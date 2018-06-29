Ирина Луценко: Нужно выработать новый Избирательный кодекс в соответствии с новыми реалиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".
По ее словам, сейчас вносятся поправки в проект Избирательного кодекса Украины, на данный момент их насчитывается более 5 тыс. Ирина Луценко уверена, что данный проект будет рассматриваться в Верховной Раде еще очень долго и процесс не достигнет нужного результата.
"Мой прогноз: мы не достигнем результата с этим Избирательным кодексом по двум причинам. В первую очередь мажоритарщики не желают за него голосовать. Я думаю, что не наберется 226 голосов. И давайте положим руку на сердце, это устаревший Кодекс, лучше сделать новый Избирательный Кодекс, поработать над ним серьезно, учитывая те изменения, которые уже приняты в украинское законодательство. Я думаю, что проще сделать новый Кодекс, наработать новый закон исходя из опыта, как изменения вносились в закон о выборах в местные советы. Я думаю, что надо больше поработать с населением в этом направлении, тогда уже вырабатывать новый Избирательный кодекс с новыми реалиями", - сказал она.
себя коммерческое предприятие. Места в списках продаются
руководством всех партий. Поскольку финансирование псевдо партий для олигархов дело
накладное, то они приняли закон о финансировании этих «партий» из
бюджета. За обман нас с вами мы и должны сами же расплачиваться, якобы с целью «борьбы с коррупцией». А простой и естественный вариант без всяких заведомо
коррупционных «списков», когда каждый депутат на выборах избирается персонально на
своем округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат, игнорируется нашими «партийными лидерами».
---Такий, щоби Юрцьо мав нагоду вийти в президенти.
придуманные к очередным выборам. Каждый депутат должен избираться персонально на округе,
то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
персонально, то все будет куплено "за гречку" - это навязанный полит-технологами партий миф. Если на округе будут
бороться несколько кандидатов, за которыми будут стоять партии, а также
независимые кандидаты, то скупить избирателей кому-то одному из них "за
гречку" будет трудновато. А скупать оптом олигархам липовые партии -
дешевле, да еще за наши деньги.
"Мой прогноз: мы не достигнем результата с этим Избирательным кодексом по двум причинам. В первую очередь мажоритарщики не желают за него голосовать. Я думаю, что не наберется 226 голосов. И давайте положим руку на сердце, это устаревший Кодекс, лучше сделать новый Избирательный Кодекс, поработать над ним серьезно, учитывая те изменения, которые уже приняты в украинское законодательство. Я думаю, что проще сделать новый Кодекс, наработать новый закон исходя из опыта, как изменения вносились в закон о выборах в местные советы. Я думаю, что надо больше поработать с населением в этом направлении, тогда уже вырабатывать новый Избирательный кодекс с новыми реалиями", - сказал она.(с)
Мне кажется, что тут выделенные слова- говорят о многом. И вот это, последнее выделенное "сказал"- не опечатка. Скорее слово "она"- ошибка. Бо сказал таки Он.
есть факты и фото это доказывающие...
технологии, когда им подсовывают "говно в пакете". За говно в пакете
- не голосовать! Каждый депутат, если он называется "народным",
должен избираться на округе персонально, смотреть людям в глаза, отчитываться
регулярно перед ними и отзываться, если не выполнил своих обещаний.
А коли херанту тре було пропхати закон про особливий статус Даунбасу, призначити Гнойсмана, своїх кумів Шокіна, Луценка, то голоси знайшлися?!!! Ясна річ, бо такі були його хатєлки
Барига пообіцяв, що докладе "всі зусилля в рамках своїх конституційних
повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори
виключно на пропорційній основі за відкритими списками"....Парламентські
вибори, що відбулися 26 жовтня, пройшли
за старою, пропорційно-мажоритарною системою. Необхідні зміни
до законодавства так і не були прийняті парламентом, і протистояння
кандидатів-одномандатників в цілому ряді округів стало приводом для численних скандалів і фальсифікацій!!!
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
Гуглперекладач явно воює на нашому боці
Так Ирина?
Шайка альбіноса за Толіка?!
Егегей! Толік це буде нове джерело фінансування! Армія стала огого! Продавати й продавати!
Про вальцмана тему подробнее раскрывай - местные кацапы под vpnами это любят.
И еще один момент, который надо учитывать этой категории лиц. Лугандон и Крым с повизгиванием и вприпрыжку хотели ворваться в «русский мир», поскольку там - большие доходы, все вкуснее, стабильнее и так далее. Но вот что характерно, за деньгами, едой, медициной и паспортами они едут сюда и уже клянут свой выбор. Тот самый, к которому будет призывать вся купленная Кремлем шобла.
В общем, каждый волен выбирать то, что ему нравится, только желательно перед этим выбором все же заскочить хотя бы в Краков и в Смоленск, а потом - сравнить увиденное. Вот это и будет зримое воплощение выбора!
генпрокурор, кум - президент. Це називається ОЗУ
https://twitter.com/i/status/1012811497020502016