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 "Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России", - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко "сделать все" для освобождения Сенцова

Известный российский режиссер Александр Сокуров написал письмо украинскому президенту Петру Порошенко, в котором попросил "отпустить безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России", чтобы Россия в ответ выпустила на свободу его коллегу, политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Сокурова.

Читайте: Есть два прошения о помиловании Сенцова - одно из Европы, второе из России, - адвокат Динзе

Приводим полный текст письма:

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СРОЧНО
Президенту Украины П.А.Порошенко
от гражданина России
Александра Николаевича Сокурова

Господин Президент, Петр Алексеевич!
Обращаюсь к Вам вынужденно, преодолевая в себе смятение и боль.
Вам известно, как драматично складывается судьба моего коллеги, Олега Геннадьевича Сенцова. Многочисленные попытки мои и моих коллег убедить правоохранителей и власть предержащих России обратить взор к судьбе этого мужественного человека, проявить милосердие до сего момента не дали никакого результата.

Попав в молох политической схватки Украины и России, этот человек, вопиющий о разумности и милосердии, может погибнуть.
Уже 46 дней голодовки. Конкретные требования.

По сути, Олег Геннадьевич призывает политиков прекратить конфронтацию и предпринять конкретные действия ТОЛЬКО в направлении достижения необратимого мира. Шаг за шагом, заглушая боль обид.

Призываю Вас забыть, отбросить все и всякие открытые и скрытые политические резоны и обратить свои взоры к высшим гуманитарным, гуманистическим интересам и украинского народа, и украинской культуры.

Никакая политическая практика никогда не могла решить насущные проблемы цивилизации, не щадила народную жизнь, а лишь глубже заводила в тупик, если не почитала гуманистические принципы.

Подтверждение тому – все, что происходит в отношениях Украины и России.

Олег попал в жестокие жернова русско-украинского политического молоха. Именно политического. Политики несут всю ответственность за судьбы народов, но и отдельного человека. Гуманитарная мысль требует безоговорочного спасения жизни людей, всякая политика обязана безоговорочно следовать за интересами жизни и не ради достижения политических целей, которые всегда ох как кратковременны.

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Прошу хотя бы Вас начать с белого листа.
Прошу Вас, отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России.
Прошу Вас, объявите бессрочный мораторий на всякую военную, дипломатическую, политическую конфронтацию.
Прошу Вас, сделайте все, чтобы освобождение моего коллеги Олега Геннадьевича Сенцова стало бы неизбежным.
Прошу Вас, спасите его жизнь.

Олег еще послужит Украине, народному и мировому киноискусству. Он сторицей возвратит свои долги Родине за усилия по освобождению, за вызволение соотечественников из политического плена. Оправдает все политические потери, риски от компромиссных решений Украинской власти сегодня.
В жизни больших политиков всегда возникает шанс стать новым, сильным, осознать, увидеть новую дорогу, даже если за спиной тяжелый поражения.
Олег должен жить.

Его жизнь зависит от нас и от Вас.

С надеждой,
Сокуров Александр Николаевич,
режиссер.
Россия, Санкт-Петербург

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Письмо вызвало шквал критики.

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"Режиссёр Сокуров обратился к президенту Украины Порошенко, чтобы тот освободил Сенцова. Я думал, что знаю о богемной либеральной интеллигенции всё. Но нет, я ошибался", - отметил адвокат Марк Фейгин.

Журналист Роман Шрайк ответил на призыв Сокурова к Порошенко прекратить конфронтацию с РФ. Он предложил Кремлю в качестве "дорожной карты" покинуть территорию Крыма и Донбасса.

"Статусный русский либералъ, божество тамошней телегенции режиссер Сокуров написал письмо Петру Порошенко. Почитайте, это эталонное бл#дство. Крест на них на всех. Рабы, лжецы, трусишки, ничтожества. Наплевать. Забыть. Срочно", - комментирует письмо заместитель главреда телеканала АТR Айдер Муждабаев.

"Если бы не было этого письма Сокурова, его надо было бы придумать. Настолько оно симптоматичное. Только вдумайтесь! Он просит, чтобы освобождению Сенцова поспособствовал не Путин, а Порошено. Еще раз! Не Путин, а Порошенко. Т. е. на лицо полная потеря адекватности. Хотя письмо совершенно искренне. Этим человеком движут добрые побуждения...Но мозги уже окончательно и бесповоротно отравлены пропагандистким ядом", - отмечает журналист Алена Яхно.

"Сокуров обращается с просьбой освободить Сенцова - к кому? К Порошенко. Вынужденно. Преодолевая смятение и боль. Молох политической схватки Украины и России у него, блядь. Украины. Сенцов, оказывается, призывает политиков прекратить конфронтацию. Вы меня спрашиваете, почему я так много матерюсь. Ну вот как здесь можно обойтись без слова "еб#нат"? Категорически никак. А ведь один из лучших в стране..." - прокомментировал журналист Аркадий Бабченко.

