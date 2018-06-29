 Рост тарифов на газ в Крыму будет продолжаться пять лет, - оккупационные власти

Об этом заявил 29 июня "председатель" оккупационного органа "Госкомцен" Крыма Юрий Новосад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"С 1 июля цена на природный газ будет повышена для населения с объемом потребления до 3,5 тысячи кубометров на 6%. Для предприятий, оказывающих услуги по выработке электроэнергии, на 4%. Этот федеральный сценарий по достижению стоимости ЮФО составлен на пять лет", – сказал Новосад.

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В крымском Госкомцен предупреждали о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Тариф на водоснабжение и водоотведение в Крыму увеличится на 15%, электроэнергия и газ подорожают на 7,5%.