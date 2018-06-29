 Туристы вернутся из Туниса в течение суток. У недобросовестных туроператоров отберем лицензии, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Омелян отметил: "Относительно ситуации с недобросовестными туроператорами и выполнением чартерных полетов с задержками, иногда существенными.

Сегодня урегулировали ситуацию с вывозом наших туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo".

Считаю недопустимым, если люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда".

По Тунису: в течение суток все украинские туристы вернутся домой".

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Он продолжил: "По следующему: раз свободный рынок не работает - вводим эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля.

Договорились с коллегами из МИД Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины провести 3 июня в вторник совместное расширенное совещание с туроператорами и авиакомпаниями.

Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.

Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, технического состояния и состояния салона самолетов. Достаточно возить украинцев на самолетах прошлого века!"

"Причем, если кто-то надеется, что закроет компанию Оазис-1 и завтра откроет Оазис-2 - жестоко ошибается. Будем отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами", - резюмировал Омелян.

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