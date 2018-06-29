 Процесс создания Антикоррупционного суда могут сократить с 9 до 6 месяцев, - Ирина Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире телеканала "112 Украина".
"Антикоррупционный суд будет создаваться, эту процедуру президент попросил ускорить. Хотя она должна длиться 9 месяцев, я думаю, будет сокращено до 6 месяцев. Быстрее проведут набор этих судей. А изменения можно вносить параллельно, оно не повредит одно другому. Пока он создастся за полгода, я думаю, что изменения мы уже внесем (речь идет о поправке относительно обжалования в судах общей юрисдикции, - ред.)", - сказала она.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон № 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда. "За" проголосовали 265 народных депутатов.
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