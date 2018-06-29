EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 За рубежом
  482  13
Материалы по теме:
Все про:Литва (1232) Россия (69778) списки (190) политзаключенные (854) Сенцов (624)

 Сейм Литвы расширил "список Магнитского", добавив в него причастных к делу Сенцова

Сейм (парламент) Литвы поддержал на внеочередном заседании резолюцию представителей оппозиции о включении в национальный "список Магнитского" лиц, связанных с делом незаконно осужденного в РФ режисера Олега Сенцова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Читайте: Сенцова могут принудительно кормить смесью с неизвестным влиянием на здоровье и психику, - Денисова

Резолюцию такого содержания, внесенную в повестку дня заседания законодательного собрания группой депутатов от правой консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы", поддержали 82 законодателя при одном воздержавшемся и одном голосе "против".

"Призываем министра иностранных дел Литвы, министра внутренних дел провести консультации с украинской стороной для установления лиц, которые отдали приказ, исполняли его или иначе участвовали в заключении Олега Сенцова, обсудить возможность включения их в санкционный "список Магнитского", - сказано в одобренной Сеймом резолюции.

Документ призывает Евросоюз к ужесточению санкций в отношении РФ, "если Россия и впредь не будет придерживаться своих международных обязательств", а депутатов Европарламента - "ставить вопрос об освобождении Сенцова и других политических заключенных", содержащихся в российских тюрьмах. Инициаторы резолюции насчитали 70 таких лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грибаускайте: Опасность нападения РФ большая. Мы должны быть готовы и политически, и технологически

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3074047
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не забывайте, где смотреть новости, и кого выбирать в следующую ВР.
На всякий случай напоминаю для забывчивых
Сейм Литвы расширил "список Магнитского", добавив в него причастных к делу Сенцова - Цензор.НЕТ 8594
 показать весь комментарий
 
 
Жесткий прессинг по всему полю. Вода камень точит. Главное, чтоб другие страны поступили также.
 показать весь комментарий
 
 
пока есть поддержка венесуэлы и армении, населению рф все равно на прессинг Литвы.
 показать весь комментарий
 
 
главно дело вовремя платить по приговорам ЕСПЧ.
 показать весь комментарий
 
не може бути там же на фото наш нинішній президент а він святий він нічого не брав він все віддавав країні він страждалець
 показать весь комментарий
 
А кацапскую бабу-мужика, которая(ый) у их щас по защите гестапо, в список внесли?
Если нет, то грош цена вашему списку.
 показать весь комментарий
 
 
скільки українців в полоні, тисячі вбитих, і кожен день гинуть на війні..
на 1+1 йде ліга сміху,
потім незабаром росміши смішного. ..
.....зірка українець зелінський...
до речі ще й кандидат у президенти
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСейм Литвы расширил "список Магнитского", добавив в него причастных к делу Сенцова
 
 
 
 
 
 вверх