 "Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России", - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко "сделать все" для освобождения Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Сокурова.

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Приводим полный текст письма:

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СРОЧНО

Президенту Украины П.А.Порошенко

от гражданина России

Александра Николаевича Сокурова

Господин Президент, Петр Алексеевич!

Обращаюсь к Вам вынужденно, преодолевая в себе смятение и боль.

Вам известно, как драматично складывается судьба моего коллеги, Олега Геннадьевича Сенцова. Многочисленные попытки мои и моих коллег убедить правоохранителей и власть предержащих России обратить взор к судьбе этого мужественного человека, проявить милосердие до сего момента не дали никакого результата.

Попав в молох политической схватки Украины и России, этот человек, вопиющий о разумности и милосердии, может погибнуть.

Уже 46 дней голодовки. Конкретные требования.

По сути, Олег Геннадьевич призывает политиков прекратить конфронтацию и предпринять конкретные действия ТОЛЬКО в направлении достижения необратимого мира. Шаг за шагом, заглушая боль обид.

Призываю Вас забыть, отбросить все и всякие открытые и скрытые политические резоны и обратить свои взоры к высшим гуманитарным, гуманистическим интересам и украинского народа, и украинской культуры.

Никакая политическая практика никогда не могла решить насущные проблемы цивилизации, не щадила народную жизнь, а лишь глубже заводила в тупик, если не почитала гуманистические принципы.

Подтверждение тому – все, что происходит в отношениях Украины и России.

Олег попал в жестокие жернова русско-украинского политического молоха. Именно политического. Политики несут всю ответственность за судьбы народов, но и отдельного человека. Гуманитарная мысль требует безоговорочного спасения жизни людей, всякая политика обязана безоговорочно следовать за интересами жизни и не ради достижения политических целей, которые всегда ох как кратковременны.

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Прошу хотя бы Вас начать с белого листа.

Прошу Вас, отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России.

Прошу Вас, объявите бессрочный мораторий на всякую военную, дипломатическую, политическую конфронтацию.

Прошу Вас, сделайте все, чтобы освобождение моего коллеги Олега Геннадьевича Сенцова стало бы неизбежным.

Прошу Вас, спасите его жизнь.

Олег еще послужит Украине, народному и мировому киноискусству. Он сторицей возвратит свои долги Родине за усилия по освобождению, за вызволение соотечественников из политического плена. Оправдает все политические потери, риски от компромиссных решений Украинской власти сегодня.

В жизни больших политиков всегда возникает шанс стать новым, сильным, осознать, увидеть новую дорогу, даже если за спиной тяжелый поражения.

Олег должен жить.

Его жизнь зависит от нас и от Вас.

С надеждой,

Сокуров Александр Николаевич,

режиссер.

Россия, Санкт-Петербург

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Письмо вызвало шквал критики.

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"Режиссёр Сокуров обратился к президенту Украины Порошенко, чтобы тот освободил Сенцова. Я думал, что знаю о богемной либеральной интеллигенции всё. Но нет, я ошибался", - отметил адвокат Марк Фейгин.

Журналист Роман Шрайк ответил на призыв Сокурова к Порошенко прекратить конфронтацию с РФ. Он предложил Кремлю в качестве "дорожной карты" покинуть территорию Крыма и Донбасса.

"Статусный русский либералъ, божество тамошней телегенции режиссер Сокуров написал письмо Петру Порошенко. Почитайте, это эталонное бл#дство. Крест на них на всех. Рабы, лжецы, трусишки, ничтожества. Наплевать. Забыть. Срочно", - комментирует письмо заместитель главреда телеканала АТR Айдер Муждабаев.

"Если бы не было этого письма Сокурова, его надо было бы придумать. Настолько оно симптоматичное. Только вдумайтесь! Он просит, чтобы освобождению Сенцова поспособствовал не Путин, а Порошено. Еще раз! Не Путин, а Порошенко. Т. е. на лицо полная потеря адекватности. Хотя письмо совершенно искренне. Этим человеком движут добрые побуждения...Но мозги уже окончательно и бесповоротно отравлены пропагандистким ядом", - отмечает журналист Алена Яхно.

"Сокуров обращается с просьбой освободить Сенцова - к кому? К Порошенко. Вынужденно. Преодолевая смятение и боль. Молох политической схватки Украины и России у него, блядь. Украины. Сенцов, оказывается, призывает политиков прекратить конфронтацию. Вы меня спрашиваете, почему я так много матерюсь. Ну вот как здесь можно обойтись без слова "еб#нат"? Категорически никак. А ведь один из лучших в стране..." - прокомментировал журналист Аркадий Бабченко.

"Молох перемолол Сокурова", - отметил журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".









