Україну!
Сьогодні 111-а річниця з дня народження командира Армії Нескорених Українців, головнокомандуючого УПА, РОМАНА ШУХЕВИЧА- ВЕЛИКОГО УКРАЇНЦЯ!
http://lviv1256.com/history/roman-shuhevych-tsikavi-fakty-pro-komandyra-upa/
Вчера был плохой день, наши потери, к сожалению - 4 погибших, 2 раненных средней тяжести.
Уничтожено мокшан - 9, 300-х - 8 тушек +сегодня 3- и тушки мокшан .
По его словам, плотным и адекватным ответным огнем два оккупанта были уничтожены воинами 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. "Сегодня (в пятницу - Ред.) прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне", - добавил офицер ВСУ.