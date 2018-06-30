EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  601  61
Все про:ВР (22106) неприкосновенность (837) Луценко Ирина (329)

 Парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, - Ирина Луценко

Верховная Рада может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года.

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: "Не вижу никаких причин, чтобы медлить с отменой депутатской неприкосновенности", - Порошенко

"Поскольку решение Конституционного суда есть, парламент на этой сессии, на одной сессии, должен согласовать, то есть закрепить решение Конституционного суда о том, что такие изменения могут быть и предварительно согласовать. Такое голосование должно состояться в одной парламентской сессии, это решение требует 226 голосов. На следующей парламентской сессии такое решение потребует 300 голосов... Я думаю, что такое голосование возможно весной следующего года", - сказала она.

Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционными и парламентский и президентский законы об отмене депутатской неприкосновенности. По своей сути они отличаются только тем, что согласно инициативе Порошенко, изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КСУ признал конституционным законопроект Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года

Теперь для принятия закона нужны 300 голосов депутатов. По прогнозам главы Верховной Рады Андрей Парубий, это может произойти уже в сентябре.

Источник: https://censor.net.ua/n3074064
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет, перед выборами в пятницу, плохие депутаты, не поддержат законопроект хорошего президента и кандидата на 2 срок петручо, о снятии деп. неприкосновенности. 5 лет как всегда мало, все хорошие идеи приходят за день перед выборами. Парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1200
 показать весь комментарий
 
 
Стесняюсь спросить, а когда планируется у "элиты" перестать воровать, самим себе назначать заоблачные зарплаты при нищем народе и начнутся наконец-то реальные реформы, а не повышение цен и тарифов под названием "реформы"???
Кто-то может озвучить примерные даты?
Или это пока не планируется? Парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 9333
 показать весь комментарий
 
На ромашке я гадала 😀😀😀😀
РАЗВОДНЯК
 показать весь комментарий
 
 
Следует немедленно менять порочную избирательную систему,
плодящую "списочных" депутатов. Хватит избирать под видом
"партий" вывески, придуманные к очередным выборам. Каждый
депутат должен избираться персонально на округе, то ли как представитель
своей партии, то ли как независимый (внепартийный) кандидат. Только в этом случае можно будет говорить о каком-то реформировании
"рады"... и политической системы...
 показать весь комментарий
 
 
Онищенкокак раз так избран.
И Розенблат.
 показать весь комментарий
 
а за них тогда конкретный спрос с избирателей..
а списки не должны быть закрытыми!
 показать весь комментарий
 
А чем будет отличаться весна 2019 от лета 2018?Ведь мертвый закон приняли всего за день или два а к лишению неприкосновенности уже готовятся как минимум лет двадцать.
 показать весь комментарий
 
весной выборы - народ обойдется уже как-то и без вас.....
 показать весь комментарий
 
За годы независимости так называемой
"элитой" в Украине создана политическая система полной
безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми способами
оказаться у корыта - с помощью лжи, подкупа, невыполнимых обещаний,
фальсификаций при подсчетах. За свое воровство и ложь эти "покупатели
Апачей" не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. Сами они
все повязаны, а у общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у
власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва
депутатов. Так что дело не только в "недоторанности" - дело гораздо
глубже.
 показать весь комментарий
 
 
та так у всіх країнах. Просто не в кожній країні стільки крадуть і нічого не роблять.
 показать весь комментарий
 
 
В Китае за это расстреливают... Иногда даже при людно, с показом по ТВ.
Так что "у всіх країнах" - это ЛОЖЬ с целью оправдать выходки "элиты"

 показать весь комментарий
 
Картинку выше с матом убрали, может это и верно.....но, люди, которые в июле получат новые платежки за воду, еще не такими матами будут крыть всех подряд рехформаторов.
 показать весь комментарий
 
 
У нас в Кропивницком (Кировограде) к этой цене собираются в следующем году прийти, а на этот год вроде к 24 с лишним гривень за куб (поставка воды и отвод стоков вместе). Рехформы бьют ключом.
 показать весь комментарий
 
У нас такие тарифы были в 2017 году! Вам до Павлоградских ещё расти и расти!
В соседней Терновке с июля будет 33,56 грн, а для юрлиц больше 50 грн/куб воды с канализацией.
 показать весь комментарий
 
