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Все про:туризм (1028) Тунис (64) Омелян (444)

 Туристы вернутся из Туниса в течение суток. У недобросовестных туроператоров отберем лицензии, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя ситуацию с задержкой украинских туристов в Тунисе, заявил, что Министерство экономического развития будет отменять лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Омелян отметил: "Относительно ситуации с недобросовестными туроператорами и выполнением чартерных полетов с задержками, иногда существенными.

Сегодня урегулировали ситуацию с вывозом наших туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo".

Считаю недопустимым, если люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда".

По Тунису: в течение суток все украинские туристы вернутся домой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь из Туниса, - "ТСН"

Он продолжил: "По следующему: раз свободный рынок не работает - вводим эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля.

Договорились с коллегами из МИД Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины провести 3 июня в вторник совместное расширенное совещание с туроператорами и авиакомпаниями.

Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.

Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, технического состояния и состояния салона самолетов. Достаточно возить украинцев на самолетах прошлого века!"

"Причем, если кто-то надеется, что закроет компанию Оазис-1 и завтра откроет Оазис-2 - жестоко ошибается. Будем отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами", - резюмировал Омелян.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074059
 
 
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не зезди, любой судья за 2 путевки в Турцию,признает твое решение незаконным. На Вас с Вашим харантом ложат все кто только хочет.
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Согласен. Откупятся малой кровью через юристов.
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А что блин если нет? ВОт так вот раз и нет
Туристи повернуться з Тунісу впродовж доби. У недобросовісних туроператорів відберемо ліцензії, - Омелян - Цензор.НЕТ 2016
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"у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами..."
Это реклама для потенциальных инвесторов и стимул для развития бизнеса в стране?🤔
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Ты хоть не сильно то лицензии забирай----мумелян ты наш суровый. Так нельзя. С кого же бабло потом снимать? Не газуй! Не руби сук что за минималку там пашут-ь.
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Шо воно свой фейс по всякому поводу выставляет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТуристы вернутся из Туниса в течение суток. У недобросовестных туроператоров отберем лицензии, - Омелян
 
 
 
 
 
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