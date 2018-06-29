 Россия провела испытания турбин Siemens в оккупированном Крыму, в немецком концерне заявили, что тестирование произошло без их согласия

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
Как отмечает издание, соответствующее заявление сделало Министерство энергетики РФ. Указано, что это первые испытания изготовленной в Германии турбины, установленной в оккупированном Крыму вопреки санкциям Европейского союза.
В министерстве оккупантов заявили, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи оккупированного Симферополя.
Эксперты прогнозировали, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens. Несмотря на это в компании Siemens заявили, что тестирование произошло без их согласия.
Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
Немецкий концерн Siemens и другая дочерняя компания в России, "Сименс технологии газовых турбин" судятся с подразделениями "Ростех", двумя компаниями с одинаковым названием "Технопромэкспорт" (ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт"), по поводу четырех газовых турбин немецкой компании, которые оказались в аннексированном Россией Крыму. Siemens отмечает, что, по контракту, турбины предназначались для другой тепловой электростанции в России, и этот контракт прямо исключает возможность перевезти их из России в Крым, так как в отношении полуострова действуют санкции ЕС.
Российская сторона заявляет, что после того, как один из двух "Технопромэкспортов", с которым был заключен контракт, перепродал турбины другому "Технопромэкспорту", эти турбины уже считаются "приобретенными на вторичном рынке", и их уже не касаются ограничения по первоначальному контракту.
10 декабря 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал дочерней компании концерна Siemens в иске к структурам корпорации "Ростех" о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, которые впоследствии были перевезены в Крым. Ранее, в декабре 2017 года, тот же суд отклонил иск немецкой корпорации Siemens о возвращении в Россию из Крыма четырех газовых турбин, завезенных на полуостров в нарушение договоренностей. А в ноябре 2017 года этот суд в третий раз отклонил иск об аресте этих турбин.
Так как поставку турбин им простили, да думаю и запуск они контролировали (в отпуске).
Я уже говорил, что нормально это когда сименс штрафуют по полной за поставку, а потом пусть сам сименс судится с рашкой за обман.
Вот тогда барыги задумаються.
1. или мокши "дюже вумные", шо смогли активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.
2. или "товарисЧ" Siemens пи*дит (брешет, обманывает) ...
https://twitter.com/evhen_n/status/1012339879823532032
патрулиет студентечская ДНД акрестности и вдрух слышыт в патрулиемых кущах шорох!
- по согласию? - спрашивать старшой мент студеньчеськой дружыны.
- па сагласию! тонким галаском атфечают шорохчящие кущі...
- .......
- .......
- канэшна па сагласию храшданин милицанэр, канешна тока па сагласию, - грубым женским голосом одного из сёдняшних дупутуток ответили кущі )),
в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". Источник: https://censor.net.ua/n3074049
Як би дивно це не звучало, але факт окупації частини нашої держави Російською Федерацією, як і бойові дії, спричинені її найманцями на нашій території, зовсім не означає припинення економічних стосунків із нею. Україна вимагає від світу визнання РФ агресором і накладення на неї жорстких економічних санкцій, у той час як сама не спроможна ані знайти нові ринки збуту для своїх товарів, ані замістити російський імпорт товарами з країн, чиї найманці не вбивають наших солдат.
Соевые. Объясните ка пожалуйста.
Звичайно, Хуйло осатаніло. Воно запідозрило не себе в тупості, а Європу, США, демократичний світ взагалі в "підступі". І почало мстити. Найкраще зганяти злість на слабших. Осатанілий псих і домашній тиран не йде битися з сильним - той проламає йому череп. Він зганяє злість і знущається над тваринами, родиною... Це безпечно - так він думає, бо вони слабкі і не можуть відповісти. Проте "слабкі" після перших ударів дали відсіч. І зараз псих боїться прямого зіткнення і гадить здалеку, закидаючи їх камінням...
Варто набрати в "гуголі" фразу "сіменс в Росії" і все стає зрозуміло.