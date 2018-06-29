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Все про:Крым (20251) Siemens (85) электроэнергия (180)

 Россия провела испытания турбин Siemens в оккупированном Крыму, в немецком концерне заявили, что тестирование произошло без их согласия

В оккупированном Крыму Россия провела испытания турбины Siemens. Таким образом Россия приближается к возможности запуска турбин и начала их использования для изготовления электроэнергии для оккупированного Крыма.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

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Как отмечает издание, соответствующее заявление сделало Министерство энергетики РФ. Указано, что это первые испытания изготовленной в Германии турбины, установленной в оккупированном Крыму вопреки санкциям Европейского союза.

В министерстве оккупантов заявили, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи оккупированного Симферополя.

Эксперты прогнозировали, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens. Несмотря на это в компании Siemens заявили, что тестирование произошло без их согласия.

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Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Немецкий концерн Siemens и другая дочерняя компания в России, "Сименс технологии газовых турбин" судятся с подразделениями "Ростех", двумя компаниями с одинаковым названием "Технопромэкспорт" (ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт"), по поводу четырех газовых турбин немецкой компании, которые оказались в аннексированном Россией Крыму. Siemens отмечает, что, по контракту, турбины предназначались для другой тепловой электростанции в России, и этот контракт прямо исключает возможность перевезти их из России в Крым, так как в отношении полуострова действуют санкции ЕС.

Российская сторона заявляет, что после того, как один из двух "Технопромэкспортов", с которым был заключен контракт, перепродал турбины другому "Технопромэкспорту", эти турбины уже считаются "приобретенными на вторичном рынке", и их уже не касаются ограничения по первоначальному контракту.

10 декабря 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал дочерней компании концерна Siemens в иске к структурам корпорации "Ростех" о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, которые впоследствии были перевезены в Крым. Ранее, в декабре 2017 года, тот же суд отклонил иск немецкой корпорации Siemens о возвращении в Россию из Крыма четырех газовых турбин, завезенных на полуостров в нарушение договоренностей. А в ноябре 2017 года этот суд в третий раз отклонил иск об аресте этих турбин.

Источник: https://censor.net.ua/n3074049
 
 
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тестирование без согласия..бабки с согласия
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Если "Siemens" не будет проводить плановые гарантийное ТО..., долго эти турбины не проработают.....
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А они будут проводить ТО в например в Сахалине.
Так как поставку турбин им простили, да думаю и запуск они контролировали (в отпуске).
Я уже говорил, что нормально это когда сименс штрафуют по полной за поставку, а потом пусть сам сименс судится с рашкой за обман.
Вот тогда барыги задумаються.
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плановое ТО будет выполнять какое-нибудь приглашенное Мальтийское "posrazza service" по лицензии Сименса
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Сименс уже лжет в открытую наравне с руснявыми! Тупые бараны якобы без их помощи активизировали ПО и удачно запустили турбины!! Кстати почему Сименс не понесла никакого наказания за турбины?
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Да как вы смеете клеветать на самую честную и порядочную нацию в мире. У них нет и никогда не было коррупции. Вся коррупция только в Украине, а у Германии Франции и других еврошлюх только лишь бизнес.
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Без их согласия купили, без их согласия протестировали. С их согласия деньги получили. Нагло врет немчура. Никакой морали. Путин скупает всех евро- дешевок.
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До речі, ліньки гуглити, але після цього "сіменс" турбіни в Самару, здається, поставив, а компресори на українську ГТС поставляти відмовилися. Безперспективно.
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и тут вырисовывается 2 варианта:
1. или мокши "дюже вумные", шо смогли активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.
2. или "товарисЧ" Siemens пи*дит (брешет, обманывает) ...
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конечно врет сименс. сапсаны тоже фирмы сименс без немецких запчастей стали бы, ан нет-мотаются туда сюда.
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Да ну тебя, одним "алоизовичь" вернись..., другим "сралина" подавай..., а страдать как всегда Украина будет...!...
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Санкции это для наивных на самом деле все идет своим чередом через посредников и вероятно некоторые политики ЕС этому способствуют. Бабло это все ... Росія провела випробування турбін Siemens в окупованому Криму, в німецькому концерні заявили, що тестування відбулося без їхньої згоди - Цензор.НЕТ 411
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Почему Сименсу нельзя торговать с парашей а рошену можно? Даже кадыровцев снабжает сладеньким из Кременчуга. Вопрос, как и почему эти конфеты оказались в параше?
https://twitter.com/evhen_n/status/1012339879823532032
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Без продажной немчуры здесь не обошлось, не верю что без их помощи втихаря не обошлось !
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Та ты вумний як качечка
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Может он и мурло, но покупает еврошлюх на раз. Бабла хватает. Нефть опять дорожает.
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покупает тех, кто готов продаваться. а так, да.




