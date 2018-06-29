 Через 2-3 года увидите результат, но для этого нужно быть последовательными, - Гройсман о медреформе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Через 2-3 года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться из стороны в сторону", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что действующая глава Минздрава Ульяна Супрун - человек, способный ломать схемы, которые десятилетиями существовали в медицинской сфере. "Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Ульяна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она - волонтер, который приехал сюда работать. У нее непростой характер, но она способна ломать схемы, которые сформировались в этой сфере", - отметил Премьер-министр.

По его мнению, все мифы, которые навязываются относительно трансформаций, особенно в сфере нового механизма закупки лекарств, - в основном манипуляции. "Сейчас мы закупаем препараты, которые заранее готовятся под Украину. Это мировая практика. Сейчас все систематизируется. Для примера, сейчас впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики согласно календарному плану вакцинации", - добавил глава правительства.

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Он подчеркнул, что закупка - централизованная, через ООН, международные тендеры, которые невозможно скомбинировать. "Чтобы попытаться там что-то украсть, надо быть больным на голову. Сейчас есть попытки навязать "своего" министра, через него внедрить новые коррупционные схемы - и снова все по кругу. А я хочу изменить систему здравоохранения. И процесс пошел", - отметил Премьер-министр.

При этом Гройсман напомнил, что уже 9 млн украинцев заключили соглашения на обслуживание семейными врачами.