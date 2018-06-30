 Проект газопровода "Северный поток-2" продвигается РФ для политического давления на ЕС и распространения коррупционных схем, - Парубий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В ходе Международной конференции, посвященной обсуждению вопросов международной безопасности, связанных с российской агрессией, он назвал не менее важной информационную составляющую агрессии, экономическую, гуманитарную, а также энергетическую составляющую.

"Дважды, в наибольшие морозы, Российская Федерация отключала газоснабжение Украине, требуя политических влияний на ситуацию в нашей стране", - сказал А.Парубий, отметив, что для РФ газ - это механизм политического влияния и источник большой коррупции.

Он высказал убеждение, что кремлевское руководство продвигает проект газопровода "Nord Stream – 2 "для политического давления на ЕС, для распространения коррупционных схем и для ослабления стран нашего региона".

По словам А.Парубия, украинские военные эксперты убеждены, что если будет остановлена украинская газотранспортная система, это существенно повысит риски новых полномасштабных атак российской армии на Украину.

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В конференции, прошедшей в США, участвовали заместитель спикера Сената Польши Адам Белан, спикер парламента Молдовы Андриан Канду, спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис и спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.