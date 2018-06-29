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 Есть два прошения о помиловании Сенцова - одно из Европы, второе из России, - адвокат Динзе

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова - Дмитрий Динзе - сообщил, что сейчас к власти в России есть два прошения о помиловании Сенцова. Однако, он не стал раскрывать лица просителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Динзе сообщил в эфире Громадського ТВ.

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию предоставили (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали", - заявил Динзе.

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"Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить ", - добавил Динзе.

Он пояснил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова. "Это могут быть соответственно и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет ", - подчеркнул адвокат.

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Также он подтвердил, что Олег Сенцов находится в медсанчасти, а его состояние стабильное.

"В Facebook и вообще в интернете набирает обороты паника по поводу состояния Олега Сенцова. Но я могу сказать, что как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильной, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состояния пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент ", - подчеркнул адвокат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074057
 
 
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Сергей Максимов> Valery Avdasev1 час назад
Пока Минобороны РФ тщательно шифрует цифры потерь в Украине и запугивает родственников "ихтамнетов", их случайно сдал Пенсионный фонд РФ, прилежно публикующий статистику распределения пенсий. Согласно ей, количество пенсионеров по потере кормильца с 2014 года выросло на 70 тысяч человек, хотя до этого показатель непрерывно снижался.
Кто же, согласно законодательству РФ, имеет право на получение государственной пенсии по потере кормильца?
-военнослужащим
-космонавтам
-погибшим на ЧАЭС
Вы что-нибудь слышали о 70 тысячах космонавтов, которых Россия готовила к покорению Марса, но они все погибли в ходе неудачных пусков?.. Я тоже не слышал.
И 70 тысяч внезапно умерших ликвидаторов ЧАЭС с малолетними детьми (именно дети чаще всего получают пенсию по потере кормильца) тоже сложно представить - им сейчас по 50-70 лет, откуда у них малолетние дети?
А вот представить десятки тысяч уничтоженных в Украине (и частично в Сирии) "ихтамнетов" - вполне реально.
Но по телевизору такого не покажут.
.Что им было нужно в Украине, Сирии?! Чего им не хватало в семьях, в огромной России - 2м. земли?
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Перефразовуючи Тараса Григоровича можемо сказати:
«Так, що зараз на Вкраїні знов гримлять гармати,
Так, що браття українці вміють воювати !»

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Уже что-то. Если адвокату РАЗРЕШИЛИ в Раше такое заявлять, то ВВП(Х) потихоньку готовит себе информсопровождение процесса помилования. Дай-то Бог!
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Конкрєтні пацани ніколи просто так не відпускають. Просто так беруть, а відпускати... А спитайте Ахметова - він також по базарах промишляв.
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а наши мишибратья-свинособаки, против.... и что этим делать?...
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Якась підла путінська гра з цим помилуванням.
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Сенцова відпустять. Це ясно, як в білий день. От тільки питання на скільки днів життя на свободі вистачить його здоровя після кацапського "відпочинку".
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New York Times 82 года назад об Олимпиаде-36 в Германии: "Игры вернули Германию в лоно наций и сделали ее опять более человечной".
Глава ФИФА Инфантино сейчас о ЧМ в России: "Это событие полностью меняет восприятие России Западом."
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Опят толерантные просвещённые европейцы разговаривают с людоедом как будто это нормальный человек. Есть ли границы лицемерия у европейских политиков? Путин бы реально разговаривал если бы его детей или внуков в Европе захватили бы в заложники, вот тогда можно было бы говорить по поводу освобождения Сенцова, Кольченко и тд.
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Чому росіянам досі не поступила пропозиція по обміну Сєнцова? Хіба в нам нема обмінного фонду?
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а ты хоть можешь написать на кого бы смогли поменять через неделю наших заложников...?
ну чисто гипотетически - что бы точно поменяли...\давай варианты специалист по обмену...\
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсть два прошения о помиловании Сенцова - одно из Европы, второе из России, - адвокат Динзе
 
 
 
 
 
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