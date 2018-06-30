 Парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, - Ирина Луценко

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Поскольку решение Конституционного суда есть, парламент на этой сессии, на одной сессии, должен согласовать, то есть закрепить решение Конституционного суда о том, что такие изменения могут быть и предварительно согласовать. Такое голосование должно состояться в одной парламентской сессии, это решение требует 226 голосов. На следующей парламентской сессии такое решение потребует 300 голосов... Я думаю, что такое голосование возможно весной следующего года", - сказала она.
Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционными и парламентский и президентский законы об отмене депутатской неприкосновенности. По своей сути они отличаются только тем, что согласно инициативе Порошенко, изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Теперь для принятия закона нужны 300 голосов депутатов. По прогнозам главы Верховной Рады Андрей Парубий, это может произойти уже в сентябре.
Кто-то может озвучить примерные даты?
Или это пока не планируется?
РАЗВОДНЯК
плодящую "списочных" депутатов. Хватит избирать под видом
"партий" вывески, придуманные к очередным выборам. Каждый
депутат должен избираться персонально на округе, то ли как представитель
своей партии, то ли как независимый (внепартийный) кандидат. Только в этом случае можно будет говорить о каком-то реформировании
"рады"... и политической системы...
И Розенблат.
а списки не должны быть закрытыми!
"элитой" в Украине создана политическая система полной
безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми способами
оказаться у корыта - с помощью лжи, подкупа, невыполнимых обещаний,
фальсификаций при подсчетах. За свое воровство и ложь эти "покупатели
Апачей" не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. Сами они
все повязаны, а у общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у
власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва
депутатов. Так что дело не только в "недоторанности" - дело гораздо
глубже.
Так что "у всіх країнах" - это ЛОЖЬ с целью оправдать выходки "элиты"
В соседней Терновке с июля будет 33,56 грн, а для юрлиц больше 50 грн/куб воды с канализацией.
https://mbiz.censor.net.ua/news/3073977/deputaty_podali_isk_protiv_nkreku
смешно побороть коррупцию по законам, которые принимают коррупционеры...
должна быть общественная атмосфера, при которой должно быть стыдно человеком
"с излишествами". У нас же "слуги народа" не стесняются
декларировать десятки квартир, автомобилей, неизвестно откуда взявшиеся
миллионы долларов (хотя, конечно, известно), ходить с часами за десятки тысяч
долларов. Одним словом - торжество быдла, дорвавшегося к власти и общественному
пирогу.
что Петр Алексеевич на свои на Мальдивах зажигал в то время, когда в украинские семьи похоронки приходят, не смотря на его минские договоренности...ну и все прочее, всем понятное...фабрика в липецке таки работает и налги платит...
Старший сержант 72-ї ОМБр Геннадій Нємцов - 9.02.1969 р.н., з Черкас. Загинув 28 червня під час обстрілу позицій ЗСУ поблизу Світлодарська