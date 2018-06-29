EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  1223  92
Все про:медицина (1619) Минздрав (1623) Гройсман (4154) реформы (3040)

 Через 2-3 года увидите результат, но для этого нужно быть последовательными, - Гройсман о медреформе

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что результаты начатой правительством реформы системы здравоохранения в полной мере будут заметны через 2-3 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте: Проведение реформы первичной медицины тормозят местные власти, не давая разрешений на автономизацию и средств, - Супрун

"Через 2-3 года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться из стороны в сторону", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что действующая глава Минздрава Ульяна Супрун - человек, способный ломать схемы, которые десятилетиями существовали в медицинской сфере. "Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Ульяна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она - волонтер, который приехал сюда работать. У нее непростой характер, но она способна ломать схемы, которые сформировались в этой сфере", - отметил Премьер-министр.

По его мнению, все мифы, которые навязываются относительно трансформаций, особенно в сфере нового механизма закупки лекарств, - в основном манипуляции. "Сейчас мы закупаем препараты, которые заранее готовятся под Украину. Это мировая практика. Сейчас все систематизируется. Для примера, сейчас впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики согласно календарному плану вакцинации", - добавил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа "Доступные лекарства" будет расширена за счет дополнения списка болезней и препаратов, - Розенко

Он подчеркнул, что закупка - централизованная, через ООН, международные тендеры, которые невозможно скомбинировать. "Чтобы попытаться там что-то украсть, надо быть больным на голову. Сейчас есть попытки навязать "своего" министра, через него внедрить новые коррупционные схемы - и снова все по кругу. А я хочу изменить систему здравоохранения. И процесс пошел", - отметил Премьер-министр.

При этом Гройсман напомнил, что уже 9 млн украинцев заключили соглашения на обслуживание семейными врачами.

Источник: https://censor.net.ua/n3074056
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А через два-три года он скажет , что нужно подождать еще два-три года и так по кругу)))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
правильным путем идет товарищ Гройсман

Через 2-3 года увидите результат, но для этого нужно быть последовательными, - Гройсман о медреформе - Цензор.НЕТ 3235
 показать весь комментарий
 
 
через два-три года он будет говорить в суде...
 показать весь комментарий
 
 
Через два-три года он в Израиле будет мемуары писать про злых бандеровцев .. Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 7788и подлых фашистов ...
 показать весь комментарий
 
 
интересно, каков будет этот результат...
 показать весь комментарий
 
ну это ты уже как то сильно загнул Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 648 хотя суть понятна...
 показать весь комментарий
 
Даже не интересно....
Каков поп - таков приход...
Результат будет такой же успешный, как и все остальные Вовины "реформы"...
Все станет дороже в 5 раз и на этом все...
 показать весь комментарий
 
 
Перепись населения будет стоить на много меньше. Иных уж нет, а те далече.
 показать весь комментарий
 
 
Через 3 года он из Израиля будет нам язык показывать.
 показать весь комментарий
 
 
... якщо доживе і якщо буде що показувати Через 2-3 года увидите результат, но для этого нужно быть последовательными, - Гройсман о медреформе - Цензор.НЕТ 2659
 показать весь комментарий
 
 
Мы уже увидели твое "Я вам покажу как управлять страной".
Так что спасибо, Вова, смотреть что ты наделаешь через 2-3 года желания не возникает!

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
СССр дохляк 70 лет выполнял Пятилетку за 3 года Через 2-3 года увидите результат, но для этого нужно быть последовательными, - Гройсман о медреформе - Цензор.НЕТ 3289довыполнялся,самое неуклюжее в Мире гоффно разлетелось,что Британская Империя...
 показать весь комментарий
 
 
Но выборы то уже в 19 году! Неужели он думает что еще три года будет рулить?
 показать весь комментарий
 
 
Через 3 года ни Гнойсмэна и Супрунши след простынет. С кого спрашивать, если что?
 показать весь комментарий
 
 
Какие ещё три года? Имея перед глазами результаты милицейской и судебной реформы, результат медицинской предсказуем.
 показать весь комментарий
 
 
Через 2-3 года, может быть, и смотреть будет некому: одни будут за бугром, другие - на небесах...
 показать весь комментарий
 
 
От плешивого педофила одно единственное спасение - лохматый клептоман.
Без вариантов! Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 2721
 показать весь комментарий
 
 
Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что результаты начатой правительством реформы системы здравоохранения в полной мере будут заметны через 2-3 года. Источник: https://censor.net.ua/n3074056
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ходжа Насреддін просив не три роки, але все рівно ішак здохне😁
 показать весь комментарий
 