Не, у нас народ начинает сопротивлятся тарифному произволу, гражданские организации вой подымают, даже в местных газетах об этом писали.
 показать весь комментарий
 
 
У Кропивницькому обґрунтованість підвищення тарифів на воду перевірятимуть громадськість та економісти - gre4ka.info/statti/45792-u-kropyvnytskomu-obgruntovanist-pidvyshchennia-taryfiv-na-vodu-pereviriatymut-hromadskist-ta-ekonomisty
 показать весь комментарий
 
 
нас будут тешить тем, что в крыму тоже тарифы растут
 показать весь комментарий
 
 
Бесполезно. Люди уже выводы сделали, о чем красноречиво говорят рейтинги партий и потенциальных кандидатов. Да и без рейтингов оглянитесь и спросите своих близких, друзей, знакомых, коллег, как они относятся к нынешней власти и будут ли голосовать за нее на ближайших выборах. Сразу становится понятно, что для соевой команды дела плохи, вот они, соевые, и вертятся, прекрасно осознавая эту угрозу.
 показать весь комментарий
 
 
так находятся же умники, которые собираются голосовать то за косатую, то за порохастого, то за других рехформаторов так званой коалиции.
 показать весь комментарий
 
 
Ну насчет косатой да, есть такие, в основном возрастные люди, хотя я не считаю её причастной именно к этим тарифам. За остальных нееет, я не видел никого, кто бы хотел проголосовать за Народный Фронт или БПП 😁. Место Шлюшко смотрю умело занимает Рабинович и его "За жиддя", параллельно отнимает голоса у ПопоБлока. Наверное поэтому этого жулика поносят каждый день в новостях на т/к Интер. Таких людей немало (которые за "за жиддя"), в парламент Рабинович пройдет.
 показать весь комментарий
 
 
5 партий взяли на себя ответственность в 2013/2014 году, агитируя людей на майдане, а теперь ты говоришь, что одна с партий не при делах? Хорошо, а как она эта партия работала с народом этих 4 года, чтобы бремя цен не так бил по шее простого народа? Хоть один митинг провела? Хоть один раз иницировала расмотреть этот вопрос в Верховном Совете, хоть один раз вздрючила кого-то эа поднятие цен?
 показать весь комментарий
 
Три партии вышли из коалиции сразу. Дрючить НКРЭКУ они не могут, министерских кресел у них нету. Один Егорка Соболев возглавлял парламентский антикоррупционный комитет, откуда его нынешние коалиционеры выкинули. Егорка реально пытался там бороться с ветряными мельницами, не дал провести подконтрольного соевым аудитора НАБУ, ходил на митинги, а сейчас в составе депутатской группы подал иск в суд за отмену решения НКРЭКУ по тарифам на электроэнергию.
https://mbiz.censor.net.ua/news/3073977/deputaty_podali_isk_protiv_nkreku
 показать весь комментарий
 
Извини, я не понимаю что значит вышли....Если партии эти три с народом и видят, что дрючат буржуи народ, значит они должны были сложить мандаты и пойти на перевыборы. А так, на словах как-будто опозиция, а в столовке целуются небось да смеются над народом.....Нафик мне такие опозиционеры.....
 показать весь комментарий
 
На перевыборы? А кто их назначал, перевыборы? К тому же одна из вышедших формально партий (РадыКальна) фактически входит в бильшисть голосуя одностайно с соевой командой, особенно в вопросах, касающихся обогащения их спонсора Ахметова.
 показать весь комментарий
 
Да, и что им мешает поставить перед Парламентом вопрос о заслушивании НКРЭКУ. Люди под Парламентом (авганцы и шахтари) бунтуют против монетизации, весь народ против этого надувательства, а Батькивщина, Ляшко и Самопомощь в это в время сомпли в зале жуют. Гнать все в шею эти 5 партий нужно, гнать.
 показать весь комментарий
 
Опоблок я во внимание не беру, чхать я на него хотел, а вот те 5 партий, которые пудрили мозги народу на майдане, должны признаться, что до корыта рвались, а не о народе думали.
 показать весь комментарий
 
