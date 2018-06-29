 Сейм Литвы расширил "список Магнитского", добавив в него причастных к делу Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Резолюцию такого содержания, внесенную в повестку дня заседания законодательного собрания группой депутатов от правой консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы", поддержали 82 законодателя при одном воздержавшемся и одном голосе "против".
"Призываем министра иностранных дел Литвы, министра внутренних дел провести консультации с украинской стороной для установления лиц, которые отдали приказ, исполняли его или иначе участвовали в заключении Олега Сенцова, обсудить возможность включения их в санкционный "список Магнитского", - сказано в одобренной Сеймом резолюции.
Документ призывает Евросоюз к ужесточению санкций в отношении РФ, "если Россия и впредь не будет придерживаться своих международных обязательств", а депутатов Европарламента - "ставить вопрос об освобождении Сенцова и других политических заключенных", содержащихся в российских тюрьмах. Инициаторы резолюции насчитали 70 таких лиц.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
На всякий случай напоминаю для забывчивых
https://www.bugetul.ro/sefa-dna-a-facut-totul-public-ce-suma-a-intrat-in-conturile-sale/
Если нет, то грош цена вашему списку.
на 1+1 йде ліга сміху,
потім незабаром росміши смішного. ..
.....зірка українець зелінський...
до речі ще й кандидат у президенти