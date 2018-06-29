 Украинская община Канады поможет провести конференцию по реформам в Украине, - Грод

Об этом заявил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Учитывая успех предыдущих двух конференций по реформам в Украине, которые прошли в Великобритании в 2017-ом и Дании в этом году, мы рады, что Канада примет конференцию в следующем году", - сказал Грод.

Он пообещал приложить усилия, чтобы во время конференции была учтена позиция украинской общины. "Эта конференция - это возможность продолжить развивать поддержку широких и трансформативных реформ в Украине, проводимых в то время, когда страна защищает себя от российской агрессии. КУК с нетерпением ожидает тесного сотрудничества с правительством Канады и другими заинтересованными сторонами, чтобы взгляды и проблемы украинско-канадской общины были хорошо представлены во время конференции", - подчеркнул президент Конгресса украинцев Канады.

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Напомним, вторая международная конференция по реформам в Украине прошла в среду в Копенгагене. Участие в ней приняли главы МИД стран-членов НАТО, ЕС и G7. Главной целью нынешнего мероприятия было ознакомление международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также определение дальнейших направлений взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути. Следующее подобное мероприятие пройдет в 2019 году в Канаде.