Это точно, вот взять бы этих рехформаторов да на обычные пенсии и зарплаты посадить, и следить, чтобы никто им подаяние не кинул - посмотрели бы как бы они тогда запели при нынешних ценах......
 показать весь комментарий
 
 
они себя от этого защитили своими же законами...
смешно побороть коррупцию по законам, которые принимают коррупционеры...
 показать весь комментарий
 
 
"Парламент может принять" а может и не принять...
 показать весь комментарий
 
В бедной, но морально здоровой стране,
должна быть общественная атмосфера, при которой должно быть стыдно человеком
"с излишествами". У нас же "слуги народа" не стесняются
декларировать десятки квартир, автомобилей, неизвестно откуда взявшиеся
миллионы долларов (хотя, конечно, известно), ходить с часами за десятки тысяч
долларов. Одним словом - торжество быдла, дорвавшегося к власти и общественному
пирогу.
 показать весь комментарий
 
 
счас налетят проплаченые порохоботы и расскажут тебе, что ты считаешь чужие деньги..
что Петр Алексеевич на свои на Мальдивах зажигал в то время, когда в украинские семьи похоронки приходят, не смотря на его минские договоренности...ну и все прочее, всем понятное...фабрика в липецке таки работает и налги платит...
 показать весь комментарий
 
 
В жопу их неприкосновенность. От неё нам ни жарко ни холодно. Даёшь зарплаты и пенсии с человеческим лицом. Вот что важно.
 показать весь комментарий
 
Мосійчуку,Мельничуку,Довгому,Новинському,Полякову,Розенблату яких позбавили недоторканності ні холодно,ні жарко,одна надя через свою тупість гріє нари,югик іще поданнь намалює до виборів на ригів для галочки та рейтингу,в оці байки вірять тільки порохоботи і то за гроші
 показать весь комментарий
 
 
Савченко на нары Тимошенко пристроила. Давайте говорить правду.
 показать весь комментарий
 
Мені подобається твій стьоб і здоровий сарказм,але іноді ти переігруєш,краще через раз про сокиру
 показать весь комментарий
 
Ніхто виборів 2019 року чекати не збирається (Анчурія стільки не витримає). Повалити Україну спробують до осені.
 показать весь комментарий
 
Традиционная предвыборная морковка. Теперь давай следующую - про Гонгадзе. Сейчас перед осликом-избирателем целый пучок вывесят.
 показать весь комментарий
 
 
Може встать, а може й не встать. Як вип'є - то може й не встать, а як не вип'є - також імпотент. Так якщо вже 30 років імпотент, то не встане.
 показать весь комментарий
 
В 2014 всё драматичнее было и никто никуда не пошёл. Выбрали не то, что похожих, а, вообще, тех же самых. А сейчас что, граждане обвально поумнели?
 показать весь комментарий
 
Парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 5359

Старший сержант 72-ї ОМБр Геннадій Нємцов - 9.02.1969 р.н., з Черкас. Загинув 28 червня під час обстрілу позицій ЗСУ поблизу Світлодарська
Парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 2296
 показать весь комментарий
 
Бывший народный депутат Андрей Артеменко, тот самый, который предлагал отдать Крым в аренду Москве на 100 лет, заявил, что перед тем, как передать свои идеи советнику президента Трампа, он обсуждал их с лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко. По словам Артеменко, между ним и Тимошенко состоялось несколько разговоров, в ходе которых они обсудили то, как могут сотрудничать вместе. Информацией уже заинтересовался специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о вмешательстве Москвы в американские выборы.
 показать весь комментарий
 
. Как передает PRпортал, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Дмитрий Вовнянко
 показать весь комментарий
 
Вовнянко Дмитро Андрійович, літературний псевдонім Дмитро Калинчук (нар. 1976р м. Запоріжжя) - сучасний український журналіст-блоґер[1] та письменник у жанрі історичного роману.
 показать весь комментарий
 
Парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, а может и осенью 2020г.................а может и не принять...........да это я так, просто для поддержания разговора, потому как говорить мне больше не о чем........- Ирина Луценко
 показать весь комментарий
 
когда они перестанут давать пустые обещания?
Парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 5507
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
 вверх