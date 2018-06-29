 Решение Бюро ПАСЕ не гарантирует возвращения РФ в организацию без выполнения условий резолюций Ассамблеи, - Кулеба

Об этом в комментарии Укринформу сказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это решение является серьезным шагом для удовлетворения российских требований. Но оно еще не гарантирует того, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ без выполнения условий резолюций Ассамблеи", - сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы.
Дипломат убежден, что возвращение российской делегации безо всяких условий дискредитирует как ПАСЕ, так и СЕ.
"Следующие бои будут происходить в комитетах ПАСЕ и во время октябрьской сессии Ассамблеи. Украина подтверждает свою позицию, что безусловное возвращение России дискредитирует Ассамблею и Совет Европы в целом и будет ударом по эффективности организации", - отметил Кулеба.
Как сообщалось, 29 июня Бюро ПАСЕ приняло решение обратиться в Комитет по правилам процедуры, иммунитетов и институциональных дел по подготовке для рассмотрения на октябрьской сессии ПАСЕ предложений, направленных на изменение существующих правил, в частности, касающихся обжалования представителями или членами национальных делегаций своих прав.
Фактически принятие такого решения Бюро ПАСЕ дает возможность внесения лоббируемых Россией изменений в правила процедуры Ассамблеи для возвращения своей делегации в ПАСЕ без применения к ней санкций.
ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. 15 декабря прошлого года на заседании Бюро ПАСЕ в Париже был создан аd hoc комитет "по вопросу роли и миссии Парламентской ассамблеи", который фактически призван создать предпосылки для возвращения российской делегации в ПАСЕ. Приезжая на заседания аd hoc комитета, которые в том числе происходили во время зимней и весенней сессий ПАСЕ, представители РФ неоднократно подчеркивали, что не собираются выполнять резолюции Ассамблеи относительно Украины.
да, это та организация, может что то пропустил, но они не могут голосовать а сидеть в зале не запрещенно, не ну может должны возместить своровонное, а так пускай сидит.
Нынешний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд сел на трон в январе 2015 года после смерти своего единокровного брата. Спустя пару дней после этого он издал указ, который поставил на уши не только жителей страны, но и весь мир. В нём говорится о денежном вознаграждении государственным служащим, пенсионерам, студентам в размере двухмесячной выплаты на общую сумму в 30 миллиардов долларов
Более того, в этом же документе заявляется о прощении приблизительно 500 тысячам граждан денежных штрафов в размере более 500 тысяч саудовских риалов (что равняется примерно 133 тысячам долларов). Также всех иностранных заключенных новый правитель решил выдворить из страны с последующим запретом въезда в королевство, таким образом тюрьму им заменила депортация.
В этом же указе новоиспеченный король выделяет 20 миллиардов долларов на строительство новых сооружений по обеспечению населения питьевой водой и электричеством.
Это еще далеко не всё. Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд выделил всем литературным клубам, зарегистрированным в стране, а также клубам суперлиги футбольного чемпионата Саудовской Аравии по 10 миллионов риалов, командам первой лиги - по 5 миллионов риалов, а всем остальным клубам - по 2 миллиона саудовских риалов. Однако и это далеко не последние выплаты щедрого монарха населению.
Король выделил вознаграждение также всем граждан, получающим социальное пособие и людям с ограниченными возможностями.
Кроме того, правитель издал указ, согласно которому Министерство социальной защиты должно выделить всем зарегистрированным благотворительным фондам 2 миллиарда риалов, Ассоциации кооперативов солидарности - 200 миллионов риалов, а всем зарегистрированным объединениям профсоюзов - по 10 миллионов риалов.
Поразительно, но правитель такой строгой и канонической мусульманской страны общается с гражданами в Сети. Так, в своем аккаунте в Твиттере он разместил пост с просьбой к Аллаху помочь ему в служении своей стране и народу.
Вот какие слова красовались у Короля на странице: «Никакое вознаграждение не воздаст должное за услуги моего народа». Стоит отметить, что народ мгновенно отреагировал на такую активность нового лидера страны: за два часа пост короля ретвитнули более 175 тысяч раз.
Между прочим, благодаря этому твиту Салман сразу же попал в топ пользователей этой социальной сети. Всего за шесть дней на него подписалось 760 тысяч пользователей Твиттера. На данный момент общее количество подписчиков аккаунта короля насчитывает 1 миллион 860 тысяч.
