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 Решение шведского Апелляционного суда касается только приостановки взыскания $2,6 млрд с Газпрома на территории Швеции, - Витренко

Главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко пояснил, что решение Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) оставить в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" (РФ) не касается уже взысканных с "Газпрома" сумм и распространяется лишь на территорию Швеции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте: Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года, - Витренко

"Решение шведского апелляционного суда касается исключительно временной приостановки принудительного взыскания 2,6 млрд дол с Газпрома, причем автоматически приостанавливается только взыскание на территории Швеции. Во всех других странах, где мы взимаем средства с Газпрома, решение по этому вопросу будут принимать местные суды", - написал Ю.Витренко.

"Таким образом, приостановка взыскания никоим образом не касается 2,1 млрд дол, которые уже были взысканы с Газпрома - по решению арбитража эти средства были зачислены в оплату за уже полученный газ. Таким образом, 2,1 млрд дол было уже получено в виде газа… До этого благодаря победе по первому делу у арбитража, по контракту на поставку газа, сумма задолженности за полученный газ была уменьшена практически наполовину, а 56 млрд дол задолженности по положению "бери или платы" было полностью отменено", - добавил он.

Ю.Витренко высказал уверенность, что вышеупомянутые $2,6 млрд с "Газпрома" все же будут взысканы. "Это будет сложный процесс, поскольку Газпром всеми правдами и неправдами пытается не выполнять решения международного арбитража. Но мы и здесь выигрываем. Приостановка принудительного взыскания у Швеции является временной - до тех пор, пока не будут рассмотрены наши аргументы об необоснованности позиции "Газпрома" остановить принудительное взыскание на время рассмотрения обжалования решения арбитража. Мы рассчитываем, что скоро приостановка будет отменена", - пояснил коммерческий директор НАК "Нафтогаз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза"

Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Решение шведского Апелляционного суда касается только приостановки взыскания $2,6 млрд с Газпрома на территории Швеции, - Витренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074046
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Та невже? Премію певно вже мані віддав на розвиток партії...
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Юра Вітренко таки хвацький хлопець.
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"Таким образом, приостановка взыскания никоим образом не касается 2,1 млрд дол, которые уже были взысканы с Газпрома - по решению арбитража эти средства были зачислены в оплату за уже полученный газ. "
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Уверенность что будет взыскано - это хорошо НО.....общественность стесняеться узнать - те счастливчики менеджеры получившие премию больше чем лимон зелени на рыло уже успели потратить денешки пока не отобрали?
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Вообще то да.
В какой то передаче говорили что они сразу перевели бабло за бугор семьям.
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Так сколько уже взыскали в других странах кроме Швеции, пусть говно премированное отчитывается ежедневно.
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Пусть бабло вернёт. Нет денег нет премии.
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Вот по этому поводу абсолютно наспать.
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Подрывной деятельностью в Украине за сынковую премию.
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Кстати, да - сколько уже премированные мальчики РЕАЛЬНО сумели взыскать с Газпрома в бюджет Украины? А то кроме громких реляций об очередной "перемоге" ничего нет.
А вот премии наверняка уже получены и успешно освоены
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Витренковские визги не отбили охоту у людей "хвилюватися на рахунок їхніх премій".
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Так это ж совсем другое дело... А мы тут коболева поносим...
А он, оказывается, нормальный чувак.
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ОТДАЙТЕ ПРЕМИЮ ИТО ПОБИСТРЕЙ Я ПО ПЯТЬ ГРИВЕНЬ ДАЮ НА АРМИЮ А ОН МИЛЛИОН ДОЛЯРОВ НАРОДНЫХ СТЯНУЛ
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ну, значит шо то в Австрии заберем. Или в Голландии.
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Не прогав свою частку, видадуть соєвими продуктами
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А що там в Британії, все в Газпрома віджали, чи зразу на офшори пішло? Решение шведского Апелляционного суда касается только приостановки взыскания $2,6 млрд с Газпрома на территории Швеции, - Витренко - Цензор.НЕТ 4547
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этот потомок убежденной социалистки, мастер наводить тень на плетень ...,
а это потому что премии возвращать нехоца!
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Так що грошики уже в кишенках, в гаманцях простого люду. Пiду перевiрю. Якщо так до до шинку, i буду лапать жiнку.
А так, запепняю, з цiеi справи, буде пшик, хоча для газпрома тi грошi, як тi вошi Там ще борг по яныку ... Хто ще в кого бiльше забере. Я шаровари i вишиванку сховав. Дулю вам москаляки
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ольгінська вата масово кинулася на амбразури - значить удар влучний! Рішення шведського Апеляційного суду стосується лише призупинення стягнення $2,6 млрд з "Газпрому" на території Швеції, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5027
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Чергова 199-та реформа перемогла, тепер то зможемо без агресивних вуглеводнів запанувати.
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По такому случаю пора снова премию выписать!
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Какой талантливый менеджер! Создает проблему, решает ее, и сам же себя щедро вознаграждает... Мегамозг! Может его отправить на фронт траншеи копать ржавой лопатой на каменном грунте? Уверен он там найдет применение своим талантам... И деньгам. Траншею выкопают за день и не лопатой, будьте уверенны.
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А кто назначил этого хлопчика на такую должность?
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....нам все время ВРУТ !!!! врали , росия РАЗВАЛИТСЯ за 2-3 года , врали что ЧМ заберут , джилики ели-ели ДОЖДАЛИСЬ , а стрелять по врагу нельзя !!! врут про крым и донбасс мол что ВОТ-ВОТ и сами к нам прибегут (((( а я все ЖДАЛ и ЖДАЛ , что УКРАИНЕ помогут ее ГАРАНТЫ ((((( яо - ОТОБРАЛИ как у того ПИНОКИО , восточно-европейские СТРАНЫ и прибалты СЕГАНУЛИ и в ЕС и НАТО и жизнь за пару-тройку лет свою РЕФОРМИРОВАЛИ !!! наверное Я не дождусь когда на БЕРЕЗЕ созреет АНАНАС ((((( ведь на березе растут только БРУНЬКИ ((((( вся НАША история ГРУСТНАЯ как та БЕРЕЗА !!! слова у нашего ГИМНА крепкие , и КОНСТИТУЦИЯ наша четкая , но это для другой УКРАИНЫ (((( настоящей .....
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ну давайте поставим точки над всеми буквами.
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Були зараховані за вже отриманий газ?!? Що він верзе, Україна ж не купує газ у РФ, який газ?
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Це воно стверджує, що старий газовий борг Газпрому погашений частиною транзитного боргу для Нафтогазу.
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Bamr Twitter

Знаете, почему Румыния показала 8.5% годового роста занимая 2-й год место лидера ЕС по данному показателю опережая в 2017 даже Китай? потому, что почти 2 600 высокопоставленных коррупционеров уже сидят и ещё столько же сядет.. а по другому никак, не обманывайте себя..
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там ген. прокурор женщина 42 года , красавица и ПАТРИОТ !!!
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Надо ее к себе взять в аренду, пока Порох и его друзья не исчезли
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Стоп стоп стоп!
Если они получили премию ЗА ПРИБЫЛЬ, то с кого высчитывали за убытки?
Ах, да, за убытки заплатили мы...
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... тарифы уже повысили, заблаговременно
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Чего это Витренко оправдывается.Потратил небось премию то на выпивку и распущенных женщин.
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Ну може на футбольний тоталізатор спустив. Не всім ж так щастить в азартні ігри як ляшку.
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Это неожиданно что барыга всех торжественно поздравил и премии в до гонку по ляму на нос... Рішення шведського Апеляційного суду стосується лише призупинення стягнення $2,6 млрд з "Газпрому" на території Швеції, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9236
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Чому ж цю перемогу , не сповістив сам барига , або квадрат ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение шведского Апелляционного суда касается только приостановки взыскания $2,6 млрд с Газпрома на территории Швеции, - Витренко
 
 
 
 
 
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