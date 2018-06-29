 ФСБ сфабриковала дело о поджоге дома муфтия в Крыму для дискредитации Меджлиса, - Джемилев

Об этом заявил Джемилев, комментируя обыск и задержание в Бахчисарае Ахтема Мустафаева, которого допрашивали по делу Велиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Мустафа Джемилев подчеркнул, что его помощник не имеет никакого отношения к поджогу дома крымского муфтия, как это утверждают в ФСБ.

"Там определенная цель. В апреле прошлого года Гаагский международный суд четко обязал Россию снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а также на мой въезд и въезд Рефата Чубарова на территорию Крыма. Россия не выполнила ни один из пунктов. У России требуют ответа, как вы будете выполнять. И для оправдания своих действий они собирают материал. Чтобы сказать: вот видите, они же террористы, они же вон чем занимаются. Мы никак не можем снять запрет", – сказал Джемилев.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил 29 июня, что задержанный после обыска в Бахчисарае 28 июня, а позже отпущенный после допроса Ахтем Мустафаев проходит свидетелем по делу обвиняемого ФСБ России в экстремизме Эрола Велиева.

28 июня крымскотатарский активист Заир Смедляев сообщал, что в Бахчисарае прошел обыск в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар. Позднее сообщалось, что силовики увезли Ахтема в неизвестном направлении.

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ФСБ России заявяли, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым "по указанию Рефата Чубарова при поддержке СБУ".