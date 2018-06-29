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Все про:избирательный закон (100) Луценко Ирина (329)

 Ирина Луценко: Нужно выработать новый Избирательный кодекс в соответствии с новыми реалиями

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко выразила мнение, что необходимо выработать новый Избирательный кодекс, а не вносить поправки в существующий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, сейчас вносятся поправки в проект Избирательного кодекса Украины, на данный момент их насчитывается более 5 тыс. Ирина Луценко уверена, что данный проект будет рассматриваться в Верховной Раде еще очень долго и процесс не достигнет нужного результата.

"Мой прогноз: мы не достигнем результата с этим Избирательным кодексом по двум причинам. В первую очередь мажоритарщики не желают за него голосовать. Я думаю, что не наберется 226 голосов. И давайте положим руку на сердце, это устаревший Кодекс, лучше сделать новый Избирательный Кодекс, поработать над ним серьезно, учитывая те изменения, которые уже приняты в украинское законодательство. Я думаю, что проще сделать новый Кодекс, наработать новый закон исходя из опыта, как изменения вносились в закон о выборах в местные советы. Я думаю, что надо больше поработать с населением в этом направлении, тогда уже вырабатывать новый Избирательный кодекс с новыми реалиями", - сказал она.

Также читайте: Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса летом, если рабочая группа проанализирует поправки к нему, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3074061
 
   
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ну ясно, еще одно обещание останется невыполненным...а так обещали выборы по открытым спискам, что в коалиционном соглашении его прописали
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Новые реалии это я так понимаю-рейтинг кума между 4 и 7 местом ?
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тцц, а то счас прилетят порохоботы, и расскажут, что жуля всех купила Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 7335
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ну тогда, кроме жули, там были и другие кандидаты Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 585 ну жуля все равно занесла больше Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 585
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Как по мне в Украине может навести порядок человек с характером Коломойского, пусть он украдет миллиард пусть десять, но не превращает всё в цирк как это сделал петро. Президента должны или уважать или бояться, а этот клоун похлеще всяких Зеленских. За 4 года его деятельности ни 1 человека ни уволил, все его устраивают ? Или он боится даже собственной секретарши.
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не, хватит нам тут с характером вороватых олигархов, да еще определенной национальности(я в принципе не против этой национальности, но что то она начала уж сильно влиять на наши процессы)
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Ну если не начинать, то ничего не поменяется. Я понимаю, что Ваши процессы Вас вполне устраивают, но есть ещё 45 млн, которые просто задолбались вас обслуживать чтобы вы и дальше крали миллиарды.
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ты за базаром то следи, а то отправишься куда подальше твоего любимого олигарха..пока просто в спам..
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не пугай-пуганный я. Всех не пересажаешь, процессы на себе подобных не построишь, быстро нахер пошлют, а работать вы не привыкли.
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Я то думал коллеги наркоту подкинут, а Вы в спам. Наверное летеха с генеральскими амбициями. Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 1042
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Дурные избиратели не знают что такое выборы по открытым спискам, только повторяют что это хорошо.
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ага, а умные типо Максим Атаманюк eaca8655 шпарят по методичке и призывают оставить все как есть
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Наши бизнесмен - политики из выборов сделали прибыльное для
себя коммерческое предприятие. Места в списках продаются
руководством всех партий. Поскольку финансирование псевдо партий для олигархов дело
накладное, то они приняли закон о финансировании этих «партий» из
бюджета. За обман нас с вами мы и должны сами же расплачиваться, якобы с целью «борьбы с коррупцией». А простой и естественный вариант без всяких заведомо
коррупционных «списков», когда каждый депутат на выборах избирается персонально на
своем округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат, игнорируется нашими «партийными лидерами».
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и что это будет за винегрет, в итоговом составе рады?если там пройдут предствители 100партий, большинство в виде одного кандидата?
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и не будет ли очередной скупки округов за гречку, что мы уже проходили?
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Чим пустопорожні обіцянки кращі за гречку? Яка різниця за що купують голоси, за гречку чи пустопорожні обіцянки? Проблема не в гречці, а в тому, що депутати дурять людей і не виконують свої обіцянки, а виборці ніяким чином не можуть вплинути на депутата.
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ну тут уже более серьезная проблема, механизм отзыва депутата можно и даже нужно прописать
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Політичні партії - це організовані злочинні угруповання, які мають за мету грабунок народу. Необхідно взагалі заборонити політичні партії. Всі вибори мають бути за мажоритарною системою.
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Ирина молодец, переживает за кума. Петру второй срок!
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Петру первый срок, мужу Юрку - таки второй.
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а может ну его нах? Эти криворукие начали тысячу рехворм и ни одной не сделали как надо.
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та такие рехвормы и нафиг никомиу не надо.
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Ирина Луценко: Нужно выработать новый Избирательный кодекс в соответствии с новыми реалиями.