Насреддин Гройсман рассказывает, что как-то раз поспорил с эмиром бухарским, что научит своего ишака богословию так, что ишак будет знать его не хуже самого эмира. ... Насреддин Гройсман не боится неминуемой казни: - «Ведь за двадцать лет, - говорит он, - кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт - или эмир, или ишак, или я.
 показать весь комментарий
 
Вот тебе и здрасьте, Абу али ибн хасан,как же так же ,не-е-е-е-е-т....
 показать весь комментарий
 
В мене таке яке означене,я не ховаюсь ,а чому ти киянин вважаєш,що не потрібна реформа совковоі системи медицини?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Семён Глузман должен стать президентом, чтобы наконец то вылечить Украину. Украина сегодня очень политизирована. Уже началась клиника.
 показать весь комментарий
 
 
гнойный надеется прожить еще целых два года????
 показать весь комментарий
 
 
Гройсман проживет обязательно. Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 6537
И наверняка поправится, щечки станут розовее.
Проживут ли сотни тысяч терпил-украинцев, вот вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
це не питання - "терпил" і не шкода ...
 показать весь комментарий
 
прЮвет,мордовецвася,лучше расскажи ,почему кобздон не удовлетворился подорожником на лбу ,а поехал лечить геморррррррой в Испанию? Нам совковая медицина,как и сам совок нах не навалился...
 показать весь комментарий
 
О, опять ты глист вальцманоидный вылез. После рыгформ Порохряка будут ездить лечиться к нам?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
СССр имел 16 % мирового продукта на 1985 год с началом Перестройки,за 6 лет до дохлости эти проценты упали до 7 АП Шахтеры завалили вкрнец дохлую экономику забастовками... Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 4151 Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 4151
 показать весь комментарий
 
Нужно быть последовательными. Выберите нас по весне,а то хана медицине.Не так ли,грося? А давай так-Супрун останется,а ты пойдешь лесом вместе с шефом? Не? Не тот случай?
 показать весь комментарий
 
 
Ну це ще нормально,а міг би і 40 років поводити
 показать весь комментарий
 
В переводе читаем: через два года я с**ебусь на свою виллу на палма де мальорка и буду там хвастаться своим обрезанным друзьям тремя миллионами ликвидированных гоев.
 показать весь комментарий
 
 
Дивлюся, тут сьогодні зібралися всі раком хворі, що і три роки не надіються протягти. То повішайтесь, як не вірите, що вас вилікують. І не скигліть:"Все пропало".
 показать весь комментарий
 
 
Обіцянка-цяцянка. Взагалі не вірю, що Вовка вміє планувати, тим більше мед-реформу.
 показать весь комментарий
 
 
а он верит ведь торговля лекарствами и органами очень прибыльный бизнес..... у власти живодёры... то есть людодёры....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Дайошь советские очереди за Дефцитом Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 498
 показать весь комментарий
 
Прошло четыре года. Хочу видеть результат сегодня. Бежать за пряником не буду.
 показать весь комментарий
 
 
короче.... низя быстрее ато роттердам ++
 показать весь комментарий
 
 
быстрее увидишь свет в конце тунеля.......
 показать весь комментарий
 
этот у род собирается морить народ ещё 2-3 года . это просто ужас, где откопали этого еврея
 показать весь комментарий
 
 
Он не еврей, он щирый украинский реформатор, с винницкого базара.
 показать весь комментарий
 
Без денег реформ не бывает ! Где деньги, Зин?
 показать весь комментарий
 
 
Данія протягом п'яти років виділить 2,2 млрд грн на підтримку реформ в України.Прем'єри Володимир Гройсман та Ларс Люкке Расмуссен відзначають, що міжнародна підтримка українських зусиль щодо реформ є особливо важливою на тлі спроб РФ зупинити західний курс України.Про це йдеться у статті прем'єр-міністрів України і Данії на сайті "Європейської правди".
 показать весь комментарий
 
 
Если эту косматую дуру, которая типа "реформы" проводит, окрестили в народе "Доктор Смерть", То результат понятен, всем , кроме зажравшихся евреев.
 показать весь комментарий
 
 
Через 2-3 года увидите результат... угу, или не увидите
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
чЛЕНИНА с Мавзолея НЕМЕДЛЕННО,НЭРом всех накормит.. .
 показать весь комментарий
 
Да,ещё пару лет такой рехформы и лечить будет некого ...
 показать весь комментарий
 
 
Які пару лєт? Згідно твого прогнозу після виборів Петі і Гросі вже не буде.

