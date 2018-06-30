 Парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, - Ирина Луценко

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Поскольку решение Конституционного суда есть, парламент на этой сессии, на одной сессии, должен согласовать, то есть закрепить решение Конституционного суда о том, что такие изменения могут быть и предварительно согласовать. Такое голосование должно состояться в одной парламентской сессии, это решение требует 226 голосов. На следующей парламентской сессии такое решение потребует 300 голосов... Я думаю, что такое голосование возможно весной следующего года", - сказала она.

Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционными и парламентский и президентский законы об отмене депутатской неприкосновенности. По своей сути они отличаются только тем, что согласно инициативе Порошенко, изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

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Теперь для принятия закона нужны 300 голосов депутатов. По прогнозам главы Верховной Рады Андрей Парубий, это может произойти уже в сентябре.