---Такий, щоби Юрцьо мав нагоду вийти в президенти.
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"Нужно выработать новый Избирательный кодекс" - от тут мне карта и повалила!)))
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Во как тётку попёрло на творчество. Ритка ты наша тю-тетчерская! Заскучали мы за идеями свежими, удачными и скорыми. Видно скоро в отпуск---спешат много заделать заделов. По хозяйски---однако! Давно так пора. Терпим и в душе радуемся. С осени и мяско подешевеет, и крыжовник кому то в жо-у вставим. Ветки сушёные в смысле.
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Просьба к президенту министрам и депутатам умерить законодательный зуд. Пожалейте своих наследников, им же разгребать ту уйню, которую вы понаписывали.
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Коню,Та де там вони понапісювали?Таке Абаммка-чьмо на кацапстані по під"їздах робив.А тепер--Трам-пам-пам робить,с.ка така п"єнддосския.
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Тобто Кодекс для обдурення лохів по новому? Давайте проводити вибори у лісі, де є будиночок на курячих ніжках😁
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Слушаю и смотрю на ирку и отчетливо понимаю, отчего йюга стал алкашем
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У цих покидьків реалії лише одні - якнайдовше залишитись біля корита. Адже за передвиборчими обіцянками змінити виборчу систему вони мали ще в 2014 році, проте навіть підрах*я Охендовського з ЦВК прибрати не здатні.
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ценный кадр, есть опыт постановки на должность президента дибилов и бандитов.
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Гуренку,вони чекають доки той Ахіндоффскай само здохне.Від старості.
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Следует немедленно менять порочную избирательную систему. Хватит избирать под видом "партий" вывески,
придуманные к очередным выборам. Каждый депутат должен избираться персонально на округе,

то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
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во во, даешь избрание местных царьков за гречку! Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 2964
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То, что если кандидаты будут избираться на округе
персонально, то все будет куплено "за гречку" - это навязанный полит-технологами партий миф. Если на округе будут
бороться несколько кандидатов, за которыми будут стоять партии, а также
независимые кандидаты, то скупить избирателей кому-то одному из них "за
гречку" будет трудновато. А скупать оптом олигархам липовые партии -
дешевле, да еще за наши деньги.
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несколько кандидатов, за которыми стоят партии могут ничего не противопоставить местному царьку(беспартийному или с карманной местной партией), который просто всех купит прямо, или опосредованно, это у нас бывало и не раз, а много, много раз...только партийные списки, где партии будут отвечать за избранного депутата могут что то решать
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Канцлера, главное канцлера выбрать!!! Тут уже и ботоксные клептоманы желающие на канцлера есть...
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Обратите внимание на последний абзац. Не перечитывайте, вот он:
"Мой прогноз: мы не достигнем результата с этим Избирательным кодексом по двум причинам. В первую очередь мажоритарщики не желают за него голосовать. Я думаю, что не наберется 226 голосов. И давайте положим руку на сердце, это устаревший Кодекс, лучше сделать новый Избирательный Кодекс, поработать над ним серьезно, учитывая те изменения, которые уже приняты в украинское законодательство. Я думаю, что проще сделать новый Кодекс, наработать новый закон исходя из опыта, как изменения вносились в закон о выборах в местные советы. Я думаю, что надо больше поработать с населением в этом направлении, тогда уже вырабатывать новый Избирательный кодекс с новыми реалиями", - сказал она.(с)
Мне кажется, что тут выделенные слова- говорят о многом. И вот это, последнее выделенное "сказал"- не опечатка. Скорее слово "она"- ошибка. Бо сказал таки Он.
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вообще-то, в Америке были настоящие украинцы до её открытия Колумбом...\ты этого не знал...?)\
есть факты и фото это доказывающие...
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Ирка и думать - два не совместимых понятия
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Надо чтобы избиратели, наконец, научились не поддаваться на
технологии, когда им подсовывают "говно в пакете". За говно в пакете
- не голосовать! Каждый депутат, если он называется "народным",
должен избираться на округе персонально, смотреть людям в глаза, отчитываться
регулярно перед ними и отзываться, если не выполнил своих обещаний.
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Видимо папа Ирку правил на пяную голову.Ну кто поменяет отшлифованый избирательный закон который гарантирует депутатам и их чадам до седьмого колена пожизненное депутатство за счет бюджетных тоесть моих с вами денег.
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...мажоритарщики не желают за него голосовать. Я думаю, что не наберется 226 голосов. Источник: https://censor.net.ua/n3074061

