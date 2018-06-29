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 ФСБ сфабриковала дело о поджоге дома муфтия в Крыму для дискредитации Меджлиса, - Джемилев

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев утверждает, что уголовное дело против обвиняемого ФСБ России в экстремизме Эрола Велиева, который является помощником Джемилева, было сфабриковано следователями ФСБ России для того, чтобы скомпрометировать Меджлис крымскотатарского народа.

Об этом заявил Джемилев, комментируя обыск и задержание в Бахчисарае Ахтема Мустафаева, которого допрашивали по делу Велиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Мустафа Джемилев подчеркнул, что его помощник не имеет никакого отношения к поджогу дома крымского муфтия, как это утверждают в ФСБ.

"Там определенная цель. В апреле прошлого года Гаагский международный суд четко обязал Россию снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а также на мой въезд и въезд Рефата Чубарова на территорию Крыма. Россия не выполнила ни один из пунктов. У России требуют ответа, как вы будете выполнять. И для оправдания своих действий они собирают материал. Чтобы сказать: вот видите, они же террористы, они же вон чем занимаются. Мы никак не можем снять запрет", – сказал Джемилев.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил 29 июня, что задержанный после обыска в Бахчисарае 28 июня, а позже отпущенный после допроса Ахтем Мустафаев проходит свидетелем по делу обвиняемого ФСБ России в экстремизме Эрола Велиева.

28 июня крымскотатарский активист Заир Смедляев сообщал, что в Бахчисарае прошел обыск в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар. Позднее сообщалось, что силовики увезли Ахтема в неизвестном направлении.

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ФСБ России заявяли, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым "по указанию Рефата Чубарова при поддержке СБУ".

Источник: https://censor.net.ua/n3074062
 
 
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Фашисти кремлівські - будьте ви прокляті до сьомого коліна , за всі звірства , які ви творите в Україні , бо Крим - це Україна !!
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Джемилєва не пускають у Крим, а ми в Україну дозволяємо їздити всяким кацапським пропагандонам.😣
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Ну и что ? Джемилев подал иск с фактами фальсификации в ЕСПЧ ? Читатели Цензора ему точно ему помогут, заканчивайте єту тактику бла-бла-бла, хотите реально помочь-делайте реальные дела а не озвучивайте свои предположения здесь.
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О кацап мое высказывание не понравилось, ну и ХУЙ на вас)))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСБ сфабриковала дело о поджоге дома муфтия в Крыму для дискредитации Меджлиса, - Джемилев
 
 
 
 
 
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