 Сейм Литвы расширил "список Магнитского", добавив в него причастных к делу Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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Резолюцию такого содержания, внесенную в повестку дня заседания законодательного собрания группой депутатов от правой консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы", поддержали 82 законодателя при одном воздержавшемся и одном голосе "против".

"Призываем министра иностранных дел Литвы, министра внутренних дел провести консультации с украинской стороной для установления лиц, которые отдали приказ, исполняли его или иначе участвовали в заключении Олега Сенцова, обсудить возможность включения их в санкционный "список Магнитского", - сказано в одобренной Сеймом резолюции.

Документ призывает Евросоюз к ужесточению санкций в отношении РФ, "если Россия и впредь не будет придерживаться своих международных обязательств", а депутатов Европарламента - "ставить вопрос об освобождении Сенцова и других политических заключенных", содержащихся в российских тюрьмах. Инициаторы резолюции насчитали 70 таких лиц.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".