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Это фото ещё раз подтверждает, что это совсем не путен. Опухшие щеки аж до глаз, носяра отрехтованный пластикой. Неужели все оканчатеоьно ослепли?
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)))) спомнило старинный совдеповский анехдот
патрулиет студентечская ДНД акрестности и вдрух слышыт в патрулиемых кущах шорох!
- по согласию? - спрашивать старшой мент студеньчеськой дружыны.
- па сагласию! тонким галаском атфечают шорохчящие кущі...
- .......
- .......
- канэшна па сагласию храшданин милицанэр, канешна тока па сагласию, - грубым женским голосом одного из сёдняшних дупутуток ответили кущі )),
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Кого пытаются обмануть шлюхи из борделя Сименс?
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Пока украинцы не научаться бойкотировать жестко ту продукции производитель которой просто плюет на нас так будет все время. А чиновниками давно нужно внести simens в санкционный список и тогда этот производитель и любой другой десять раз подумают перед тем как плевать на целый народ.
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Как Вы полагаете, чей рынок выберет Siemens? Хотя, тут даже гадать уже не надо, в 2017 году немецкая компания Siemens отказалась от поставок оборудования для модернизации газотранспортной системы Украины, опасаясь потерять заказ в рашке, и без всяких ваших санкций.
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мигранты под немецким флажком но от русского мира требуют чтобы украинцы вешали украинцев и гневно обличают украинскую власть. Под статьями о продавшейся хуйлу власти ФРГ они разбегаются как тараканы при свете.
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мосту раньше кирдык будет, а раз*банные турбины только на металлолом можно будет снять.
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Ці станції не роблять для опалення та освітлення, все там з цим нормально, а для парогенераторів. Два штуки, один в Керчі, інший в Севасі. Робити будуть iталiйцi. Ось це (фото) Такi в СА и ОАЭ стоять.
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теперь наконец-то крымчанам хоть пара будет хватать.
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Плохо тему знаешь. Ты диаметр трубы видишь? При хорошем напоре, канал отдыхает.
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Siemens сделали полость, а теперь включили дурачка. Арийцы, что с них возьмешь ...

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но без днепровской водички крысчане не протянут долго
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а шо Украина, не торгует с мордором, не? Росія провела випробування турбін Siemens в окупованому Криму, в німецькому концерні заявили, що тестування відбулося без їхньої згоди - Цензор.НЕТ 9491
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Тогда пусть честно скажут, что они продали турбины РФ, потому что Украина продолжает торговать с РФ. ТОлько громко, чтобы все слышали, включая Порошенко. Пусть не врут, что ничего не знали.
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А кто сказал, что они продали турбины РФ?

в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". Источник: https://censor.net.ua/n3074049
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Больше пользы будет. Ничего нет лучше правды.
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Тут вариант один: харизматический Президент-лидер нации, коррупционеров на реи и фонари, рост экономики, милитаризация Украины, в том числе и разработка ядерных систем вооружения и аусть все сцуки боятся, и еврапейския и рассейския.
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...залишилося тільки "АСФАБАДИТЬБЕРЛИН" і набрати у полон побільше німецьких інженерів і "ФСЁ заработает"
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сколько не подскакивай а миром правят деньги, в том числе в Украине и когда на кону бабло , благосостояние человека им насрать на какие то моральные принципы.
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Хуйло тоже говорил что их там нету.
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вот попробуите угодать, если гражданам страны говорит - будем больше изпользовать своии продукты - где жители одобряет устно, но на самом деле добавляется несколько седых волос
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А как вы думаете, на чьем газу эти турбины работать будут?

Соевые. Объясните ка пожалуйста.
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согласно правил вто любые односторонние санкции не законны.....?????
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согласно всех законов. русни вообще в природе не существует.
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Ніхто в світі не був готовий до фашистсткого нахабства і кривавої підступності недобитого Кремля. І нєбуй звинувачувати Сіменс. Сіменс діє за міжнародними законами, правилами співіснування, прогресу і взаємної вигоди, які чітко говорять, як, кому, що і куди продається. Хуйло плює на правила. Чому? Все дуже просто. Хуйлостан пробував грати за правилами. Проте вносив в них "маленьку поправку" - злодійство і тотальну корупцію. Це призвело до розбалансування, розхитування, розвалу економіки Рашки. Достатньо сказати, що Південна Корея експортує на суму в 2,5 рази більшу Рашки, хоч має територію в 170 раз меншу... І не тільки південнокорейці...
Звичайно, Хуйло осатаніло. Воно запідозрило не себе в тупості, а Європу, США, демократичний світ взагалі в "підступі". І почало мстити. Найкраще зганяти злість на слабших. Осатанілий псих і домашній тиран не йде битися з сильним - той проламає йому череп. Він зганяє злість і знущається над тваринами, родиною... Це безпечно - так він думає, бо вони слабкі і не можуть відповісти. Проте "слабкі" після перших ударів дали відсіч. І зараз псих боїться прямого зіткнення і гадить здалеку, закидаючи їх камінням...
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Не смішіть......................... Росія провела випробування турбін Siemens в окупованому Криму, в німецькому концерні заявили, що тестування відбулося без їхньої згоди - Цензор.НЕТ 3499
Варто набрати в "гуголі" фразу "сіменс в Росії" і все стає зрозуміло.
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Та оно да, Siemens, ОБЯЗАН БЫЛ ПОМОЧЬ, но они и от тебя ждали того же. Чем ты помог? И в чем их обязанность? Да и не ждали они помощи.. они в Рашке как рыба в воде.
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Ай Моська !знай сильна,что даёт на. Слонаа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия провела испытания турбин Siemens в оккупированном Крыму, в немецком концерне заявили, что тестирование произошло без их согласия
 
 
 
 
 
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