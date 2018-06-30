 Посещение политзаключенных: в Кремле сослались на полную "раскоординацию" действий украинского и российского омбудсменов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Там по-прежнему происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация, - заявил Песков. - Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным".

Он добавил, что "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории России".

"Это достаточно сложный путь", - подытожил он.

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Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и на оккупированных территориях Донбасса.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.