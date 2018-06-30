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Все про:газопровод (641) Парубий (1678) Евросоюз (11958) Северный поток (293)

 Проект газопровода "Северный поток-2" продвигается РФ для политического давления на ЕС и распространения коррупционных схем, - Парубий

Военная составляющая является лишь одной из составляющих ведения войны, которую ведет РФ ради восстановления своего влияния на геополитическое пространство, на которое ранее влиял СССР, заявляет председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В ходе Международной конференции, посвященной обсуждению вопросов международной безопасности, связанных с российской агрессией, он назвал не менее важной информационную составляющую агрессии, экономическую, гуманитарную, а также энергетическую составляющую.

"Дважды, в наибольшие морозы, Российская Федерация отключала газоснабжение Украине, требуя политических влияний на ситуацию в нашей стране", - сказал А.Парубий, отметив, что для РФ газ - это механизм политического влияния и источник большой коррупции.

Он высказал убеждение, что кремлевское руководство продвигает проект газопровода "Nord Stream – 2 "для политического давления на ЕС, для распространения коррупционных схем и для ослабления стран нашего региона".

По словам А.Парубия, украинские военные эксперты убеждены, что если будет остановлена украинская газотранспортная система, это существенно повысит риски новых полномасштабных атак российской армии на Украину.

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В конференции, прошедшей в США, участвовали заместитель спикера Сената Польши Адам Белан, спикер парламента Молдовы Андриан Канду, спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис и спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3074066
 
 
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та ну на.....
чисто логически - газ, проходящий по северному потоку2 охлаждается на северах.
зачем то нужен кацапам холодный газ.
может они его грызут? Проект газопровода "Северный поток-2" продвигается РФ для политического давления на ЕС и распространения коррупционных схем, - Парубий - Цензор.НЕТ 8701
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к сожалению нельзя не согласиться с последним преложением,
а именно с последним в нем словом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект газопровода "Северный поток-2" продвигается РФ для политического давления на ЕС и распространения коррупционных схем, - Парубий
 
 
 
 
 
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