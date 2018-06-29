 Решение Бюро ПАСЕ не гарантирует возвращения РФ в организацию без выполнения условий резолюций Ассамблеи, - Кулеба

Об этом в комментарии Укринформу сказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это решение является серьезным шагом для удовлетворения российских требований. Но оно еще не гарантирует того, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ без выполнения условий резолюций Ассамблеи", - сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы.

Дипломат убежден, что возвращение российской делегации безо всяких условий дискредитирует как ПАСЕ, так и СЕ.

"Следующие бои будут происходить в комитетах ПАСЕ и во время октябрьской сессии Ассамблеи. Украина подтверждает свою позицию, что безусловное возвращение России дискредитирует Ассамблею и Совет Европы в целом и будет ударом по эффективности организации", - отметил Кулеба.

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Как сообщалось, 29 июня Бюро ПАСЕ приняло решение обратиться в Комитет по правилам процедуры, иммунитетов и институциональных дел по подготовке для рассмотрения на октябрьской сессии ПАСЕ предложений, направленных на изменение существующих правил, в частности, касающихся обжалования представителями или членами национальных делегаций своих прав.

Фактически принятие такого решения Бюро ПАСЕ дает возможность внесения лоббируемых Россией изменений в правила процедуры Ассамблеи для возвращения своей делегации в ПАСЕ без применения к ней санкций.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. 15 декабря прошлого года на заседании Бюро ПАСЕ в Париже был создан аd hoc комитет "по вопросу роли и миссии Парламентской ассамблеи", который фактически призван создать предпосылки для возвращения российской делегации в ПАСЕ. Приезжая на заседания аd hoc комитета, которые в том числе происходили во время зимней и весенней сессий ПАСЕ, представители РФ неоднократно подчеркивали, что не собираются выполнять резолюции Ассамблеи относительно Украины.