"Молох перемолол Сокурова", -  отметил журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России, - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко сделать все для освобождения Сенцова 01
Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России, - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко сделать все для освобождения Сенцова 02
Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России, - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко сделать все для освобождения Сенцова 03
Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России, - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко сделать все для освобождения Сенцова 04
Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России, - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко сделать все для освобождения Сенцова 05

Источник: https://censor.net.ua/n3074068
 
 
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А остальных политзаключённых украинцев на кого потом менять???
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Вони там всі такі йоб...........................................нуті:!
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Сокурова сошёл с ума? Он призывает Украину сдаться агрессору и поднять руки вверх?
Когда он стал идиотом? Какая конфронтации? Агрессор и жертва агрессии равны?
Жертва агрессии должна прекратить сопротивляться? К агрессору ни возваний, ни требований, ни просьб не будет?
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Сокурова сошёл с ума? - А він на ньому стояв?
Когда он стал идиотом? - Від народження. "Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России", - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко "сделать все" для освобождения Сенцова - Цензор.НЕТ 2828
А рагіше не було видно бо мовчав. "Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России", - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко "сделать все" для освобождения Сенцова - Цензор.НЕТ 8915
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Москаль думає дупою. Втім, як завжди.
Своєму )(уйлу листи пиши, це в нього з голоду скоро помруть наші в'язні, а не ваші у нас.
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"русский" - это диагноз из области психиатрии.
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Не русский, а роSSиянец .
Это две большие разницы.
Много русских за Украину и я в том числе.
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Я уже давно думаю по-английски. Для меня уже давно нет "русских" и "россиян",а есть russians.
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как обычно перед сцарем на коленях стоят.
ето действо у них протестом обзывается...
плюнуть в его сторону лень...
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Лизанул так лизанул . Там ещё поколение Михалковых должно отличится .Целыми поколениями жопы власти лижут и гимны пишут "Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России", - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко "сделать все" для освобождения Сенцова - Цензор.НЕТ 196 .
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еще днем читал ету хрень...
походу их всех нужно изолировать.
не операбельные и заразные..
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ну что вы так сразу все набросились, может он просто долбоеб этот сокуров
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а вот и нет, долбоебом в совке может быть какой-нибудь начальник и только он, остальных долбоебов накажут за добоебизм, иерархия строгая
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я не по совково-кацапской иерархии, не парит аж никак.
просто высказал свою мысль, шо без слова "может" ваш пост приобрел бы смысл....
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ну а я протестую, там все слова на месте, ибо "может" быть долбоебом только какой-нибудь начальник, чем сокуров и является
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мне абсолютно все равно в каких кацчинах сокуров.
та хоть широко известный зам директора по снегу...
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Думал, что достигли дна. Но тут Сокуров снизу постучал
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Отпустить ВСЕХ, чтоб мы смогли забрать одного Сенцова...
Не охренели ли козломордые ?
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Может это его крик души, глядя на бесперспективность просьбы к путину, ну допустим, но он что, надеется, что когда мы отпустим всех россиян, путин "сжалится" и отпустит Сенцова? Та щас, путину на них плевать, было и будет. Практика показала неоднократно, что русские своих бросают и то постоянно. Может конечно и произойдёт чудо, но что, только одного Сенцова? А как же остальные? Туго у них там у всех с головой походу.
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"к путину" и "когда мы отпустим всех россиян"
...
назвать хуйла хуйлом язык не поворачивается,
а себя заделать украинцем так слету - маскаль забылo надеть маскхалат....
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Простите убогого. Это в рашке сажает лысогном, а в Украине какой-никакой, но суд.
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З розумовими здібностями все зрозуміло.
Якщо хтось ще має якісь сумніви щодо москалів - згадайте цього листа. І це - представник =інтелігенції=.
Але насправді смисл даного послання - глибший, тепер цікаво, як відповість Порошенко.
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я не понял, а че он такое письмо куйлу не написал, который и удерживает сенцова.
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https://prefiks.win/2018/06/29/roman-cimbalyuk-telefon-kept/

РОМАН ЦИМБАЛЮК: ТЕЛЕФОН ПОМАЛУ ЗАРЯДЖАВСЯ, АЛЕ ТУТ В МАГАЗИН ЗАЙШЛИ СПІВРОБІТНИКИ КОЛОНІЇ І СКАЗАЛИ ПРОДАВЦЯМ, ЩО МИ З УКРАЇНИ..
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Предлагаю Сокурову съесть гриб отсосиновик.
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Кто он такой этот сокуров, его никто не знает. Сын нкведиста?
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"хитрый план" куйла, захватили заложника, подождали пока поднимется хайп, а теперь через сливные бачки хотят протолкнуть наепалово, вы всех шпионов и диверсантов выпустите, а мы подумаем, может одного заложника отдадим.
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Чего вы на него накинулись стаей. У человека крик души, но то что он написал - утопия. Россия хочет не допустить НАТО к своим границам, с одной стороны, с другой, - не прочь восстановить границы царской России. В этом и сущность конфликта между Россией и Украиной, поэтому освобождение одностороннее узников - делу не поможет, утопия это, конфликт от этого не прекратится.
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письмо смотрится особенно свежо, после того как они прокинули нашу омбудсменшу.
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хватит обмена Нади на 2 спецназовца.
Дурных нема.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России", - российский режиссер Сокуров призвал Порошенко "сделать все" для освобождения Сенцова
 
 
 
 
 
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