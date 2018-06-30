EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 За рубежом
  653  13
Материалы по теме:
Все про:Денисова (220) омбудсмен (376) Песков (839) политзаключенные (854) Москалькова (70)

 Посещение политзаключенных: в Кремле сослались на полную "раскоординацию" действий украинского и российского омбудсменов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в ситуации с посещениями заключенных российским омбудсменом Татьяной Москальковой и ее украинской коллегой Людмилой Денисовой проблема заключается в раскординации их действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Читайте: Есть два прошения о помиловании Сенцова - одно из Европы, второе из России, - адвокат Динзе

"Там по-прежнему происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация, - заявил Песков. - Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным".

Он добавил, что "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории России".

"Это достаточно сложный путь", - подытожил он. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинца, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ, - Денисова

Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и на оккупированных территориях Донбасса.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

Источник: https://censor.net.ua/n3074067
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он добавил, что "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории России".

В общем-то да. Что есть, то есть.
 показать весь комментарий
 
раскоординация, ето когда письков свои великолепные красные спортиные штаны
начнет себе вместо задницы на рога напяливать.
...судя по его трепу он вероятно так и делает.
 показать весь комментарий
 
 
Он добавил, что "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории России".


Ну так не понимай дальше, причем ваше непонимание к поручению Пороха посетить Денисовой Сенцова?
 показать весь комментарий
 
Раскоординация действий - Посещение политзаключенных: в Кремле сослались на полную "раскоординацию" действий украинского и российского омбудсменов - Цензор.НЕТ 1916 Посещение политзаключенных: в Кремле сослались на полную "раскоординацию" действий украинского и российского омбудсменов - Цензор.НЕТ 2498 .- можэ мастурбация мозга ? Посещение политзаключенных: в Кремле сослались на полную "раскоординацию" действий украинского и российского омбудсменов - Цензор.НЕТ 1916
 показать весь комментарий
 
Абсолютная недоговороспособность России в лице "петрушек" кооператива "Озеро ФСБ". С кем Трамп собирается вести переговоры ???, и в каком качестве - как петрушка с петрушкой или ФБР уже начал сливать воду с "Озера" и стали видны наиболее крупные жители "Озера". Учитывать только надо, что ФСБ знает уникальный код клетки, в первую очередь делающая мозг скрепным, т.е. таким, который черное видит даже не "рябым", а чисто белым, т.е. отсутствующим в реальном физическом мире.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосещение политзаключенных: в Кремле сослались на полную "раскоординацию" действий украинского и российского омбудсменов
 
 
 
 
 
 вверх