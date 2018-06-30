 "Украинские" статьи закона о ИНП должен оценить Конституционный суд, - канцелярия президента Польши

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Часть, которая касается других положений закона ("украинская" поправка к закону об ИНП. - Ред.) и в дальнейшем должна быть рассмотрена судом", - сообщил Щерский.

Он объяснил, что "украинские" поправки в закон об ИНП, которые были внесены в январе, во время изменения этого закона 27 июня не были исправлены. Поэтому в силе остается представление президента Анджея Дуды в КС рассмотреть их на соответствие польским нормам права.

Ранее председатель КС Польши Юлия Пшилембская в эфире телеканала Republika не исключила, что процедура рассмотрения представления президента в КС касательно закона об ИНП, в свете внесенных в него изменений, может быть отменена. Она не уточнила, идет ли речь о представлении президента полностью или только той его части, которая изменена 27 июня.

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Вице-маршал Сейма Рышард Терлецкий в четверг сообщил журналистам, что он лично хотел также изменить закон об ИНП и "украинскую" поправку. "Но было принято решение, что мы не можем смешивать два разных вопроса. Я надеюсь, что Конституционный суд решит это дело", - отметил Терлецкий.

Как сообщалось, 27 июня польский парламент изменил, а президент Дуда подписал новую версию закона об ИНП страны.

В ней изменено положение, которое больше всего критиковал Израиль и США. В частности, отменен пункт об уголовном преследовании лиц, в том числе и иностранцев, за "публичные и противоречащие фактам" обвинения Польши и польского народа в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Вместе с тем в законе пока остается "украинская" поправка, которая предусматривает память о "преступлениях украинских националистов и членов украинских формаций, которые были коллаборационистами немецкого третьего рейха", а также определение, что является "преступлениями украинских националистов".

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Дуда в феврале попросил КС Польши оценить конституционность в том числе и "украинской" поправки, в частности определений в этом законе "украинский националист" и "восточная Малопольша".