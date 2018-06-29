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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1195) Россия (69778) санкции (6829) Кулеба (112)

 Решение Бюро ПАСЕ не гарантирует возвращения РФ в организацию без выполнения условий резолюций Ассамблеи, - Кулеба

Принятое сегодня решение Бюро ПАСЕ не гарантирует того, что Россия сможет вернуться в организацию без выполнения условий резолюций Ассамблеи.

Об этом в комментарии Укринформу сказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж РФ и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина, - Арьев

"Это решение является серьезным шагом для удовлетворения российских требований. Но оно еще не гарантирует того, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ без выполнения условий резолюций Ассамблеи", - сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы.

Дипломат убежден, что возвращение российской делегации безо всяких условий дискредитирует как ПАСЕ, так и СЕ.

"Следующие бои будут происходить в комитетах ПАСЕ и во время октябрьской сессии Ассамблеи. Украина подтверждает свою позицию, что безусловное возвращение России дискредитирует Ассамблею и Совет Европы в целом и будет ударом по эффективности организации", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия никогда не будет выполнять резолюции ПАСЕ по Украине, - глава международного комитета Госдумы Слуцкий

Как сообщалось, 29 июня Бюро ПАСЕ приняло решение обратиться в Комитет по правилам процедуры, иммунитетов и институциональных дел по подготовке для рассмотрения на октябрьской сессии ПАСЕ предложений, направленных на изменение существующих правил, в частности, касающихся обжалования представителями или членами национальных делегаций своих прав.

Фактически принятие такого решения Бюро ПАСЕ дает возможность внесения лоббируемых Россией изменений в правила процедуры Ассамблеи для возвращения своей делегации в ПАСЕ без применения к ней санкций.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. 15 декабря прошлого года на заседании Бюро ПАСЕ в Париже был создан аd hoc комитет "по вопросу роли и миссии Парламентской ассамблеи", который фактически призван создать предпосылки для возвращения российской делегации в ПАСЕ. Приезжая на заседания аd hoc комитета, которые в том числе происходили во время зимней и весенней сессий ПАСЕ, представители РФ неоднократно подчеркивали, что не собираются выполнять резолюции Ассамблеи относительно Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3074055
 
 
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Зроблять внесок, який заборгували - і все.
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подождите, может что то путаю - а разве рашку выгоняли? разве это не та организация, где русню лишили голоса а те жаловались, мол микрофон не работает. Правда, русня уходя по своей воле много мелочи прихватила, ворьё и есть ворьё.
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https://www.youtube.com/watch?v=8EFp4M0_ORA

да, это та организация, может что то пропустил, но они не могут голосовать а сидеть в зале не запрещенно, не ну может должны возместить своровонное, а так пускай сидит.
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Уходите из этого дерьма вот и все! А они пусть с террористом и агрессором принимают что хотят
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Ну и что? Пока мы будем блеть про безальтернативный Минск и попрошайничать по всему миру, русские будут возвращать свои позиции, как буд то ничего и не произошло.
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не спекулируй на военных делах...это не только неумно-но еще и низко.тема то совсем о другом...
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Рішення Бюро ПАРЄ не гарантує повернення РФ в організацію без виконання умов резолюцій Асамблеї, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2910

Нынешний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд сел на трон в январе 2015 года после смерти своего единокровного брата. Спустя пару дней после этого он издал указ, который поставил на уши не только жителей страны, но и весь мир. В нём говорится о денежном вознаграждении государственным служащим, пенсионерам, студентам в размере двухмесячной выплаты на общую сумму в 30 миллиардов долларов
Более того, в этом же документе заявляется о прощении приблизительно 500 тысячам граждан денежных штрафов в размере более 500 тысяч саудовских риалов (что равняется примерно 133 тысячам долларов). Также всех иностранных заключенных новый правитель решил выдворить из страны с последующим запретом въезда в королевство, таким образом тюрьму им заменила депортация.
В этом же указе новоиспеченный король выделяет 20 миллиардов долларов на строительство новых сооружений по обеспечению населения питьевой водой и электричеством.
Это еще далеко не всё. Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд выделил всем литературным клубам, зарегистрированным в стране, а также клубам суперлиги футбольного чемпионата Саудовской Аравии по 10 миллионов риалов, командам первой лиги - по 5 миллионов риалов, а всем остальным клубам - по 2 миллиона саудовских риалов. Однако и это далеко не последние выплаты щедрого монарха населению.
Король выделил вознаграждение также всем граждан, получающим социальное пособие и людям с ограниченными возможностями.
Кроме того, правитель издал указ, согласно которому Министерство социальной защиты должно выделить всем зарегистрированным благотворительным фондам 2 миллиарда риалов, Ассоциации кооперативов солидарности - 200 миллионов риалов, а всем зарегистрированным объединениям профсоюзов - по 10 миллионов риалов.
Поразительно, но правитель такой строгой и канонической мусульманской страны общается с гражданами в Сети. Так, в своем аккаунте в Твиттере он разместил пост с просьбой к Аллаху помочь ему в служении своей стране и народу.
Вот какие слова красовались у Короля на странице: «Никакое вознаграждение не воздаст должное за услуги моего народа». Стоит отметить, что народ мгновенно отреагировал на такую активность нового лидера страны: за два часа пост короля ретвитнули более 175 тысяч раз.
Между прочим, благодаря этому твиту Салман сразу же попал в топ пользователей этой социальной сети. Всего за шесть дней на него подписалось 760 тысяч пользователей Твиттера. На данный момент общее количество подписчиков аккаунта короля насчитывает 1 миллион 860 тысяч.
Стоит отметить, что Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд является седьмым королем и пока что единственным саудовским правителем, который имеет аккаунт в Твиттере и, тем более, обращается таким образом к населению.

