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 Политика Украины
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 Процесс создания Антикоррупционного суда могут сократить с 9 до 6 месяцев, - Ирина Луценко

Процесс создания Антикоррупционного суда в Украине может быть сокращен с 9 до 6 месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

"Антикоррупционный суд будет создаваться, эту процедуру президент попросил ускорить. Хотя она должна длиться 9 месяцев, я думаю, будет сокращено до 6 месяцев. Быстрее проведут набор этих судей. А изменения можно вносить параллельно, оно не повредит одно другому. Пока он создастся за полгода, я думаю, что изменения мы уже внесем (речь идет о поправке относительно обжалования в судах общей юрисдикции, - ред.)", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда: "Верю, что еще до конца этого года он заработает"

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон № 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда. "За" проголосовали 265 народных депутатов.

Также читайте: Буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3074053
 
 
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Да, и чтоб они работали нужен антикоррупционный Минюст, которого контролирует антикоррупционный премьер, которого назначает антикоррупционный президент, с которого нужно было и начинать, а все эти новые органы без антикоррупционного президента ждет судьба "новой полиции" Процес створення Антикорупційного суду можуть скоротити з 9 до 6 місяців, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 7868
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Зато антикоррупционное оружие уже есть! Ирония судьбы. Та же самая аббревиатура: АКС. Ну, который 74. :
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"Быстрее проведут набор этих судей" - тогда нужно оградить западных экспертов от советов кого стоит набрать в такой суд от советчиков как Лещенко и Шабунин или получим по итогу второе НАБУ скотившееся в пиар.
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Обязательно будет Жебривский , а не смотрящий из- за поребрика мразота моцкальская ( как это было при хаме ) и не сомневайтесь !
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бобер, выдыхай!...я по пятницам не подаю!, а зарплата у тебя в понедельник!)))
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главное что бы суд качественно и обьективно работал. а не превращался в марионеток и карманных судьев
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Процес створення Антикорупційного суду можуть скоротити з 9 до 6 місяців, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6450
Идти или не идти на второй срок?
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Четыре года волынили, и вдруг такая спешка? К чему это? В чем смысл? МВФ уже ответил, что денег не даст, из- за той поправки про аппеляциям в обычных судах. Торопятся поставитть своих людей? тех, которые потом их судить будут?
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Суд погоды не сыграет, тем более что все те же лица друзя-товарищи антикоррупционеров будут присутствовать в структуре. В очередной раз на создании новой струцктуры просто захотели попиариться политики
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Щось дивлюсь, наша Бабця Йожка стала трохи на італійський манер - Бабья Йожиньо Процес створення Антикорупційного суду можуть скоротити з 9 до 6 місяців, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6615
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б%ядь уберите ето позорное чучело
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцесс создания Антикоррупционного суда могут сократить с 9 до 6 месяцев, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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