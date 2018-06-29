 НАТО должно продолжать поддержку Украины в противостоянии с Россией, - Вершбоу

Об этом заявил бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в эфире телеканала CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Украина до сих пор подвергается агрессии со стороны России. Каждый день там происходят обстрелы, поэтому нам следует помочь им улучшить собственное войско, чтобы они могли сдержать Россию от захвата большей территории", - сказал Вершбоу.

В связи с этим он отметил Канаду, которая уже четвертый год подряд проводит обучение украинских военных. "Это не учитывается в учетных книгах НАТО, но очень важно", - отметил экс-дипломат.

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Напомним, с апреля 2015 года Канада проводит в Украине военную тренировочную миссию UNIFIER. В рамках этой операции около 200 канадских военных инструкторов проводят занятия с украинскими военнослужащими. Кроме этого, канадцы проводят консультации относительно реформирования ВСУ. Действующий мандат миссии истекает в конце марта следующего года.