и попробуйте теперь экстраполировать суть статьи на Порошенку, хоть он и не король и даже не ...
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не треба плутати монарха , рід якого сотнями років знав що несе відповідальність за свою державу і людей , із нікчемним баригою , що тимчасово допався до корита ...
"..не дай Бог свинье рогов , а холопу - барства !" (кацапська приказка)
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ну ти розмахнувся ...Король ...був колись у Колумбії такий собі бандит-наркобарон Пабло Ескобар ...тей взагалі запропонував уряду виплатити зовнішній борг Колумбії ...у результаті такої небаченої "наглості" його ...убили ...а тепер екстраполюй це на любого з "наших" найчестніших чиновників ...олігархів ...та іншої нечисті при кориті влади ...ну як тобі ?
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ааа, король... я думал Гундяев в 2025 году...
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DW (на русском)‏Подлинная учетная запись @dw_russian 41 мин.41 минуту назад

США не намерены покидать Всемирную торговую организацию. Приписываемые американскому президенту Дональду Трампу утверждения о намерении покинуть ВТО являются "фейковой новостью", заявил министр финансов США Стивен Мнучин
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Трамп, как и Ху*ло, где то что то брякнет, а министры потом пояснения дают ...
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Люди утомляются от больных, нищих и попрошаек. Такова природа человека! Всем хочется помочь и увидеть результат. Так и с нашей страной! РФ заплатит и бабло победит....
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Клубника и кебаб


https://npubop.livejournal.com/4251369.html


на рассее впервые состоялся суд о посмертных компенсациях, которые частная военная компания «Вагнер» выплачивает семьям бойцов.
Родители Андрея Литвинова, который погиб в Сирии в сентябре 2017 года, подали иск к его вдове. Она получила пять миллионов и отказалась с ними делиться, утверждая, что супруг в Сирии собирал клубнику, а деньги ей подарили.

Андрей Литвинов и еще как минимум пять граждан рассеи погибли 28 сентября 2017 года в бою недалеко от города Таис в провинции Хомс. В справке о смерти было указано «обугливание тела». «Груз 200» привезли в октябре, жена Литвинова и его брат прилетели в Ростов-на-Дону, чтобы забрать тело погибшего.

В течение 40 дней вопрос о деньгах родители Литвинова не поднимали, а потом попросили выделить им миллион. «Мужу машину купить, забор поставить, зубы нам вставить, а оставшееся положить на счет дочери от первого брака до ее совершеннолетия», - объяснила Надежда Литвинова.
Но вдова ответила им: «Вы уже старые, вам жить осталось мало, зачем вам деньги».

В апреле родители Литвинова подали на сноху в суд - в иске они потребовали включить пять миллионов от ЧВК «Вагнер» в общую наследственную массу, которую должны поделить между наследниками. Это первый случай, когда суду приходится разбираться с «черными компенсациями» - рассейские власти существование ЧВК «Вагнер» не признают.

На заседании в Чесменском районном суде 22 июня родители погибшего говорили, что их сын работал на частную военную компанию и воевал в Сирии.
Судья требовал подтвердить это документами и советовал меньше смотреть телевизор, так как сам он в реестре юридических лиц ЧВК «Вагнер» не нашел. Представители вдовы утверждали, что Андрей Литвинов работал в Сирии на плантации, «на сборе фруктов и овощей», а полученные пять миллионов рублей - это подарок, который с другими наследниками делить не обязательно. Суд в иске отказал.

Например:
- Ну вот вы сами по-человечески действительно верите, что он туда фрукты поехал собирать? - вновь вмешалась мать погибшего.

- Я считаю да, - ответила адвокат. - Люди ездят и в другие страны, и в Африку ездят, в любую страну можно поехать зарабатывать деньги. Физическое или юридическое лицо подарило ей эти деньги. Это не обязательно за какую-то смерть. Просто пожалели женщину! Как вы этого понять-то не можете?

Или:
Второй брак тоже не выглядел идеальным: после рождения дочери в 2008 году супруги разошлись. После этого Светлана со сломанной челюстью лечилась в больнице в Челябинске. Но спустя три года супруги снова съехались.

Или:
Десять лет Андрей Литвинов работал грузчиком-экспедитором в сельском универмаге, но в 2014 году уволился оттуда: попросил поднять зарплату с 10 тыс. рублей(4000 гривен),но начальство не согласилось

И в финале:
"Наступит время, и правительство признает, что наши мальчики были там и были настоящими патриотами", - сказала на прощание Надежда Литвинова.

Мимо здания суда проехал рейсовый автобус с логотипом партии "единая рассея" и надписью "Работа, стабильность, достойная жизнь".

\брезгливо\ какой всё-таки этот русский мир пиздливый, жалкий, нищий. Уёбищный мир для уёбков.
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Жителям города в Пермском крае включили плату за дождь в коммунальные услуги
"Искра-Кунгур"
16:39, 29 июня 2018

В городе Кунгур в Пермском крае в квитанции за коммунальные услуги включили плату за сточные воды, куда входит в том числе дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы. Об этом пишет местное издание «Искра».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Бюро ПАСЕ не гарантирует возвращения РФ в организацию без выполнения условий резолюций Ассамблеи, - Кулеба
 
 
 
 
 
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