Стоит отметить, что Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд является седьмым королем и пока что единственным саудовским правителем, который имеет аккаунт в Твиттере и, тем более, обращается таким образом к населению.
и попробуйте теперь экстраполировать суть статьи на Порошенку, хоть он и не король и даже не ...
"..не дай Бог свинье рогов , а холопу - барства !" (кацапська приказка)
США не намерены покидать Всемирную торговую организацию. Приписываемые американскому президенту Дональду Трампу утверждения о намерении покинуть ВТО являются "фейковой новостью", заявил министр финансов США Стивен Мнучин
"ОБСЕ, вы совсем е**нулись?": в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко. ФОТО
https://npubop.livejournal.com/4251369.html
на рассее впервые состоялся суд о посмертных компенсациях, которые частная военная компания «Вагнер» выплачивает семьям бойцов.
Родители Андрея Литвинова, который погиб в Сирии в сентябре 2017 года, подали иск к его вдове. Она получила пять миллионов и отказалась с ними делиться, утверждая, что супруг в Сирии собирал клубнику, а деньги ей подарили.
Андрей Литвинов и еще как минимум пять граждан рассеи погибли 28 сентября 2017 года в бою недалеко от города Таис в провинции Хомс. В справке о смерти было указано «обугливание тела». «Груз 200» привезли в октябре, жена Литвинова и его брат прилетели в Ростов-на-Дону, чтобы забрать тело погибшего.
В течение 40 дней вопрос о деньгах родители Литвинова не поднимали, а потом попросили выделить им миллион. «Мужу машину купить, забор поставить, зубы нам вставить, а оставшееся положить на счет дочери от первого брака до ее совершеннолетия», - объяснила Надежда Литвинова.
Но вдова ответила им: «Вы уже старые, вам жить осталось мало, зачем вам деньги».
В апреле родители Литвинова подали на сноху в суд - в иске они потребовали включить пять миллионов от ЧВК «Вагнер» в общую наследственную массу, которую должны поделить между наследниками. Это первый случай, когда суду приходится разбираться с «черными компенсациями» - рассейские власти существование ЧВК «Вагнер» не признают.
На заседании в Чесменском районном суде 22 июня родители погибшего говорили, что их сын работал на частную военную компанию и воевал в Сирии.
Судья требовал подтвердить это документами и советовал меньше смотреть телевизор, так как сам он в реестре юридических лиц ЧВК «Вагнер» не нашел. Представители вдовы утверждали, что Андрей Литвинов работал в Сирии на плантации, «на сборе фруктов и овощей», а полученные пять миллионов рублей - это подарок, который с другими наследниками делить не обязательно. Суд в иске отказал.
Например:
- Ну вот вы сами по-человечески действительно верите, что он туда фрукты поехал собирать? - вновь вмешалась мать погибшего.
- Я считаю да, - ответила адвокат. - Люди ездят и в другие страны, и в Африку ездят, в любую страну можно поехать зарабатывать деньги. Физическое или юридическое лицо подарило ей эти деньги. Это не обязательно за какую-то смерть. Просто пожалели женщину! Как вы этого понять-то не можете?
Или:
Второй брак тоже не выглядел идеальным: после рождения дочери в 2008 году супруги разошлись. После этого Светлана со сломанной челюстью лечилась в больнице в Челябинске. Но спустя три года супруги снова съехались.
Или:
Десять лет Андрей Литвинов работал грузчиком-экспедитором в сельском универмаге, но в 2014 году уволился оттуда: попросил поднять зарплату с 10 тыс. рублей(4000 гривен),но начальство не согласилось
И в финале:
"Наступит время, и правительство признает, что наши мальчики были там и были настоящими патриотами", - сказала на прощание Надежда Литвинова.
Мимо здания суда проехал рейсовый автобус с логотипом партии "единая рассея" и надписью "Работа, стабильность, достойная жизнь".
\брезгливо\ какой всё-таки этот русский мир пиздливый, жалкий, нищий. Уёбищный мир для уёбков.
"Искра-Кунгур"
16:39, 29 июня 2018
В городе Кунгур в Пермском крае в квитанции за коммунальные услуги включили плату за сточные воды, куда входит в том числе дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы. Об этом пишет местное издание «Искра».