 показать весь комментарий
 
Поэтому их и не будет ,народ же не захочет вымереть за сейшелы-мальдивы-панаы-офшоры этих упырей... Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 8642
 показать весь комментарий
 
Грося, врешь не красиво, учись у шефа, тот АТО за 2 недели закончить обещал.
 показать весь комментарий
 
 
Тем временнем Военная промышленность Украины увеличила свою мощь на 53 %.Кобыла РАБссии Лавров очень недоволени МИЛИТАРИЗАЦИЕЙ Украины и наращиванием ВООРУЖЕНИЙ...Это лучшая похвала Гросе...Спасибо КацаКрысы Украина стала ГОСУДАРСТВОМ... Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 2010
 показать весь комментарий
 
 
"Спасибо товарищу Гройсману за наше счастливое детство!", а может обойдёмся без кацапизмов?
 показать весь комментарий
 
 
Реформу полиции мы уже увидели, да и реформа судов прошла с тем же успехом. И только идиот будет ожидать иного результата от этих рехварматарав совкового пошиба.
 показать весь комментарий
 
 
Всех держиморд лечить только в ЦРБ отдаленных районов тогда и увидим реформы ... Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 7449
 показать весь комментарий
 
 
Ну где то я такое уже слышал!! и про реформу мусоров и про реформу судов и про посадку бийц небесной сотни!! что не морда то обнщает светлое завтра, а вот расказать про жоппу которая прямо счас то это типа ПОПЕРЕДНИКИ виноватые!! Едиственное в чем согласен с ГРОСЕЙ так это в том что идет ломание МЕДЕЦИНЫ да вместе со схемами но и МЕДЕЦИНУ то же ламают!! а будет ли после ламание строительство лично у меня большие сомнения на этот счет! потому что ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ! чтобы строить нужны СПЕЦЫ а они СПЕЦЫ разбегаются кто куда главное подальше от этих ЛОМАТЕЛЕЙ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Це Гройсман погрожує? Хоче якісь гроші на відкуп? Чи просто залякує? Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 784
 показать весь комментарий
 
 
Супрун делает все не правильно! ну не может человек без образования делать правильно это ФАНТАСТИКА!!
 показать весь комментарий
 
Или Супрун или Гройсман или медреформа или украинские больные. Кто сдохнет. Так говорил незабвенный Ходжа Насредин про ишака,которого он шаху пообещал за 33 года научить говорить в обмен на свою голову. 2-3,5,15,25 кто сколько назовет- медреформа,ВВП,НАТО,Евросоюз. Правильно кто этого жалкого виницкого трусо и ливчико продавателя вспомнит через год,а человек то себя и семью обеспечит. Вот Кролик стену построил( не до конца правда), цены на газ ПРОСТО от ПОТОЛКА поднял ничем не обосновывая( кто вспомнит что в тринадцатом он рыдал над "страшно необоснованными ценами в 70$). Кто вспоминает что в Конституции нам дуракам досталось БЕСПЛАТНОЕ медлечение и только механизм использования средств на медицину и процент выделяемых денег ВСЕ что надо реформировать. Зачем Украине 5млн чиновников? Их в пять раз больше чем при советской Украине! Зачем? А на медицину денег нет. Сука тех пять миллионов нахлебников и тормозов НИКТО не реформирует. Их колличество растет как и ветеранов ВОВ. А медицину сука надо ОБЯЗАТЕЛЬНО реформировать
 показать весь комментарий
 
Как можно нести подобную ахинею человеку который на должности премьера ?
Грося, выборы весной, премьер назначается по представлению президента, а твой протеже где то между 5 и 7 местами. Я бы на твоем месте думал куда спрятаться от Интерпола через год, а ты о медицине через 2-3. Клоун.
 показать весь комментарий
 
 
В результате реформ иные бывает мрут...
Те ж, которые выживают, те до старости живут...
 показать весь комментарий
 
Не глава Минздрава Ульяна Супрун, а и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
 показать весь комментарий
 
Нам нужен результат уже сегодня! Гройсман кретин!

Через 2-3 роки побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 7194
 показать весь комментарий
 
Это точно что увидим,так как те кто будет нуждатся в медецинской помощи в течении этих лет вымрут как мамонты.Беда Украины в том что в ней слышком много украинцев и на всех всего не хватает а наворовавшие делится не хотят.

А о последовательности своих действий он заговорил потому что надеется остатся у корыта и после следующих очередных выборов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез 2-3 года увидите результат, но для этого нужно быть последовательными, - Гройсман о медреформе
 
 
 
 
 
 вверх