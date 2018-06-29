 Решение шведского Апелляционного суда касается только приостановки взыскания $2,6 млрд с Газпрома на территории Швеции, - Витренко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Решение шведского апелляционного суда касается исключительно временной приостановки принудительного взыскания 2,6 млрд дол с Газпрома, причем автоматически приостанавливается только взыскание на территории Швеции. Во всех других странах, где мы взимаем средства с Газпрома, решение по этому вопросу будут принимать местные суды", - написал Ю.Витренко.

"Таким образом, приостановка взыскания никоим образом не касается 2,1 млрд дол, которые уже были взысканы с Газпрома - по решению арбитража эти средства были зачислены в оплату за уже полученный газ. Таким образом, 2,1 млрд дол было уже получено в виде газа… До этого благодаря победе по первому делу у арбитража, по контракту на поставку газа, сумма задолженности за полученный газ была уменьшена практически наполовину, а 56 млрд дол задолженности по положению "бери или платы" было полностью отменено", - добавил он.

Ю.Витренко высказал уверенность, что вышеупомянутые $2,6 млрд с "Газпрома" все же будут взысканы. "Это будет сложный процесс, поскольку Газпром всеми правдами и неправдами пытается не выполнять решения международного арбитража. Но мы и здесь выигрываем. Приостановка принудительного взыскания у Швеции является временной - до тех пор, пока не будут рассмотрены наши аргументы об необоснованности позиции "Газпрома" остановить принудительное взыскание на время рассмотрения обжалования решения арбитража. Мы рассчитываем, что скоро приостановка будет отменена", - пояснил коммерческий директор НАК "Нафтогаз".

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Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).