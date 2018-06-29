 Через 2-3 года увидите результат, но для этого нужно быть последовательными, - Гройсман о медреформе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Через 2-3 года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться из стороны в сторону", - сказал он.
Гройсман подчеркнул, что действующая глава Минздрава Ульяна Супрун - человек, способный ломать схемы, которые десятилетиями существовали в медицинской сфере. "Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Ульяна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она - волонтер, который приехал сюда работать. У нее непростой характер, но она способна ломать схемы, которые сформировались в этой сфере", - отметил Премьер-министр.
По его мнению, все мифы, которые навязываются относительно трансформаций, особенно в сфере нового механизма закупки лекарств, - в основном манипуляции. "Сейчас мы закупаем препараты, которые заранее готовятся под Украину. Это мировая практика. Сейчас все систематизируется. Для примера, сейчас впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики согласно календарному плану вакцинации", - добавил глава правительства.
Он подчеркнул, что закупка - централизованная, через ООН, международные тендеры, которые невозможно скомбинировать. "Чтобы попытаться там что-то украсть, надо быть больным на голову. Сейчас есть попытки навязать "своего" министра, через него внедрить новые коррупционные схемы - и снова все по кругу. А я хочу изменить систему здравоохранения. И процесс пошел", - отметил Премьер-министр.
При этом Гройсман напомнил, что уже 9 млн украинцев заключили соглашения на обслуживание семейными врачами.
Каков поп - таков приход...
Результат будет такой же успешный, как и все остальные Вовины "реформы"...
Все станет дороже в 5 раз и на этом все...
Так что спасибо, Вова, смотреть что ты наделаешь через 2-3 года желания не возникает!
Без вариантов!
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Ходжа Насреддін просив не три роки, але все рівно ішак здохне😁
НасреддинГройсман рассказывает, что как-то раз поспорил с эмиром бухарским, что научит своего ишака богословию так, что ишак будет знать его не хуже самого эмира. ... НасреддинГройсман не боится неминуемой казни: - «Ведь за двадцать лет, - говорит он, - кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт - или эмир, или ишак, или я.
И наверняка поправится, щечки станут розовее.
Проживут ли сотни тысяч терпил-украинцев, вот вопрос.
Грося, выборы весной, премьер назначается по представлению президента, а твой протеже где то между 5 и 7 местами. Я бы на твоем месте думал куда спрятаться от Интерпола через год, а ты о медицине через 2-3. Клоун.
Те ж, которые выживают, те до старости живут...
А о последовательности своих действий он заговорил потому что надеется остатся у корыта и после следующих очередных выборов.