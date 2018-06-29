 Украинская община Канады поможет провести конференцию по реформам в Украине, - Грод

Об этом заявил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Учитывая успех предыдущих двух конференций по реформам в Украине, которые прошли в Великобритании в 2017-ом и Дании в этом году, мы рады, что Канада примет конференцию в следующем году", - сказал Грод.
Он пообещал приложить усилия, чтобы во время конференции была учтена позиция украинской общины. "Эта конференция - это возможность продолжить развивать поддержку широких и трансформативных реформ в Украине, проводимых в то время, когда страна защищает себя от российской агрессии. КУК с нетерпением ожидает тесного сотрудничества с правительством Канады и другими заинтересованными сторонами, чтобы взгляды и проблемы украинско-канадской общины были хорошо представлены во время конференции", - подчеркнул президент Конгресса украинцев Канады.
Напомним, вторая международная конференция по реформам в Украине прошла в среду в Копенгагене. Участие в ней приняли главы МИД стран-членов НАТО, ЕС и G7. Главной целью нынешнего мероприятия было ознакомление международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также определение дальнейших направлений взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути. Следующее подобное мероприятие пройдет в 2019 году в Канаде.
А реформы - то такэ...
А вместо этого кандидаты в президенты предлагают балаболить...
обсуждать новый "общественный договор", "дискурсы" и "конституанты"...
🤑
как хорошо они работают или, что собираются делать, а должны видеть результаты
их работы в своей жизни каждый день. Время прошло достаточно. Теперь эти «рехворматоры» грабят
сограждан, и шантажирует нас тем, что МВФ не даст очередных кредитов, если мы
вас не ограбим очередной раз!
Хочу спокойно и без эмоций написать о своем отношении к Порошенко
Хочу спокойно и без эмоций написать о своем отношении к Петру Порошенко.В 2014 году я поверил ему,так же как поверило ему и большинство украинцев.Надо сказать,что Поршенко провел свое детство и юность в том же городе,в котором жил определенное время и я.(Город захвачен РОССИЯНАМИ у Молдовы и расположен в непризнанном Приднестровье)Мы ходили в один спортзал,только в разное время,более того.наши фотографии висели рядом на доске спортивной славы,их даже сняли ВАТНИКИ в один день,когда Попрошенко стал Президентом Украины,а я просто ФАШИЗДОМ))Я никому этого не говорил,но в душе,в 2014 году я ГОРДИЛСЯ этим...И начиналось то тогда все хорошо.В Украину приезжали РЕФОРМАТОРЫ со всей Европы.Президент знал несколько языков и с удовольствием общался с журналистами.В воздухе пахло ПЕРЕМЕНАМИ,и я был уверен,что несмотря на войну,мы очень быстро построим СВОБОДНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ Государство.У меня было несколько встреч с Президентом и каждый раз он помогал НЕВИНОВНЫМ людям.Это и освобожденный из приднестровской тюрьмы проукраинский журналист и спасенный от КИВАЛОВСКОЙ судебной системы бизнесмен.Была и прекрасная презентация Саакашвили в Одессе,где Президент говорил очень много теплых слов о новом главе Одесской Области.На какое то время,даже МЕНТЫ и СУДЬИ поверили Президенту и практически перестали БЕСПРЕДЕЛЬНИЧАТЬ...Ну а потом,в какой то момент все поменялось.Отовсюду повыползали СТАРЫЕ КАДРЫ времен Януковича,которые попросту переоделись в вышиванки.ИЗГОЯМИ в Украине стали не КОРРУПЦИОНЕРЫ,а как это неудивительно РЕФОРМАТОРЫ...Власть все переложила на плечи ПАТРИОТОВ и АКТИВИСТОВ,при этом и они вскоре начали подвергаться ГОНЕНИЯМ.Ни кто не ответил за убийства на Майдане,никто не наказал СПОНСОРОВ ТИТУШЕК,даже напротив,те кто их привозил в Киев,продолжают ПРАВИТЬ..Да вообщем то,что мне рассказывать,Вы и так друзья все знаете.Из страны которой во время Майдана ВОСХИЩАЛСЯ ВЕСЬ МИР,МЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В САМОЕ КОРРУПЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО В ЕВРОПЕ..Нас перестают УВАЖАТЬ и ВЕРИТЬ в нас,а это СТРАШНО для любой страны.Ну как мне можно оценить работу Президента,если страна ПРОЛИВАЮЩАЯ СВОЮ КРОВЬ не стала при нем НИ СВОБОДНОЙ,НИ СПРАВЕДЛИВОЙ...Кто то скажет,что Порошенко не легко,но разве было легко ЛИ КВАН Ю,Саакашвили или Пашиняну??Они тоже возглавили АБСОЛЮТНО МАФИОЗНЫЕ СТРАНЫ и сделали их УДОБНЫМИ для проживания ЛЮДЕЙ,а не БАНДИТОВ...У Порошенко остался ГОД,при желании и при его возможностях и полномочиях можно и ГОРЫ СВЕРНУТЬ за этот срок.Ну или остаться в ИСТОРИИ-НЕУДАЧНИКОМ УБИВШИМ УКРАИНСКУЮ МЕЧТУ...
Олег Хвощевский
http://ua24ua.net/poroshenko-ostanetsya-v-istorii-ukraini-neudachnikom-ubivshim-ukrainskuyu-mechtu/
😜