А коли херанту тре було пропхати закон про особливий статус Даунбасу, призначити Гнойсмана, своїх кумів Шокіна, Луценка, то голоси знайшлися?!!! Ясна річ, бо такі були його хатєлки
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У своїй передвиборній програмі
Барига пообіцяв, що докладе "всі зусилля в рамках своїх конституційних
повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори
виключно на пропорційній основі за відкритими списками"....Парламентські
вибори, що відбулися 26 жовтня, пройшли
за старою, пропорційно-мажоритарною системою. Необхідні зміни
до законодавства так і не були прийняті парламентом, і протистояння
кандидатів-одномандатників в цілому ряді округів стало приводом для численних скандалів і фальсифікацій!!!
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Куйовому танцьору мішают ..., а що мішає його партньоркє. Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 6418Вам би все накорню мєнять, себе поміняйте на тямущих.
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Зачем нам вообще нужны выборы, если их не сможет выиграть наш президент Порошенко? Давайте выбирать президента в ВР. Заодно и деньги сэкономим.
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Так называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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о да, изберем олигархов и их подручных посредством мажоритарки!и пусть там формируется большинство, которое будет позволять гаранту проводить его политику...а то видишь ли, развелось там много оппозиций, только работать гаранту мешают Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 6259
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І знову "підлога світу" видала Штірліца з головою
Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 6193 Гуглперекладач явно воює на нашому боці
Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 3769
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Новая реалия - это Порошенко. Значит, переделывать надо под его партию и его кума Луценко?
Так Ирина?
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Не чекали?

Шайка альбіноса за Толіка?!

Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 9160 Егегей! Толік це буде нове джерело фінансування! Армія стала огого! Продавати й продавати!
Ірина Луценко: Потрібно виробити новий Виборчий кодекс відповідно до нових реалій - Цензор.НЕТ 3374
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Ти сьогодні в нічну? Видали нові методички про Толіка? Авжеж, бо Гриценко - єдиний з реальних кандидатів, який не заплямив себе брудними оборудками, готовий знищити олігархат-вальцманат на чолі з мальдівсько-оффшорним херантом і пообіцяв посадити упира парашенка і його зграю
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да, меня разбанили. Вот сейчас про степаныча и ICEUR напишу, и снова забанят.
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Ні, розслабся ))) Банять лише за ждфобію і порохохряка. Що в принципі одне й те саме
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ну не знаю, пороха хвалил, Аббаса не поддерживаю, стоило только про приключения степаныча в Вене написать - так и сразу. Но сегодня не приверженцы мостового, видно, модерируют.
Про вальцмана тему подробнее раскрывай - местные кацапы под vpnами это любят.
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Зеленскому напиши эту миниатюру - пойдёт на ура...)))
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от порохохряк як раз серед блазнів і розташувався зі своїм рейтингом, а з осіні, коли прийдуть нові платіжки і почне працювати їхня монетизація, буде як раз такий як треба 0, 000
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Во многих демстранах существует двухпартийная система,которая оправдала себя за последнее время...стоит и нам применить эту систему
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Выбор в пользу Москвы будет означать только одно - умереть вместе с Титаником. То, что он тонет, прекрасно понимают в самом Кремле, ибо постулаты политологии говорят о том, что резать социалку можно только в крайних случаях, например, при стихийных бедствиях, войне или серьезных техногенных катастрофах. Во всех других случаях это указывает на не эффективность действующей власти. Поскольку власть в РФ не меняется, а социалка рубится под корень, то это говорит о том, что руководству РФ уже просто плевать на завтрашний день. Калоша все равно утонет.

И еще один момент, который надо учитывать этой категории лиц. Лугандон и Крым с повизгиванием и вприпрыжку хотели ворваться в «русский мир», поскольку там - большие доходы, все вкуснее, стабильнее и так далее. Но вот что характерно, за деньгами, едой, медициной и паспортами они едут сюда и уже клянут свой выбор. Тот самый, к которому будет призывать вся купленная Кремлем шобла.

В общем, каждый волен выбирать то, что ему нравится, только желательно перед этим выбором все же заскочить хотя бы в Краков и в Смоленск, а потом - сравнить увиденное. Вот это и будет зримое воплощение выбора!
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чоловік -
генпрокурор, кум - президент. Це називається ОЗУ

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИрина Луценко: Нужно выработать новый Избирательный кодекс в соответствии с новыми реалиями
 
 
 
 
 
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